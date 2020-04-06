BTC High Definition
- Experten
- Dayana Maria Silguero Sanchez
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
BTC Hohe Definition
BTC High Definition (H1) ist ein Expert Advisor, der für den Handel mit BTC auf dem H1-Zeitrahmen mit einem "Clean-Market"-Ansatz entwickelt wurde: Er filtert Rauschen heraus, priorisiert qualitativ hochwertigere Bewegungen und zielt auf Konsistenz bei kontrolliertem Risiko ab. Er ist für IC Markets optimiert (ECN/RAW-ähnliche Bedingungen mit wettbewerbsfähigen Spreads) und kann an andere Broker mit ähnlicher Ausführung angepasst werden.
Markt und Zeitrahmen
Symbol: BTC (BTCUSD / XBTUSD je nach Broker)
Zeitrahmen: H1
Empfohlener Kontotyp: ECN / RAW-Spanne
Ausführung: Marktausführung (schnell), idealerweise mit niedriger Latenzzeit
Mindesteinlage und empfohlenes Kapital
Mindesteinlage: 200 USD
Empfohlen: 300-500 USD für ein größeres Polster bei Floating Drawdowns und Spread-Ausweitung bei Volatilität/Nachrichten
Wichtigste Stärken
H1-Logik: weniger Overtrading, stärkere Filterung und strukturiertere Einstiege.
Volatilitäts- und Marktbedingungsfilter: sucht nur dann nach Trades, wenn die Preisentwicklung günstig ist, und vermeidet Zonen mit geringer Qualität.
Integriertes Risikomanagement: Entwickelt, um Schwankungen zu überstehen und den Drawdown unter Kontrolle zu halten.
Anpassbares Setup: Schlüsselparameter (Spread-Limits, Risiko, Sitzungen, Filter) können für IC Markets-ähnliche Broker angepasst werden.
Backtest-Highlights (Strategietester)
Ersteinlage: 200,00 USD
Gesamtnettogewinn: 1.611,16
Gewinn-Faktor: 1,78
Erholungsfaktor: 12,52
Sharpe-Verhältnis: 6,11
Erwartete Auszahlung: 4,50
Maximaler Saldoabzug: 124.28 (18.83%)
Maximaler Aktienabzug: 128.68 (19.50%)
Gesamte Trades: 358
Gewinn-Trades: 300 (83.80%)
Verlustgeschäfte: 58 (16,20%)
Gewinnrate bei Short-Trades: 177 (87.01%)
Gewinnrate bei Long-Trades: 181 (80.66%)
Größter Gewinn-Handel: 17,90
Größter Verlusthandel: -41,17
Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 26 (330,70)
Max. aufeinanderfolgende Verluste: 2 (-78,11)
Empfohlenes Setup (IC Markets und ähnliche Broker)
Verwenden Sie Low-Spread-Bedingungen (RAW/ECN) mit stabilen Kommissionen.
Vermeiden Sie Broker mit extremen BTC-Spread-Spitzen oder langsamer Ausführung.
Halten Sie den EA strikt auf H1 und verwenden Sie das exakte Brokersymbol.
Wenn Ihr Broker ein Suffix verwendet (z. B. BTCUSDm / BTCUSD.), passen Sie das Symbol an oder aktivieren Sie die automatische Symbolauswahl, falls verfügbar.
Wichtiger Hinweis
Die Ergebnisse des Strategy Testers hängen von der Qualität der historischen Daten, der Tick-Modellierung, den Spreads, Kommissionen, Slippage und den Bedingungen des Brokers ab. Testen Sie die Strategie immer auf einem Demokonto oder einem kleinen Live-Konto, bevor Sie sie skalieren, und verwalten Sie Abhebungen/Zuwächse entsprechend Ihrer Risikotoleranz.