VWMA Signal Pro

VWMA Signal Pro – Mehrzeitrahmen-Volumengewichtetes Trend-Dashboard

VWMA Signal Pro ist ein analytischer Indikator, der den volumengewichteten gleitenden Durchschnitt (VWMA) mit Trendbestätigungsfiltern und einem kompakten Mehrzeitrahmen-Dashboard kombiniert.
Er hilft, Trendrichtung und Marktdynamik anhand von Volumen und Volatilität zu erkennen.

Das Tool berechnet VWMA-Werte in mehreren Zeitrahmen und zeigt durch ADX-, ATR- und VWAP-Filter bestätigte Kauf-/Verkaufssignale an. Jedes Signal wird nach Stärke bewertet (Schwach, Normal, Stark).

Hauptmerkmale

  • Mehrzeitrahmen-Dashboard (M1 bis D1).

  • Signalstärkenanalyse basierend auf Volumen, RSI und Volatilität.

  • ADX-, ATR- und VWAP-Filter.

  • Einstellbare Empfindlichkeitsmodi (N, X, Y, Z).

  • Zehn professionelle visuelle Designs.

  • Anpassbare Position, Farben und Transparenz.

  • Optimierte Leistung mit geringem Ressourcenverbrauch.

VWMA Signal Pro bietet eine strukturierte volumenbasierte Marktanalyse in klarer und effizienter Form.



Empfohlene Produkte
Hammer Star
Arkadii Zagorulko
Indikatoren
Hammer & Star Bar Indikator für MT5 Erkennen Sie schnell Schlüssel-Reversal-Muster wie Hammer und Star Bar für optimale Einstiege. Funktionen: Hoch/Tief-Erkennung der letzten X Bars Anpassbares Schatten-Körper-Verhältnis Gegenüberliegende Schattenbestätigung Push-Benachrichtigungen & Chart-Meldungen Empfohlener TF: H4 Vorteile: Für Anfänger und erfahrene Trader Vollständig anpassbar Kein Repainting , zuverlässige Signale Steigern Sie Ihr Trading mit dem Hammer & Star Bar Indikator für MT5!
ROC acceleration deceleration indicator
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
ROC Acceleration-Deceleration ist das manuelle System für mittelfristiges Scalping. Der Indikator basiert auf dem benutzerdefinierten ROC-System, das den bullischen/bärischen Markt und insbesondere die Beschleunigung/Verzögerung der Tendenz in der Hauptrichtung des Marktes definiert . Der Kauf-Pfeil wird während eines bärischen Marktes eingezeichnet, wenn sich der aktuelle Trend verlangsamt, und der Verkaufs-Pfeil wird während eines bullischen Marktes eingezeichnet, wenn sich der aktuelle Trend
Drawing Pack MT5
John Louis Fernando Diamante
Indikatoren
Dieser Indikator bietet mehrere Zeichenwerkzeuge, die bei verschiedenen Methoden der Chartanalyse helfen. Die Zeichnungen behalten ihre Proportionen (entsprechend ihrer Griff-Trendlinie) über verschiedene Chart-Skalen hinweg bei, werden in Echtzeit aktualisiert und es werden mehrere Zeichnungen unterstützt. # Zeichnung Option Beschreibung 1 Rasterbox Ziehbares Gitter, Benutzer definiert Zeilen und Spalten, diagonale Strahlenoption 2 Raster Teil- oder Vollbildraster, Größe durch Griffleiste fes
Fibrillar
Vitalii Zakharuk
Indikatoren
Es ist sehr einfach, den Fibrillar-Indikator zu verwenden, da die einfachste ist, auf das Diagramm schauen und handeln nach den Angaben der farbigen Pfeile. Der Algorithmus berücksichtigt die Messung der Preise, und diese Methode konzentriert sich auch auf die Messung jedes der Preisabfälle (H / C, H / O, LC, LO) - das gibt mehr detaillierte Informationen, sondern auch mehr gemittelt. Bei der Berechnung dieses Indikators werden zunächst die logarithmischen Gewinne zum Schlusskurs berechnet, wo
Upper and Lower Reversal MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Upper and Lower Reversal – System zur frühzeitigen Vorhersage von Umkehrmomenten. Ermöglicht Ihnen, Preiswendepunkte an den Grenzen der oberen und unteren Preisbewegungskanäle zu finden. Der Indikator wird niemals seine Farbe ändern oder die Position der Signalpfeile ändern. Rote Pfeile sind ein Kaufsignal, blaue Pfeile sind ein Verkaufssignal. Passt sich allen Zeitrahmen und Handelsinstrumenten an Der Indikator wird nicht neu gezeichnet, er funktioniert nur, wenn die Kerze schließt. Es gibt v
ML adaptive superTrend
Minh Truong Pham
Indikatoren
Machine Learning Adaptive SuperTrend - Bringen Sie Ihr Trading auf die nächste Stufe! Der Machine Learning Adaptive SuperTrend ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der sich mithilfe von maschinellen Lernverfahren dynamisch an die Marktvolatilität anpasst. Dieser Indikator nutzt k-means clustering, um die Marktvolatilität in hohe, mittlere und niedrige Niveaus zu kategorisieren und die traditionelle SuperTrend-Strategie zu verbessern. Perfekt für Händler, die einen Vorteil bei de
Volume Equilibrium
Ivan Stefanov
Indikatoren
Der Indikator Volume Equilibrium zeigt die Niveaus, an denen das Kaufvolumen dem Verkaufsvolumen entspricht. Er kann diese Werte für jeden Tag, jede Woche, jeden Monat und jedes Jahr berechnen. Wenn sich der Preis oberhalb der Linie befindet, bedeutet das, dass das Volumen auf der Käuferseite größer ist und der Markt sich in einer Aufwärtsphase befindet. Wenn sich der Preis unterhalb der Linie befindet, bedeutet das, dass das Volumen auf der Verkäuferseite größer ist und der Markt sich in einer
Deviation trend
VLADISLAV AKINDINOV
Indikatoren
Indikator für die Trendabweichung mit einem statischen Wert. Der Abweichungskoeffizient wird für das Trendhistogramm festgelegt. Signale sind der Schnittpunkt des Pegel-Trend-Histogramms in Trendrichtung oder während einer Trendumkehr - die Option wird in den Indikatoreinstellungen durch den Parameter "Revers" ausgewählt. Es gibt alle notwendigen Einstellungen für die Gestaltung der Anzeige und den Versand von Meldungen an Mail oder ein mobiles Endgerät. Alle Eingabeparameter haben eine intuitiv
Over Trend MT5
Mansour Babasafary
Indikatoren
Trendbasierter Indikator Erkennen Sie Trends mit diesem Indikator Ein einfach zu bedienender Trendindikator Keine komplizierten Einstellungen Attribute: Kann in allen Symbolen verwendet werden Kann in allen Zeitrahmen verwendet werden Relativ hohe Signalstärke Keine komplizierten Einstellungen Spezifisch für den Trend Unterstützung auf Lebenszeit Einstellungen: Alarm Show Alert: Durch die Aktivierung dieser Einstellungen, nach dem Empfang des Signals, erhalten Sie einen Alarm in Metatrader Ala
Super Scanner
Li Wei Huang
Indikatoren
【Super Scanner】Indikator Einführung : Die Farbe des Superscanners, die grün ist und nach oben steigt, bedeutet, dass der Preistrend nach oben geht, die Farbe des Superscanners, die rot ist und nach unten geht, bedeutet, dass der Preistrend nach unten geht. Es ist sehr einfach, damit den Markttrend zu beurteilen! Was noch besser ist, ist, dass die offenen Parameter der Indikatoren den Anlegern erlauben, sich anzupassen. Sie können den【Super Scanner】nach Ihren Bedürfnissen einstellen. Stellen Si
Pips On Candles
Giuseppe Nittoli
Indikatoren
Pips on Candles zeigt die Anzahl der Pips für jede Kerze im Chart an. Über den Parameter RangeType können Sie 3 verschiedene Bereiche für die Zählung auf jeder einzelnen Kerze festlegen: Mit "HighLow" zählen Sie die Pips, die zwischen dem Minimum und dem Maximum liegen. Die Zahl wird unter jeder Kerze auf dem Chart angezeigt. Mit "OpenClose" zählen Sie die Pips, die zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusskurs der Kerze liegen. Die Zahl wird unter jeder Kerze im Diagramm angezeigt. Mit "HighDist
Fast Polynom moving average and channel
BeeXXI Corporation
5 (1)
Indikatoren
Ein nützliches und praktisches Werkzeug für Händler bei der Analyse und Entscheidungsfindung. Eigentümlichkeit Das Hauptmerkmal dieses Indikators ist sein schneller Algorithmus . Der Geschwindigkeitsgewinn bei der Berechnung des Polynoms und seines Wertes der Standardabweichung im Vergleich zu klassischen Algorithmen erreicht mehrere tausend Mal. Außerdem enthält dieser Indikator einen Strategietester mit einer übersichtlichen Visualisierung der Transaktionen, einem Equity-Chart und der gleichz
Dynamoc SR Trend Channel
JEREMIAH AREKHANDIA
Indikatoren
DYNAMISCHER SR TREND KANAL Dynamic SR Trend Channel ist ein einfacher Indikator zur Erkennung von Trends sowie Widerstands- und Unterstützungsniveaus im aktuellen Zeitrahmen. Er zeigt Ihnen Bereiche, in denen Sie eine mögliche Änderung der Trendrichtung und eine Trendfortsetzung erwarten können. Er funktioniert mit jedem Handelssystem (sowohl mit Price Action als auch mit anderen Handelssystemen, die Indikatoren verwenden) und ist auch sehr gut für das Renko-Charting-System geeignet. In einem A
Nine Lives of DeMarker MT5
Leonid Basis
Indikatoren
Der DeMarker (DeM)-Indikator ist ein weiteres Mitglied der Oszillator-Familie der technischen Indikatoren. Händler verwenden den Index, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu bestimmen, Risikoniveaus einzuschätzen und festzustellen, wann eine Preiserschöpfung unmittelbar bevorsteht. Dieser Indikator zeigt DeMarker-Daten von 9 Währungspaaren Ihrer Wahl für alle 9 Zeitrahmen an. Wenn ein digitaler Wert von DeM kleiner oder gleich DnLevel = 0,3 (oder eine von Ihnen festgelegte Zahl) ist, er
Engulfing Candlestick Bulkowski
Anthony Ivan
Indikatoren
Engulfing Candlestick Bulkowski Die engulfing candlestick ist ein bekanntes Kerzenmuster, das aus zwei Kerzen besteht. Dieser Indikator für die Anzeige von engulfing candlestick, die von Thomas Bulkowski beschreiben. Wenn Sie die MetaTrader 4 Version benötigen, besuchen Sie bitte hier: https://www.mql5.com/en/market/product/34193 Highlights der Funktion Zeigt bullish engulfing und bearish engulfing. Anpassbares "Aufwärts-Symbol". Anpassbares "Abwärts-Symbol". Anpassbarer Abstand des Symbols vo
Relative Strength Index Indicator With Alerts
Mbiganyi Lucky Dagwi
Indikatoren
MLD RSI MT5: Maximieren Sie das Potenzial des RSI mit benutzerdefinierten Benachrichtigungen Einführung Der MLD RSI-Indikator ist ein leistungsstarkes Tool für MetaTrader 5, das klassische RSI (Relative Strength Index) -Funktionen mit benutzerdefinierten Warnmeldungen und Trendbestätigungen kombiniert. Er eignet sich für Trader aller Erfahrungsstufen und kann auf verschiedene Märkte angewendet werden, darunter Forex, Aktien, Kryptowährungen und synthetische Indizes. Was ist der RSI? Der RSI (R
BS Time Band
Yan Qi Zhu
Indikatoren
BS Time Band ist ein guter Indikator für Swing-Trading, dieser Indikator kann allein verwendet werden, aber es ist besser, es zusammen mit StartPoint für bessere Ergebnisse zu verwenden, es ist für jeden Zeitrahmen anwendbar, es ist sehr geeignet für diejenigen, die gerne Swing-Trading tun. Er gibt ein vollständiges Bild eines Swings, Sie können mit diesem Indikator schnell die besten Warnbereiche finden und dann mit StartPoint arbeiten, um die besten Kauf- und Verkaufspositionen zu finden, und
NTL Average Bar Height ABH
Northen Trading Labs
Indikatoren
ABH - Candle Component Analysis - Benutzerhandbuch Überblick und Funktionen Der ABH-Indikator (Average Bar Height) soll Händlern helfen, die Marktvolatilität zu analysieren und potenzielle Kauf- und Verkaufssignale zu erkennen, indem er die durchschnittliche Größe jeder Kerzenkomponente über einen bestimmten Zeitraum misst. Der Indikator berechnet und zeigt vier Linien an, die verschiedene Candlestick-Metriken darstellen. Durch die Analyse dieser Werte können Händler Marktstärke, Volatilität un
Skiey
Vitalii Zakharuk
Indikatoren
Skiey - Indikator für einfache Lösungen! Die Verwendung dieses Indikators ist sehr einfach, denn das Einfachste ist, das Diagramm zu betrachten und nach den Farbpfeilen zu handeln. Eine solche Berechnungsmöglichkeit berücksichtigt die Intraday-Kursschwankungen und konzentriert sich auf die Messung des "Candlestick"-Anteils im Trend. Der Algorithmus berücksichtigt die Messung der Preise, diese Methode betont auch die Messung von jedem der Preisabfälle (H / C, H / O, LC, LO) - das gibt mehr deta
IQ Star Lines MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Zum ersten Mal auf dem MetaTrader: IQ Star Lines - ein origineller Indikator auf Basis der vedischen Astrologie. IQ Star Lines, ein einzigartiger astrologischer Indikator, der ausschließlich auf Berechnungen der vedischen Ast rologie basiert, wird zum ersten Mal auf Metatrader veröffentlicht . Dieses einzigartige Tool zeichnet dynamische planetarische Gitternetzlinien, die auf Echtzeit-Sternen, Konstellationen und Himmelsbewegungen basieren, und ermöglicht es Ihnen, die Kraft des Kosmos direkt a
Rubdfx Supply Demand
Namu Makwembo
Indikatoren
Ferienverkäufe Zonen-Indikator Der Zones Indicator ist Ihr tägliches Handelswerkzeug, das fortschrittliche Algorithmen, einschließlich institutioneller ICT-Konzepte wie Orderblöcke , engulfing candle patterns und Level-Interaktionen , nutzt, um kritische Angebots- und Nachfrageniveaus (Widerstand und Unterstützung) zu identifizieren. Es werden visuelle Signale generiert und klar auf dem Chart markiert, die Händlern einen direkten Leitfaden zum Erkennen von Schlüsselchancen bieten. Hauptmerkmal
Extremum levels
VLADISLAV AKINDINOV
Indikatoren
Der Indikator zeigt die Höchst- und Tiefstwerte des vorherigen Tages, der vorherigen Woche und des vorherigen Monats an. Entwickelt, um den Ausbruch extremer Punkte zu bestimmen und die Einstiegsrichtung in den Handel zu bestimmen. Um Umkehrniveaus genauer zu bestimmen, können Sie Fibonacci-Niveaus anzeigen. Es ist auch möglich, den Bereich zwischen Hoch und Tief zu übermalen, um Preisbewegungen für den vorherigen Abrechnungszeitraum deutlicher anzuzeigen. Es gibt einen Hinweis auf die Zeit bis
ZigZag Dashboard for MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Indikatoren
Multicurrency und Multitimeframe Modifikation des ZigZag Indikators. Zeigt die aktuelle Richtung des Marktes, die Höhe der letzten Bewegung, die Anzahl der Balken in dieser Bewegung und den Bruch des vorherigen Punktes des ZigZag (horizontale Linie) an. Dies ist ein MTF-Scanner, Sie können tatsächlich die Angebots- und Nachfrageebenen sehen. Sie können alle gewünschten Währungen und Zeitrahmen in den Parametern angeben. Außerdem kann das Panel Benachrichtigungen senden, wenn die ZigZag-Linie i
PIPnova Candle Signals Pinbar Doji
Yavuz Alabayirli
Indikatoren
Ihr Feedback ist für uns sehr wertvoll. Indem Sie uns Ihre Erfahrungen mitteilen, helfen Sie uns, uns zu verbessern und Ihnen einen besseren Service zu bieten. Wir danken Ihnen! PIPnova-Kerzen-Signale: Fangen Sie die klarsten Umkehrsignale auf dem Markt! PIPnova Candle Signals ist ein professioneller MetaTrader 5-Indikator, der entwickelt wurde, um kritische Momente im Kursgeschehen sofort zu erkennen - nämlich potenzielle Trendumkehrungen und Punkte der Unentschlossenheit. PIPnova Candle S
FREE
RAD Real Acummulation and Distribution
Jose Alejandro Jacome Jimenez
Indikatoren
RAD KRITISCHE NIVEAUS Der RAD-Indikator verfolgt das "relevante Volumen" in Echtzeit, identifiziert Akkumulations- und Distributionsprozesse und projiziert sie im Chart als SUPPORT- oder RESISTANCE-Zonen. Natürliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus werden durch Volumenakkumulations- und -verteilungsprozesse erzeugt. Wenn sich diese Prozesse entwickeln, werden die Niveaus, an denen sich das relevante Volumen auf dem Markt befindet, zu schwierigen Bereichen, die nach oben oder unten durchbr
Fractal Channel Breakout MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indikatoren
KT Fractal Channel Breakout zeichnet einen kontinuierlichen Kanal, indem es die aufeinanderfolgenden Up- und Down-Fraktale verbindet. Es bietet Warnhinweise und zeichnet auch die Auf- und Abwärtspfeile auf, die den Ausbruch des fraktalen Kanals nach oben und unten darstellen. Funktionen Wenn Sie Bill Williams Fraktale in Ihrer technischen Analyse verwenden, müssen Sie sie auch in Ihr Handelsarsenal aufnehmen. Sie können sehr effektiv und nützlich für das Stop-Loss-Trailing sein. Ein neuer Markt
Breakout Trend Scanner MT5
Elif Kaya
Indikatoren
Kontaktieren Sie mich für Anleitungen und alle Fragen! - Lebenslanges kostenloses Update - Nicht nachgemalt - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Einführung Breakout Trend Scanner Indikator arbeitet auf der Grundlage der Elliott-Welle in der technischen Analyse beschreibt Preisbewegungen auf dem Finanzmarkt, die mit Veränderungen in der Stimmung und Psychologie der Händler verbunden si
Yawabeh SD Volume Suit V1
SHEHZADA BEHRAM
Indikatoren
Yawabeh SD Pro - Professioneller Indikator für Angebot und Nachfrage Handeln Sie intelligenter mit volumenbestätigten Angebots-/Nachfrage-Zonen Unser institutioneller Algorithmus identifiziert Umkehrzonen mit hoher Wahrscheinlichkeit, bevor der Preis reagiert, und verschafft Ihnen so einen Vorteil bei Devisen, Kryptowährungen und Aktien. Hauptmerkmale Multi-Timeframe-Bestätigung - Zeigen Sie die Trendstärke in mehreren Zeitrahmen gleichzeitig an - Richten Sie Ihre Trades auf das Momentum in hö
CISD Change In The State of Delivery
Mohan Shivaji Shivtare
Indikatoren
CISD Levels Pro zeichnet automatisch CISD-Kauf- und -Verkaufslevels direkt auf Ihrem Chart. Es hebt schwebende Niveaus hervor, während sie sich bilden, und markiert dann bestätigte Niveaus, nachdem die Bestätigungskerze geschlossen wurde. Optionale Bestätigungspfeile helfen Ihnen, das Signal schnell zu erkennen. Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die eine klare, einfache Visualisierung der CISD-Levels ohne zusätzliche Indikatoren oder Unordnung wünschen. Hauptmerkmale Zeichnet Bullish
Mutliple MA
Bambang Arief
Indikatoren
Der Indikator des gleitenden Durchschnitts ist aufgrund seiner Einfachheit, Anpassungsfähigkeit und Effektivität bei der Erkennung von Markttrends nach wie vor eines der beliebtesten Instrumente beim Handel. Seine Rolle als grundlegendes Instrument für andere technische Indikatoren unterstreicht seine Bedeutung sowohl für traditionelle als auch für moderne Handelsstrategien. Der Multi-MA-Indikator verfügt über 8 gleitende Durchschnitte, die gleichzeitig dargestellt werden können, wobei jeder
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indikatoren
Dieses Dashboard zeigt die   neuesten verfügbaren harmonischen   Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden /   MT4-Version . Kostenloser Indikator:   Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol:   die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend:   bullish oder bearish Pattern :   Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry :   Einstiegskurs SL:   Stop-Loss-Kurs TP1:   1. Take-Profit-Kurs TP2
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Indikatoren
- Real Preis ist 200$ - 50% Rabatt (Es ist 99$ jetzt) - Es ist für 4 Käufe aktiviert. Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus (Gann Trend Indikator), Anleitung oder Fragen! - Nicht nachgemalt, keine Verzögerung - Ich verkaufe nur meine Produkte in Elif Kaya Profil, alle anderen Websites sind gestohlenen alten Versionen, also keine neuen Updates oder Unterstützung. - Lifetime Update kostenlos Gann Gold EA MT5 Einführung Die Theorien von W.D. Gann zur technischen Analyse faszinieren Trader se
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indikatoren
Ganz einfach: Sie können mit dem Handel beginnen, sobald die Bewegung der weißen Zahlen – bekannt als „Pips“ – neben der aktuellen Kerze erscheint. Die weißen „Pips“ zeigen an, dass ein Kauf- oder Verkaufsauftrag derzeit aktiv ist und sich in die richtige Richtung bewegt, was durch die weiße Farbe angezeigt wird. Wenn die Bewegung der weißen Pips stoppt und in eine statische grüne Farbe übergeht, signalisiert dies das Ende der aktuellen Dynamik. Die grüne Farbe der Zahlen stellt den Gesamtgewin
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Indikatoren
War: $299 Jetzt: $99 Supply Demand nutzt frühere Kursbewegungen, um potenzielle Ungleichgewichte zwischen Käufern und Verkäufern zu erkennen. Der Schlüssel liegt darin, die Zonen mit den besten Chancen zu identifizieren, nicht nur die unberührten Zonen. Der Blahtech Supply Demand Indikator bietet eine Funktionalität, die bisher auf keiner Handelsplattform verfügbar war. Dieser 4-in-1-Indikator hebt nicht nur die Zonen mit höherer Wahrscheinlichkeit hervor, indem er eine Multikriterien-Stärke-Eng
Engulfing Zone Sniper MT5
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Engulfing Zone Sniper MT5 - Multi-Timeframe Signal & Zonen Indikator Der Engulfing Zone Sniper MT5 ist ein technisches Analysewerkzeug, das Engulfing-Candlestick-Muster in Kombination mit adaptiven Unterstützungs-/Widerstandszonen aufzeigt. Er bietet visuelle Marker und optionale Alarme, um Händler bei der Identifizierung von Marktstrukturreaktionen über mehrere Zeitrahmen zu unterstützen. Hauptmerkmale Multi-Timeframe-Erkennung - Option zum Scannen von Engulfing-Setups auf höheren Zeitebenen m
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indikatoren
Wir präsentieren Ihnen einen revolutionären Indikator, der die Spielregeln in der Welt des Trendhandels ändert. Der Indikator wurde entwickelt, um die Leistung zu überdenken und Ihr Handelserlebnis auf eine beispiellose Höhe zu heben. Unser Indikator verfügt über eine einzigartige Kombination fortschrittlicher Funktionen, die ihn von der Konkurrenz unterscheiden. Die fortschrittliche Technologie von "Real Pricing Factors" bietet selbst unter den schwierigsten und volatilsten Marktbedingungen unü
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Breakout PRO   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie mit Breakout-Zonen handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Breakout PRO       ist darauf ausgelegt, Ihre Handelsreise mit seiner innovativen und dynamischen Breakout-Zone-Strategie auf ein neues Niveau zu heben. Der Quantum Breakout Indicator zeigt Ihnen Signalpfeile auf Breakout-Zonen mit 5 Gewinnzielzonen u
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indikatoren
Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit nur EINEM Chart können Sie die Währungsstärke für 28 Forex-Paare ablesen! Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösungspunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenheit zu erkennen. Benu
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indikatoren
FOOTPRINTORDERFLOW: Der maßgebliche Leitfaden ( Dieser Indikator ist auch mit Wirtschaftsanbietern kompatibel, die keine DOM-Daten und BID/ASK-Daten anbieten, er unterstützt auch verschiedene Devisengeschäfte ) 1. Überblick FOOTPRINTORDERFLOW ist ein fortschrittliches Orderflow-Analysetool , das für MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Im Gegensatz zu traditionellen Candlestick-Charts, die nur OHLC (Open, High, Low, Close) anzeigen, analysiert dieser Indikator die Tick-Daten in Echtzeit, um die
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
Gold Scalper Pro Psar Adx Dashboard MT5
Tahir Mehmood
Indikatoren
Gold Scalper Pro PSAR ADX Dashboard MT5 Professioneller Multi-Timeframe-Trading-Indikator mit fortgeschrittener Signalerkennung. Übersicht Der Parabolic SAR V3 + ADX ist ein fortschrittlicher technischer Analyseindikator, der die trendfolgende Stärke des Parabolic Stop and Reverse (PSAR) mit der Trendkraftmessung des Average Directional Index (ADX) kombiniert. Diese verbesserte Version bietet paarspezifische Optimierung, ein mehrsprachiges Alarmsystem und ein umfassendes Multi-Timeframe-Dashboar
Gold Position Box Signals Pro
Tahir Mehmood
Indikatoren
Gold Position Box Signals Pro v3.1 – Multitimeframe-Technischer Indikator für XAUUSD Überblick Gold Position Box Signals Pro v3.1 ist ein benutzerdefinierter Indikator für MetaTrader 5, entwickelt für den Handel mit XAUUSD. Er kombiniert gleitende Durchschnittskreuzungen, auf Volatilität basierte Stop-Loss/Take-Profit-Level, Positionsvisualisierung und Multitimeframe-Trendanalyse. Das Tool unterstützt Trader bei der Identifizierung potenzieller Einstiege und beim Management von Trades durch ei
Auto Refresh Chart
Tahir Mehmood
Utilitys
Auto Chart Refresh Indicator – MT5 Der Auto Chart Refresh Indikator hält Ihre MetaTrader 5 Charts stets mit den neuesten Marktdaten synchron. Perfekt für Scalper, Daytrader und alle, die Echtzeitgenauigkeit benötigen. Hauptfunktionen Anpassbare Aktualisierungsintervalle (1s–beliebig, Standard 30s) Leichtgewichtig und stabil, minimale CPU-Belastung Countdown, letzte Aktualisierungszeit und Refresh-Zähler Flexible Anzeige: Textfarbe, Größe, Position Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitrahmen
Scalper Xau Eur Jpy
Tahir Mehmood
Indikatoren
Scalper Pro – Fortschrittlicher XAUUSD-, EURUSD- & JPY-Scalping-Indikator (M1/M5/M15) mit Volumenspitzen + Marktstruktur-Ausbrüchen Handeln Sie smarter. Handeln Sie schneller. Handeln Sie mit Scalper Pro. Scalper Pro ist ein hochleistungsfähiger MetaTrader 5 Scalping-Indikator , entwickelt für professionelle Trader , die auf XAUUSD-Goldscalping, EURUSD-Tageshandel und JPY-Ausbruchsstrategien spezialisiert sind. Optimiert für M1-Chart-Präzision und unterstützt durch M5- und M15-Multi-Timeframe-Be
Universal Trendline Breakout Strategy
Tahir Mehmood
Indikatoren
Überblick Die Universal Trendline Breakout Strategy ist ein professioneller MetaTrader 5 Indikator, der präzise Trendlinienausbrüche erkennt und handelbar macht. Er identifiziert automatisch dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus über Pivot-Analyse und zeichnet Trendlinien in Echtzeit. Hauptmerkmale Automatische Trendlinienerkennung über Pivot-Punkte Breakout-Logik für Unterstützungs- und Widerstandsdurchbrüche Anpassbare Farben, Linienbreite, maximale Linienanzahl und Verlängerung Au
Smart Trading Control Panel
Tahir Mehmood
Utilitys
Smart Trading Panel – Professionelles manuelles & halbautomatisches EA Smart Trading Panel ist ein moderner MetaTrader 5 Expert Advisor, entwickelt für Trader, die Wert auf volle Kontrolle und Präzision legen und gleichzeitig von Automatisierung profitieren möchten. Es ist eine umfassende Handelsmanagement-Lösung, die manuelle Orderausführung mit halbautomatischen Funktionen für Risikokontrolle, Positionsverwaltung und Leistungsüberwachung kombiniert. Hauptfunktionen One-Click Orderausführung
CandleVision Pro EngulfingPinInsideBarScannerMTF
Tahir Mehmood
Indikatoren
CandleVision Pro – Engulfing, Pin Bar, Inside Bar Scanner (MTF) CandleVision Pro ist ein technischer Indikator, der Kerzenformationen auf mehreren Zeitrahmen erkennt und darstellt. Er identifiziert drei gängige Price-Action-Muster: Engulfing, Pin Bar und Inside Bar. Der Indikator enthält zudem ein Multi-Timeframe-Dashboard, optionale Filter und Signalstatistiken. Hauptfunktionen - Automatische Erkennung von Engulfing-, Pin Bar- und Inside Bar-Formationen - Funktioniert über mehrere Zeitrahmen
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension