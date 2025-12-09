Zonar Smart Analysis
- Indikatoren
- Elvin Entero Tomolin
- Version: 9.1
- Aktualisiert: 9 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
**Zonar Smart Analysis** ist ein komplettes "Smart Money"-Handelssystem für MetaTrader 5, das die klassische **Opening Range Breakout (ORB)**-Strategie automatisiert und gleichzeitig falsche Signale mit Hilfe fortschrittlicher Price Action-Algorithmen (Wick Rejection & Swing Analysis) herausfiltert.
Hören Sie auf zu raten, wohin die Sitzung geht. Lassen Sie Zonar die Zonen zeichnen, den Ausbruch identifizieren und institutionelle Orderblöcke für maximalen Zusammenfluss hervorheben.
### 🌟 Hauptmerkmale
**Automatisierte ORB-Box:** Erkennt automatisch die Markteröffnung und zeichnet den Volatilitätsbereich für die ersten 60 Minuten.
**Doppelte Signallogik:**
**Ausbrüche:** Erkennt starke Impulsausbrüche außerhalb der Spanne.
**Smart Reversals:** Identifiziert "Fake-outs" (Stop Hunts) an den Rändern der Range mit Hilfe eines Wick-Filters.
**Institutionelle Orderblöcke:** Zeichnet automatisch bullische und bärische Orderblöcke auf, um zu zeigen, wo das große Geld wartet.
**Tagesziele:** Zeichnet automatisch die täglichen Eröffnungs- und ATR-Hoch-/Tiefstände für eine präzise Platzierung von Take Profits ein.
### 📊 Wie man handelt
**1. Die Breakout-Strategie (Trendfolge)**
* **Signal:** Ein Kauf-/Verkaufspfeil erscheint *außerhalb* der ORB-Box.
* **Bestätigung:** Die Kerze schließt deutlich außerhalb der Spanne.
* **Stop Loss:** In der Mitte der ORB-Box platzieren.
**Gewinnmitnahme:** Zielen Sie auf die im Chart gestrichelten **Tages-ATR-Hoch/Tief**-Linien.
**2. Die Reversal-Strategie (Range Trading)**
* **Signal:** Der Kurs berührt das Hoch/Tief der Box und zeigt einen Umkehrpfeil an.
**Bestätigung:** Der Indikator erkennt eine "Wick Rejection" und die Kerze schließt wieder innerhalb der Range.
* **Stop Loss:** Genau über/unter dem Docht der Ablehnung.
**Ziel:** Die gegenüberliegende Seite der ORB-Box.
### ⚙️ Schlüssel Einstellungen
* **ORB_Duration:** Die Zeit in Minuten, um den Eröffnungsbereich zu definieren (Standard: 60 min).
**UseWickFilter:** Auf `true` gesetzt, um schwache Signale zu vermeiden. Erfordert einen sichtbaren Docht vor der Signalisierung.
* **ShowOrderBlocks:** Schaltet die institutionellen Angebots-/Nachfragezonen ein/aus.
* **OB_High_Quality:** Strengerer Filter für Orderblöcke (zeigt nur die stärksten Zonen an).
### 💡 Empfehlungen
* **Zeitrahmen:** Am besten auf **M15, M30 oder H1** verwenden.
**Paare:** Sehr effektiv bei Indizes (US30, NAS100, DE40) und wichtigen Devisenpaaren (EURUSD, GBPUSD).