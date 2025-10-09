XAUUSD scalping EA

XAUUSD Scalping EA est un système de trading semi-automatique conçu pour les traders qui préfèrent analyser eux-mêmes le marché sur XAUUSD (Or).

Vous n’avez qu’à identifier la direction du marché et donner à l’EA la commande d’ouvrir des positions d’achat (Buy) ou de vente (Sell).

Cet Expert Advisor utilise la précision des niveaux de retracement de Fibonacci pour détecter les zones d’entrée à forte probabilité et gère automatiquement les positions une fois déclenchées.

Recommandation :
Attendez qu’un retrait (pullback) se produise sur l’or, puis installez l’EA sur le graphique en activant uniquement les positions Buy, afin de profiter des mouvements haussiers.

Contactez-moi pour obtenir le fichier de configuration (.set).

 Fonctionnement

L’EA attend un retracement du prix et ouvre plusieurs positions Buy pendant les mouvements haussiers de l’or.
En tendance baissière, il inverse la logique et ouvre des positions Sell.
Lorsque l’objectif total de profit flottant (défini dans les paramètres d’entrée) est atteint, toutes les positions ouvertes sont automatiquement clôturées.

 Caractéristiques principales

  • Logique basée sur Fibonacci – identifie avec précision les zones d’entrée clés selon les niveaux de retracement.

  • Système semi-automatique – fonctionne en complément de votre propre analyse du marché ; vous choisissez simplement la direction (Buy ou Sell).

  • Contrôle du risque – optimisé pour les comptes Cent, afin de gérer l’exposition et réduire le drawdown.

 Paramètres recommandés

  • Instrument de trading : XAUUSD (Or)

  • Type de compte : Compte Cent (par ex. Exness Standard Cent)

  • Dépôt minimum : 100 000 cents (≈ 1 000 USD)

  • Unités de temps recommandées : Toute période

 Notes importantes

  • Testez toujours l’EA dans le Testeur de stratégie ou sur un compte démo avant de l’utiliser en réel.

  • Fonctionne mieux avec un courtier à faible spread et une connexion Internet stable.

 Avertissement sur les risques

Le trading sur les marchés financiers comporte des risques.
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Utilisez une gestion du risque appropriée et ne tradez qu’avec des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre.


