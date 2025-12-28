VWMA Signal Pro – Mehrzeitrahmen-Volumengewichtetes Trend-Dashboard

VWMA Signal Pro ist ein analytischer Indikator, der den volumengewichteten gleitenden Durchschnitt (VWMA) mit Trendbestätigungsfiltern und einem kompakten Mehrzeitrahmen-Dashboard kombiniert.

Er hilft, Trendrichtung und Marktdynamik anhand von Volumen und Volatilität zu erkennen.

Das Tool berechnet VWMA-Werte in mehreren Zeitrahmen und zeigt durch ADX-, ATR- und VWAP-Filter bestätigte Kauf-/Verkaufssignale an. Jedes Signal wird nach Stärke bewertet (Schwach, Normal, Stark).

Hauptmerkmale

Mehrzeitrahmen-Dashboard (M1 bis D1).

Signalstärkenanalyse basierend auf Volumen, RSI und Volatilität.

ADX-, ATR- und VWAP-Filter.

Einstellbare Empfindlichkeitsmodi (N, X, Y, Z).

Zehn professionelle visuelle Designs.

Anpassbare Position, Farben und Transparenz.

Optimierte Leistung mit geringem Ressourcenverbrauch.

VWMA Signal Pro bietet eine strukturierte volumenbasierte Marktanalyse in klarer und effizienter Form.