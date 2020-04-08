HTF Moving Average MT5 r
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 5.19
- Обновлено: 19 декабря 2025
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex HTF MOVING AVERAGE для MT5.
- Улучшите свои методы торговли с помощью профессионального индикатора HTF MA для MT5. HTF означает «более высокий таймфрейм».
- Этот индикатор отлично подходит для трендовых трейдеров, использующих входы по ценовому действию.
- Индикатор HTF MA позволяет прикрепить скользящую среднюю с более высокого таймфрейма к текущему графику, чтобы отслеживать направление основного тренда.
- Индикатор показывает тренд с более высокого таймфрейма --> это всегда прибыльный метод.
- Индикатор HTF MA позволяет получить большую прибыль с низким риском.
Как использовать:
- прикрепить скользящую среднюю с дневного интервала (D1) к графику H4 или H1.
- прикрепить скользящую среднюю с H4 к графику H1, M30 или M15.
- и т.д. (см. изображения).
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.