XAUUSD scalping EA
- Experts
- Komila Safarova
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 9 ottobre 2025
- Attivazioni: 5
XAUUSD Scalping EA è un sistema di trading semi-automatico progettato per i trader che preferiscono analizzare personalmente il mercato su XAUUSD (Oro).
Devi solo identificare la direzione del mercato e dare all’EA il comando di aprire posizioni Buy (acquisto) o Sell (vendita).
L’EA utilizza la precisione dei livelli di ritracciamento di Fibonacci per individuare zone di ingresso ad alta probabilità e gestisce automaticamente le operazioni una volta attivate.
Consiglio:
Aspetta che si verifichi un ritracciamento (pullback) sull’oro, quindi installa l’EA sul grafico attivando solo le posizioni Buy, per sfruttare i movimenti rialzisti.
Contattami per ricevere il file dei parametri (.set).
Come funziona
L’EA attende un pullback e apre più posizioni Buy durante i movimenti rialzisti dell’oro.
In una tendenza ribassista, inverte la logica e apre posizioni Sell.
Quando il profitto totale flottante (definito nei parametri di input) viene raggiunto, tutte le posizioni aperte vengono chiuse automaticamente.
Caratteristiche principali
-
Logica basata su Fibonacci – identifica con alta precisione le zone chiave di ingresso secondo i livelli di ritracciamento.
-
Sistema semi-automatico – lavora insieme alla tua analisi di mercato; devi solo scegliere la direzione (Buy o Sell).
-
Controllo del rischio – ottimizzato per Conti Cent, per gestire l’esposizione e ridurre il drawdown.
Parametri consigliati
-
Strumento di trading: XAUUSD (Oro)
-
Tipo di conto: Conto Cent (es. Exness Standard Cent)
-
Deposito minimo: 100.000 cent (≈ 1.000 USD)
-
Timeframe consigliati: Qualsiasi
Note importanti
-
Testa sempre l’EA nel Strategy Tester o su un conto demo prima di utilizzarlo in reale.
-
Funziona meglio con broker a basso spread e una connessione Internet stabile.
Avvertenza sul rischio
Il trading sui mercati finanziari comporta dei rischi.
Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Usa una corretta gestione del rischio e opera solo con fondi che puoi permetterti di perdere.