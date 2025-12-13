Fibo 61 8 and martingale

Dieser Expert Advisor (EA) basiert auf Fibonacci-Retracements, dem Relative-Stärke-Index (RSI) und dem Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt (EMA).

Kontaktieren Sie mich, um die Einstellungsdatei (.set) zu erhalten, oder laden Sie die Gold- (XAUUSD) Set-Datei im Kommentarbereich herunter – klicken Sie hier.

Vermeiden Sie die Nutzung eines niedrigen Kontostands – für eine optimale Leistung wird ein Mindestguthaben von 50.000 Cent empfohlen.

Scalping ist eine Handelsstrategie, die darauf abzielt, von kleinen, aber häufigen Kursbewegungen zu profitieren. Sie ist auf eine hohe Marktliquidität und enge Spreads angewiesen, um Ausführungsrisiken zu minimieren. Daher ist dieser EA für die beste Leistung in Phasen hoher Marktaktivität optimiert.

Der EA kann gleichzeitig mehrere Kauf- und Verkaufspositionen eröffnen, wenn Signale auf Basis von Fibonacci-Levels, Awesome Oscillator, Relative-Stärke-Index (RSI) oder Exponentiellem Gleitenden Durchschnitt (EMA) auftreten.

Empfohlene Nutzung

Instrument: Gold (XAUUSD)

Kontotyp: Cent-Konto

(Nutzen Sie echtes Geld auf einem Exness Standard Cent-Konto und testen Sie auf einem Exness Demo Pro-Konto)

Mindesteinzahlung: 50.000 Cent (entspricht 500 USD)

Cent-Konten sind für diesen EA besser geeignet, da er viele Limit-Orders platzieren kann und der Handel in Cent hilft, das Risiko zu reduzieren.

Parameter

RSI_timeframe = PERIOD_M1;

(Ermöglicht eine automatische Trendanpassung; kann auf jeden beliebigen Zeitrahmen geändert werden.)

Moving_average_timeframe = PERIOD_M15;

(Gleiche Logik wie beim RSI-Zeitrahmen.)

first_ma = 25; second_ma = 100; RSI_number = 21; RSI_number_shift = 0; RSI_number_volume_low = 35; RSI_number_volume_high = 65; numberbarsforobjects = 128;

(Damit können Sie den Abstand zwischen den Orders erhöhen; 1024 bedeutet einen größeren Abstand.)

mannual_choose_buy_sell_direction = false;

(Setzen Sie dies auf true , wenn Sie den Markt selbst analysieren und die Handelsrichtung manuell wählen möchten.)

Hinweise

Die Standardeinstellungen dienen nur zu Validierungszwecken. Für den Live-Handel passen Sie die Parameter im Eingabebereich an oder importieren Sie eine .set -Datei.

Dieser EA wurde über mehrere Jahre hinweg entwickelt und verfeinert.

Wenn Sie es sich nicht leisten können, Risiken an den Finanzmärkten einzugehen, verwenden Sie diesen EA bitte nicht.

Verwenden Sie keinen niedrigen Kontostand – nutzen Sie mindestens ein 50.000-Cent-Konto.