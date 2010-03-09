Gold trading manager

XAU Gold Expert ist ein Handelsroboter, der speziell für den Handel mit Gold entwickelt wurde und vollständig automatisiert ist, ohne dass Sie sich darum kümmern müssen.

Mehr als 200% Gewinn in 6 Monaten (Getestet von Real Acc)

Symbol XAUUSD(Gold)
Zeitrahmen Jeder
Einzahlung : Lose Empfohlenes Verhältnis £500 : 0.2 (oder gleichwertig in einer anderen Währung)
Konto-Typ Besser mit dem niedrigeren Spread
Hebelwirkung 1:500
Standardeinstellung (kann von Ihnen selbst in den Eingaben geändert werden)
Größe der Lots 0.2

Für ein besseres Ergebnis ist es empfehlenswert, diesen EA auf einem VPS laufen zu lassen. Sie können diesen EA einfach auf dem billigsten VPS laufen lassen, den Sie finden können, oder auf dem billigsten VPS, der von Metatrader zur Verfügung gestellt wird.

