Fibo 61 8 scalping with position

Dieser Expert Advisor (EA) wurde für den automatisierten Handel mit XAUUSD (Gold) und BTCUSD (Bitcoin) entwickelt.
Er kombiniert Fibonacci-Retracements mit der Elliott-Wellen-Theorie, um Handelschancen mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit zu identifizieren.

Set-Datei erhalten

Schreibe mir, um die .set-Datei zu erhalten,
oder lade sie im Kommentarbereich herunter.
Klicke hier, um die Set-Datei für Gold (XAUUSD) zu erhalten.
Klicke hier, um die Set-Datei für Bitcoin (BTCUSD) zu erhalten.

Optimierung und Leistung

Der EA wurde sorgfältig für Cent-Konten optimiert und bietet:

  • Flexible Positionsgrößen,

  • Verbesserte Risikokontrolle,

  • Stabile Leistung unter verschiedenen Marktbedingungen.

Verwende kein kleines Guthaben – für optimale Leistung wird ein Mindestguthaben von 50.000 Cent (ca. 500 USD) empfohlen.

Hauptmerkmale

  • Plug-and-Play-Konfiguration – Sofort einsatzbereite .set-Datei für eine schnelle Einrichtung.

  • Fokus auf Risikomanagement – Für Cent-Konten optimiert, um die Handelsrisiken effektiv zu kontrollieren.

  • Vielseitige Anwendung – Funktioniert mit mehreren Symbolen;
    XAUUSD und BTCUSD werden empfohlen, da sie eine hohe Volatilität, starke Trends und gute Liquidität bieten.
    Der EA kann auf mehreren Charts gleichzeitig verwendet werden, indem der Parameter MagicNumberForPairs geändert wird (z. B. 1000, 2000, 3000...).

Empfohlene Parameter

  • Handelsinstrumente: XAUUSD (Gold), BTCUSD (Bitcoin) und andere Paare mit angepasster .set-Datei und Broker-Einstellungen.

  • Kontotyp: Cent-Konto
    (Nutze echtes Geld auf einem Exness Standard Cent-Konto und teste auf einem Exness Demo Pro-Konto)

  • Mindest-Einzahlung: 50.000 Cent (≈ 500 USD)

Haftungsausschluss

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit erheblichen Risiken verbunden.
Handle stets verantwortungsbewusst und nur mit Kapital, dessen Verlust du verkraften kannst.

Verwende kein kleines Guthaben – nutze mindestens ein 50.000-Cent-Konto.


