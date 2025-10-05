XAUUSD Scalping EA は、**XAUUSD（ゴールド）**の市場を自分で分析したいトレーダーのために設計された 半自動取引システム です。

あなたはただ 市場の方向を判断 し、EAに 買い（Buy）または売り（Sell） のコマンドを与えるだけです。

このEAは、フィボナッチ・リトレースメントレベル（Fibonacci retracement） の精度を活用して、高確率のエントリーゾーン を特定し、トレードが開始された後は自動的に管理します。

おすすめ:

ゴールドが**プルバック（押し目・戻り）**を形成するのを待ってからEAをチャートに設置し、Buy（買い） のみを有効にして上昇トレンドを狙うことを推奨します。

設定ファイル (.set) が必要な場合はご連絡ください。

動作の仕組み

EAは価格がプルバックするのを待ち、ゴールドの上昇局面で複数の Buyポジション を開きます。

下降トレンドではロジックを反転し、Sellポジション を開きます。

設定された 総含み益目標（入力パラメータで指定）に到達すると、すべてのポジションが自動的にクローズされます。

主な特徴

フィボナッチベースのロジック – フィボナッチ・リトレースメントレベルに基づき、高精度で主要なエントリーゾーンを特定します。

半自動システム – あなた自身の分析と組み合わせて動作し、方向（BuyまたはSell）を選ぶだけです。

リスクコントロール – セン口座（Cent Account） に最適化されており、リスクを管理しドローダウンを抑制します。

推奨パラメータ

取引銘柄: XAUUSD（ゴールド）

口座タイプ: Cent Account（例：Exness Standard Cent）

最低入金額: 100,000セント（約1,000 USD）

推奨タイムフレーム: すべての時間足

注意事項

実運用の前に、必ず ストラテジーテスター または デモ口座 でテストしてください。

低スプレッドのブローカー と 安定したインターネット接続 を使用することを推奨します。

金融市場での取引にはリスクが伴います。

過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。

適切なリスク管理を行い、失っても支障のない資金のみで取引を行ってください。