HTF Moving Average MT5 r
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 5.19
- Atualizado: 19 dezembro 2025
- Ativações: 10
Indicador HTF de Média Móvel Crypto_Forex para MT5.
- Aprimore seus métodos de negociação com o Indicador HTF MA profissional para MT5. HTF significa - Período de Tempo Superior.
- Este indicador é excelente para traders de tendências com entradas de Ação de Preço.
- O Indicador HTF MA permite anexar a Média Móvel de um período de tempo superior ao seu gráfico atual para seguir a direção da tendência principal.
- O indicador mostra a tendência de um período de tempo superior --> este é sempre um método lucrativo.
- O Indicador HTF MA oferece a oportunidade de obter grandes lucros com baixo risco.
Como usar:
- Anexe a Média Móvel de D1 a um gráfico H4 ou H1.
- Anexe a Média Móvel de H4 a um gráfico H1, M30 ou M15.
- etc. (veja as imagens).
Este é um produto original, oferecido apenas neste site MQL5.