XAUUSD scalping EA

XAUUSD Scalping EAXAUUSD(골드) 시장을 스스로 분석하고 싶은 트레이더를 위해 설계된 반자동 매매 시스템입니다.

트레이더는 단순히 시장 방향을 판단하고, EA에 매수(Buy) 또는 매도(Sell) 명령을 내리기만 하면 됩니다.

이 EA는 피보나치 되돌림(Fibonacci Retracement) 레벨의 정밀도를 활용하여 고확률 진입 구간을 식별하고, 진입이 트리거되면 자동으로 포지션을 관리합니다.

추천 사용법:
골드가 조정(Pullback) 을 보일 때까지 기다린 후, 차트에 EA를 설치하고 매수(Buy) 방향만 활성화하여 상승 추세를 공략하는 것을 권장합니다.

설정 파일(.set)이 필요하신 경우 연락 주세요.

 작동 방식

EA는 가격 조정을 기다린 뒤, 상승 추세에서 여러 개의 매수(Buy) 포지션을 엽니다.
하락 추세에서는 반대로 매도(Sell) 포지션을 엽니다.
입력 파라미터에서 정의된 총 부동 손익 목표치에 도달하면, 모든 포지션이 자동으로 청산됩니다.

 주요 기능

  • 피보나치 기반 로직 – 피보나치 되돌림 레벨을 기반으로 고정밀 진입 구간을 식별합니다.

  • 반자동 시스템 – 트레이더의 시장 분석과 결합되어 작동하며, 단지 매매 방향(Buy/Sell)만 선택하면 됩니다.

  • 리스크 관리센트 계좌(Cent Account) 에 최적화되어, 노출을 줄이고 손실 폭(Drawdown)을 최소화합니다.

 추천 설정

  • 거래 상품: XAUUSD (골드)

  • 계좌 유형: Cent Account (예: Exness Standard Cent)

  • 최소 예치금: 100,000센트 (약 1,000 USD)

  • 권장 시간 프레임: 모든 시간대

 중요 사항

  • 실거래 전에 반드시 전략 테스터(Strategy Tester) 또는 데모 계좌에서 먼저 테스트해 보세요.

  • 저스프레드 브로커안정적인 인터넷 연결 환경에서 최적의 성능을 발휘합니다.

 금융시장에서의 거래는 위험을 수반합니다.

과거의 성과는 미래의 결과를 보장하지 않습니다.
항상 적절한 리스크 관리를 수행하고, 손실을 감당할 수 있는 자금으로만 거래하십시오.


