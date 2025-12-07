Session Momentum Dashboard
Session Momentum Dashboard – Futuristische Trading-Analyse
Ein professionelles Dashboard zur Analyse der Handelssitzungen (Asien/London/New York) mit Kill-Zone-Erkennung, asiatischem Range-Breakout und Momentum-Scoring in Echtzeit.
Ein All-in-One-Dashboard für ICT-/Smart-Money-Trader, die Handelssitzungen und Kill Zones verfolgen.
Hauptfunktionen:
Analyse der 3 Hauptsitzungen
Asien, London und New York mit Echtzeitstatus.
Erkennung der Kill Zones
-
London Kill Zone (07:00–09:00)
-
New York Kill Zone (12:00–14:00)
mit automatischen Alerts.
Asian Range Breakout
-
Grafische Darstellung des asiatischen Ranges
-
Erkennung von Ausbrüchen nach oben/unten
Momentum-Scoring
-
RSI-basierte Fortschrittsbalken für jede Sitzung
Volumenanalyse
-
Verhältnis Volumen vs. Durchschnitt
-
Klassifizierung: LOW / NORMAL / HIGH
Trading-Signale
Ein starkes Signal entsteht bei Kombination von:
Kill Zone + Breakout + Momentum
London/NY Overlap
Automatische Erkennung hochvolatiler Überschneidungen.
Konfigurierbare Alerts:
-
Eintritt in die Kill Zone
-
Ausbruch aus dem asiatischen Range
-
Hohes Momentum erkannt
-
Unterstützt Popup, Sound, Push-Benachrichtigungen
Futuristisches Design:
-
Anpassbares Neon-Cyan/Magenta-Theme
-
Kompakte, gut lesbare Oberfläche
-
Position und Größe frei einstellbar
Anpassbare Parameter:
-
Sitzungszeiten (GMT)
-
Momentum-Schwellen (hoch/niedrig)
-
ATR-, RSI- und Volumen-Perioden
-
Vollständige Farbanpassung
Ideal für:
-
ICT / Smart Money Concepts Trading
-
Scalping in Kill Zones
-
Swing-Trading mit asiatischen Breakouts
-
Multi-Session-Analyse