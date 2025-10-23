Handelsroboter für EURUSD auf dem H1-Zeitrahmen. Obwohl er auf diesem Zeitrahmen arbeitet, führt er nicht stündlich einen Handel aus, sondern nur dann, wenn der RSI und der MACD übereinstimmen und ein Auf- oder Abwärtssignal geben. Danach führt er DCA aus, d.h. er bildet den Durchschnitt der Einstiegskurse. Mit der gleichen Losgröße. KEINE MARTINGALE.





Backtesting von Januar 2020 bis Oktober 2025, um seine Performance während der Pandemie zu überwachen.





Ziel monatlich 2%

Vollständig empfohlenes ECN oder RAW Konto

Wenn Sie auf Demo testen, schreiben Sie mir bitte, um es kostenlos zu erhalten

+ 34 613 94 19 68