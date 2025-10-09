XAUUSD scalping EA
- Uzman Danışmanlar
- Komila Safarova
- Sürüm: 1.1
- Güncellendi: 9 Ekim 2025
- Etkinleştirmeler: 5
XAUUSD Scalping EA, XAUUSD (Altın) üzerinde kendi analizini yapmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmış yarı otomatik bir alım-satım sistemidir.
Yapmanız gereken tek şey, piyasanın yönünü belirlemek ve EA’ya Al (Buy) veya Sat (Sell) pozisyonlarını açması için komut vermektir.
EA, Fibonacci düzeltme seviyelerinin hassasiyetini kullanarak yüksek olasılıklı giriş bölgelerini tespit eder ve tetiklendikten sonra işlemleri otomatik olarak yönetir.
Öneri:
Altında bir geri çekilme (pullback) oluşmasını bekleyin ve yalnızca Alış (Buy) pozisyonlarını etkinleştirerek EA’yı grafiğe ekleyin.
.set dosyasını almak için benimle iletişime geçin.
Nasıl Çalışır
EA, bir geri çekilme bekler ve altın yükseliş trendindeyken birden fazla Al (Buy) pozisyonu açar.
Düşüş trendinde ise mantığı tersine çevirir ve Sat (Sell) işlemleri açar.
Toplam kâr hedefi (girdi parametrelerinde tanımlanmış) ulaşıldığında, tüm açık işlemler otomatik olarak kapatılır.
Ana Özellikler
-
Fibonacci Tabanlı Mantık – Fibonacci düzeltme seviyelerine göre yüksek doğrulukla giriş bölgelerini belirler.
-
Yarı Otomatik Sistem – kendi piyasa analizinize göre çalışır; sadece işlem yönünü (Buy veya Sell) seçmeniz yeterlidir.
-
Risk Kontrolü – Cent Hesaplar için optimize edilmiştir; riski yönetir ve drawdown’ı azaltır.
Önerilen Parametreler
-
İşlem Aracı: XAUUSD (Altın)
-
Hesap Türü: Cent Hesabı (örnek: Exness Standard Cent)
-
Minimum Yatırım: 100.000 cent (≈ 1.000 USD)
-
Zaman Dilimleri: Herhangi bir zaman aralığı
Önemli Notlar
-
EA’yı canlı hesapta kullanmadan önce mutlaka Strateji Test Cihazı (Strategy Tester) veya demo hesapta test edin.
-
En iyi sonuçlar için düşük spread sunan broker ve stabil internet bağlantısı kullanın.
Risk Uyarısı
Finansal piyasalarda işlem yapmak risk içerir.
Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Uygun risk yönetimi uygulayın ve yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz fonlarla işlem yapın.