Session Momentum Dashboard

Session Momentum Dashboard – Futuristische Trading-Analyse

Ein professionelles Dashboard zur Analyse der Handelssitzungen (Asien/London/New York) mit Kill-Zone-Erkennung, asiatischem Range-Breakout und Momentum-Scoring in Echtzeit.

Session Momentum Dashboard

Ein All-in-One-Dashboard für ICT-/Smart-Money-Trader, die Handelssitzungen und Kill Zones verfolgen.

Hauptfunktionen:

Analyse der 3 Hauptsitzungen

Asien, London und New York mit Echtzeitstatus.

Erkennung der Kill Zones

  • London Kill Zone (07:00–09:00)

  • New York Kill Zone (12:00–14:00)
    mit automatischen Alerts.

Asian Range Breakout

  • Grafische Darstellung des asiatischen Ranges

  • Erkennung von Ausbrüchen nach oben/unten

Momentum-Scoring

  • RSI-basierte Fortschrittsbalken für jede Sitzung

Volumenanalyse

  • Verhältnis Volumen vs. Durchschnitt

  • Klassifizierung: LOW / NORMAL / HIGH

Trading-Signale

Ein starkes Signal entsteht bei Kombination von:
Kill Zone + Breakout + Momentum

London/NY Overlap

Automatische Erkennung hochvolatiler Überschneidungen.

Konfigurierbare Alerts:

  • Eintritt in die Kill Zone

  • Ausbruch aus dem asiatischen Range

  • Hohes Momentum erkannt

  • Unterstützt Popup, Sound, Push-Benachrichtigungen

Futuristisches Design:

  • Anpassbares Neon-Cyan/Magenta-Theme

  • Kompakte, gut lesbare Oberfläche

  • Position und Größe frei einstellbar

Anpassbare Parameter:

  • Sitzungszeiten (GMT)

  • Momentum-Schwellen (hoch/niedrig)

  • ATR-, RSI- und Volumen-Perioden

  • Vollständige Farbanpassung

Ideal für:

  • ICT / Smart Money Concepts Trading

  • Scalping in Kill Zones

  • Swing-Trading mit asiatischen Breakouts

  • Multi-Session-Analyse


