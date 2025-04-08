TradingSessionPipsVisualizer MT5

Bevor Sie sich mit den Funktionen dieses Indikators vertrautmachen, denken Sie bitte daran, dieses Produkt zu bewerten, einen Kommentar zu hinterlassen, um Ihre Erfahrungen zu teilen, und sich auf meiner Seite anzumelden, um über die neuesten Updates und neuen Tools informiert zu bleiben. Ihre Unterstützung ist unschätzbar und hilft mir, meine Kreationen kontinuierlich zu verbessern!

Beschreibung:

TradingSessionPipsVisualizer - Das professionelle Tool zur Beherrschung der Handelssitzungen

Visualisieren Sie auf einen Blick die Forex-Sitzungen und optimieren Sie Ihr Handelszeitmanagement!

Der TradingSessionPipsVisualizer ist ein Premium-Indikator für MetaTrader 5, der die wichtigsten Handelssitzungen (London, New York, Asien, Sydney, Frankfurt) direkt in Ihrem Diagramm hervorhebt. Entwickelt für anspruchsvolle Trader, ermöglicht er Ihnen:

  • Sofortige Identifizierung von Hochphasen der Aktivität (Überschneidungen der Sitzungen)

  • Analyse der Volatilität in Echtzeit (angezeigter Pips-Bereich)

  • Anpassung Ihrer Strategien (Scalping, Day Trading, Swing Trading) an die optimalen Handelszeiten

  • Anpassung der Anzeige an Ihren Trading-Stil


      Wichtige Funktionen

Intuitive Visualisierung

  • Farbige Zonen für jede Sitzung (anpassbare Farben)

  • Highs/Lows und Pips-Bereich klar angezeigt

  • Erklärende Legenden (optional) für eine sofortige Lesbarkeit

Erweiterte Anpassung

  • Auswahl der anzuzeigenden Sitzungen (London, New York, Asien usw.)

  • Rahmenstil (Dicke, Muster, Füllung)

  • Zeitzonenverwaltung (präzise Anpassung im HH:MM-Format)

Wichtige Daten für Trader

  • Volatilitätsvergleich zwischen den Sitzungen

  • Mehrtagessitzungen (einstellbar)

  • Kompatibilität mit allen Instrumenten (Forex, Indizes, Kryptowährungen)

Für wen ist dieser Indikator geeignet?

  • Daytrader, die in den liquidesten Stunden handeln möchten

  • Scalper, die die Überschneidungen von London/New York ausnutzen

  • Swing-Trader, die Zeiten niedriger Volatilität vermeiden möchten

  • Anfänger, die die Auswirkungen der Sitzungen auf den Markt verstehen möchten

Praktische Anwendungen

  • London Open: Antizipieren Sie die Bewegungen zu Beginn der europäischen Sitzung

  • NY-London-Überlappung: Profitieren Sie von der volatilsten Zeit des Tages

  • Asiatische Sitzung: Erkennen Sie Konsolidierungen für das Swing-Trading

  • Nachsitzungsanalyse: Bewerten Sie die Leistung der verschiedenen Zeitzonen

Technik & Kompatibilität

  • Plattform: MetaTrader 5

  • Instrumente: Alle Forex-Paare, Indizes, Kryptowährungen

  • Anpassung: Vollständige Einstellungen mit einem Klick zugänglich

