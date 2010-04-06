HTF Moving Average MT5 r
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 5.17
- Etkinleştirmeler: 10
MT5 için Crypto_Forex Göstergesi HTF HAREKETLİ ORTALAMA.
- MT5 için profesyonel HTF MA Göstergesi ile işlem yöntemlerinizi geliştirin. HTF, "Yüksek Zaman Dilimi" anlamına gelir.
- Bu gösterge, Fiyat Hareketi girişleri olan Trend Yatırımcıları için mükemmeldir.
- HTF MA Göstergesi, ana trend yönünü takip etmek için yüksek zaman diliminden gelen Hareketli Ortalamayı mevcut grafiğinize eklemenizi sağlar.
- Gösterge, trendi yüksek zaman diliminden gösterir --> bu her zaman karlı bir yöntemdir.
- HTF MA Göstergesi, düşük riskle büyük kazanç elde etme fırsatı sunar.
Nasıl kullanılır:
- D1'den H4'e veya H1 grafiğine MA ekleyin.
- H4'ten H1, M30 veya M15 grafiğine MA ekleyin.
- vb. (resimlere bakın).
