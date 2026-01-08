Quantum dual Gold
QUANTUM DUAL GOLD ist ein intelligenter Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD ) optimiert wurde. Der Algorithmus kombiniert zwei unabhängige Handelslogiken, wodurch er sich an unterschiedliche Marktphasen anpassen kann: von langanhaltenden Trends bis hin zu volatilen Seitwärtsphasen (Ranges).
Hauptmerkmale:
- Dual-Strategie-Engine: Der Roboter analysiert gleichzeitig Trendbewegungen auf dem Stunden-Chart (H1) und sucht nach Umkehrpunkten in Kanälen auf dem 15-Minuten-Chart (M15).
- Automatisierte Lotberechnung: Das Volumen jedes Trades wird dynamisch auf Basis der Marktvolatilität (ATR) und eines vordefinierten Risikoprozentsatzes berechnet.
- Umfassender Schutz: Beinhaltet Funktionen für den automatischen Break-even (Gewinnschwelle) und Trailing Stop, um Gewinne zu sichern und potenzielle Verluste zu minimieren.
Wichtige Hinweise für Benutzer:
- Projektstatus: Derzeit ist das Produkt vollständig kostenlos . Wir sammeln aktiv Benutzerfeedback und Vorschläge zur Verbesserung des Algorithmus. Ihre Ideen könnten in der nächsten Version umgesetzt werden!
- Prop Firm Modus: Ein spezieller Modus für Prop Trading (Prop Firm Guard) befindet sich derzeit in der Entwicklung . Wir planen, seine Funktionalität in kommenden Updates erheblich zu erweitern.
- Einfache Installation: Der EA verfügt über eine Multi-Timeframe-Logik im Code. Es reicht aus, den Expert Advisor auf ein einziges Chart anzuwenden (H1 wird empfohlen), und er ruft automatisch die notwendigen Daten für beide Handelsmodi ab.
Nutzungsempfehlungen:
- Handelssymbol: XAUUSD (Gold).
- Mindesteinlage: 100 (für Cent-Konten) oder 500–1000
- Kontotyp: Hedging, vorzugsweise mit geringen Spreads (ECN/Raw).
Haftungsausschluss:
Der Handel an den Finanzmärkten ist mit hohen Risiken verbunden. In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse (Backtests) sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Bitte verwenden Sie beim ersten Start konservative Risikoeinstellungen.
