Verstanden! Ich werde die Marketing-Beschreibung ohne die Tabellen neu formatieren, wobei ich den überzeugenden Ton beibehalten und die Parameter und Vorteile klar auflisten werde.

🎯 Präzise Einstiegspfeile: Verpassen Sie nie wieder einen hochwahrscheinlichen Handel!

Hören Sie auf zu raten und fangen Sie an, mit Zuversicht zu handeln. Der Precision Entry Arrows-Indikator ist ein ausgeklügeltes All-in-One-Tool, das hochwertige, nicht nachmalende Kauf- und Verkaufssignale direkt auf Ihrem Chart liefert. Er kombiniert gekonnt die Leistung von MACD, Stochastik und einem einzigartigen EMA 5 Cross, um exakte Einstiegszeitpunkte zu ermitteln, und filtert dann alles durch einen langfristigen EMA 200, um sicherzustellen, dass Sie immer mit dem Haupttrend handeln.

Die Kraft der dreifachen Bestätigung

Dieser Indikator vermeidet Fehlsignale, da drei wichtige Bedingungen erfüllt sein müssen, bevor ein Pfeil gedruckt wird:

Momentum-Check (MACD): Stellt sicher, dass der zugrunde liegende Kauf- oder Verkaufsdruck stark ist. Überkauft/überverkauft-Prüfung (Stochastik): Bestätigt, dass der Markt bereit für eine Umkehr von einem extremen Niveau ist. Kurzfristige Geschwindigkeitsprüfung (EMA 5 Cross): Liefert die endgültige Bestätigung, dass sich die Kurse in die Richtung des Signals zu bewegen begonnen haben.

Hauptmerkmale & Vorteile

Trend-Filterung: Der optionale EMA 200-Filter hält Sie von riskanten Gegentrend-Handelspositionen fern. Handeln Sie intelligenter, nicht härter.

Klare Einstiegspfeile: Leicht lesbare Pfeile auf dem Chart und keine Mehrdeutigkeit. Sehen Sie das Signal, handeln Sie.

Vollständiges Alarmsystem: Bleiben Sie nicht an Ihrem Bildschirm kleben! Erhalten Sie sofortige Warnungen per Pop-up, mobiler Benachrichtigung und E-Mail , sobald ein neues Setup mit hoher Wahrscheinlichkeit auftritt.

Nicht wiederholend: Signale werden beim Schließen der Kerze festgehalten. Vertrauen Sie den Pfeilen.

Anpassbare Strategie: Passen Sie alle zugrunde liegenden MACD-, Stochastik- und EMA-Perioden so an, dass sie perfekt zu Ihrem Handelsstil und jedem Währungspaar oder Markt passen.

Unterstützen Sie Ihre Entscheidungsfindung: Verwenden Sie zusätzliche Indikatoren für maximale Ergebnisse, wie z.B.: - Automatische Fibonacci-Trend-Erkennung Hier herunterladen - Letztes Hoch und Tief Hier herunterladen - Multi Timeframe Support Resistance Hier herunterladen - Scalp Master Pro Hier herunterladen Durch die Kombination dieser leistungsstarken Tools können Sie Ihre Analysen verbessern und sicherere Handelsentscheidungen treffen.

Volle Kontrolle: Anpassbare Strategieparameter

Sie haben die vollständige Kontrolle über die Kernstrategie. Passen Sie den Indikator an jeden Handelsstil an, vom Scalping bis zum Swing-Trading, indem Sie diese leistungsstarken Eingaben anpassen:

Indikatoreinstellungen (Kernlogik)

FastEMA: Periode für die schnelle MACD-Komponente (Standard: 12).

SlowEMA: Zeitraum für die langsame MACD-Komponente (Standardwert: 26).

SignalPeriode: Zeitraum für die MACD-Signallinie (Voreinstellung: 9).

KPeriod / DPeriod / Verlangsamung: Die Kernparameter für den stochastischen Oszillator (Standardwerte: 5, 3, 3).

EMA5Periode: Periode für die kurzfristige EMA-Kreuzbestätigung (Standardwert: 5).

Filtereinstellungen (Trendbestätigung)

EMAFilter verwenden: Hauptschalter zum Aktivieren oder Deaktivieren des langfristigen Trendfilters.

EMAPeriode: Zeitraum für den langfristigen EMA-Trendfilter (Standardwert: 200).

EMAAngewandterKurs: Für die Berechnung des EMA 200 zu verwendender Preis (z. B. Close, High, Low).

Alert-Einstellungen (Komfort und Timing)

AktivierenBenachrichtigen: Hauptschalter, um alle Alarme ein- oder auszuschalten.

SendAlert / SendApp / SendEmail: Individuelle Steuerelemente für Popup-, Mobil- und E-Mail-Benachrichtigungen.

AlertDelaySeconds: Mindestverzögerung zwischen neuen Alarmen, um Spamming zu verhindern.

AuslöserKerze: Legt fest, ob das Signal bei der aktuellen oder der vorherigen (geschlossenen) Kerze geprüft wird.

PfeilAbstand / Verschiebung: Steuert die visuelle Platzierung der Pfeile auf dem Chart.

🚀 Sind Sie bereit, mit Zuversicht zu handeln?

Die besten Trader verwenden leistungsstarke Tools. Hören Sie auf, Ihre Analyse zu verkomplizieren und verlassen Sie sich auf ein System, das auf einer robusten Bestätigung durch mehrere Indikatoren beruht.

Laden Sie die Precision Entry Arrows noch heute herunter und heben Sie Ihren Handel auf die nächste Stufe!