Volume Z Weighted Moving Average

Es besteht eine starke Korrelation zwischen dem Tick-Volumen und dem realen Volumen. Dies ist aus zwei Gründen wichtig:





Das reale Volumen ist ein sehr wichtiger Indikator, da es neben vielen anderen Vorteilen starke Bestätigungen für das Aufkommen bzw. den Abbruch von Trends liefert. Das reale Volumen ist am Forex nicht verfügbar, stattdessen muss man sich mit dem Tick-Volumen begnügen.