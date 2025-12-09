Zonar Smart Analysis

**Zonar Smart Analysis** ist ein komplettes "Smart Money"-Handelssystem für MetaTrader 5, das die klassische **Opening Range Breakout (ORB)**-Strategie automatisiert und gleichzeitig falsche Signale mit Hilfe fortschrittlicher Price Action-Algorithmen (Wick Rejection & Swing Analysis) herausfiltert.

Hören Sie auf zu raten, wohin die Sitzung geht. Lassen Sie Zonar die Zonen zeichnen, den Ausbruch identifizieren und institutionelle Orderblöcke für maximalen Zusammenfluss hervorheben.

### 🌟 Hauptmerkmale

**Automatisierte ORB-Box:** Erkennt automatisch die Markteröffnung und zeichnet den Volatilitätsbereich für die ersten 60 Minuten.

**Doppelte Signallogik:**

**Ausbrüche:** Erkennt starke Impulsausbrüche außerhalb der Spanne.

**Smart Reversals:** Identifiziert "Fake-outs" (Stop Hunts) an den Rändern der Range mit Hilfe eines Wick-Filters.

**Institutionelle Orderblöcke:** Zeichnet automatisch bullische und bärische Orderblöcke auf, um zu zeigen, wo das große Geld wartet.

**Tagesziele:** Zeichnet automatisch die täglichen Eröffnungs- und ATR-Hoch-/Tiefstände für eine präzise Platzierung von Take Profits ein.

### 📊 Wie man handelt

**1. Die Breakout-Strategie (Trendfolge)**

* **Signal:** Ein Kauf-/Verkaufspfeil erscheint *außerhalb* der ORB-Box.

* **Bestätigung:** Die Kerze schließt deutlich außerhalb der Spanne.

* **Stop Loss:** In der Mitte der ORB-Box platzieren.

**Gewinnmitnahme:** Zielen Sie auf die im Chart gestrichelten **Tages-ATR-Hoch/Tief**-Linien.

**2. Die Reversal-Strategie (Range Trading)**

* **Signal:** Der Kurs berührt das Hoch/Tief der Box und zeigt einen Umkehrpfeil an.

**Bestätigung:** Der Indikator erkennt eine "Wick Rejection" und die Kerze schließt wieder innerhalb der Range.

* **Stop Loss:** Genau über/unter dem Docht der Ablehnung.

**Ziel:** Die gegenüberliegende Seite der ORB-Box.

### ⚙️ Schlüssel Einstellungen

* **ORB_Duration:** Die Zeit in Minuten, um den Eröffnungsbereich zu definieren (Standard: 60 min).

**UseWickFilter:** Auf `true` gesetzt, um schwache Signale zu vermeiden. Erfordert einen sichtbaren Docht vor der Signalisierung.

* **ShowOrderBlocks:** Schaltet die institutionellen Angebots-/Nachfragezonen ein/aus.

* **OB_High_Quality:** Strengerer Filter für Orderblöcke (zeigt nur die stärksten Zonen an).

### 💡 Empfehlungen

* **Zeitrahmen:** Am besten auf **M15, M30 oder H1** verwenden.

**Paare:** Sehr effektiv bei Indizes (US30, NAS100, DE40) und wichtigen Devisenpaaren (EURUSD, GBPUSD).

