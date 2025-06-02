Set TP and SL by Price

✅ Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4

🎯 Setzt automatisch präzise TP- und SL-Level für beliebige Orders

⚙️ Kompatibel mit allen Symbolen und EAs, Filterung nach Symbol oder Magic Number

Dieses Expert Advisor ermöglicht es dir, Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) mit exakten Preiswerten zu definieren (z. B. 1.12345 bei EURUSD). Keine Punkte oder Pips — nur klare und exakte Kontrolle über alle Orders, auch mit Filter nach Chart oder Magic Number.

🔧 Hauptfunktionen:

🧮 Sofortige Anpassung von TP und SL mit exakten Preiswerten

📍 Anwendung auf alle Orders, aktuelles Symbol oder bestimmte Magic Numbers

♻️ Verwende Null, um TP oder SL zu entfernen

⚡ Automatisch aktiv nach Hinzufügen zum Chart

🧩 Funktioniert mit allen Handelsinstrumenten

✅ Ideal für:

📌 Manuelle Trader, die schnellen Zugriff auf TP/SL benötigen

🤖 EA-Nutzer, die Ausstiegslogik anpassen möchten

🔁 Trader mit mehreren offenen Orders

