ATLAS Trend Engine (ATE) v3
Institutionelles Multi-Asset-Trendhandelssystem der Spitzenklasse
ATLAS Trend Engine (ATE) v3 ist ein professioneller, regelbasierter Trendfolge-Expert Advisor für Händler, die Wert auf robuste Ausführung, kontrolliertes Risiko und langfristige Stabilität über mehrere Märkte hinweg legen.
ATE v3 basiert auf einem mehrstufigen Marktvalidierungssystem, das sicherstellt, dass Trades nur dann ausgeführt werden, wenn die allgemeinen Marktbedingungen, die Tendenz der Richtung und die Ausführungsqualität übereinstimmen. Dieser Ansatz reduziert das Risiko bei ungünstigen Marktbedingungen erheblich und ermöglicht es dem System, an anhaltenden Trends teilzunehmen.
ATE-Signal:
Zentrale Design-Philosophie
ATE v3 ist kein Hochfrequenz- oder Scalping-System.
Es handelt sich um eine selektive Trend-Engine, die für den Einsatz unter hochwahrscheinlichen Marktbedingungen entwickelt wurde, wobei der Schwerpunkt auf der Kapitalerhaltung und der Nutzung von Chancen liegt.
Das System ist integriert:
Qualifizierung des Marktregimes
Richtungsabhängige Ausrichtung auf höheren Zeitrahmen
Volatilitätsnormalisierte Ausführung
Risikokontrollen auf Portfolioebene
Dank dieser Struktur ist ATE v3 für Devisen-, Gold- und wichtige Indexmärkte geeignet.
Hauptmerkmale
✔ Multi-Timeframe-Marktvalidierung
✔ Fortgeschrittene Erkennung von Trendregimen
✔ Filterung von direktionalen Verzerrungen unter Verwendung einer Struktur mit höherem Timeframe
✔ Volatilitätsadaptive Handelsausführung
✔ Integriertes Risiko- und Exposure-Management
✔ Handhabung von Teilgewinnen und dynamischer Handelsschutz
✔ Sitzungsabhängige Ausführungslogik
✔ Entwickelt unter Berücksichtigung der Risikoregeln von Wertpapierfirmen
Risikomanagement und Handelskontrolle
ATE v3 beinhaltet integrierte Kapitalschutzmechanismen, wie z.B.:
Festes prozentuales Risiko pro Handel
Maximale Portfoliorisikolimits
Tägliche und wöchentliche Verlustabsicherung
Adaptives Stop-Management auf Basis der Marktvolatilität
Diese Funktionen tragen dazu bei, ein konsistentes Risikoverhalten über verschiedene Instrumente und Marktbedingungen hinweg aufrechtzuerhalten.
Märkte und Zeitrahmen
Empfohlene Märkte
XAUUSD (Gold)
NAS100 / US30 (Indizes)
Ausgewählte Devisenpaare mit Trend (z. B. USDJPY, GBPJPY)
Empfohlene Timeframes
H1 (Primär)
H4 (schwankungsorientierte Konfigurationen)
Ausführungsumgebung
ATE v3 ist für stabile Ausführungsumgebungen mit geringer Streuung optimiert und funktioniert am besten mit:
ECN oder Raw-Spread-Brokern
VPS-Hosting für 24/5-Betrieb
Konsistente Symbolspezifikationen
Für wen dieses System geeignet ist
ATE v3 ist geeignet für:
Trader, die systematisch und regelbasiert handeln wollen
Anwender, die auf langfristige Performance und nicht auf kurzfristigen Hype setzen
Portfolio-Händler, die mehrere Instrumente verwalten
Trader, die unter strengen Drawdown- und Risikobeschränkungen arbeiten
Es ist nicht geeignet für:
Martingale oder Gitterhandel
Ultrahochfrequentes Scalping
Manuelle Eingriffe während aktiver Trades
Wichtige Hinweise
Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Angemessene Risikoeinstellungen sind unerlässlich.
Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie es live einsetzen.
Die Marktbedingungen ändern sich; diszipliniertes Risikomanagement ist unerlässlich.
Fazit
ATLAS Trend Engine (ATE) v3 ist ein ausgefeiltes, professionelles Handelssystem, das für Trader entwickelt wurde, die Wert auf Struktur, Disziplin und Konsistenz legen. Der modulare Aufbau und der mehrstufige Validierungsprozess machen es zu einem zuverlässigen Werkzeug für die Navigation in Trendmärkten bei gleichzeitiger strikter Risikokontrolle.
Wichtig!
