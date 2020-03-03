Fibo 61 8 game changer

Fibo 61.8 – Game Changer

Fibo 61.8 – Game Changer ist ein aggressiver Scalping-Expert Advisor (EA), der auf Fibonacci-Retracement-Leveln und Hedging-Logik basiert. Speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt, handelt dieser EA kontinuierlich und erzielt die besten Ergebnisse unter ruhigen, seitwärtsgerichteten oder Range-Marktbedingungen, kann jedoch bei richtiger Konfiguration auch in volatilen Märkten starke Leistungen erbringen.

Dieser EA ist nicht zeitlich beschränkt – er handelt, wann immer die Marktbedingungen mit der gewählten Set-Datei (.set) übereinstimmen.

 WICHTIG

Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die optimierte XAUUSD-Set-Datei zu erhalten, oder laden Sie sie aus dem Kommentarbereich herunter.

Alternativ können Sie hier klicken, um die XAUUSD (Gold) Set-Datei zu erhalten.

Strategieübersicht

Fibo 61.8 – Game Changer konzentriert sich auf kurzfristige Kursbewegungen unter Verwendung von:

  • Fibonacci-Retracement-Zonen als primäre Einstiegslevels

  • Bereichsbasierendem und kursreaktionsbasiertem Verhalten, statt ausschließlich auf Volatilität zu setzen

  • Hedging-Logik, um überlappende Kursbewegungen zu steuern

Der EA wurde über mehrere Jahre entwickelt und verfeinert, wobei der Schwerpunkt auf Stabilität, Ausführungsgenauigkeit und flexiblem Risikomanagement liegt.

Scalping-Philosophie

Der EA ist für kontrollierte und ruhige Marktphasen konzipiert, kann jedoch bei richtiger Konfiguration auch in volatilen Kursbewegungen effektiv arbeiten.

Ideale Bedingungen:

  • Langsame oder moderate Kursbewegungen

  • Seitwärts- oder Range-Märkte

  • Stabile Spreads

Unter diesen Bedingungen reagiert der Preis klarer auf Fibonacci-Zonen, maximiert die EA-Performance.

Handelslogik

  • Alle Einstiege werden durch Fibonacci-Retracement-Zonen bestimmt

  • Mehrere BUY-Trades können hintereinander eröffnet werden, abhängig von der aktiven .set -Datei

  • SELL-Positionen können gleichzeitig eröffnet werden

  • Hedging-Logik unterstützt Preisbewegungen innerhalb von Bereichen

  • Vollautomatisiert — kein emotionales Handeln

Handelsfrequenz und Aggressivität hängen von der Set-Datei-Konfiguration ab.

Überprüfen Sie die Ergebnisse selbst

Kein Hype, keine Versprechungen.

  • Führen Sie den EA im Strategy Tester aus

  • Beobachten Sie das Verhalten auf Demo- oder Live-Konten

  • Überwachen Sie die Performance in ruhigen, seitwärtsgerichteten oder volatilen Märkten

Die Strategie ist vollständig transparent — beurteilen Sie die Ergebnisse selbst.

Empfohlene Nutzung

  • Instrument: XAUUSD (Gold)

  • Zeitrahmen: Beliebig

  • Kontotyp: USD-Konto

  • Test-Broker: Exness Demo, Forex-Club (Libertex)

  • Mindestkapital: $1.000

  • Empfehlung: Vor dem Live-Handel immer zuerst auf Demo testen

Einstellungen & Optimierung

  • Standardparameter dienen nur zur Validierung

  • Für den Echtbetrieb:

    • Importieren Sie die bereitgestellten .set -Dateien

    • Passen Sie die Eingaben an, um Handelsfrequenz und Risiko zu steuern

Die richtige Konfiguration bestimmt, wie aggressiv oder konservativ der EA handelt.

Transparenz

Verfolgen Sie Ergebnisse und Updates auf meinem MQL5-Profil, meiner Website und meinem YouTube-Kanal.

Risikohinweis

Dieser EA handelt aktiv und birgt erhebliche finanzielle Risiken.
Drawdowns sind möglich, und die Ergebnisse hängen von Einstellungen und Marktbedingungen ab.

Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto oder im Strategy Tester, bevor Sie live handeln.
Wenn Sie das Handelsrisiko nicht akzeptieren können, verwenden Sie diesen EA nicht.


Empfohlene Produkte
TradeForge Pass Prop Firm
Akshay Chunilal Patil
Experten
TradeForge Pass Prop Firm – Ihr KI‑gestütztes EA zur Prop Firm‑Challenge TradeForge Pass Prop Firm ist ein hochentwickelter MT5 Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, Prop Firm Herausforderungen erfolgreich zu bestehen und kapitalsierte Konten intelligent und sicher zu verwalten – mithilfe von künstlicher Intelligenz und fortschrittlichem Risikomanagement. Eingebauter KI-Handelsmotor Algorithmen trainiert mit historischen Prop Firm Daten und Echtzeit‑Marktdaten zur: Analyse von Preisbew
Pyramid AI
Joshua Mari Mennuni Pacassoni
Experten
Pro-Trend Pyramiding Grid Schlüsselfertiger Trend-Capturing EA für MT5 Nutzen Sie die Kraft professioneller Trendfolge, die jetzt mit KI und felsenfesten Risikokontrollen aufgestockt wurde. Pro-Trend Pyramiding Grid setzt mühelos auf starke EURUSD H1-Trends - oder auf jedes beliebige Symbol/Zeitrahmen - und hält dabei Drawdowns in Schach und Validierungshürden hinter sich. Warum Sie es lieben werden Mühelose Trendmitnahme Eröffnen Sie Ihre erste Position erst, wenn der 21-Perioden-EMA den 50-
Range Vector Fibo Logic
Ravi Gurung
Experten
Holiday Special (Ends Jan 15th): Holen Sie sich die volle Automatisierung für 2026. Lebenslange Lizenz reduziert auf 299 $ (200 $ sparen) und 3-monatiger Zugang für 99 $ . Beginnen Sie das neue Jahr mit einem professionellen Vorsprung. Bereich-Vektor-Fibo-Logik (RVFL) Range Vector Fibo Logic (RVFL) ist ein hochentwickeltes algorithmisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um institutionelle Momentum Bursts in den Devisen- und Kryptomärkten zu erfassen. Während die meisten EAs auf gefährlich
The Tree
Mr Navee Koonlert
Experten
Dies ist EA Optimierer für EURUSD Währung auf M30 Zeitrahmen. Der EA verwenden Einfache MA & Paraboric SAR für finden Spot zu öffnen, um. und usd ichimoku kinko hyo & Momentum für Bestätigen Sie den Trend der Preis. Dieser EA verwendet keine Martingale-Methode. Empfehlungen: Währungspaar: EURUSD Zeitrahmen: M30 Mindesteinlage: $100 Kontotyp: Jeder Forex-Broker mit niedrigem Spread verwenden Eingabe Einstellung: alle 500 USD verwenden 0.2 Lot
Forex crypto Fully Customizable Grid EA
Dobromir Tsolov
Experten
- Was macht es ? Eröffnet KAUF- (oder VERKAUFS-) Aufträge automatisch alle X Pips, die Sie festlegen. Schließt jeden Handel zu Ihrem persönlichen TP. Funktioniert mit jedem Symbol: SP500, NAS100, GOLD, EURUSD, BTC... 100 % IHRE EINSTELLUNGEN Was können Sie in den Einstellungen eingeben? - Handelsrichtung: Kaufen oder Verkaufen - Einstiegslevel - Einstiegsvolumen - Maximale Anzahl von Kaufaufträgen - Maximale Anzahl von Verkaufsaufträgen - Erforderliche Pips für jeden neuen Einstieg - Pips zur Ge
AutoTrade DowJones
Amirhossein Bakhtiari
Experten
AutoTradeBot++ – Linienbasierte Pending Orders & mehrstufiges Risk-Free EA Linien zeichnen. Risiko festlegen. Den Rest erledigt der Bot. AutoTradeBot++ ist ein professioneller Expert Advisor für Orderausführung und Risikomanagement, entwickelt für Trader, die saubere Charts, festen Dollar-Risiko-Betrag und ein automatisches Risk-Free-System wollen – ohne die Kontrolle über ihre Strategie zu verlieren. Du entscheidest, wo du handeln willst, der EA kümmert sich darum, wie gehandelt wird. Es gibt d
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
Wave Master
Sivakumar Paul Suyambu
5 (1)
Experten
Wave Master MT5 EA - Multi-Strategy Gold/BTC/Forex Scalper MT5 Expert Advisor für Gold (XAUUSD), BTCUSD, US30/NAS100 & wichtige FX-Paare. 10 wellenbasierte Strategien + M1 Scalping Engine, strenge Risikokontrolle, kein Grid/Martingale. Wave Master EA - Benutzerhandbuch & Set-Dateien Live-Signale & andere Produkte Was ist Wave Master? Wave Master ist ein Multi-Asset, Multi-Strategie MT5 EA , der entwickelt wurde, um impulsive und korrigierende Wellen in Gold, Bitcoin, Indizes und Forex zu e
FVG Judge
Burak Enes Aydin
Experten
Fair Value Gap Judge EA verwendet eine spezielle Berechnungsformel zwischen den Preisunterschieden und bestimmt so, ob die Parität über oder unter dem gewünschten Preis liegt. Er verwendet nicht das MA- und RSI-System, sondern erkennt plötzliche fomo SELLs und BUYs in den Preisen. Auf diese Weise geht er nur dann in den Handel ein, wenn sich Gelegenheiten ergeben. -Es ist für alle Devisenparitäten und den Aktienmarkt geeignet, aber ich empfehle Ihnen nicht, Verkaufstrades in Aktien zu machen
FundPass Pro
Faith Wairimu Kariuki
5 (1)
Experten
5-Sterne-bewerteter Expert Advisor — FundPass Pro Vorstellung von FundPass Pro: Das ultimative KI-Trading-System für alle Kontotypen und Prop-Firm-Challenges ️ Wichtiger Hinweis : Um die Kompatibilität mit allen Kontotypen (einschließlich persönlichen Konten und Prop-Firm-Bewertungskonten) sicherzustellen, muss der Benutzer in den Einstellungen den Modus „Prop Firm Mode“ aktivieren . Wird diese Option nicht aktiviert, kann es zu Regelverstößen bei Bewertungsfirmen kommen. Übersicht: FundP
Envelopes Intelligent
Sabil Yudifera
Experten
Der KI-Forex-Roboter ist ein fortschrittliches Handelsinstrument, das hochentwickelte Algorithmen und maschinelle Lerntechniken nutzt, um Marktdaten zu analysieren und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Einer der wichtigsten Indikatoren ist der Hüllkurven-Indikator, der ein Paar paralleler Linien aufzeichnet, die in der Regel eine Standardabweichung von einem gleitenden Durchschnitt darstellen. Dieser Indikator hilft dem Roboter, potenzielle Trendumkehrungen oder Ausbrüche zu erkennen,
MoneyMaker StableATM Lite
Zi Jie Gu
Experten
MoneyMaker stableATM Lite ist ein automatisches intelligentes Handelssystem für Devisen! Die Lite-Version unterstützt nur MetaTrader 5! Der Zweck von MoneyMaker stableATM Lite ist es, Gewinne zu stabilisieren, nicht Ihnen die Möglichkeit zu geben, über Nacht reich zu werden! MoneyMaker stableATM Lite ist nur für den EUR/USD-Währungshandel geeignet und kann nicht für den Handel mit anderen Devisen, CFD-Produkten, Rohstoffen oder Futures verwendet werden! MoneyMaker stableATM Lite ist nur für den
Karla One
Karla Fekeza
3 (10)
Experten
Kurz gesagt ist Karla One ein Produkt, das organisch aus mehreren Jahren des manuellen Handels entstanden ist. Mein Ziel war es, ein System ohne die Notwendigkeit regelmäßiger Updates zu entwickeln. Having said that, diese Expert Advisors wurde speziell für MQL5 Kunden gebaut, so denken Sie bitte daran, dass ich immer offen für Vorschläge. Karla One verwendet maschinelles Lernen, um die richtigen Einstiegspunkte zu finden, aber gleichzeitig gibt es 7 Bedingungen, die erfüllt sein müssen, bevor e
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experten
Wir stellen Ihnen einen innovativen Expert Advisor vor, der speziell für den saftigsten und volatilsten Währungskorb entwickelt wurde: GBPUSD, XAUUSD und EURJPY. Dieser EA wurde unter Verwendung der Hauptmerkmale dieser Marktbewegungen entwickelt, was ihn zu einer idealen Wahl für den dynamischen Handel mit Paaren mit hoher Tendenz und mittlerer Volatilität macht. Der Berater konzentriert sich auf die Minimierung der Handelsrisiken und zielt darauf ab, Verluste auf ein Minimum zu reduzieren. Ha
BTC Trade Master Pro
Yanlin Wu
Experten
BTC Trade Master Pro ist ein leistungsstarker EA, der für die MetaTrader 5 (MT5)-Plattform entwickelt wurde und eine Reihe von Funktionen bietet, die auf Händler zugeschnitten sind, die Risikokontrolle und Flexibilität unter verschiedenen Marktbedingungen suchen. Hauptmerkmale: Keine risikoverstärkenden Strategien: BTC Trade Master Pro verwendet keine riskanten Methoden wie Martingale- oder Grid-Strategien. Jeder Handel ist eine einzelne Transaktion mit vordefinierten Stop-Loss- und Take-Profit-
Msx AI Scalper Pro
Som Prakash Gehlot
Experten
MSX AI Scalper Pro Intelligente - adaptive - autonome Handelsmaschine Überblick MSX AI Scalper Pro ist ein fortschrittliches automatisiertes Handelssystem, das für BTCUSD im M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Im Gegensatz zu vielen Robotern, die von strengen Zeitfiltern, Nachrichtenblöcken oder manueller Kontrolle abhängen, ist dieses System so konzipiert, dass es kontinuierlich rund um die Uhr handelt und sich der Marktvolatilität in Echtzeit anpasst - ohne externe Filter oder manuelles Babysi
Titan Inteligente REX
Cesar Juan Flores Navarro
Experten
TITAN INTELLIGENT REX ist ein 100% automatisierter Expert Advisor mit speziellen Einstiegspunkten, die einen statistischen Vorteil bieten, der durch mathematische Modellierung von Marktmustern ermittelt wird. Der Advisor verwendet keinen Stop-Loss, alle Trades werden geschlossen, sobald sie einen Gewinn erzielt haben . Es besteht die Möglichkeit, Lot-Erhöhungen zu planen. Erweiterte Einstellungen für Profis und ein System, das am besten auf GBPUSD (empfohlen) und ähnlichen Währungen mit dem Fo
Trend Following EA Simple
Van Quang Nguyen
Experten
Überblick Trending Following EA Simple ist ein robuster, trendfolgender Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, bedeutende Marktbewegungen mit einer einfachen, aber hocheffektiven Logik zu erfassen. Indem er sich auf hochwahrscheinliche Setups innerhalb anhaltender Trends konzentriert, eliminiert er Komplexität und strebt konsistente Performance an. Dieser EA ist für beliebte, volatile Instrumente optimiert und arbeitet nahtlos auf dem H2-Zeitrahmen, was ihn zu einem zuverlässigen Werkzeug so
BoBiXAU Pro
Manfred Tochukwu Orjioke
Experten
BobiXAU Pro v3.0 - Konservatives Trendfolgesystem Professioneller Gold Trading EA mit Echtzeit-Telegrammsignalen BobiXAU Pro ist ein spezialisierter Expert Advisor, der ausschließlich für den Handel mit XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Mit einem bewährten konservativen Trendfolge-Ansatz mit Multi-Timeframe-Bestätigung fängt dieser EA die konsistenten Richtungsbewegungen von Gold ein, während er ein Risikomanagement auf institutionellem Niveau beibehält. ️ GOLD SPECIALIST - NUR XAUUSD Dieser EA
Anuk MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Hallo Trader! Ich präsentiere den alten Gott meine "ANUK"-Strategie, es ist eine intelligente Strategie mit 3 Arten von eingebauten Strategien (Sie können diese innerhalb ihrer Optionen wählen), es ist entworfen, um den Handel zu betreten, wo es einen starken Trend oder einen Markt Break erkennt, hat es einen eingebauten Algorithmus, um Positionen zu erholen und schnell zu verlassen, kann es konfiguriert werden, um in einigen Sitzungen zu arbeiten, wie der Händler bevorzugt, es hat auch eine g
GoldTrend ExpertAI
Napat Petchsrikul
Experten
Willkommen bei GoldTrend ExpertAI, Ihrer Lösung für den erfolgreichen Handel mit dem XAUUSD-Paar (GOLD) unter Verwendung modernster Techniken der künstlichen Intelligenz in Verbindung mit einer Vielzahl von Indikatoren wie ADX, gleitende Durchschnitte und Price Action-Erkennung. GoldTrend ExpertAI wurde von einem erfahrenen Team mit mehr als einem Jahrzehnt Handelserfahrung entwickelt und verfügt über eine einzigartige Strategie, die auf die Optimierung des Risikomanagements zugeschnitten ist un
Ai Captain EA MT5
Indra Maulana
Experten
30% Rabatt nur bei 3-monatigem Abonnement, bitte melden Sie sich bei mir: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% Rückerstattung (nur Vollversion) MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/125969 Unsere anderen Produkte: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu/seller Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risi
Legionary MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Hallo Trader! Ich präsentiere die "Legionär" Strategie, Legionär ist ein Algorithmus, der auf einem alten Paladin basiert, wo er den Trend ertragen wird, um seine Spur und konsistente Einträge zu folgen. Es stellt einen Paladin, da es seine 2 privaten internen Indikatoren konsultiert, um den Trend zu folgen, wo 2 Situationen passieren können, haben schnell kurze Gewinne, oder den Druck zu widerstehen, und warten Sie auf den Trend zu begleichen, kann dies auch durch die Konsultation der Nachric
GBot 8G 4G OG
James Rogers
5 (1)
Experten
GBot ist ein Expert Advisor (EA), der hochentwickelte Algorithmen verwendet, um auf Trends zu setzen oder Trends auf dem Devisenmarkt umzukehren. Mit vier verschiedenen Algorithmen, die zur Auswahl stehen, haben Händler die Flexibilität, die Strategie an ihre spezifischen Bedürfnisse und Vorlieben anzupassen. Eine der herausragenden Eigenschaften von GBot ist seine Fähigkeit, mit mehreren Handelspaaren zu arbeiten, was ihn zu einem vielseitigen Werkzeug für Händler macht, die ihr Portfolio diver
Correct Approach Open
Ivan Simonika
Experten
Correct Approach ist ein Multiwährungs-Multifunktions-Expert Advisor, der auf jedem Zeitrahmen und unter allen Marktbedingungen funktioniert. Der Roboter basiert auf einem Mittelwertbildungssystem mit einer nicht-geometrischen Progression beim Aufbau eines Handelsgitters. Eingebaute Schutzsysteme: spezielle Filter, Spread-Kontrolle, internes Handelszeitlimit. Aufbau eines Handelsgitters unter Berücksichtigung wichtiger interner Niveaus. Möglichkeit der Anpassung der Handelsaggressivität. Der E
Eclpsa Gold 30m
Burak Enes Aydin
Experten
Dieser Expert Advisor (EA) wurde für das XAUUSD-Paar mit einem 30-Minuten-Zeitrahmen entwickelt und nutzt eine Kombination aus technischen Indikatoren , um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Der Algorithmus ist für Präzision und Effizienz optimiert und nutzt Indikatoren wie gleitende Durchschnitte, RSI, MACD und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus , um Trades auf der Grundlage vordefinierter Marktbedingungen auszuführen. Hauptmerkmale: Indikator-basierte Strategie: Nutzt mehrere
AI Stoch Gold
Tran Vinh Vu
Experten
AI Stoch Gold ist ein intelligenter Expert Advisor, der speziell für den XAUUSD (Gold) im Zeitrahmen M15 entwickelt wurde. Er nutzt ein KI-Modell, das auf dem stochastischen Marktverhalten trainiert wurde, um das Momentum zu analysieren und die kurzfristige Preisrichtung vorherzusagen. Durch das Erlernen historischer Stochastik-Muster und ihrer Ergebnisse identifiziert der EA automatisch Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit und führt Trades mit konsistenter, regelbasierter Logik au
Choppa bot
Tyler Wayne Henry
Experten
Dieses Code-Snippet ist ein umfassender Expert Advisor (EA), der für die MetaTrader-Plattform entwickelt wurde und die Programmiersprachen MQL5 verwendet. Der EA mit dem Namen "CHOPPA BOT" wurde entwickelt, um Handelsstrategien zu automatisieren, die auf einer Kombination von technischen Indikatoren basieren, darunter der Relative Strength Index (RSI), Parabolic SAR, Exponential Moving Averages (EMA), Simple Moving Average (SMA) und der Average Directional Movement Index (ADX). Hier ist ein Über
Boom and Crash Low DD Robot
Harsh Tiwari
Experten
Ein synthetischer Handelsroboter ist ein hochmodernes Softwareprogramm, das für die automatische Ausführung von Geschäften an den Finanzmärkten entwickelt wurde. Mithilfe hochentwickelter Algorithmen und künstlicher Intelligenz kann dieser Roboter Markttrends analysieren, profitable Handelsmöglichkeiten erkennen und Geschäfte mit Präzision und Geschwindigkeit platzieren. Im Gegensatz zu menschlichen Händlern lassen sich synthetische Handelsroboter nicht von Emotionen oder Voreingenommenheit be
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5
Tola Moses Hector
Experten
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — Intelligentes bidirektionales Gittersystem Ein fortschrittlicher EA, der automatisch hochwahrscheinliche Handelszonen (PP, R1, S1) erkennt und dynamische Kauf-/Verkaufs-Gitter erstellt. Enthält Trailing, Equity-Lock, Profit-Lock-Freeze und die Funktion „Schließen nach X Handelstagen“. Die BUY-, SELL- und CLOSE ALL-Schaltflächen auf dem Chart ermöglichen sofortige manuelle Kontrolle. --- Übersicht Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 ist ein professioneller Exp
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experten
AIQ Version 5.0 - Autonome Intelligenz Durch Institutionelle Architektur Die Evolution von regelbasierter Automatisierung zu echter autonomer Intelligenz repräsentiert die natürliche Weiterentwicklung des algorithmischen Handels. Was institutionelle quantitative Desks vor über einem Jahrzehnt zu erforschen begannen, ist zu praktischer Implementierung gereift. AIQ Version 5.0 verkörpert diese Reifung: ausgeklügelte Multi-Modell-KI-Analyse, unabhängige Validierungsarchitektur und kontinuierliche
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experten
Bonnitta EA basiert auf der Pending-Position-Strategie (PPS) und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Bonnitta EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Preisaktion) und dem wichtigsten oben erwähnten geheimen Handelsalgorithmus. KAUFEN SIE KEINEN EA OHNE ECHTEN GELDTEST VON LÄNGER ALS 3 MONATE, ICH HABE MEHR ALS 100 WOCHEN (MEHR ALS 2 JAHRE) GEBRAUCHT, UM BONNITTA EA MIT
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experten
Mean Machine GPT Version 11.0 - Deutsch Mean Machine GPT Version 11.0 - Wo Institutionelle Intelligenz auf Spezialisiertes Trading Trifft Seit wir die echte KI-Integration im algorithmischen Trading pioniert haben, haben wir diesen Ansatz durch mehrere Marktzyklen, Wirtschaftsregime und technologische Entwicklungen verfeinert. Was als unsere Überzeugung begann, dass adaptives maschinelles Lernen die natürliche Entwicklung des quantitativen Tradings darstellt, ist zu einer Branchenrichtung geword
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experten
EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Experten
NorthEastWay MT5 ist ein vollständig automatisiertes "Pullback"-Trading-System, das besonders effektiv beim Handel mit beliebten "Pullback"-Währungspaaren ist: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Das System nutzt die Hauptmuster des Forex-Marktes im Handel – die Rückkehr des Preises nach einer starken Bewegung in eine beliebige Richtung. Zeitrahmen: M15 Hauptwährungspaare: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Zusätzliche Paare: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD Nach dem Kauf des EAs schreiben Sie mir bitte
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Experten
Vorteil EA Verwendet nur Absicherungskonten. Benefit EA ist ein nicht-indikativer, flexibler Grid-Advisor mit speziellen Einstiegspunkten, die einen statistischen Vorteil bieten, der durch die mathematische Modellierung von Marktmustern offenbart wird. Der EA verwendet keinen Stop-Loss. Alle Trades werden durch Take Profit oder Trailing Stop geschlossen. Es ist möglich, die Lot-Inkremente zu planen. Die Funktion "Zeitfilter" wird entsprechend der internen Zeit des Terminals und der angezeigten
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Experten
Über APE (Alpha Prop Edge) APE (Alpha Prop Edge) ist ein Expert Advisor (EA), der auf einer Mean-Reversion-Strategie basiert. Das System erkennt überdehnte Marktbewegungen und reagiert mit gegenläufigen Positionen, die auf festgelegten Bedingungen beruhen. Der EA verfügt über integrierte Risikokontrollen wie konfigurierbare tägliche Verlustlimits und automatische Ausstiegsmechanismen. Die Einstellungen lassen sich an Kontogröße, Handelsumgebung oder Bewertungsrichtlinien anpassen. APE wurde aus
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Experten
GoldPulser EA - Fortschrittliches Multi-Währungs-Scalping- und Trendfolge-Automated-Trading-System GoldPulser EA   ist ein ausgeklügeltes Algorithmic-Trading-System (Expert Advisor), das die Präzision des Scalpings mit der Zuverlässigkeit der Trendfolge vereint. Dieser EA wurde für Forex-Händler entwickelt, die nach konstanten Erträgen suhen, und nutzt einen proprietären Algorithmus, um hochwahrscheinliche Handelschancen über mehrere Währungspaare hinweg zu identifizieren. 【Hauptmerkmale】 Multi-
Ai General EA MT5
Indra Maulana
Experten
30% Rabatt nur bei 3-monatigem Abonnement, bitte melden Sie sich bei mir: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% Rückerstattung (nur Vollversion) Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges, etc. Ein Spezialist, der seit Jahren v
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Experten
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. WARNUNG: EA hat nur für GOLD (XAUUSD) optimierte Sets (Mindestkapital: $1000) Download-Sets unten: Verwenden Sie diese Sets für XAUUSD: https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Professionelles Grid-Hedge-Handelssystem mit fortschrittlichem Risikomanagement Dieser hochentwickelte Expert Advisor verwendet eine bidirektionale Grid-Strategie, die für eine beständige Performance in volatilen Märkten entwickelt wurd
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experten
CRYSTAL AI PRO v7.21 — MT5-Expert Advisor Überblick Automatisches System für XAUUSD (Gold) und wichtige FX-Paare. Steuert Einstiege, SL/TP, Trailing und Drawdown-Kontrolle nach festen Regeln. Keine Gewinnzusagen; siehe Risikohinweis. Anforderungen Plattform: MetaTrader 5 Konto: ECN/RAW empfohlen Verbindung: 24/7 (VPS empfohlen) Zeitrahmen: M1–H4 Erste Schritte Algo Trading aktivieren. EA an Chart anhängen (ein Symbol pro Chart). In Inputs AI_Access_Mode = ON setzen und neu laden. Risiko an Kap
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Experten
Traders Toolbox Premium  ist ein All-in-One-Tool Eigenschaften: 19 Einzelsignale   - Jedes dieser Signale   wird   in einer Konfiguration im Stil eines neuronalen Netzwerks vorgespannt, um das Endergebnis / Gesamtergebnis zu erzielen.   Jedes Signal hat seine eigenen Einstellungen,   die bei Bedarf   angepasst oder optimiert werden können.   Umfassende On  Bildschirm   Anzeige   - Sechs Snap weg Panels mit umfassenden Informationen und Tooltips.   (Klicken Sie auf den Bedienfeldrand, um ihn a
DayRest
Viktor Timofeev
Experten
DAYREST PRINCIPLES: der EA basiert auf einer Counter-Trend Strategie Wir verwenden zwei Funktionen: 1. Das Vorhandensein von Korrekturen im Trend. In der Regel gibt es nach progressiven Impulsen immer einen "Pullback". 2. Die Zyklizität des Marktes. Der Kurs bewegt sich zwischen historischen Höchst- und Tiefstwerten. Die höchste Korrekturwahrscheinlichkeit ist gegeben, wenn der Kurs die Grenzen dieses Kanals erreicht. Das Signal zur Eröffnung einer Position ist das Überschreiten der oberen oder
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
Experten
Scalper EA Pro - Der Hochpräzisions-Roboter für automatischen Handel!   FOR GOLD - XAUUSD Was ist neu in Version 3.0? Nach monatelanger Entwicklung und rigorosen Tests präsentieren wir die fortschrittlichste und zuverlässigste Version des Scalper EA Pro! Mit neuen intelligenten Filtern, verbessertem Risikomanagement und präziseren Einstiegen wurde dieser EA für maximal effizienten Markthandel entwickelt. Wichtigste Updates: Anpassbarer Trendfilter Jetzt mit anpassbaren EMAs (
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Experten
Der Neurolite Expert Advisor bietet Handelsentscheidungen, die auf einem neuronalen Netzwerk basieren, das anhand einer 10-jährigen Historie echter Tickdaten trainiert wurde. Der Handel wird nur für GBP/USD durchgeführt. Seine Hauptbesonderheit ist eine geringe Anzahl von Eingabeparametern, um den Arbeitsprozess der Benutzer zu erleichtern. Der Neurolite EA wird alle Parameter für Sie feineinstellen. Handelsstrategie Das System verwendet KEINE gefährlichen Strategien wie Mittelwertbildung oder
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Experten
Der Neurolite Expert Advisor bietet Handelsentscheidungen, die auf einem neuronalen Netzwerk basieren, das auf 5 Jahren echter Tickdaten trainiert wurde. Der Handel wird nur mit dem Währungspaar EUR/USD durchgeführt. Seine Hauptbesonderheit ist eine geringe Anzahl von Eingabeparametern, um den Arbeitsprozess der Benutzer zu erleichtern. Der Neurolite EA wird alle Parameter für Sie feineinstellen. Dieser Expert Advisor basiert auf dem zuvor veröffentlichten Neurolite EA gbpusd , der für den erfol
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
Experten
Ein Scalper-System funktioniert nur während der asiatischen Stunden. Mehrere einzigartige Indikatoren, um die Preisschwankungen zu erkennen. Dynamisches TP/SL-Niveau je nach Marktbedingungen. Fester Stoploss zum Schutz des Kapitals, sehr geringes Risiko, viel Geld zu verlieren. Keine Notwendigkeit, SET-Dateien zu erhalten. Die Parameter sind für jedes Währungspaar die gleichen. Optimiert für die Arbeit mit EURAUD . Es wird empfohlen, den Eagle Scalper auf einem M15-Chart zu verwenden. Es wird e
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
Experten
Snake EURUSD Real EA Snake EURUSD Real EA ist ein vollautomatischer Forex Trading Expert Advisor. Der Roboter kann auf jedem Paar laufen, aber die Ergebnisse sind besser bei EURUSD, auf dem M15-Zeitrahmen. Das System kann mit jedem Brokern laufen, die auch Floating Spread bereitstellen. Expert Advisor Vorteile Der EA verwendet keine Systeme wie Martin, Hedging usw.. Der EA verwendet SL und Trailing Stop um Gewinn zu machen. Zusätzlich kann man auch TP einstellen. (Bei mir EURUSD auf 93) Beste
TS Trade
Carlos Reis Dos Santos
Experten
BESCHREIBUNG TS Trade ist ein Roboter, der von Fachleuten mit umfangreicher Erfahrung auf dem Finanzmarkt entwickelt wurde. Er basiert auf fortschrittlichen Handelsalgorithmen. Sein Hauptmerkmal ist ein striktes Risikomanagement. Er ist perfekt für alle, die nach einem effektiven Werkzeug zur Automatisierung ihres Handels suchen. Installieren Sie den Roboter und lassen Sie ihn die ganze Arbeit für Sie machen. METHODE TS Trade verwendet einen Algorithmus, der es ermöglicht, einen Markttrend anha
SAWA BlackBox Alpha MT5
Alejandro Funes
Experten
#Multicurrency #Hedging #Martingale #28Symbole @AUD @CAD @CHF @JPY @NZD @USD @EUR @GBP In dem Globalisierungsprozess, den die Weltwirtschaft in den letzten zwei Jahrzehnten durchlaufen hat, haben die Finanzmärkte eine führende Rolle gespielt. Der einfache und schnelle Zugang zu Informationen sowie die wachsende wirtschaftliche Verflechtung zwischen den verschiedenen Handelsblöcken haben dazu geführt, dass sich immer mehr Wirtschaftsakteure an nicht-nationalen Finanzmärkten beteiligen. Selbst Kl
On Control EA MT5 V2
Hany Ali
Experten
On Control EA MT5 V2 Spielverändernde Software für den Devisenmarkt On Control EA wurde entwickelt, um Händlern wie Ihnen zu helfen, ihr Einkommen zu maximieren. Wie würde es Ihnen gefallen, Zugang zu einer erstklassigen, proprietären Software zu erhalten, die nur zu einem einzigen Zweck entwickelt wurde, nämlich um Ihre Forex-Strategie zu verbessern? Seien wir ehrlich, es kann schwierig sein, zu verstehen, welche technischen Analysen und Handelssignale Sie befolgen sollten. Mit On Control EA h
EA Rx Five MT5
Ruslan Pishun
Experten
Der Berater verwendet eine Strategie, die auf der Verwendung von 7 Hüllkurven-Indikatoren basiert. Für jeden Zeitrahmen (M5, M15, M30, H1, H4) gibt es 7 Hüllkurven-Indikatoren. Der Handel basiert auf der "Price Action" Strategie, der Berater sucht nach einem gleichzeitigen Signal auf 5 Zeitrahmen: M5, M15, M30, H1, H4 und eröffnet dann einen Auftrag. Der EA verwendet den eingebauten Martingale- und Averaging-Algorithmus. Der Berater verwendet Wirtschaftsnachrichten, um genauere Signale zu erhalt
RSAS By Capitarc
Abdur Rafi Ahmad
Experten
CAPITARC`s RSAS Expert Advisor für MT5 RSAS MT5 - ist ein professioneller Expert Advisor, der von unserer Investmentfirma verwendet wird und auf Preisaktionen und dem Relative Strength Index (RSI) Indikator basiert. Dieses Produkt ist mit dynamischen überkauften und überverkauften Niveaus ausgestattet, die sich automatisch an die sich ständig verändernden Märkte anpassen, während der Standard-MT5 RSI statische Niveaus beibehält und sich nicht verändert. Dies ermöglicht es dem Experten, sich an d
Win43 Scalper
Eadvisors Software Inc.
Experten
Der neue s43 Scalper für Mini-Indizes (WIN-IND) führt kurzfristige Trades auf dem 1-Minuten-Zeitrahmen durch und sucht nach kleinen Marktschwankungen. neue Handelstechnologie, die Intraday-Ergebnisse sind unglaublich, überprüfen Sie es aus: Nach der Installation fügen Sie es dem Chart von WIN-Instruments hinzu, um die Backtest-Ergebnisse zu visualisieren. Wir empfehlen den Zeitrahmen von 1 Minute.
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
Experten
Experte Automatischer und manueller Handel Fertiges Handelssystem auf der Grundlage von Elliott-Wellen und Fibonacci-Niveaus . Einfach und erschwinglich Abbildung den Markup der Elliott-Wellen (Haupt- oder Alternativvariante) in einem Diagramm an Ausbau von horizontalen Ebenen, Stütz- und Widerstandslinien, Kanal Überlagerung der Fibonacci-Niveaus auf die Wellen 1, 3, 5, A Warnsystem (am Bildschirm, E-Mail, Push-Benachrichtigungen) Visuelles Feld zur Oderöffnung beim manuellen Handel Visuelles F
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
Experten
Shadow Legends MT5 EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für den Handel mit EURUSD. Er basiert auf maschineller Lernanalyse und genetischen Algorithmen. Der Expert Advisor enthält einen selbstanpassenden Marktalgorithmus, der Preisaktionsmuster verwendet. Der Expert Advisor zeigte stabile Ergebnisse für EURUSD im Zeitraum 2000-2021. Keine gefährlichen Money-Management-Techniken, kein Martingale, kein Netting, Scalping oder Hedging. Nur auf realen Konten testen. empfohlener Broker ICMarket
Reactor EA MT5
Berat Cakan
Experten
Reactor MT5 ist ein vollautomatischer Expert Advisor für den Intraday-Handel. Er basiert auf vielen Indikatoren . Der Expert wurde über den gesamten verfügbaren historischen Zeitraum auf den Währungspaaren EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD und USDJPY M15 mit außergewöhnlichen Ergebnissen getestet. Sie können die Demo herunterladen und sie selbst testen. Meine Tests wurden mit dem echten Tick-Datum mit 99,90% Genauigkeit , aktuellem Spread und zusätzlichem Slippage durchgeführt. Die Basisstrategie
QuantXProTrader EA
Netlux Digital Kft.
Experten
QXS PRO TRADER Expert Advisor QuantXProTrader ist ein Expert Advisor, der auf einer profitablen Price Action Strategie basiert. Er ist kompatibel mit unserem QXS Trend-Indikator und arbeitet automatisch mit Trend-Erkennung bei mehreren Assets. Alles in diesem EA ist perfekt, Sie müssen nur die Eingabeparameter festlegen. Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Trailing Step, Lot Size Stellen Sie es nach Ihrem Kontokapital und Eigenkapital ein. Empfohlene TIMEFRAMES sind: M15, M30 und H1 Bevor S
Weitere Produkte dieses Autors
Fibo 61 8 percent level gold scalping orders
Komila Safarova
4.27 (22)
Experten
Dieser Expert Advisor (EA) basiert auf Fibonacci-Niveaus und Perioden hoher Volatilität im Hedging. Scalping ist ein Handelsansatz, der darauf abzielt, kleine und häufige Preisbewegungen zu erfassen. Eine hohe Marktliquidität und enge Spreads sind für das Scalping wichtig, da sie helfen, Ausführungsrisiken zu reduzieren. Aus diesem Grund funktioniert der EA am besten während aktiver Handelszeiten. Der EA kann mehrere Kauf- und Verkaufsaufträge gleichzeitig eröffnen, wenn Signale basierend auf d
FREE
Fibo 61 8 gold scalping orders paid version
Komila Safarova
Experten
Dieser Expert Advisor (EA) basiert auf den Fibonacci-Retracements , dem Awesome Oscillator von Bill Williams und dem Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt (EMA) . Schreiben Sie mir, um die .set-Datei zu erhalten, oder laden Sie sie im Kommentarbereich herunter. Klicken Sie hier, um die Set-Datei für Gold (XAUUSD) zu erhalten. Für Bitcoin (BTCUSD) klicken Sie hier, um die entsprechende Datei herunterzuladen. Die kostenlose Version des EAs funktioniert bis zum 1. November (Version 1.10 ). Vermeid
Fibo 61 8 and martingale
Komila Safarova
Experten
Dieser Expert Advisor (EA) basiert auf Fibonacci-Retracements , dem Relative-Stärke-Index (RSI) und dem Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt (EMA) . Kontaktieren Sie mich, um die Einstellungsdatei (.set) zu erhalten, oder laden Sie die Gold- (XAUUSD) Set-Datei im Kommentarbereich herunter – klicken Sie hier. Vermeiden Sie die Nutzung eines niedrigen Kontostands – für eine optimale Leistung wird ein Mindestguthaben von 50.000 Cent empfohlen. Scalping ist eine Handelsstrategie, die darauf abziel
Fibo 61 8 scalping with position
Komila Safarova
Experten
Dieser Expert Advisor (EA) wurde für den automatisierten Handel mit XAUUSD (Gold) und BTCUSD (Bitcoin) entwickelt. Er kombiniert Fibonacci-Retracements mit der Elliott-Wellen-Theorie , um Handelschancen mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit zu identifizieren. Set-Datei erhalten Schreibe mir, um die .set-Datei zu erhalten, oder lade sie im Kommentarbereich herunter. Klicke hier, um die Set-Datei für Gold (XAUUSD) zu erhalten. Klicke hier, um die Set-Datei für Bitcoin (BTCUSD) zu erhalten. Optimieru
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension