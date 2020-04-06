Fibo 61 8 gold scalping orders paid version

Dieser Expert Advisor (EA) basiert auf den Fibonacci-Retracements, dem Awesome Oscillator von Bill Williams und dem Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt (EMA).
Schreiben Sie mir, um die .set-Datei zu erhalten, oder laden Sie sie im Kommentarbereich herunter.
Klicken Sie hier, um die Set-Datei für Gold (XAUUSD) zu erhalten.
Für Bitcoin (BTCUSD) klicken Sie hier, um die entsprechende Datei herunterzuladen.

Die kostenlose Version des EAs funktioniert bis zum 1. November (Version 1.10).

Vermeiden Sie ein niedriges Kontoguthaben – es wird empfohlen, mindestens ein 50.000-Cent-Konto (entspricht 500 USD) zu verwenden, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Scalping ist eine Handelsstrategie, die darauf abzielt, von kleinen, aber häufigen Kursbewegungen zu profitieren.
Sie erfordert eine hohe Marktliquidität und enge Spreads, um Ausführungsrisiken zu minimieren.
Daher ist dieser EA so optimiert, dass er während Phasen hoher Marktaktivität am effektivsten arbeitet.

Der EA kann gleichzeitig mehrere Kauf- und Verkaufspositionen eröffnen, wenn Signale basierend auf den Fibonacci-Niveaus, dem Awesome Oscillator oder der EMA auftreten.

Empfohlene Verwendung

  • Instrumente: XAUUSD (Gold) und BTCUSD (Bitcoin)
    (Mit einer angepassten .set-Datei kann der EA auch für andere Forex-Paare oder Aktien verwendet werden.)

  • Kontotyp: Cent-Konto
    (Verwenden Sie echtes Geld auf einem Exness Standard Cent-Konto, testen Sie es auf einem Exness Demo Pro-Konto.)

  • Mindestkapital: 50.000 Cent (≈ 500 USD)

Cent-Konten sind für diesen EA besonders geeignet, da sie viele Pending Orders ermöglichen, und das Handeln in Cent reduziert das Gesamtrisiko.

Hinweise

  • Die Standardeinstellungen dienen nur zu Testzwecken.
    Für den praktischen Einsatz passen Sie die Parameter im Bereich Inputs an oder importieren Sie eine .set-Datei.

  • Dieser EA wurde über mehrere Jahre hinweg entwickelt und verbessert.

  • Wenn Sie kein Risiko auf den Finanzmärkten eingehen möchten, verwenden Sie diesen EA bitte nicht.

Verwenden Sie kein niedriges Guthaben – nutzen Sie mindestens ein 50.000-Cent-Konto.


