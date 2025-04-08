Premium Discount SMC Indicator for MT5
- Indikatoren
- Mehdi Ghorbani Saeidian
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 5
!!!!!!! Achtung, Sie können Premium-Rabatte finden, indem Sie auf die Pfeile klicken!!!!!!
Einstellung dieses Indikators
Kerzen-Modus:
Zonen von Anfang an anzeigen
Swing-Nummer für Hochs und Tiefs
Hintergrundfarbe anzeigen
Farbe von Premium
Farbe von Discount
Level 0% Linie anzeigen
zeige Level 25% Linie
zeige Stufe 50% Linie
zeige Stufe 75% Linie
zeige Level 100% Linie
Das Premium- und Discount-Konzept ist ein Kernprinzip von Smart Money Concepts (SMC), das zur Ermittlung optimaler Handelsstandorte verwendet wird.
Es unterteilt eine Preisspanne in Premium- (überbewertet) und Discount-Zonen (unterbewertet) unter Verwendung des Gleichgewichts.
Intelligentes Geld versucht in der Regel, in Premium-Bereichen zu verkaufen und in Discount-Bereichen zu kaufen.
Dieses Konzept hilft den Händlern, ihre Einstiege mit der institutionellen Positionierung und der Markteffizienz in Einklang zu bringen.
In Kombination mit BOS, CHoCH und Struktur verbessert es die Präzision des Handels erheblich.