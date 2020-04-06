BTC High Definition

BTC High Definition (H1) ist ein Expert Advisor, der für den Handel mit BTC auf dem H1-Zeitrahmen mit einem "Clean-Market"-Ansatz entwickelt wurde: Er filtert Rauschen heraus, priorisiert qualitativ hochwertigere Bewegungen und zielt auf Konsistenz bei kontrolliertem Risiko ab. Er ist für IC Markets optimiert (ECN/RAW-ähnliche Bedingungen mit wettbewerbsfähigen Spreads) und kann an andere Broker mit ähnlicher Ausführung angepasst werden.

Markt und Zeitrahmen

Symbol: BTC (BTCUSD / XBTUSD je nach Broker)

Zeitrahmen: H1

Empfohlener Kontotyp: ECN / RAW-Spanne

Ausführung: Marktausführung (schnell), idealerweise mit niedriger Latenzzeit

Mindesteinlage und empfohlenes Kapital

Mindesteinlage: 200 USD

Empfohlen: 300-500 USD für ein größeres Polster bei Floating Drawdowns und Spread-Ausweitung bei Volatilität/Nachrichten

Wichtigste Stärken

H1-Logik: weniger Overtrading, stärkere Filterung und strukturiertere Einstiege.

Volatilitäts- und Marktbedingungsfilter: sucht nur dann nach Trades, wenn die Preisentwicklung günstig ist, und vermeidet Zonen mit geringer Qualität.

Integriertes Risikomanagement: Entwickelt, um Schwankungen zu überstehen und den Drawdown unter Kontrolle zu halten.

Anpassbares Setup: Schlüsselparameter (Spread-Limits, Risiko, Sitzungen, Filter) können für IC Markets-ähnliche Broker angepasst werden.

Backtest-Highlights (Strategietester)

Ersteinlage: 200,00 USD

Gesamtnettogewinn: 1.611,16

Gewinn-Faktor: 1,78

Erholungsfaktor: 12,52

Sharpe-Verhältnis: 6,11

Erwartete Auszahlung: 4,50

Maximaler Saldoabzug: 124.28 (18.83%)

Maximaler Aktienabzug: 128.68 (19.50%)

Gesamte Trades: 358

Gewinn-Trades: 300 (83.80%)

Verlustgeschäfte: 58 (16,20%)

Gewinnrate bei Short-Trades: 177 (87.01%)

Gewinnrate bei Long-Trades: 181 (80.66%)

Größter Gewinn-Handel: 17,90

Größter Verlusthandel: -41,17

Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 26 (330,70)

Max. aufeinanderfolgende Verluste: 2 (-78,11)

Empfohlenes Setup (IC Markets und ähnliche Broker)

Verwenden Sie Low-Spread-Bedingungen (RAW/ECN) mit stabilen Kommissionen.

Vermeiden Sie Broker mit extremen BTC-Spread-Spitzen oder langsamer Ausführung.

Halten Sie den EA strikt auf H1 und verwenden Sie das exakte Brokersymbol.

Wenn Ihr Broker ein Suffix verwendet (z. B. BTCUSDm / BTCUSD.), passen Sie das Symbol an oder aktivieren Sie die automatische Symbolauswahl, falls verfügbar.

Wichtiger Hinweis
Die Ergebnisse des Strategy Testers hängen von der Qualität der historischen Daten, der Tick-Modellierung, den Spreads, Kommissionen, Slippage und den Bedingungen des Brokers ab. Testen Sie die Strategie immer auf einem Demokonto oder einem kleinen Live-Konto, bevor Sie sie skalieren, und verwalten Sie Abhebungen/Zuwächse entsprechend Ihrer Risikotoleranz.
BTC Precision
Dayana Maria Silguero Sanchez
Experten
BTC Precision - EA für Bitcoin auf M15 System-Konzept BTC Precision ist ein Expert Advisor, der ausschließlich für den Handel mit Bitcoin (BTC) im M15-Zeitrahmen entwickelt wurde. Die Logik konzentriert sich auf präzise Einstiege während der asiatischen, europäischen und US-amerikanischen Sitzungen, filtert Marktgeräusche heraus und priorisiert Setups mit einem günstigen Risiko-Ertrags-Profil. Broker und Handelsbedingungen Der EA wurde hauptsächlich für IC Markets optimiert und getestet, kann
BTC Selector
Dayana Maria Silguero Sanchez
Experten
BTC Selector ist ein Expert Advisor für den Handel mit BTCUSD im M30-Zeitrahmen. Seine Logik kombiniert Volatilitätsfilter und Marktstruktur, um die Zonen mit der höchsten Wahrscheinlichkeit auszuwählen, um Trendbewegungen und ausnutzbare Pullbacks bei Bitcoin zu erfassen. Er ist für IC Markets und andere Broker mit ähnlichen Bedingungen optimiert: ECN- oder Raw Spread-Konten, niedrige Spreads, solide Liquidität und schnelle Ausführung auf BTCUSD. Empfohlene Mindesteinlage Der Backtest wurde
BTC Reflexion ATR H2 Master
Dayana Maria Silguero Sanchez
Experten
BTC Reflexion ATR H2 Master ist ein vollautomatisches Handelssystem, das ausschließlich für BTCUSD im H2-Zeitrahmen entwickelt wurde. Es kombiniert ein direktionales Modell, das auf ReflexPeriod, OSMA und Bollinger Bands basiert, mit einem dynamischen Risikomanagement-Algorithmus auf Basis von ATR, der einen effizienten Betrieb unter hochvolatilen Marktbedingungen ermöglicht. Der EA ist für IC Markets optimiert, kann aber an jeden Broker mit vernünftigen Spreads angepasst werden. Wichtigste Mer
Gold Dispersion
Dayana Maria Silguero Sanchez
Experten
Gold Dispersion (XAUUSD M30) - Optimiert für IC-Märkte Gold Dispersion ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD auf M30 entwickelt wurde, um die Ausdehnung der Handelsspanne (Dispersion) und Folgebewegungen bei Gold mit einem Risikomodell zu erfassen, das auf einem engen Stop Loss basiert. Der Kerngedanke ist, Verluste gering zu halten und gleichzeitig Gewinntrades zu ermöglichen, um den statistischen Vorteil zu bezahlen, wenn die Volatilität zunimmt. Dieser EA ist für IC Markets optim
Auswahl:
