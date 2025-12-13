Fibo 61 8 and martingale

Dieser Expert Advisor (EA) basiert auf Fibonacci-Retracements, dem Relative-Stärke-Index (RSI) und dem Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt (EMA).

Kontaktieren Sie mich, um die Einstellungsdatei (.set) zu erhalten, oder laden Sie die Gold- (XAUUSD) Set-Datei im Kommentarbereich herunter – klicken Sie hier.

Vermeiden Sie die Nutzung eines niedrigen Kontostands – für eine optimale Leistung wird ein Mindestguthaben von 50.000 Cent empfohlen.

Scalping ist eine Handelsstrategie, die darauf abzielt, von kleinen, aber häufigen Kursbewegungen zu profitieren. Sie ist auf eine hohe Marktliquidität und enge Spreads angewiesen, um Ausführungsrisiken zu minimieren. Daher ist dieser EA für die beste Leistung in Phasen hoher Marktaktivität optimiert.

Der EA kann gleichzeitig mehrere Kauf- und Verkaufspositionen eröffnen, wenn Signale auf Basis von Fibonacci-Levels, Awesome Oscillator, Relative-Stärke-Index (RSI) oder Exponentiellem Gleitenden Durchschnitt (EMA) auftreten.

Empfohlene Nutzung

Instrument: Gold (XAUUSD)

Kontotyp: Cent-Konto
(Nutzen Sie echtes Geld auf einem Exness Standard Cent-Konto und testen Sie auf einem Exness Demo Pro-Konto)

Mindesteinzahlung: 50.000 Cent (entspricht 500 USD)

Cent-Konten sind für diesen EA besser geeignet, da er viele Limit-Orders platzieren kann und der Handel in Cent hilft, das Risiko zu reduzieren.

Parameter

RSI_timeframe = PERIOD_M1;

(Ermöglicht eine automatische Trendanpassung; kann auf jeden beliebigen Zeitrahmen geändert werden.)

Moving_average_timeframe = PERIOD_M15;

(Gleiche Logik wie beim RSI-Zeitrahmen.)

first_ma = 25; second_ma = 100; RSI_number = 21; RSI_number_shift = 0; RSI_number_volume_low = 35; RSI_number_volume_high = 65; numberbarsforobjects = 128;

(Damit können Sie den Abstand zwischen den Orders erhöhen; 1024 bedeutet einen größeren Abstand.)

mannual_choose_buy_sell_direction = false;

(Setzen Sie dies auf true , wenn Sie den Markt selbst analysieren und die Handelsrichtung manuell wählen möchten.)

Hinweise

Die Standardeinstellungen dienen nur zu Validierungszwecken. Für den Live-Handel passen Sie die Parameter im Eingabebereich an oder importieren Sie eine .set -Datei.

Dieser EA wurde über mehrere Jahre hinweg entwickelt und verfeinert.

Wenn Sie es sich nicht leisten können, Risiken an den Finanzmärkten einzugehen, verwenden Sie diesen EA bitte nicht.

Verwenden Sie keinen niedrigen Kontostand – nutzen Sie mindestens ein 50.000-Cent-Konto.


Fibo 61 8 percent level gold scalping orders
Komila Safarova
4.27 (22)
Experten
Dieser Expert Advisor (EA) basiert auf Fibonacci-Niveaus und Perioden hoher Volatilität im Hedging. Scalping ist ein Handelsansatz, der darauf abzielt, kleine und häufige Preisbewegungen zu erfassen. Eine hohe Marktliquidität und enge Spreads sind für das Scalping wichtig, da sie helfen, Ausführungsrisiken zu reduzieren. Aus diesem Grund funktioniert der EA am besten während aktiver Handelszeiten. Der EA kann mehrere Kauf- und Verkaufsaufträge gleichzeitig eröffnen, wenn Signale basierend auf d
FREE
Fibo 61 8 gold scalping orders paid version
Komila Safarova
Experten
Dieser Expert Advisor (EA) basiert auf den Fibonacci-Retracements , dem Awesome Oscillator von Bill Williams und dem Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt (EMA) . Schreiben Sie mir, um die .set-Datei zu erhalten, oder laden Sie sie im Kommentarbereich herunter. Klicken Sie hier, um die Set-Datei für Gold (XAUUSD) zu erhalten. Für Bitcoin (BTCUSD) klicken Sie hier, um die entsprechende Datei herunterzuladen. Die kostenlose Version des EAs funktioniert bis zum 1. November (Version 1.10 ). Vermeid
Fibo 61 8 scalping with position
Komila Safarova
Experten
Dieser Expert Advisor (EA) wurde für den automatisierten Handel mit XAUUSD (Gold) und BTCUSD (Bitcoin) entwickelt. Er kombiniert Fibonacci-Retracements mit der Elliott-Wellen-Theorie , um Handelschancen mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit zu identifizieren. Set-Datei erhalten Schreibe mir, um die .set-Datei zu erhalten, oder lade sie im Kommentarbereich herunter. Klicke hier, um die Set-Datei für Gold (XAUUSD) zu erhalten. Klicke hier, um die Set-Datei für Bitcoin (BTCUSD) zu erhalten. Optimieru
Fibo 61 8 game changer
Komila Safarova
Experten
Fibo 61.8 – Game Changer Fibo 61.8 – Game Changer ist ein aggressiver Scalping-Expert Advisor (EA), der auf Fibonacci-Retracement-Leveln und Hedging-Logik basiert. Speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt, handelt dieser EA kontinuierlich und erzielt die besten Ergebnisse unter ruhigen, seitwärtsgerichteten oder Range-Marktbedingungen , kann jedoch bei richtiger Konfiguration auch in volatilen Märkten starke Leistungen erbringen. Dieser EA ist nicht zeitlich beschränkt – er handelt, wann immer die
Auswahl:
Gaurang Gandhi
179
Gaurang Gandhi 2025.12.19 13:55 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Komila Safarova
13831
Antwort vom Entwickler Komila Safarova 2025.12.19 15:50
Thank you very much. Your advice has helped improve the EA’s performance. Thank you
Antwort auf eine Rezension