Scalper Master AI

Präzisions-Scalping-Engine für USDJPY | H1





Scalper Master AI ist ein hochmodernes, KI-gesteuertes Scalping-System für das USDJPY-Paar und nutzt modernste Techniken des Hochfrequenzhandels. Dieser Expert Advisor (EA) kombiniert modernste künstliche Intelligenz mit proprietären Scalping-Methoden und bietet so höchste Präzision und Performance in dynamischen Märkten.





Scalper Master AI wurde für Trader entwickelt, die konsistente Einstiege mit hoher Wahrscheinlichkeit anstreben. Es ist für eine Ausführung mit geringer Latenz und dynamisches Risikomanagement optimiert und gewährleistet die Einhaltung der strengen Standards proprietärer Handelsunternehmen.





SYSTEMÜBERSICHT

Scalper Master AI basiert auf einer hochentwickelten Quantum Scalping Matrix, einem proprietären KI-Framework, das Echtzeit-Marktdaten verarbeitet, um Mikrochancen im USDJPY zu identifizieren. Das System nutzt fortschrittliches maschinelles Lernen, um sich an Liquiditätsschwankungen, Volatilitätsspitzen und Kursanomalien anzupassen und so eine robuste Performance in volatilen Forex-Umgebungen zu gewährleisten.





Hauptfunktionen

KI-gesteuerte Scalping-Logik: Optimiert Ein- und Ausstiegspunkte kontinuierlich mithilfe von Deep Learning und Mustererkennung.

Fraktale Impulserkennung: Identifiziert hochwahrscheinliche Handelskonstellationen durch fraktalbasierte Marktstrukturanalyse.

Dynamische Risikokalibrierung: Passt Positionsgrößen und Stop-Loss-Levels basierend auf Echtzeit-Volatilität und Kontorisikoparametern an.

Optimierung geringer Latenz: Entwickelt für ultraschnelle Ausführung in M1-M5-Zeiträumen, wodurch Slippage minimiert wird.

INSTALLATION & SETUP

Scalper Master AI ist benutzerfreundlich und für den sofortigen Einsatz vorkonfiguriert:





Hängen Sie den EA an einen USDJPY-Chart (H1-Zeitraum) an.

Wählen Sie Ihr bevorzugtes Risikoniveau (Niedrig, Mittel, Hoch).

Stellen Sie sicher, dass Sie ein ECN- oder Raw-Spread-Konto mit einem empfohlenen Hebel von 1:100 bis 1:500 verwenden.

Alle Parameter sind sofort einsatzbereit und für eine nahtlose Integration optimiert.

LIVE-PERFORMANCE-ÜBERWACHUNG

Verfolgen Sie die Performance von Scalper Master AI anhand verifizierter Live-Signale:





Signal

Lizenzen sind begrenzt, um Exklusivität zu gewährleisten und die Strategieperformance zu sichern.





Kerntechnologie-Stack

1. Quanten-Scalping-Matrix

Ein maschinelles Lernsystem, das Scalping-Strategien dynamisch anhand von Marktentropie, Liquiditätsflüssen und Mikromusterabweichungen in Echtzeit neu kalibriert.





2. Neuronaler Pulsprozessor

Ein eingebettetes neuronales Netzwerk, das Rauschen filtert und Mikroimpulse in der Preisbewegung verarbeitet und so präzise Ein- und Ausstiegsentscheidungen ermöglicht.





3. Volatilitätssynchronisierungs-Engine

Ein proprietäres Modul, das die Handelsausführung an Volatilitätszyklen anpasst und so das Risiko von Fehlausbrüchen und Marktrauschen reduziert.





Handelsbedingungen

Symbol: USDJPY

Zeitrahmen: H1

Kontotyp: ECN / Raw Spread

Stop-Loss/Take-Profit-Logik: KI-gesteuert, volatilitätsabhängig

Modus: Vollautomatisch

Empfohlener Hebel: 1:100 – 1:500

Hauptvorteile

Vollständig konform mit den Regeln von Prop-Firmen (kein Martingal, Grid oder Hedging).

KI-gestützte Präzision verbessert Handelsgenauigkeit und Risikoeffizienz.

Kompatibel mit den meisten Brokern, die USDJPY-Handel mit niedrigen Spreads anbieten.

Geeignet für Trader aller Erfahrungsstufen.

Passt sich dynamisch an aktuelle Marktbedingungen an und vermeidet die Abhängigkeit von veralteten Mustern.

Was es nicht ist





Kein generisches indikatorbasiertes System.

Kein manuelles Scalping-Tool.

Keine statische, vorlagenbasierte Strategie.

Kein risikoreicher, zufälliger Einstiegs-Bot.

Zusammenfassung

Scalper Master AI definiert Scalping mit einem kognitiven, KI-gesteuerten Ansatz neu, der sich mit dem Markt weiterentwickelt. Durch die Nutzung fortschrittlichen maschinellen Lernens, fraktaler Analyse und Echtzeit-Anpassung ermöglicht es sichere Trades mit minimalem Drawdown. Entwickelt für den dynamischen USD/JPY-Markt, folgt dieses System keinen Trends, sondern antizipiert sie und verschafft Händlern einen Wettbewerbsvorteil in der heutigen dynamischen Forex-Landschaft.





Einführungspreis: 199 $ (Preiserhöhungen aufgrund begrenzter Lizenzen vorbehalten).