XAUUSD scalping EA

XAUUSD Scalping EA è un sistema di trading semi-automatico progettato per i trader che preferiscono analizzare personalmente il mercato su XAUUSD (Oro).

Devi solo identificare la direzione del mercato e dare all’EA il comando di aprire posizioni Buy (acquisto) o Sell (vendita).

L’EA utilizza la precisione dei livelli di ritracciamento di Fibonacci per individuare zone di ingresso ad alta probabilità e gestisce automaticamente le operazioni una volta attivate.

Consiglio:
Aspetta che si verifichi un ritracciamento (pullback) sull’oro, quindi installa l’EA sul grafico attivando solo le posizioni Buy, per sfruttare i movimenti rialzisti.

Contattami per ricevere il file dei parametri (.set).

 Come funziona

L’EA attende un pullback e apre più posizioni Buy durante i movimenti rialzisti dell’oro.
In una tendenza ribassista, inverte la logica e apre posizioni Sell.
Quando il profitto totale flottante (definito nei parametri di input) viene raggiunto, tutte le posizioni aperte vengono chiuse automaticamente.

 Caratteristiche principali

  • Logica basata su Fibonacci – identifica con alta precisione le zone chiave di ingresso secondo i livelli di ritracciamento.

  • Sistema semi-automatico – lavora insieme alla tua analisi di mercato; devi solo scegliere la direzione (Buy o Sell).

  • Controllo del rischio – ottimizzato per Conti Cent, per gestire l’esposizione e ridurre il drawdown.

 Parametri consigliati

  • Strumento di trading: XAUUSD (Oro)

  • Tipo di conto: Conto Cent (es. Exness Standard Cent)

  • Deposito minimo: 100.000 cent (≈ 1.000 USD)

  • Timeframe consigliati: Qualsiasi

 Note importanti

  • Testa sempre l’EA nel Strategy Tester o su un conto demo prima di utilizzarlo in reale.

  • Funziona meglio con broker a basso spread e una connessione Internet stabile.

 Avvertenza sul rischio

Il trading sui mercati finanziari comporta dei rischi.
Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Usa una corretta gestione del rischio e opera solo con fondi che puoi permetterti di perdere.


