Bitcoin Robot Grid MT5
- Experten
- MQL TOOLS SL
- Version: 7.0
- Aktualisiert: 22 September 2025
- Aktivierungen: 12
Bitcoin Robot Grid MT5 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboter überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Eingreifen möglich ist. Bitcoin Robot Grid ist die perfekte Lösung für Händler, die von der Volatilität von Bitcoin profitieren und gleichzeitig ihre Trades ohne manuelle Eingriffe automatisieren möchten. Bitcoin Robot Grid ist auch während wichtiger Nachrichten geschützt. Wenn wichtige Nachrichten herauskommen, eröffnet der Roboter keine Positionen vor und nach 60 Minuten nach der Nachricht. Der Bitcoin Robot ist in zwei Versionen für MetaTrader 4 und MetaTrader 5 erhältlich und kann mit jedem Forex Broker verwendet werden. Das ausführliche Handbuch ist in 9 Sprachen verfügbar: Englisch, Chinesisch, Japanisch, Deutsch, Koreanisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Arabisch. Nach dem Kauf des Roboters senden Sie mir bitte eine private Nachricht und ich sende Ihnen den Zugang zur Gruppe, sowie das Handbuch, und unser Support wird Ihnen bei allem helfen.
Der ermäßigte Preis von $699 ist bis zum 31. Dezember 2025 gültig, der Preis ohne Ermäßigung beträgt $1499.
Nach dem Kauf oder der Miete des BRG, können Sie eines unserer Tools kostenlos erhalten: (DS Gold, Gold Indicator, AX Indicator oder Multi Indicator)
Merkmale:
- ADX-Filter
- Nachrichten-Filter
- Alle Updates kostenlos
- Beliebtes BTCUSD-Paar
- Ein getestetes Produkt, entwickelt von erfahrenen Programmierern
- Handel an 7 Tagen in der Woche oder an bestimmten Tagen und Stunden
- Schnelle Installation, nur 3 Parameter müssen geändert werden
- Private Gruppe mit engagiertem Support, der Sie bei jedem Schritt unterstützt
- Alle Positionen sind durch Take Profit und Stop Loss geschützt, MaxDD%
Parameter:
- Tägliches Gewinnziel
- Lots - die feste Losgröße
- Lots - die prozentuale Größe der Lots
- Take Profit - ist standardmäßig eingestellt, muss nicht geändert werden
- Stop Loss - ist standardmäßig eingestellt, muss nicht geändert werden
- Die magische Zahl - kann auf eine beliebige Zahl geändert werden
- News Filter - Aktivierung des Newsfilters zum Blockieren neuer Trades
- MaxDD %, es ist möglich, den maximalen Drawdown in Prozent anzugeben
- Handelskommentar - kann beliebig geändert werden, dieser Kommentar ist in der Historie sichtbar
- Report For USD (true/false) - Auswahl der Währung, für die die Nachrichten in den Filter aufgenommen werden
- doNotTradeBefore/AfterInMinutes - 60 Minuten vor und 60 Minuten nach der Nachricht, in denen EA keine neuen Trades platzieren kann
- Handelstage und Handelszeiten - Sie können jeden Tag zwischen Montag und Sonntag ändern oder ausschließen und die Handelszeiten ändern oder auswählen, dass EA 24/7 arbeitet
- Maximale Positionen pro Tag - erlaubt es, die Anzahl der offenen Positionen im EA zu begrenzen (der Roboter öffnet 1 Position zur gleichen Zeit mit TP-SL-TS und Sie können auswählen, dass z.B. maximal 10 pro Tag geöffnet und bis zum nächsten Tag gestoppt werden
- Panel anzeigen - wir haben das gleiche Panel-Design für alle unsere Roboter verwendet, mit täglichem Gewinn, täglichen Pips, aktueller Sitzung, Forex-Kalender und Spread angezeigt, sowie Schaltflächen zum manuellen Schließen von Positionen. Alle unsere Roboter sind einzigartig, aber wir verwenden das gleiche Panel, um Nachrichten und andere Informationen anzuzeigen.
Wie fange ich an?
- Nachdem Sie den EA gekauft haben, senden Sie uns bitte eineprivate Nachricht mit einem Screenshot Ihrer Kaufbestätigung. Gehen Sie auf die Registerkarte "Käufe" und machen Sie einen Screenshot. Nach Ihrer Bestätigung erhalten Sie Zugang zu einer Gruppe, in der unser Support und andere Nutzer Ihnen bei allem helfen und Sie sich über diesen EA austauschen können.
- Schalten Sie den Algo-Handel in Ihrer Plattform ein, fügen Sie einen EA zum H1-Chart des BTCUSD hinzu, stellen Sie alles gemäß der Anleitung ein und das war's.
- Der Bitcoin Robot Grid kann mit jedem Forex-Broker und auf jedem Konto verwendet werden, aber es werden Konten mit niedrigem Spread empfohlen, mit einer Mindesteinlage von $1000 und einem Hebel von 1:30 bis zu 1:1000. Wir empfehlen, den Roboter auf einem VPS laufen zu lassen, so dass er 24 Stunden lang verbunden bleibt, und den Roboter auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie ihn zu einem echten Konto hinzufügen.
Informationen:
- Paar: BTCUSD
- Zeitrahmen: H1
- Mindestmengen: 0.01
- Plattform: MetaTrader 5
- Mindesteinlage: 1000
- Art des Kontos: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium oder ECN
Updates:
Die aktuelle Version dieses Roboters ist 7.0. Wir stellen alle neuen Updates kostenlos zur Verfügung und die aktuellste Version ist immer direkt auf der MT5-Plattform verfügbar.
Preis:
Der Roboter kostet $699 und kann mit jedemForex-Broker verwendet werden. Bitte senden Sie mir nach dem Kauf des EA eine private Nachricht, und ich gebe Ihnen Zugang zu der Gruppe, in der Sie Unterstützung erhalten und über den Roboter diskutieren können. Dieser Roboter wird auf der Grundlage von Kunden- und unseren eigenen Vorschlägen weiterentwickelt. Wenn Sie interessante Ideen haben, was wir noch in diesen EA einbauen können, kontaktieren Sie bitte unser Team.
Result of One Week of Live Trading with the Bitcoin Robot Grid EA, Immediately After Purchase Without Demo Trading At first, I watched the trades with an anxious heart, but after confirming that all trades closed in profit for the entire week, I now just check the results once a day. I am very satisfied.