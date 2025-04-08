XAUUSD scalping EA

XAUUSD Scalping EA — это полуавтоматическая торговая система, разработанная для трейдеров, которые предпочитают самостоятельно анализировать рынок на инструменте XAUUSD (Gold).

Вам нужно лишь определить направление рынка и дать советнику команду на открытие покупок (Buy) или продаж (Sell).

Советник использует точность уровней коррекции Фибоначчи для выявления зон входа с высокой вероятностью и автоматически управляет сделками после их активации.

Рекомендация:
Дождитесь отката по золоту и установите советник на график, указав команду на открытие только покупок (Buy) при ожидании роста.

Напишите мне, чтобы получить оптимизированный файл настроек (.set).

 Как работает

Советник ожидает отката и открывает несколько покупок (Buy) при восходящем движении золота.
В случае нисходящего тренда логика меняется, и советник открывает продажи (Sell).
Когда общая плавающая прибыль (заданная в параметрах) достигает цели, все открытые сделки закрываются автоматически.

 Основные особенности

  • Логика на основе уровней Фибоначчи – определяет ключевые зоны входа с высокой точностью.

  • Полуавтоматическая система – работает в сочетании с вашим собственным анализом рынка: вы выбираете направление торговли (Buy или Sell).

  • Контроль рисков – оптимизирована для центовых счетов, что помогает управлять рисками и снижать просадку.

 Рекомендуемые параметры

  • Торговый инструмент: XAUUSD (Gold)

  • Тип счёта: Cent Account (например, Exness Standard Cent)

  • Минимальный депозит: 100,000 центов (≈ $1,000)

  • Лучшие таймфреймы: любой

 Важные замечания

  • Всегда тестируйте советник в Тестере стратегий или на демо-счёте перед использованием на реальном счёте.

  • Лучше всего работает у брокеров с низким спредом и при стабильном интернет-соединении.

Торговля на финансовых рынках связана с риском.

Прошлые результаты не гарантируют будущей прибыли.
Используйте грамотное управление рисками и торгуйте только теми средствами, которые готовы потерять.


