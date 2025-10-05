XAUUSD scalping EA

XAUUSD Scalping EA é um sistema de negociação semi-automatizado, desenvolvido para traders que preferem analisar o mercado por conta própria no XAUUSD (Ouro).

Você só precisa identificar a direção do mercado e dar ao EA o comando para abrir posições de Compra (Buy) ou Venda (Sell).

O robô utiliza a precisão dos níveis de retração de Fibonacci para identificar zonas de entrada de alta probabilidade e gerenciar automaticamente as negociações quando ativadas.

Recomendação:
Aguarde um retrocesso (pullback) no ouro e, em seguida, anexe o EA ao gráfico, configurando-o apenas para abrir posições de Compra (Buy) e aproveitar os movimentos de alta.

Entre em contato comigo para obter o arquivo de configuração (.set).

 Como funciona

O EA aguarda um retrocesso e abre várias posições de Compra (Buy) durante os movimentos de alta do ouro.
Em uma tendência de baixa, ele inverte a lógica e abre posições de Venda (Sell).
Quando o lucro flutuante total (definido nos parâmetros de entrada) é atingido, todas as operações abertas são fechadas automaticamente.

 Principais recursos

  • Lógica baseada em Fibonacci – identifica zonas-chave de entrada com alta precisão, com base nos níveis de retração de Fibonacci.

  • Sistema semi-automatizado – funciona em conjunto com sua própria análise de mercado; você apenas escolhe a direção da operação (Compra ou Venda).

  • Controle de risco – otimizado para Contas Cent, ajudando a gerenciar a exposição e reduzir o rebaixamento (drawdown).

 Parâmetros recomendados

  • Ativo: XAUUSD (Ouro)

  • Tipo de conta: Conta Cent (exemplo: Exness Standard Cent)

  • Depósito mínimo: 100.000 cents (≈ 1.000 USD)

  • Melhores períodos de tempo: Qualquer timeframe

 Observações importantes

  • Sempre teste o EA no Testador de Estratégias ou em uma conta demo antes de usá-lo em conta real.

  • Funciona melhor com corretoras de baixo spread e uma conexão de internet estável.

O trading nos mercados financeiros envolve riscos.

O desempenho passado não garante resultados futuros.
Use uma gestão de risco adequada e negocie apenas com fundos que você possa se dar ao luxo de perder.


