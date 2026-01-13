Institutional Volume Profile

VP-MTF PRO - Institutionelles Volumenprofil Multi-Timeframe

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
ÜBERBLICK
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

VP-MTF PRO ist ein professioneller Volumenprofil-Indikator, der für ernsthafte Trader entwickelt wurde, die Analysen auf institutioneller Ebene wünschen. Er kombiniert Multi-Timeframe-Volumenprofilierung mit automatischer Signalerzeugung, VPOC-Migrationsverfolgung und HVN/LVN-Erkennung, um Ihnen ein vollständiges Bild der Marktstruktur zu vermitteln.

Dieser Indikator hilft Ihnen bei der Identifizierung von Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit, indem er analysiert, wo das meiste Volumen gehandelt wurde (Value Area), und Ihre Einstiege auf den Trend des höheren Zeitrahmens abstimmt.


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

📊 MULTI-TIMEFRAME-VOLUMENPROFIL
- Aktuelles Zeitrahmen-Volumenprofil mit anpassbarer Auflösung
- Überlagerung des HTF-Volumenprofils (höherer Zeitrahmen)
- Automatische HTF-Ausrichtungserkennung zur Trendbestätigung

📍 WERTBEREICHSANALYSE (VAH/VAL/VPOC)
- Konfigurierbarer Wertbereichsprozentsatz (Standardwert 70 %)
- VPOC (Point of Control) - höchstes Volumenpreisniveau
- VAH (Value Area High) - obere Grenze der Value Area
- VAL (Value Area Low) - untere Grenze des Wertbereichs
- Visuelle Zonenfüllung zur einfachen Identifizierung

📈 VPOC-WANDERUNGSVERFOLGUNG
- Verfolgung der VPOC-Bewegungsrichtung (AUF/AB/NEUTRAL)
- Anzeige der Migrationsgeschwindigkeit (FAST/MEDIUM/SLOW)
- Anzeige der historischen VPOC-Werte
- Visualisierung des Migrationspfads
- Konsekutiver Streifenzähler

🎯 HVN/LVN-ERKENNUNG
- High Volume Nodes (HVN) - starke Unterstützungs-/Widerstandszonen
- Low Volume Nodes (LVN) - Zonen mit schnellen Kursbewegungen
- Anpassbare Schwellenwerteinstellungen
- Erkennung sowohl des aktuellen TF als auch des HTF

📡 AUTOMATISCHE SIGNALERZEUGUNG
- Regelbasierte LONG/SHORT-Signale
- Keine Priorität - rein bedingungsbasierte Logik
- Konfidenz-Scoring-System (LOW/MEDIUM/HIGH)
- Automatische SL-Berechnung mit ATR
- Mehrere TP-Stufen (TP1, TP2, TP3) mit R:R-Verhältnissen
- Option für HTF-Ausrichtungsanforderung

📋 PROFESSIONELLES DASHBOARD
- Analyse der Preisposition in Echtzeit
- Anzeige von HTF- und aktuellen TF-Daten
- Handels-/Signalstatus mit P&L-Verfolgung
- Migrationsrichtung und Streak-Informationen
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
⏱️ EMPFOHLENE ZEITRAHMENEINSTELLUNGEN
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Wählen Sie Ihren Handelsstil und verwenden Sie diese optimalen Einstellungen:

┌─────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────┐
│ HANDELSSTIL │ CHART TF │ HTF-EINSTELLUNG │ TYPISCHE HALTEZEIT │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────┤
│ SCALPING │ M5 │ H1 │ 5-30 Minuten │
│ INTRADAY │ M15 │ H4 │ 1-4 Stunden │
│ TAGESHANDEL │ H1 │ H4 │ 4-8 Stunden │
│ SWING TRADING │ H4 │ D1 │ 1-5 Tage │
│ POSITION │ D1 │ W1 │ Wochen bis Monate │
└─────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────┘

⚠️ WICHTIG: Der HTF muss immer höher sein als Ihr Chart-Zeitrahmen!


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
📊 SIGNALBEDINGUNGEN ERKLÄRT
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

🟢 LONG-SIGNALAUSLÖSER:
- Kurs nahe VAL (Value Area Low) + HTF Bullische Ausrichtung
- Kurs unter VPOC + innerhalb der Value Area + HTF Bullish-Ausrichtung

🔴 SHORT-SIGNALAUSLÖSER:
- Kurs nahe VAH (Value Area High) + HTF Bearish-Ausrichtung
- Kurs über VPOC + innerhalb der Value Area + HTF bärische Ausrichtung

⭐ VERTRAUENSBEWERTUNG:
- LOW (1-2 Punkte): Grundbedingungen erfüllt
- MEDIUM (3-4 Punkte): Mehrere Bestätigungen
- HOCH (5+ Punkte): Starker Aufbau mit vollständiger Ausrichtung

Das Vertrauen wird auf der Grundlage von berechnet:
- Nahe VAL/VAH: +2 Punkte
- Discount/Premium Zone: +1 Punkt
- HTF-Ausrichtung: +2 Punkte
- Migration-Ausrichtung: +1 Punkt
- HVN-Nähe: +1 Punkt


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
🎚️ LEITFADEN ZU DEN WICHTIGSTEN EINSTELLUNGEN
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

PROXIMITY PERCENTAGE (Zone Entry Trigger):
- 0.2% - 0.3%: Sehr präzise Eingaben, weniger Signale
- 0.3% - 0.5%: Ausgewogener Ansatz (EMPFOHLEN)
- 0.5% - 0.8%: Mehr Signale, breitere Einstiegszone

ATR MULTIPLIER (Stop-Loss-Abstand):
- 1,0x - 1,5x: Enge Stopps, höheres Risiko von Stop-outs
- 1,5x - 2,0x: Normale Märkte (EMPFOHLEN)
- 2,0x - 3,0x: Volatile Märkte (Gold, Krypto, Nachrichtenereignisse)

PROZENTUALER WERTBEREICH:
- 60%: Engerer Wertbereich, präzisere Niveaus
- 70%: Institutionelle Standardeinstellung (EMPFOHLEN)
- 80%: Breiterer Wertbereich, breitere Zonen

TP RISIKO:LOHN VERHÄLTNIS:
- TP1: 1,5 R:R (konservatives erstes Ziel)
- TP2: 2,5 R:R (Hauptgewinnziel)
- TP3: 4,0 R:R (Erweitertes Runner-Ziel)

HVN/LVN SCHWELLENWERTE:
- HVN Schwellenwert 1,5x: Standard-Erkennung
- LVN-Schwelle 0,5x: Standard-Erkennung
- HVN für weniger, stärkere Zonen erhöhen
- LVN verringern für mehr Lückenerkennung


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
🏆 BEWÄHRTE PRAKTIKEN
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

✅ TIPP 1: QUALITÄT VOR QUANTITÄT
Warten Sie auf Signale mit hohem Vertrauen. Sie haben die beste Gewinnrate.

✅ TIPP 2: IMMER DIE HTF-AUSRICHTUNG ÜBERPRÜFEN
Handeln Sie mit dem Trend. Die HTF-Ausrichtung verbessert die Erfolgsquote erheblich.

✅ TIPP 3: NUTZEN SIE DEN VALUE-BEREICH ALS S/R
VAH wirkt als Widerstand, VAL wirkt als Unterstützung. Der Preis respektiert diese Niveaus.

✅ TIPP 4: VPOC IST EIN MAGNET
Der Kurs neigt dazu, zum VPOC zurückzukehren. Nutzen Sie dies für die Zielplatzierung.

✅ TIPP 5: HVN vs. LVN VERSTEHEN
HVN = starke Zonen, in denen sich der Kurs konsolidiert (gut für Umkehrungen)
LVN = Schwache Zonen, in denen sich der Preis schnell bewegt (gut für Ausbrüche)

TIPP 6: BEOBACHTEN SIE DIE VPOC-MIGRATION
Wenn die VPOC nach oben wandert und der Kurs darüber liegt = Bullish
Wenn die VPOC nach unten wandert und der Kurs darunter liegt = bärisch

TIPP 7: VERWENDUNG MEHRERER TPs
Nehmen Sie Teilgewinne bei TP1 mit, verschieben Sie SL auf Break-even, lassen Sie den Rest zu TP2/TP3 laufen


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
⚠️ WICHTIGE WARNHINWEISE
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

⚠️ WARNUNG 1: VERMEIDEN SIE NACHRICHTENEREIGNISSE
Wichtige Nachrichten können das Volumenprofil ungültig machen. Prüfen Sie den Wirtschaftskalender.

⚠️ WARNUNG 2: HTF > CHART TF
Stellen Sie immer sicher, dass Ihre HTF-Einstellung höher ist als Ihr Chart-Zeitrahmen.
Beispiel: Bei einem M15-Chart sollten Sie H1 oder H4 als HTF verwenden (nicht M5 oder M15).

⚠️ WARNUNG 3: BACKTEST ZUERST
Führen Sie immer einen Backtest auf einem Demokonto durch, bevor Sie mit echtem Geld handeln.

⚠️ WARNUNG 4: KEIN HEILIGER GRAL
Kein Indikator garantiert Gewinne. Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement.

⚠️ WARNUNG 5: MARKTBEDINGUNGEN SIND WICHTIG
Funktioniert am besten in schwankenden/mittelwertumkehrenden Märkten. Seien Sie bei starken Trends vorsichtig.


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
📦 VOLLSTÄNDIGE FUNKTIONSLISTE
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

VOLUMENPROFIL:
✓ Aktuelles Zeitrahmen-Volumenprofil
✓ Höheres Zeitrahmen-Volumenprofil
✓ Anpassbare Auflösung (50-200)
✓ Einstellbare Periodenanzahl
✓ Visualisierung des Volumenbalkens

WERTEBEREICH:
✓ VPOC-Linie mit Erweiterungsoptionen
✓ VAH/VAL-Linien
✓ Value Area Zonenfüllung
✓ Anpassbarer VA-Prozentsatz (60-80%)
✓ HTF-Wertbereich-Overlay

HVN/LVN:
✓ Automatische HVN-Erkennung
✓ Automatische LVN-Erkennung
✓ Aktuelle TF- und HTF-Zonen
✓ Anpassbare Schwellenwerte
✓ Mehrere Anzeigestile

VPOC-MIGRATION:
✓ Verfolgung der Migrationsrichtung
✓ Anzeige der Migrationsgeschwindigkeit
✓ Historische VPOC-Werte
✓ Visualisierung des Migrationspfads
✓ Konsekutiver Streifenzähler
✓ Richtungspfeile auf der Karte

SIGNALE:
✓ Automatisierte LONG/SHORT-Signale
✓ Unabhängige Zustandsbewertung
✓ Konfidenz-Scoring-System
✓ ATR-basierter Stop Loss
✓ Mehrere Take Profit Ebenen (TP1/TP2/TP3)
✓ Risiko:Rendite Berechnung
✓ HTF-Anpassungsbedarfsoption

DASHBOARD:
✓ Datenanzeige in Echtzeit
✓ Kurs-Positions-Analyse
✓ HTF und aktuelle TF Infos
✓ Signal/Handelsstatus
✓ P&L Verfolgung
✓ Migrationsinfo
✓ Kompaktes Design
✓ Mehrere Stiloptionen

CUSTOMIZATION:
✓ Alle Farben anpassbar
✓ Mehrere Dashboard-Positionen
✓ Dashboard-Stile (Modern, Dunkel, Hell, Neon, Klassisch, Minimal)
✓ Linienstile (Vollton, Gestrichelt, Gepunktet)
✓ Einzelne Elemente ein-/ausblenden
✓ Option für kompakten Modus


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
EINGABEPARAMETER
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

ZEITRAHMEN-EINSTELLUNGEN:
- HTF-Zeitrahmenauswahl (M1 bis monatlich)
- Aktuelles TF-Profil anzeigen (wahr/falsch)
- HTF-Profil anzeigen (wahr/falsch)

PERIODEN-EINSTELLUNGEN:
- Anzahl der Perioden (3-500)
- Berechnungsauflösung (50-200)
- S/R anzeigen seit (2-45)
- Zu analysierende HTF-Perioden (5-50)

ANZEIGEOPTIONEN:
- 24-Stunden-Markt-Modus
- Volumenbalken anzeigen
- VPOC/VAH/VAL/Hoch/Tief-Linien anzeigen
- Labels anzeigen
- VPOC-Erweiterungsoptionen

DASHBOARD-EINSTELLUNGEN:
- Position (9 Optionen)
- Größe (winzig/klein)
- Stil (5 Themen)
- Durchsichtigkeit
- Kompakter Modus

EINSTELLUNGEN FÜR DEN WERTEBEREICH:
- Wertebereich anzeigen
- Zonenfüllung anzeigen
- VA-Prozentsatz (60-80%)
- HTF-Wertebereich anzeigen

HVN/LVN-EINSTELLUNGEN:
- HVN/LVN-Zonen anzeigen
- HTF-HVN/LVN anzeigen
- HVN-Schwellenwert
- LVN-Schwellenwert
- Stil anzeigen

VPOC-MIGRATION:
- Migration anzeigen
- Pfad anzeigen
- Historische VPOCs anzeigen
- Historische Zählung
- Linien-Stil
- Pfeile anzeigen

SIGNALEINSTELLUNGEN:
- Signale anzeigen
- ATR-Zeitraum
- ATR-Multiplikator
- TP1/TP2/TP3 R:R-Verhältnisse
- Prozentuale Annäherung
- Erfordert HTF-Ausrichtung

FARBEN:
- Alle Elemente haben anpassbare Farben


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
UNTERSTÜTZTE MÄRKTE
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

✓ Forex (Alle Paare)
✓ Gold (XAUUSD)
✓ Silber (XAGUSD)
✓ Indizes (US30, NAS100, SPX500, etc.)
✓ Kryptowährungen (BTCUSD, ETHUSD, etc.)
✓ Rohstoffe (Öl, Erdgas, etc.)
✓ Aktien (alle CFDs)

Funktioniert auf allen Zeitrahmen von M1 bis Monatlich.


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
SYSTEMVORAUSSETZUNGEN
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

- MetaTrader 5 (Build 2500 oder höher empfohlen)
- Jeder Broker mit MT5-Unterstützung
- Mindestens 4 GB RAM für einen reibungslosen Betrieb empfohlen
- Funktioniert auf Windows, Mac (über Wine) und VPS


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
CHANGELOG
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Version 1.00 (Erste Veröffentlichung):
- Vollständiges Volumenprofil mit MTF-Unterstützung
- Berechnung des Wertebereichs (VAH/VAL/VPOC)
- HVN/LVN Zonenerkennung
- VPOC-Migrationsverfolgung
- Automatisierte Signalerzeugung
- Professionelles Dashboard
- Vollständige Anpassungsmöglichkeiten


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
UNTERSTÜTZUNG
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Für Support, kundenspezifische Entwicklung oder Funktionsanfragen:

👤 Entwickler: RizwanFxCoder
📧 Kontakt über MQL5 private Nachricht

Bitte hinterlassen Sie eine Bewertung, wenn Sie diesen Indikator hilfreich finden!


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DISCLAIMER
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet.
Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieser Indikator ist ein Hilfsmittel
zur Unterstützung der Analyse und garantiert keine Gewinne. Verwenden Sie stets ein angemessenes Risikomanagement
und handeln Sie nie mit Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren.


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
SCHLÜSSELWÖRTER/TAGS
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Volumenprofil, VPOC, Value Area, VAH, VAL, Institutioneller Handel, Smart Money,
Multi-Timeframe, MTF, HVN, LVN, High Volume Node, Low Volume Node, Support,
Widerstand, Handelssignale, automatische Signale, Forex-Indikator, Gold-Indikator,
XAUUSD, professioneller Indikator, Dashboard, Migration, Kontrollpunkt
