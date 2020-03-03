Atlas Trend Engine ATE

ATLAS Trend Engine (ATE) v3

Institutionelles Multi-Asset-Trendhandelssystem der Spitzenklasse

ATLAS Trend Engine (ATE) v3 ist ein professioneller, regelbasierter Trendfolge-Expert Advisor für Händler, die Wert auf robuste Ausführung, kontrolliertes Risiko und langfristige Stabilität über mehrere Märkte hinweg legen.

ATE v3 basiert auf einem mehrstufigen Marktvalidierungssystem, das sicherstellt, dass Trades nur dann ausgeführt werden, wenn die allgemeinen Marktbedingungen, die Tendenz der Richtung und die Ausführungsqualität übereinstimmen. Dieser Ansatz reduziert das Risiko bei ungünstigen Marktbedingungen erheblich und ermöglicht es dem System, an anhaltenden Trends teilzunehmen.


ATE-Signal:

Bevor Sie etwas anderes denken, sehen Sie sich die Ergebnisse des Live-Signals an:ATLAS Trend Engine MT5 Signal

Atlas Trend Engine ETA - Ermäßigter Preis:

Der Preis erhöht sich um $500 nach jeweils 5 Käufen oder innerhalb von 30 Tagen, je nachdem, was zuerst eintritt.

Endgültiger Preis: $25,500.

Zentrale Design-Philosophie

ATE v3 ist kein Hochfrequenz- oder Scalping-System.
Es handelt sich um eine selektive Trend-Engine, die für den Einsatz unter hochwahrscheinlichen Marktbedingungen entwickelt wurde, wobei der Schwerpunkt auf der Kapitalerhaltung und der Nutzung von Chancen liegt.

Das System ist integriert:

  • Qualifizierung des Marktregimes

  • Richtungsabhängige Ausrichtung auf höheren Zeitrahmen

  • Volatilitätsnormalisierte Ausführung

  • Risikokontrollen auf Portfolioebene

Dank dieser Struktur ist ATE v3 für Devisen-, Gold- und wichtige Indexmärkte geeignet.

Hauptmerkmale

✔ Multi-Timeframe-Marktvalidierung
✔ Fortgeschrittene Erkennung von Trendregimen
✔ Filterung von direktionalen Verzerrungen unter Verwendung einer Struktur mit höherem Timeframe
✔ Volatilitätsadaptive Handelsausführung
✔ Integriertes Risiko- und Exposure-Management
✔ Handhabung von Teilgewinnen und dynamischer Handelsschutz
✔ Sitzungsabhängige Ausführungslogik
✔ Entwickelt unter Berücksichtigung der Risikoregeln von Wertpapierfirmen

Risikomanagement und Handelskontrolle

ATE v3 beinhaltet integrierte Kapitalschutzmechanismen, wie z.B.:

  • Festes prozentuales Risiko pro Handel

  • Maximale Portfoliorisikolimits

  • Tägliche und wöchentliche Verlustabsicherung

  • Adaptives Stop-Management auf Basis der Marktvolatilität

Diese Funktionen tragen dazu bei, ein konsistentes Risikoverhalten über verschiedene Instrumente und Marktbedingungen hinweg aufrechtzuerhalten.

Märkte und Zeitrahmen

Empfohlene Märkte

  • XAUUSD (Gold)

  • NAS100 / US30 (Indizes)

  • Ausgewählte Devisenpaare mit Trend (z. B. USDJPY, GBPJPY)

Empfohlene Timeframes

  • H1 (Primär)

  • H4 (schwankungsorientierte Konfigurationen)

Ausführungsumgebung

ATE v3 ist für stabile Ausführungsumgebungen mit geringer Streuung optimiert und funktioniert am besten mit:

  • ECN oder Raw-Spread-Brokern

  • VPS-Hosting für 24/5-Betrieb

  • Konsistente Symbolspezifikationen

Für wen dieses System geeignet ist

ATE v3 ist geeignet für:

  • Trader, die systematisch und regelbasiert handeln wollen

  • Anwender, die auf langfristige Performance und nicht auf kurzfristigen Hype setzen

  • Portfolio-Händler, die mehrere Instrumente verwalten

  • Trader, die unter strengen Drawdown- und Risikobeschränkungen arbeiten

Es ist nicht geeignet für:

  • Martingale oder Gitterhandel

  • Ultrahochfrequentes Scalping

  • Manuelle Eingriffe während aktiver Trades

Wichtige Hinweise

  • Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

  • Angemessene Risikoeinstellungen sind unerlässlich.

  • Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie es live einsetzen.

  • Die Marktbedingungen ändern sich; diszipliniertes Risikomanagement ist unerlässlich.

Fazit

ATLAS Trend Engine (ATE) v3 ist ein ausgefeiltes, professionelles Handelssystem, das für Trader entwickelt wurde, die Wert auf Struktur, Disziplin und Konsistenz legen. Der modulare Aufbau und der mehrstufige Validierungsprozess machen es zu einem zuverlässigen Werkzeug für die Navigation in Trendmärkten bei gleichzeitiger strikter Risikokontrolle.



Wichtig!

Nach dem Kauf senden Sie bitte eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten.

