XAUUSD Scalping EA ist ein halbautomatisches Handelssystem, entwickelt für Trader, die den Markt selbst analysieren möchten – speziell für XAUUSD (Gold).

Du musst lediglich die Marktrichtung bestimmen und dem EA den Befehl geben, Kauf- (Buy) oder Verkaufspositionen (Sell) zu eröffnen.

Der Expert Advisor nutzt die Präzision der Fibonacci-Retracement-Level, um wahrscheinlichkeitsstarke Einstiegszonen zu erkennen und die Trades nach der Aktivierung automatisch zu verwalten.

Empfehlung:

Warte auf einen Rücksetzer (Pullback) beim Goldpreis und installiere den EA auf dem Chart, wobei du nur Buy-Positionen aktivierst, um Aufwärtstrends zu nutzen.

Schreibe mir, um die passende Einstellungsdatei (.set) zu erhalten.

Funktionsweise

Der EA wartet auf einen Rücksetzer und eröffnet mehrere Kaufpositionen (Buy) während eines Aufwärtstrends des Goldes.

Bei einem Abwärtstrend kehrt sich die Logik um, und der EA eröffnet Verkaufspositionen (Sell).

Sobald das festgelegte Gesamtziel des schwebenden Gewinns (in den Eingabeparametern definiert) erreicht ist, werden alle offenen Positionen automatisch geschlossen.

Hauptmerkmale

Fibonacci-basierte Logik – erkennt präzise Einstiegspunkte anhand der Fibonacci-Retracement-Level.

Halbautomatisches System – arbeitet in Kombination mit deiner eigenen Marktanalyse; du entscheidest lediglich über die Handelsrichtung (Buy oder Sell).

Risikokontrolle – optimiert für Cent-Konten, um das Risiko zu managen und Drawdowns zu minimieren.

Empfohlene Parameter

Handelsinstrument: XAUUSD (Gold)

Kontotyp: Cent Account (z. B. Exness Standard Cent)

Mindestkapital: 100.000 Cent (≈ 1.000 USD)

Beste Zeitrahmen: Jeder Timeframe

Wichtige Hinweise

Teste den EA immer zuerst im Strategie-Tester oder auf einem Demokonto , bevor du ihn im Live-Handel einsetzt.

Funktioniert am besten mit Bro kern mit niedrigem Spread und stabiler Internetverbindung.

Der Handel an den Finanzmärkten birgt Risiken.

Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Erträge.

Verwende ein angemessenes Risikomanagement und handle nur mit Kapital, dessen Verlust du verkraften kannst.