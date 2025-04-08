XAUUSD Scalping EA es un sistema de trading semi-automatizado, diseñado para traders que prefieren analizar el mercado por sí mismos en XAUUSD (Oro).

Solo necesitas identificar la dirección del mercado y darle al EA la orden de abrir posiciones Buy (compra) o Sell (venta).

El Asesor Experto utiliza la precisión de los niveles de retroceso de Fibonacci para detectar zonas de entrada de alta probabilidad y gestionar las operaciones de forma automática una vez activadas.

Recomendación:

Espera a que el oro realice un retroceso (pullback) y luego instala el EA en el gráfico, dando la orden de abrir solo posiciones Buy para aprovechar las subidas del mercado.

Pídeme el archivo de configuración (.set) si lo necesitas.

Cómo funciona

El EA espera un retroceso y abre múltiples posiciones Buy durante los movimientos alcistas del oro.

En una tendencia bajista, invierte la lógica y abre posiciones Sell.

Cuando se alcanza el objetivo de beneficio flotante total (definido en los parámetros de entrada), todas las operaciones abiertas se cierran automáticamente.

Características principales

Lógica basada en Fibonacci – identifica zonas clave de entrada con alta precisión según los niveles de retroceso.

Sistema semi-automatizado – trabaja junto con tu propio análisis del mercado; tú solo decides la dirección (Buy o Sell).

Control de riesgo – optimizado para cuentas Cent, ayudando a gestionar la exposición y reducir el drawdown.

Parámetros recomendados

Instrumento de trading: XAUUSD (Oro)

Tipo de cuenta: Cent Account (por ejemplo, Exness Standard Cent)

Depósito mínimo: 100,000 centavos (≈ 1,000 USD)

Marcos temporales recomendados: Cualquiera

Notas importantes

Siempre prueba el EA en el Probador de Estrategias o en una cuenta demo antes de usarlo en real.

Funciona mejor con brokers de bajo spread y una conexión a internet estable.

El trading en los mercados financieros implica riesgos.

Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros.

Utiliza una gestión de riesgo adecuada y opera solo con fondos que puedas permitirte perder.