HTF Moving Average MT5 r

Индикатор Crypto_Forex HTF MOVING AVERAGE для MT5.

- Улучшите свои методы торговли с помощью профессионального индикатора HTF MA для MT5. HTF означает «более высокий таймфрейм».
- Этот индикатор отлично подходит для трендовых трейдеров, использующих входы по ценовому действию.
- Индикатор HTF MA позволяет прикрепить скользящую среднюю с более высокого таймфрейма к текущему графику, чтобы отслеживать направление основного тренда.
- Индикатор показывает тренд с более высокого таймфрейма --> это всегда прибыльный метод.
- Индикатор HTF MA позволяет получить большую прибыль с низким риском.

Как использовать:
- прикрепить скользящую среднюю с дневного интервала (D1) к графику H4 или H1.
- прикрепить скользящую среднюю с H4 к графику H1, M30 или M15.
- и т.д. (см. изображения).

Нажмите здесь, чтобы увидеть высококачественные торговые роботы и индикаторы!
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.

Рекомендуем также
VWAP Signal
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Индикаторы
Free Until 1st Jan 2026 VWAR 2.2 (Volume Weighted Average Roadmap) is an advanced institutional-grade MT5 indicator that brings you the most powerful multi-timeframe VWAP (Volume Weighted Average Price) analysis—plus filtered trade signals using robust trend and momentum confirmations. Key Features: Multi-Timeframe VWAP Lines: Plots Daily, Weekly, and Monthly VWAP levels for instant market structure insight. Dynamic Buy/Sell Signals: Big, bold colored arrows indicate confirmed buy or sell opp
FREE
Precision Data Extractor LWMA
Darian Michael Peelar
Утилиты
Introducing the  Precision Data Extractor: LWMA , an MQL5 utility crafted for traders, analysts and quants who need accurate historical data to build robust datasets. This tool lets you selectively pull historical price and indicator data—  Linear Weighted Moving Average  ( LWMA )—from  multiple applied prices, timeframes, and periods,  then stores it in a  CSV  format, making it easy to feed into  machine learning models ,  trading algorithms , or  in-depth market analyses . Compatible with  Fo
Start Vwap Custom Midas
Ricardo Almeida Branco
5 (3)
Индикаторы
Attention: New update - 4 major practicality improvements! 1) Alarm 2) Midas text value 3) Click panel 4) Can be connected to an EA to operate in semi-automatic mode Attention - This indicator does not work perfectly in backtest due to MT5 peculiarities (Reading hotkeys or panel clicks) . My suggestion is that you test Automatic Vwap Midas which has automatic operation to analyze the calculation and then buy Start if you think the indicator will match your operating.     This indicator is use
AIS Moving Pseudo Median MT5
Aleksej Poljakov
Индикаторы
Для определения меры центральной тенденции временного ряда можно использовать среднее арифметическое или медиану. И тому, и другому способу присущи некоторые недостатки. Среднее арифметическое рассчитывается индикатором простого скользящего среднего. Оно чувствительно к выбросам и шумам. Медиана ведет себя более устойчиво, но происходит потеря информации на границах интервала. Для того, чтобы уменьшить эти недостатки можно использовать псевдомедианную фильтрацию сигнала. Для этого возьмем медиа
E2C Lines
Eduardo Cristian De Carvalho
Индикаторы
Descubra o poder do nosso indicador de alta precisão, projetado para identificar as regiões de alvo e exaustão de qualquer ativo. Testado e validado por mais de 3 anos nos mercados de mini dólar e mini índice, ele oferece confiabilidade e eficácia incomparáveis. Transforme sua estratégia de trading e alcance novos patamares de sucesso com nossa ferramenta inovadora.
RSIScalperPro
PATRICK WENNING
Индикаторы
Представляем RSIScalperPro - революционный индикатор на основе RSI для MetaTrader 5, специально разработанный для скальпинга на графике одной минуты. С RSIScalperPro у вас будет мощный инструментарий для точных сигналов входа и выхода, чтобы повысить вашу торговую эффективность. RSIScalperPro использует два различных индикатора RSI, которые предоставляют четкие сигналы для уровней перекупленности и перепроданности. Вы можете настроить временные периоды и ограничительные значения двух RSI в соот
Four MA on OBV
Danton Dos Santos Sardinha Junior
5 (1)
Индикаторы
Four MA on OBV - Ваше окончательное руководство по успешной торговле! Раскройте истинный потенциал ваших сделок с помощью индикатора Four MA on OBV . Специально разработанный для платформы MetaTrader 5, этот мощный индикатор сочетает четыре скользящие средние с On-Balance Volume (OBV) для предоставления точных и надежных сигналов. Технические характеристики: Четыре скользящие средние: Интеграция простых, экспоненциальных, сглаженных и линейных скользящих средних для детального мониторинга трендо
Precision Data Extractor SMMA
Darian Michael Peelar
Утилиты
Introducing the  Precision Data Extractor: SMMA , an MQL5 utility crafted for traders, analysts and quants who need accurate historical data to build robust datasets. This tool lets you selectively pull historical price and indicator data—  Smoothed Moving Average  ( SMMA )—from  multiple applied prices, timeframes, and  periods , then stores it in a  CSV  format, making it easy to feed into  machine learning models, trading algorithms , or  in-depth market analyses . Compatible with  Forex ,  S
Market Structures Pro MT5
Andrei Novichkov
Индикаторы
Индикатор Market Structures Pro находит и показывает на графике 5 (пять) паттернов системы Smart Money Concepts (SMC) , а именно: Break Of Structures (BoS) Change of character (CHoCH) Equal Highs & Lows Premium, Equilibrium and Discount зоны с сеткой Фибо High-high, Low-low, High-low and Low-high экстремумы   Паттерны отображаются для двух режимов - Swing   и  Internal  и легко различаются цветом на график. Для режима Internal выбраны более контрастные цвета, более тонкие линии и меньший размер
Order Block Detector
Cao Minh Quang
5 (2)
Индикаторы
Automatically detect bullish or bearish order blocks to optimize your trade entries with our powerful indicator. Ideal for traders following ICT (The Inner Circle Trader). Works with any asset type, including cryptocurrencies, stocks, and forex. Displays order blocks on multiple timeframes, from M2 to W1. Alerts you when an order block is detected, migrated, or a higher timeframe order block is created/migrated. Perfect for both scalping and swing trading. Enhanced by strong VSA (Volume Spread A
MTF Levels And Moving Averages
Arinze Michael Ejike
Индикаторы
MTF Levels And Moving Averages is a professional indicator designed to identify key support and resistance levels across multiple timeframes. The tool helps traders locate precise entry and exit points by analyzing market structure and price action patterns. Key Features The indicator provides multi-timeframe analysis covering H1, H4, D1, and W1 periods simultaneously. It identifies supply and demand zones where price typically reacts, using color-coded visualization to distinguish between dif
GGP Chandelier Exit Alert MT5
Mohammadmahmood Pirayeh
Индикаторы
The GGP Chandelier Exit Alert MT5 Indicator is a volatility-based indicator that identifies stop loss exit points for long and short trading positions. Chandelier Exit is based on the Average True Range (ATR) indicator. It is designed to keep traders in the trend until a defined trend reversal happens. Traders use CE to maximize their returns in a trade and make stop loss exit decisions. It is based on the principle that a trend reversal is highly probable when the price of an asset moves agains
Scalper Xau Eur Jpy
Tahir Mehmood
Индикаторы
Scalper Pro – Профессиональный индикатор для скальпинга XAUUSD, EURUSD и JPY (M1/M5/M15) с объёмными всплесками и пробоями структуры рынка Торгуйте умнее. Торгуйте быстрее. Торгуйте с Scalper Pro. Scalper Pro — это высокопроизводительный индикатор скальпинга для MetaTrader 5 , созданный для профессиональных трейдеров , специализирующихся на скальпинге золота XAUUSD, внутридневной торговле EURUSD и стратегиях пробоя JPY . Разработан для точности на графиках M1 и поддерживает подтверждение сигнало
Session Momentum Dashboard
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Панель Session Momentum – Футуристическая торговая аналитика Профессиональная панель анализа торговых сессий (Азия/Лондон/Нью-Йорк) с определением Kill Zones, пробоя азиатского диапазона и оценкой момента в реальном времени. Session Momentum Dashboard Универсальная панель для трейдеров ICT/Smart Money, анализирующих рыночные сессии и Kill Zones. Основные функции: Анализ 3 основных сессий Азиатская, Лондонская и Нью-Йоркская сессии в режиме реального времени. Определение Kill Zones Лондонская Kil
Precision Data Extractor EMA
Darian Michael Peelar
Утилиты
Introducing the Precision Data Extractor: EMA , an MQL5 utility crafted for traders, analysts and quants who need accurate historical data to build robust datasets. This tool lets you selectively pull historical price and indicator data— Exponential Moving Average ( EMA )—from multiple applied prices , timeframes , and periods , then stores it in a CSV format, making it easy to feed into machine learning models, trading algorithms, or in-depth market analyses . Compatible with Forex, Stocks, and
StudentK Sync Chart
Chui Yu Lui
Индикаторы
--- StudentK Sync Chart --- 1. Move charts at the same time 2. Cross check among different Symbols and Timeframes 3. Plan your own trading strategies --- Context --- StudentK is not indicated as a master or K Sir for knowledgeable person who claims for winning all the time. (But lots of traders should know the fact that it is rarely truth, especially in fluctuated period of time) StudentK is a group of years-experienced traders who want to share amazing tools in Free and Paid versions. Aiming
VWAP session
Kettani abdouessalam
Индикаторы
VWAP (Volume Weighted Average Price) indicator with ±1σ and ±2σ bands calculated from real traded volume. The start and end times of the session are fully configurable, as well as the standard deviation levels and the number of bands displayed. It shows the day’s volume-weighted average price and helps traders identify value areas, price extremes, and intraday trading opportunities with precision.
FREE
ZigZagStrength
Yow Siew Wai
Индикаторы
This Indicator adding power to traditional zigzag indicator. With High-Low numbers in vision it will be easier to estimate change of trend by knowing the depth of each wave. Information including points, pips, percentage%, and #bars can be displayed based on configuration. All information is real-time update. This indicator is especially useful in sideway market to buy low sell high.
Market session with fibonacci
Batsukh Sumchin Khuyagbaatar
Индикаторы
Этот индикатор является наиболее распространенным индикатором, который мы используем каждый день, включая наши наиболее часто используемые стратегии, ICT и SMC, лимиты стоп-лоссов и лимиты ликвидности, которые возникают в часы открытия и закрытия бирж, а также объем бирж с Фибоначчи и увеличением и уменьшением масштаба, и наиболее распространенные действия, которые вы хотите видеть, такие как выбор движения биржи, которое вы хотите видеть, и вытягивание Фибоначчи, являются полностью автоматическ
OrderFlow Vision
Alex Amuyunzu Raymond
Индикаторы
OrderFlow Vision – Institutional Market Structure Visualizer OrderFlow Vision is a Smart Money Concepts (SMC) indicator designed to automatically detect and display institutional price structure directly on the chart. It identifies and marks Order Blocks , Fair Value Gaps (FVGs) , Break of Structure (BOS) , and Change of Character (CHOCH) in real time, helping traders understand how price moves in relation to liquidity, imbalances, and structural shifts.The indicator works across all symbols and
Trend Change Detector MT5
Anton Uralskii
Индикаторы
Trend change detector is an indicator for Metatrader 5.It can help you determine the change in a local trend to open a correct position. It has 2 parameters. Period and mistake offset percent. You can change the period parameter to capture little changes in trend.  There are two lines: the red one and the green one. You can use them as a local support and resistance level. Arrows show the change in a trend. Up arrow the price will go down and Down arrow the price will go up. Also, by changing m
Ict institutional zones
Marrion Netondo Wabomba
Индикаторы
SMC VALID EA (MT5) Version: 1.10 Author: Marrion Brave Wabomba Category: Smart Money Concepts (SMC) and  ICT concepts ICT Smart Money Daily Zones (SMC Pro)  ICT Smart Money Daily Zones (SMC Pro) – ICT Daily Buy & Sell Zones Pro is a professional-grade Smart Money Concepts (SMC) / ICT trading indicator for MetaTrader 5, designed to clearly map institutional daily levels and guide traders with high-probability decision zones . This indicator automatically analyzes the Daily timeframe (PDH / PD
Quantified Trendline Strength
Peat Winch
Индикаторы
Quantified Trendline Strength (QTS) Overview Quantified Trendline Strength is a technical analysis tool that automatically detects and evaluates trendlines based on price swing structures. It provides a visual and quantitative way to understand how significant each trendline may be, allowing traders to make more structured observations of market behavior. Indicator Type Category: Trend / Level Detection Display: Chart window (overlay indicator) Purpose: Identify and evaluate trendlines, support
MP Normal Distribution Multi TF MT5
Aleksandr Karelin
Индикаторы
MT4 версия - https://www.mql5.com/ru/market/product/69932 В отличие от других индикаторов подобного типа, данная версия обладает: Возможностью отображения данных из более мелких таймфреймов на текущем графике. Например, отображение данных из M1 периода на графике H1. Возможностью   расчета значений по формуле Гаусса (формула нормального распределения). Гибкой системой настроек. Настройки: basePeriod   - базовый период. indicatorMode  - режим отображения. Задает величину каждого интервала:   by4h
Fibonacci Auto Levels Pro MT5
Abdullah Alhariri
Индикаторы
Fibonacci Auto Levels Pro MT5 – Уровни коррекции, расширения и точки разворота (Pivot Points) Fibonacci Auto Levels Pro MT5 — это продвинутый инструмент технического анализа, который автоматически определяет точки разворота рынка и рисует полные структуры Коррекции (Retracement), Расширения (Extension) и Точек разворота (Pivot Point) Фибоначчи на графике. Этот индикатор объединяет несколько независимых систем в один унифицированный аналитический инструмент: Точки разворота (Pivot Points) (Режим
Rush Point Histograma
Fabricio Nicolau
Индикаторы
Rush Point Histogram Continuity force indicator. Operation: After a breach of support or resistance of an asset, the trader can understand by reading the histogram if such a move tends to continue, thus filtering false breaks or short breaks without trend formation. Through a simple, level-based reading, the trader can make a decision based on the histogram, where: Below 21: No trend formation 21 to 34: Weak trend 34 to 55: Strong Trend 55 to 89: Strong tendency Suggested Reading: Observed disru
Risk And Trade Manager MT5
Waseem Ejaz
1 (1)
Утилиты
THIS PRODUCT CAN NOT BE TEST IN STRATEGY TESTER. PLEASE TRY DEMO VERSION: https://www.mql5.com/en/market/product/58096 RISK AND TRADE MANAGER RISK AND TRADE MANAGER   is an advanced trading panel designed for manual trading.   Utility helps to manage trades effectively and efficiently with a single click. MAIN FEATURES Convert and display Stop Loss (SL)   Pips into % and amount to view the clear picture of the trades if SL hits. Fund allocation for individual trade in % and in amount. Get alert
Elder ray
Financial Trading Seminars Inc.
Индикаторы
Индикатор Elder-Ray базируется на индикаторах Bulls Power и Bears Power , как описано в книге "Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры" . Индикатор отслеживает относительную силу быков и медведей, измеряя величину отклонений максимальной и минимальной цен бара от среднего значения цены. Индикатор Elder-Ray разработан Александром Элдером и назван так по аналогии с рентгеновскими лучами (x-rays). Он показывает структуру сил быков и медведей. Elder-ray представляет собой комбинацию
Big Ching UH dividend payout EA
Chi Hang Liu
Утилиты
Delving deep into the sphere of finance and trading strategies, I decided to conduct a series of experiments, exploring approaches based on reinforcement learning as well as those operating without it. Applying these methods, I managed to formulate a nuanced conclusion, pivotal for understanding the significance of unique strategies in contemporary trading.  
FREE
Anchored VWAP Channel
Kong Yew Chan
Индикаторы
place a vwap line starting from the line placed on the chart parameters: tick_mode: enable to use ticks instead of bars. this uses a lot more cpu processing power prefix: prefix to add for line created by indicator line_color: set the color of the line created line_style: set the line style of the line created applied_price: set the price of bar to use of the bar std_dev_ratio: set the multiplier for the std dev channel
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (1)
Индикаторы
Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда. Одна логика для всех рынков Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами . Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Индикаторы
Раскройте силу торговли трендами с помощью индикатора Trend Screener: вашего идеального решения для торговли трендами, основанного на нечеткой логике и мультивалютной системе! Повысьте уровень своей торговли по тренду с помощью Trend Screener, революционного индикатора тренда, основанного на нечеткой логике. Это мощный индикатор отслеживания тренда, который сочетает в себе более 13 инструментов и функций премиум-класса и 3 торговые стратегии, что делает его универсальным выбором для превращения
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Индикаторы
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (12)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Индикаторы
Скринер поддержки и сопротивления находится в одном индикаторе уровня для MetaTrader, который предоставляет несколько инструментов внутри одного индикатора. Доступные инструменты: 1. Скринер структуры рынка. 2. Зона бычьего отката. 3. Зона медвежьего отката. 4. Ежедневные опорные точки 5. еженедельные опорные точки 6. ежемесячные опорные точки 7. Сильные поддержка и сопротивление, основанные на гармоническом паттерне и объеме. 8. Зоны уровня берега. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ: Индикатор подд
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Индикаторы
Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Советники использующие   Trend Line PRO   и реальные Сигналы  вы можете найти з
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Индикаторы
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Индикаторы
Индикатор Matrix Arrow MT5   — это уникальный индикатор тренда 10 в 1, следующий за   100% неперерисовывающимся   индикатором с несколькими таймфреймами, который можно использовать на всех символах/инструментах:   форекс ,  товары ,   криптовалюты ,   индексы ,  акции . Индикатор Matrix Arrow MT5  будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX) Индекс товарного канала (CCI)
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ5, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT4 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Б
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
Другие продукты этого автора
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Эксперты
Советник ADVANCED MULTI SCALPING — полностью автоматическая многопарная торговая система — очень безопасная и с устойчивым ростом. Этот прибыльный скальпинговый советник действительно является одной из самых стабильных систем на рынке в настоящее время — он совершает около 70–100 сделок в месяц. Загрузите набор файлов советника для тестирования и торговли: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Особенност
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Индикаторы
Это бесплатный продукт, который вы можете использовать для своих нужд! Также я очень ценю ваши положительные отзывы! Большое спасибо! Нажмите здесь, чтобы увидеть высококачественные торговые роботы и индикаторы! Индикатор Crypto_Forex: Heiken Ashi Candles для MT4. Не перерисовывается. - Heiken_Ashi_Candles отлично сочетается с индикатором Trend Line MA, как на картинке. - Индикатор Heiken_Ashi_Candles - очень полезный вспомогательный индикатор, делающий тренд более заметным. - Он полезен для тог
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Fractal Trend Lines" для MT4. - Этот индикатор отлично подходит для трейдеров, которые используют графический анализ с прорывами!!! - "Fractal Trend Lines" показывает графические линии восходящего тренда (фиолетовый цвет) и нисходящего тренда (красный цвет). - Линии восходящего и нисходящего тренда строятся на 2 ближайших соответствующих фракталах. - Индикатор имеет несколько параметров, отвечающих за цвет и ширину линий тренда. - Индикатор имеет встроенное оповещение д
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Индикаторы
Это бесплатный продукт, который вы можете использовать для своих нужд! Кроме того, я очень ценю ваши положительные отзывы! Большое спасибо! Нажмите здесь, чтобы увидеть высококачественные торговые роботы и индикаторы! Индикатор Forex SWAP Display для MT4, отличный вспомогательный торговый инструмент. - Индикатор SWAP Display показывает текущие SWAP для длинных и коротких сделок пары Forex, к которой он прикреплен. - Можно разместить значения SWAP Display в любом углу графика: 0 - для верхне
FREE
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Индикаторы
Это бесплатный продукт, который вы можете использовать для своих нужд! Также я очень ценю ваши положительные отзывы! Большое спасибо! Нажмите здесь, чтобы увидеть высококачественные торговые роботы и индикаторы! Индикатор Forex Spread Display для MT4, отличный вспомогательный торговый инструмент. - Индикатор Spread Display показывает текущий спред валютной пары, к которой он прикреплен. - Можно расположить значение Spread display в любом углу графика: 0 - для верхнего левого угла, 1 - верхн
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Форекс "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" для MT4 - Индикатор "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" - очень полезный вспомогательный торговый инструмент. - Он показывает вам дневные, еженедельные и ежемесячные наиболее вероятные уровни, которых может достичь цена (уровни ценового диапазона). - Дневной диапазон полезен для внутридневных трейдеров. - Недельные и ежемесячные диапазоны предназначены для свинг-трейдеров и долгосрочных трейдеров. - Индикатор отлично подходит для планирования ваших целей
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex HTF RVI Oscillator для MT4, без перерисовки. - Обновите свои методы торговли с помощью профессионального HTF RVI Oscillator для MT4. HTF означает - более высокий таймфрейм. - RVI - один из лучших осцилляторов для обнаружения смены тренда и входа из зон перепроданности/перекупленности. - Этот индикатор отлично подходит для торговых систем с несколькими таймфреймами с входами по ценовому действию из зон перепроданности/купленности. - Индикатор HTF RVI позволяет прикрепить
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Dynamic Oscillator — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex — эффективный торговый инструмент для MT4! - Новое поколение осцилляторов — смотрите изображения, чтобы узнать, как им пользоваться. - Dynamic Oscillator имеет адаптивные зоны перепроданности/перекупленности. - Oscillator — это вспомогательный инструмент для поиска точных точек входа из зон перепроданности/перекупленности. - Значения перепроданности: ниже зеленой линии; Значения перекупленности: выше красной линии. -
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Форекс "RSI for 8 Symbols" для MT4. Не перерисовывается. - RSI - один из самых популярных осцилляторов для торговли. - Он отлично подходит для входа на продажу из сильной зоны перекупленности (выше 70) и входа на покупку из сильной зоны перепроданности (ниже 30). - RSI очень полезен для обнаружения дивергенции. - "RSI for 8 Symbols" дает возможность контролировать значения RSI до 8 различных символов всего на 1 графике. - Этот индикатор также отлично сочетается с входами Price Action
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Scalping_Channel" для MT4. - Scalping Channel имеет границы волатильности на основе ATR. - Отлично подходит для скальпинговой торговли: - Входите в сделки, размещая отложенный лимитный ордер на средней линии. - Рассматривайте бычьи входы, когда имеет место зеленый устойчивый восходящий канал и хотя бы 1 свеча закрылась выше верхней границы (см. рисунки). - Рассматривайте медвежьи входы, когда имеет место красный устойчивый нисходящий канал и хотя бы 1 свеча закрылась ни
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
«Follow Trend Oscillator» — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex, эффективный торговый инструмент! - Удобный индикатор предоставляет возможности для скальпинга в направлении основного тренда. - Плавный и настраиваемый осциллятор с сигнальной гистограммой. - Зеленый цвет осциллятора для восходящих трендов, коричневый цвет — для нисходящих трендов. - Значения перепроданности: ниже -30; Значения перекупленности: выше 30. - С этим индикатором есть множество возможностей для моде
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Эксперты
ADAPTIVE SCALPER EA — это умная, безопасная и надежная полностью автоматическая многопарная скальпинговая торговая система! Это советник «установил и забыл», который делает всю торговую работу за вас! Доступно 10 Set_files! Используйте Set_files v25.11 из раздела «Комментарии» для использования/тестирования советника. - Советник автоматически адаптируется к рыночным условиям с помощью методов ИИ. - Система безопасна и НЕ использует никаких опасных методов, таких как сетки или мартингейл. Каж
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
Эксперты
PRICE ACTION TRADER EA - отличная автоматическая торговая система, основанная на исследовании Price Action! Это советник "установил и забыл", который делает всю торговую работу за вас! Доступно 7 Set_files! Идея торговли основана на известном мощном паттерне Price Action - PinBar! Price Action Trader EA - очень хорошая инвестиция - он будет работать на вас годами, все Set_files имеют положительное математическое ожидание! Используйте Set-файлы из раздела "Комментарии" для использования/тест
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex «Гистограмма коррекции тренда» для MT4. - Гистограмма коррекции тренда может быть двух цветов: красного для медвежьего тренда и синего для бычьего. - 7 последовательных столбцов гистограммы одного цвета означают начало нового тренда. - Индикатор гистограммы коррекции тренда разработан с главной целью - минимизировать убытки и максимизировать прибыль. - Имеет параметр - "Период", отвечающий за чувствительность индикатора. - Встроенные оповещения для мобильных устройств и
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Эксперты
Советник MULTI SNIPER — это точная автоматическая торговая система с точностью около 90% для платформы MT4. Этот прибыльный скальпинговый советник — одна из самых стабильных систем на рынке в настоящее время. Это оригинальный продукт, представленный только на этом сайте MQL5. Загрузите EA Set_files для тестирования и торговли: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Реализован метод сложных процентов и методы скальпинга. - Система автоматически устанавливает динамический стоп-лосс в зависимости от
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "MACD with Trend ZigZag" для MT4 - Сам индикатор MACD является одним из самых популярных инструментов для торговли по тренду. - "MACD with Trend ZigZag" отлично подходит для использования с входами Price Action или в сочетании с другими индикаторами. - Используйте этот индикатор для выбора наиболее точных сигналов входа: _ Если MACD выше 0 (зеленый цвет), а линия ZigZag направлена ​​вверх - ищите только паттерны Buy Price Action. _ Если MACD ниже 0 (розовый цвет), а лини
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Индикаторы
Crypto_Forex Индикатор "Scalping Histogram" для MT4, без перерисовки. - Индикатор Scalping Histogram может использоваться для поиска сигналов входа в основное направление ценового импульса после незначительной коррекции цены. - Scalping Histogram может быть двух цветов: оранжевый для медвежьего импульса и зеленый для бычьего. - Как только вы увидите не менее 10 последовательных столбцов гистограммы одного цвета, это означает, что имеет место сильный импульс. - Сигналом входа является 1 столбец
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Индикаторы
Crypto_Forex Индикатор SCALPING SNIPER для MT4, торговая система без перерисовки. Scalping Sniper - это продвинутая система (индикатор), показывающая точный ценовой импульс! - Обновите свои методы торговли с помощью профессионального индикатора Scalping Sniper для MT4. - Эта система обеспечивает очень точные, но редкие сигналы Scalping, с процентом выигрышей до 90%. - Система предполагает использование множества пар для поиска сигналов, чтобы компенсировать малое количество сигналов на одну па
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Внутренние и внешние бары" для MT4. - Индикатор "Внутренние и внешние бары" очень мощный для торговли по ценовому действию. Не перерисовывается; Без задержки; - Индикатор определяет внутренние и внешние бары на графике: - Бычий паттерн - сигнал синей стрелки на графике (см. рисунки). - Медвежий паттерн - сигнал красной стрелки на графике (см. рисунки). - Внутренний бар сам по себе имеет высокое отношение R/R (прибыль/риск). - С оповещениями на ПК, мобильных устройствах
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Эксперты
Советник "SINGLE SNIPER" — это мощная скальпинговая торговая система для платформы MT4! Высокий процент выигрышей — около 85–90%! Система использует управление рисками с помощью сложных процентов! Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5. Используйте Set_file для тестирования и торговли: загрузите EA set_file - Сделки очень точны: около 85–90%. - Система НЕ использует никаких опасных методов, таких как сетки или мартингейл. Каждый ордер имеет собственный SL для
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Эксперты
Советник ADVANCED ADAPTIVE SCALPER — это умная, безопасная и надежная полностью автоматическая многопарная скальпинговая торговая система! Это советник «установил и забыл», который делает всю торговую работу за вас! Доступно 10 Set_files для 10 пар! Используйте Set_files  (v25.11) из раздела «Комментарии» для использования/тестирования советника. Этот советник — расширенная версия советника Adaptive Scalper. Дополнительные возможности советника Advanced Adaptive Scalper по сравнению с базовым
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Модель разворота доджи" для MT4. - Индикатор "Модель разворота доджи" - это чистая торговля по ценовому действию: без перерисовки, без задержки; - Индикатор обнаруживает модель разворота доджи на графике, где свеча доджи находится в середине модели, а последняя свеча - прорывная: - Модель разворота бычьего доджи - синяя стрелка на графике (см. рисунки). - Модель разворота медвежьего доджи - красная стрелка на графике (см. рисунки). - С оповещениями на ПК, мобильных устр
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Эксперты
SwapFree Adaptive Scalper EA — это умная, безопасная и надежная полностью автоматическая многопарная скальпинговая торговая система! Это советник «установил и забыл», который делает всю торговую работу за вас! Доступно 9 Set_files для 9 пар! Загрузите набор файлов советника для тестирования и торговли: GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file Особенности советника: - Методы скальпинга. - Отс
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Crypto_Forex Индикатор "MA Speed" для MT4, без перерисовки. СКОРОСТЬ скользящей средней - уникальный трендовый индикатор. - Расчет этого индикатора основан на уравнениях из физики. - Скорость - это первая производная скользящей средней. - Индикатор MA Speed ​​показывает, как быстро сама MA меняет свое направление. - Существует множество возможностей для модернизации даже стандартных стратегий с помощью MA Speed. Подходит для SMA, EMA, SMMA и LWMA. - Рекомендуется использовать MA Speed ​​в тре
Doji breakout pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Doji Breakout pattern" для MT4. - Индикатор "Doji Breakout pattern" - это чистая торговля по ценовому действию: без перерисовки, без задержки; - Индикатор обнаруживает прорыв паттерна доджи в направлении тренда, где свеча доджи находится в середине паттерна, а последняя свеча - прорыв: - Бычий паттерн доджи - сигнал синей стрелки на графике (см. рисунки). - Медвежий паттерн доджи - сигнал красной стрелки на графике (см. рисунки). - С оповещениями на ПК, мобильных устрой
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
Эксперты
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA — точная автоматическая торговая система с высокой точностью для платформы MT4. Этот прибыльный скальпинговый советник действительно является одной из самых стабильных систем на рынке в настоящее время. Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5. SF Multi Sniper EA — это советник «установил и забыл», который выполняет всю торговую работу за вас! Используйте Set_files из раздела «Комментарии» для использования/тестирования советника. - Ни
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Trend Oscillator — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex, эффективный торговый инструмент! - Используется новый продвинутый метод расчета — 20 вариантов параметра «Цена для расчета». - Самый плавный осциллятор из когда-либо созданных. - Зеленый цвет для восходящих трендов, красный цвет для нисходящих трендов. - Значения перепроданности: ниже 5, значения перекупленности: выше 95. - С этим индикатором есть множество возможностей для модернизации даже стандартных стратегий. - С
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex Consolidation Bar Pattern для MT4. - Индикатор "Consolidation Bar" - очень мощный индикатор, ориентированный на прорывы, для торговли по ценовому действию. - Индикатор определяет консолидацию цены в узкой области в течение 1 бара и показывает: направление прорыва, местоположение отложенного ордера и местоположение SL. - Бычий консолидационный бар - сигнал синей стрелки на графике (см. рисунки). - Медвежий консолидационный бар - сигнал красной стрелки на графике (см. рису
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Crypto_Forex Indicator HTF Ichimoku для MT4. - Индикатор Ichimoku - один из самых мощных трендовых индикаторов. HTF означает - Higher Time Frame. - Этот индикатор отлично подходит для трендовых трейдеров, а также в сочетании с входами Price Action. - Индикатор HTF Ichimoku позволяет прикрепить Ichimoku с более высокого таймфрейма к текущему графику. - Восходящий тренд - красная линия над синей (и обе линии над облаком) / Нисходящий тренд - красная линия под синей (и обе линии под облаком). - О
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
OSB Oscillator — это продвинутый пользовательский индикатор, эффективный вспомогательный инструмент Price Action. - Используется новый продвинутый метод расчета. - Новое поколение осцилляторов — см. изображения, чтобы узнать, как его использовать. - OSB Oscillator — это вспомогательный инструмент для поиска точных точек входа для сигналов Price Action, Divergence и Oversold/OverBought. - Значения перепроданности: ниже 30. - Значения перекупленности: выше 70. - С помощью этого индикатора можно
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв