BTC Hohe Definition





BTC High Definition (H1) ist ein Expert Advisor, der für den Handel mit BTC auf dem H1-Zeitrahmen mit einem "Clean-Market"-Ansatz entwickelt wurde: Er filtert Rauschen heraus, priorisiert qualitativ hochwertigere Bewegungen und zielt auf Konsistenz bei kontrolliertem Risiko ab. Er ist für IC Markets optimiert (ECN/RAW-ähnliche Bedingungen mit wettbewerbsfähigen Spreads) und kann an andere Broker mit ähnlicher Ausführung angepasst werden.





Markt und Zeitrahmen





Symbol: BTC (BTCUSD / XBTUSD je nach Broker)





Zeitrahmen: H1





Empfohlener Kontotyp: ECN / RAW-Spanne





Ausführung: Marktausführung (schnell), idealerweise mit niedriger Latenzzeit





Mindesteinlage und empfohlenes Kapital





Mindesteinlage: 200 USD





Empfohlen: 300-500 USD für ein größeres Polster bei Floating Drawdowns und Spread-Ausweitung bei Volatilität/Nachrichten





Wichtigste Stärken





H1-Logik: weniger Overtrading, stärkere Filterung und strukturiertere Einstiege.





Volatilitäts- und Marktbedingungsfilter: sucht nur dann nach Trades, wenn die Preisentwicklung günstig ist, und vermeidet Zonen mit geringer Qualität.





Integriertes Risikomanagement: Entwickelt, um Schwankungen zu überstehen und den Drawdown unter Kontrolle zu halten.





Anpassbares Setup: Schlüsselparameter (Spread-Limits, Risiko, Sitzungen, Filter) können für IC Markets-ähnliche Broker angepasst werden.





Backtest-Highlights (Strategietester)





Ersteinlage: 200,00 USD





Gesamtnettogewinn: 1.611,16





Gewinn-Faktor: 1,78





Erholungsfaktor: 12,52





Sharpe-Verhältnis: 6,11





Erwartete Auszahlung: 4,50





Maximaler Saldoabzug: 124.28 (18.83%)





Maximaler Aktienabzug: 128.68 (19.50%)





Gesamte Trades: 358





Gewinn-Trades: 300 (83.80%)





Verlustgeschäfte: 58 (16,20%)





Gewinnrate bei Short-Trades: 177 (87.01%)





Gewinnrate bei Long-Trades: 181 (80.66%)





Größter Gewinn-Handel: 17,90





Größter Verlusthandel: -41,17





Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 26 (330,70)





Max. aufeinanderfolgende Verluste: 2 (-78,11)





Empfohlenes Setup (IC Markets und ähnliche Broker)





Verwenden Sie Low-Spread-Bedingungen (RAW/ECN) mit stabilen Kommissionen.





Vermeiden Sie Broker mit extremen BTC-Spread-Spitzen oder langsamer Ausführung.





Halten Sie den EA strikt auf H1 und verwenden Sie das exakte Brokersymbol.





Wenn Ihr Broker ein Suffix verwendet (z. B. BTCUSDm / BTCUSD.), passen Sie das Symbol an oder aktivieren Sie die automatische Symbolauswahl, falls verfügbar.





Wichtiger Hinweis

Die Ergebnisse des Strategy Testers hängen von der Qualität der historischen Daten, der Tick-Modellierung, den Spreads, Kommissionen, Slippage und den Bedingungen des Brokers ab. Testen Sie die Strategie immer auf einem Demokonto oder einem kleinen Live-Konto, bevor Sie sie skalieren, und verwalten Sie Abhebungen/Zuwächse entsprechend Ihrer Risikotoleranz.