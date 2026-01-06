Volume Z Weighted Moving Average
- Emeka Nwankwo
Es besteht eine starke Korrelation zwischen dem Tick-Volumen und dem realen Volumen. Dies ist aus zwei Gründen wichtig:
- Das reale Volumen ist ein sehr wichtiger Indikator, da es neben vielen anderen Vorteilen starke Bestätigungen für das Aufkommen bzw. den Abbruch von Trends liefert.
- Das reale Volumen ist am Forex nicht verfügbar, stattdessen muss man sich mit dem Tick-Volumen begnügen.
Leider ist das Tick-Volumen in hohem Maße vom Broker abhängig. Außerdem wird es oft nicht effektiv zur Definition von Indikatoren verwendet. Praktisch alle Indikatoren, die
das Tick-Volumen verwenden, nutzen einfach die rohen Tick-Volumen-Daten, so wie sie präsentiert werden, aber das ist nicht die richtige Art, diese Informationen zu nutzen. Ein sehr viel effektiverer Ansatz ist die Verwendung einer
z-score map, bei der wir anstelle des rohen Tick-Volumens den z-score des Tick-Volumens über einen bestimmten Stichprobenzeitraum berechnen und diesen z-score dann verwenden, um
eine Gewichtung zu berechnen. Der Vorteil dieser Methode ist mindestens doppelt.Erstens verringert sie die Abhängigkeit vom Broker, die bei volumengewichteten
Indikatoren ein großes Problem darstellt. Zweitens hebt sie Zeiträume im Kursverlauf, in denen das Tick-Volumen ungewöhnlich hoch ist, unabhängig vom Broker viel effektiver hervor. Dies ist ein Kunststück, das
mit herkömmlichen volumengewichteten Indikatoren einfach nicht möglich ist. Wenn Sie zum Beispiel jemals einen gängigen Indikator wie den SMA mit seinem herkömmlichen volumengewichteten Gegenstück, dem VWMA, verglichen haben, werden Sie feststellen, dass es praktisch keinen Unterschied zwischen den beiden gibt.Dieses Problem wurde nun mit dem volumengewichteten gleitenden Durchschnitt Z-MAP gelöst. Das andere Problem ist, dass volumengewichtete gleitende Durchschnitte auf dem Markt derzeit eigentlich SMA mit Volumengewichtung sind. Volumengewichtete Gegenstücke zu anderen Arten von gleitenden Durchschnitten wie dem EMA oder LWMA, die wohl nützlicher sind, sind im Allgemeinen nicht verfügbar.
Es gibt drei gleitende Durchschnittsmethoden, die im Volume Z-MAP Weighted Moving Average enthalten sind:
1) VZWSMA (Volume Z-Map Weighted Simple Moving Average)
2) VZWEMA (Volume Z-Map Weighted Exponential Moving Average)
3) VZWLWMA (Volume Z-Map Weighted Linear Weighted Moving Average)
Darüber hinaus enthält der Volume Z-Map Weighted Moving Average Indikator zusätzliche Eingaben, die typischerweise in traditionellen gleitenden Durchschnittsindikatoren enthalten sind.
Hier ist die Liste der Eingaben:
Moving Average Period
ZMap Sharpness
ZMap Magnification
ZMap Bias
Weight Power
ZMap Floor
MA Type
LineColor
Line Style
Line Thickness
Applied Price
Konventionelle Parameter sind:
Gleitender Durchschnittszeitraum
MA-Typ
LineColor
Line Style
Line Thickness
Applied Price
Unkonventionelle Parameter sind:
ZMap Sharpness
ZMap Magnification
ZMap Bias
ZMap Weight Power
ZMap Floor
Beschreibung:
Die unkonventionellen Parameter ermöglichen eine größere Flexibilität im Vergleich zu den meisten gleitenden Durchschnitten auf dem Markt.Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung dieser unkonventionellen Parameter
und wie sie sich auf die Z-Map des Volumens beziehen.
Z-Map-Schärfe: Der ideale Wert ist 1,0. Die Z Map Sharpness gibt dem gleitenden Durchschnitt vor, wie schnell er bei einem bestimmten Wendepunkt vom herkömmlichen gleitenden Durchschnitt zur volumengewichteten Version
wechseln soll.
Z Map Vergrößerung: Bezieht sich auf die Empfindlichkeit des gleitenden Durchschnitts gegenüber dem Volumen. Der Wert hängt vom Typ des gleitenden Durchschnitts ab, z. B. wenn EMA ausgewählt ist, setzt
den Wert auf 2.0 für den VWEMA, um bei geringem Volumen auf einen herkömmlichen EMA zu reduzieren.
Z Map Bias: Diese Eingabe gibt das Niveau an, das als "hohes Volumen" betrachtet werden sollte, mit anderen Worten, den Wendepunkt, an dem der gleitende Durchschnitt beginnt,
von der konventionellen Version zur volumengewichteten Version zu wechseln. Ein Z-Score um 0,0 weist auf ein normales Volumen hin, ein Z-Score von weniger als -1,0
auf ein niedrigeres als normales Volumen, während ein Z-Score von mehr als 1,0 auf ein ungewöhnlich hohes Volumen hinweist.Die Z Map Bias-Eingabe teilt dem gleitenden Durchschnitt
das Niveau mit, das das Volumen überschreiten sollte, um als hoch zu gelten.
ZMap Weight Power: Der ideale Wert sollte 2,0 sein. Bezogen auf die Empfindlichkeit des gleitenden Durchschnitts gegenüber dem Volumen.