Session Momentum Dashboard – Futuristische Trading-Analyse

Ein professionelles Dashboard zur Analyse der Handelssitzungen (Asien/London/New York) mit Kill-Zone-Erkennung, asiatischem Range-Breakout und Momentum-Scoring in Echtzeit.

Session Momentum Dashboard

Ein All-in-One-Dashboard für ICT-/Smart-Money-Trader, die Handelssitzungen und Kill Zones verfolgen.

Hauptfunktionen:

Analyse der 3 Hauptsitzungen

Asien, London und New York mit Echtzeitstatus.

Erkennung der Kill Zones

London Kill Zone (07:00–09:00)

New York Kill Zone (12:00–14:00)

mit automatischen Alerts.

Asian Range Breakout

Grafische Darstellung des asiatischen Ranges

Erkennung von Ausbrüchen nach oben/unten

Momentum-Scoring

RSI-basierte Fortschrittsbalken für jede Sitzung

Volumenanalyse

Verhältnis Volumen vs. Durchschnitt

Klassifizierung: LOW / NORMAL / HIGH

Trading-Signale

Ein starkes Signal entsteht bei Kombination von:

Kill Zone + Breakout + Momentum

London/NY Overlap

Automatische Erkennung hochvolatiler Überschneidungen.

Konfigurierbare Alerts:

Eintritt in die Kill Zone

Ausbruch aus dem asiatischen Range

Hohes Momentum erkannt

Unterstützt Popup, Sound, Push-Benachrichtigungen

Futuristisches Design:

Anpassbares Neon-Cyan/Magenta-Theme

Kompakte, gut lesbare Oberfläche

Position und Größe frei einstellbar

Anpassbare Parameter:

Sitzungszeiten (GMT)

Momentum-Schwellen (hoch/niedrig)

ATR-, RSI- und Volumen-Perioden

Vollständige Farbanpassung

Ideal für: