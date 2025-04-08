XAUUSD scalping EA

是一款为那些喜欢自行分析市场的交易者设计的半自动交易系统，专注于 XAUUSD（黄金）。

您只需 判断市场方向，并指示 EA 执行 买入（Buy）或卖出（Sell） 操作。

该智能交易系统利用 斐波那契回撤水平（Fibonacci retracement） 的精确性，识别出高概率的入场区域，并在触发后自动管理交易。

建议：

等待黄金出现**回调（pullback）**后，将 EA 附加到图表上，并仅设置打开 Buy（买入） 的指令以捕捉上升行情。

如需优化好的设置文件 (.set)，请联系我获取。

工作原理

EA 会等待价格出现回调，在黄金上涨趋势中自动开启多笔 Buy（买入） 订单。

在下跌趋势中，EA 会反向执行逻辑，开启 Sell（卖出） 订单。

当达到设定的 总浮动利润目标（可在输入参数中定义）后，所有订单将自动关闭。

主要功能

基于斐波那契逻辑 – 根据斐波那契回撤水平识别关键入场区域。

半自动系统 – 结合您的市场分析，只需选择交易方向（Buy 或 Sell）。

风险控制 – 为 美分账户（Cent Account） 优化，以帮助控制风险并降低回撤。

推荐参数

交易品种： XAUUSD（黄金）

账户类型： Cent Account（例如 Exness Standard Cent）

最低入金： 100,000 美分（≈ 1,000 美元）

最佳时间周期： 任意周期

重要提示

在实盘运行前，请务必在 策略测试器 或 模拟账户 中进行测试。

建议使用 低点差（Low Spread） 经纪商，并保持 稳定的网络连接。

金融市场交易具有高风险。

过去的业绩并不能保证未来的结果。

请务必使用合理的风险管理，并仅使用可承受损失的资金进行交易。