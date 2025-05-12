Bitcoin Robot Grid MT5 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboter überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Eingreifen möglich ist. Bitcoin Robot Grid ist die perfekte Lösung für Händler, die von der Volatilität von Bitcoin profitieren und gleichzeitig ihre Trades ohne manuelle Eingriffe automatisieren möchten. Bitcoin Robot Grid ist auch während wichtiger Nachrichten geschützt. Wenn wichtige Nachrichten herauskommen, eröffnet der Roboter keine Positionen vor und nach 60 Minuten nach der Nachricht. Der Bitcoin Robot ist in zwei Versionen für MetaTrader 4 und MetaTrader 5 erhältlich und kann mit jedem Forex Broker verwendet werden. Das ausführliche Handbuch ist in 9 Sprachen verfügbar: Englisch, Chinesisch, Japanisch, Deutsch, Koreanisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Arabisch. Nach dem Kauf des Roboters senden Sie mir bitte eine private Nachricht und ich sende Ihnen den Zugang zur Gruppe, sowie das Handbuch, und unser Support wird Ihnen bei allem helfen.

Der ermäßigte Preis von $699 ist bis zum 31. Dezember 2025 gültig, der Preis ohne Ermäßigung beträgt $1499. Nach dem Kauf oder der Miete des BRG, können Sie eines unserer Tools kostenlos erhalten: (DS Gold, Gold Indicator, AX Indicator oder Multi Indicator)