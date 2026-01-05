Isolated Peak and Bottom Indicator for MT5

Isolierte Peak & Bottom - Trend Exhaustion und Reversal Indikator für MT5

Ein Aufwärtstrend, der durch höhere Höchststände definiert ist, schafft nicht jeden Tag neue Höchststände. Irgendwann pausiert der Kurs, korrigiert oder kehrt sich um. Die größte Herausforderung für Händler ist die Unterscheidung zwischen einer vorübergehenden Korrektur und dem tatsächlichen Ende eines Trends.

Der Isolated Peak & Bottom Indikator wurde entwickelt, um genau dieses Problem zu lösen.

Das Konzept hinter dem Indikator

Dieser Indikator basiert auf der Isolated High / Low-Technik, einem bewährten Price-Action-Ansatz, der zur Identifizierung potenzieller Erschöpfungspunkte des Trends verwendet wird.

Isolierter Höchststand (Ende eines Aufwärtstrends)

Der höchste Punkt, der während eines Aufwärtstrends erreicht wird, wird als isolierter Höchststand definiert.

Der Tiefststand des Vortages wird zum Signalpegel

Wenn dieses Signalniveau innerhalb von zwei Kerzen durchbrochen wird, gilt der Aufwärtstrend als beendet.

Wird er nicht innerhalb von zwei Kerzen durchbrochen, wird davon ausgegangen, dass der Aufwärtstrend anhält.

Diese Logik hilft Händlern, normale Rücksetzer von echten Trendumkehrungen zu unterscheiden.

Isolierter Tiefpunkt (Ende eines Abwärtstrends)

Die gleiche Logik gilt in umgekehrter Form für Abwärtstrends:

Der tiefste Punkt während eines Abwärtstrends wird als Isolated Bottom definiert

Der höchste Punkt des Vortages dient als Signalpegel

Ein Bruch dieses Niveaus innerhalb von zwei Kerzen signalisiert eine potenzielle Trendumkehr nach oben

Warum diese Technik funktioniert

Die Märkte bewegen sich in Fraktalen, d.h. das gleiche Verhalten wiederholt sich in allen Zeitrahmen.

Aus diesem Grund kann die Isolated Peak & Bottom Technik angewendet werden auf:

Jahrescharts

Tages-Charts

Intraday-Charts

Tick-Charts

Der Indikator ist nicht an einen festen Zeitrahmen gebunden, was ihn flexibel und vielseitig verwendbar macht.

Die historische Erfolgsquote dieser Technik ist relativ hoch, vor allem, wenn sie zur Bestimmung der Trendrichtung und nicht zum genauen Einstiegszeitpunkt verwendet wird.

Praktische Handelsvorteile

Hilft bei der Erkennung einer Trenderschöpfung

Filtert emotionales Marktrauschen heraus

Hilft bei der Definition der Trendrichtung

Eignet sich gut als Bestätigungswerkzeug

Geeignet für diskretionären und automatisierten Handel

Indikator-Implementierung

Separate Puffer für isolierte Höchst- und Tiefststände

BUY- und SELL-Signalpuffer enthalten

Vollständig pufferbasiert (keine grafischen Objekte für Signale)

Sehr schnelle Ausführung und geringer Ressourcenverbrauch

Vollständig kompatibel mit Expert Advisors

Warnungen

Optionale Popup-Warnungen

Optionale Push-Benachrichtigungen

Integriertes Backtesting-Panel

Der Indikator enthält einen optionalen visuellen Backtesting-Modus, der:

Simulation von BUY- und SELL-Signalen

Verfolgt die Gesamtzahl der Trades und die Gewinntrades

Zeigt die Gewinnrate direkt im Diagramm an

Ermöglicht TP- und SL-Tests in Punkten

Ermöglicht die Festlegung eines benutzerdefinierten Startdatums für die Prüfung

Diese Funktion hilft Händlern, das Signalverhalten anhand historischer Daten schnell zu bewerten, ohne einen vollständigen Strategietest durchführen zu müssen.





Beschränkungen

Wie bei jeder technischen Methode können auch hier falsche Signale auftreten:

extremer Volatilität

Starken Nachrichtenereignissen

Hochemotionalen Marktbedingungen

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollte dieser Indikator als Teil eines vollständigen Handelssystems mit angemessenem Risikomanagement verwendet werden.

Fazit

Isolated Peak & Bottom ist ein leistungsstarkes Preisaktionsinstrument für Händler, die eine klarere Sicht auf Trendenden und potenzielle Umkehrungen haben möchten.

Er bietet Struktur, Disziplin und objektive Logik in einem Bereich des Handels, der oft von Emotionen bestimmt wird.