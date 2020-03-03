Fibo 61.8 – Game Changer

Fibo 61.8 – Game Changer ist ein aggressiver Scalping-Expert Advisor (EA), der auf Fibonacci-Retracement-Leveln und Hedging-Logik basiert. Speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt, handelt dieser EA kontinuierlich und erzielt die besten Ergebnisse unter ruhigen, seitwärtsgerichteten oder Range-Marktbedingungen, kann jedoch bei richtiger Konfiguration auch in volatilen Märkten starke Leistungen erbringen.

Dieser EA ist nicht zeitlich beschränkt – er handelt, wann immer die Marktbedingungen mit der gewählten Set-Datei (.set) übereinstimmen.

WICHTIG

Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die optimierte XAUUSD-Set-Datei zu erhalten, oder laden Sie sie aus dem Kommentarbereich herunter.

Alternativ können Sie hier klicken, um die XAUUSD (Gold) Set-Datei zu erhalten.

Strategieübersicht

Fibo 61.8 – Game Changer konzentriert sich auf kurzfristige Kursbewegungen unter Verwendung von:

Fibonacci-Retracement-Zonen als primäre Einstiegslevels

Bereichsbasierendem und kursreaktionsbasiertem Verhalten, statt ausschließlich auf Volatilität zu setzen

Hedging-Logik, um überlappende Kursbewegungen zu steuern

Der EA wurde über mehrere Jahre entwickelt und verfeinert, wobei der Schwerpunkt auf Stabilität, Ausführungsgenauigkeit und flexiblem Risikomanagement liegt.

Scalping-Philosophie

Der EA ist für kontrollierte und ruhige Marktphasen konzipiert, kann jedoch bei richtiger Konfiguration auch in volatilen Kursbewegungen effektiv arbeiten.

Ideale Bedingungen:

Langsame oder moderate Kursbewegungen

Seitwärts- oder Range-Märkte

Stabile Spreads

Unter diesen Bedingungen reagiert der Preis klarer auf Fibonacci-Zonen, maximiert die EA-Performance.

Handelslogik

Alle Einstiege werden durch Fibonacci-Retracement-Zonen bestimmt

Mehrere BUY -Trades können hintereinander eröffnet werden, abhängig von der aktiven .set -Datei

SELL -Positionen können gleichzeitig eröffnet werden

Hedging-Logik unterstützt Preisbewegungen innerhalb von Bereichen

Vollautomatisiert — kein emotionales Handeln

Handelsfrequenz und Aggressivität hängen von der Set-Datei-Konfiguration ab.

Überprüfen Sie die Ergebnisse selbst

Kein Hype, keine Versprechungen.

Führen Sie den EA im Strategy Tester aus

Beobachten Sie das Verhalten auf Demo- oder Live-Konten

Überwachen Sie die Performance in ruhigen, seitwärtsgerichteten oder volatilen Märkten

Die Strategie ist vollständig transparent — beurteilen Sie die Ergebnisse selbst.

Empfohlene Nutzung

Instrument: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: Beliebig

Kontotyp: USD-Konto

Test-Broker: Exness Demo, Forex-Club (Libertex)

Mindestkapital: $1.000

Empfehlung: Vor dem Live-Handel immer zuerst auf Demo testen

Einstellungen & Optimierung

Standardparameter dienen nur zur Validierung

Für den Echtbetrieb: Importieren Sie die bereitgestellten .set -Dateien Passen Sie die Eingaben an, um Handelsfrequenz und Risiko zu steuern



Die richtige Konfiguration bestimmt, wie aggressiv oder konservativ der EA handelt.

Transparenz

Verfolgen Sie Ergebnisse und Updates auf meinem MQL5-Profil, meiner Website und meinem YouTube-Kanal.

Risikohinweis

Dieser EA handelt aktiv und birgt erhebliche finanzielle Risiken.

Drawdowns sind möglich, und die Ergebnisse hängen von Einstellungen und Marktbedingungen ab.

Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto oder im Strategy Tester, bevor Sie live handeln.

Wenn Sie das Handelsrisiko nicht akzeptieren können, verwenden Sie diesen EA nicht.