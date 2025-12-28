VWMA Signal Pro
- Indikatoren
- Tahir Mehmood
- Version: 3.20
- Aktualisiert: 28 Dezember 2025
- Aktivierungen: 7
VWMA Signal Pro – Mehrzeitrahmen-Volumengewichtetes Trend-Dashboard
VWMA Signal Pro ist ein analytischer Indikator, der den volumengewichteten gleitenden Durchschnitt (VWMA) mit Trendbestätigungsfiltern und einem kompakten Mehrzeitrahmen-Dashboard kombiniert.
Er hilft, Trendrichtung und Marktdynamik anhand von Volumen und Volatilität zu erkennen.
Das Tool berechnet VWMA-Werte in mehreren Zeitrahmen und zeigt durch ADX-, ATR- und VWAP-Filter bestätigte Kauf-/Verkaufssignale an. Jedes Signal wird nach Stärke bewertet (Schwach, Normal, Stark).
Hauptmerkmale
-
Mehrzeitrahmen-Dashboard (M1 bis D1).
-
Signalstärkenanalyse basierend auf Volumen, RSI und Volatilität.
-
ADX-, ATR- und VWAP-Filter.
-
Einstellbare Empfindlichkeitsmodi (N, X, Y, Z).
-
Zehn professionelle visuelle Designs.
-
Anpassbare Position, Farben und Transparenz.
-
Optimierte Leistung mit geringem Ressourcenverbrauch.
VWMA Signal Pro bietet eine strukturierte volumenbasierte Marktanalyse in klarer und effizienter Form.