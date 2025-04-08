Premium Discount SMC Indicator for MT5

Einstellung dieses Indikators

Kerzen-Modus:

Zonen von Anfang an anzeigen

Swing-Nummer für Hochs und Tiefs

Hintergrundfarbe anzeigen

Farbe von Premium

Farbe von Discount

Level 0% Linie anzeigen

zeige Level 25% Linie

zeige Stufe 50% Linie

zeige Stufe 75% Linie

zeige Level 100% Linie


Das Premium- und Discount-Konzept ist ein Kernprinzip von Smart Money Concepts (SMC), das zur Ermittlung optimaler Handelsstandorte verwendet wird.
Es unterteilt eine Preisspanne in Premium- (überbewertet) und Discount-Zonen (unterbewertet) unter Verwendung des Gleichgewichts.
Intelligentes Geld versucht in der Regel, in Premium-Bereichen zu verkaufen und in Discount-Bereichen zu kaufen.
Dieses Konzept hilft den Händlern, ihre Einstiege mit der institutionellen Positionierung und der Markteffizienz in Einklang zu bringen.
In Kombination mit BOS, CHoCH und Struktur verbessert es die Präzision des Handels erheblich.

