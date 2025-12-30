ICT Concept Asian Killzone

Link zu unseren Produkten: LINK

Der ICT Asian Killzone Indicator bietet einen professionellen, institutionellen Rahmen, indem er die asiatische Handelssitzung von 00:00 bis 04:00 GMT mit absoluter Genauigkeit definiert.

Er vereinfacht die Marktstrukturanalyse, indem er die Liquiditätsakkumulation, die Bandbreitenbildung und die Volatilitätskompression während der asiatischen Sitzung isoliert.

Er wurde für ernsthafte ICT- und Smart Money-Händler entwickelt und verbessert die strategische Entscheidungsfindung, das Vertrauen in die Ausführung und die Tendenz der Tokio-Sitzung.

Dieser Indikator basiert auf ICT, Liquidity Sweep und FVG. Alle diese Bedeutungen werden in diesem Indikator verwendet.

Plattform MetaTrader5 (MQL5) Art der Anwendung Indikator Niveau der Anwendung Anfänger Handelsstil Day-Trading - Swing-Trading - Scalping





Einstellung dieses Indikators:

Swing Number: eine Zahl, die ein Hoch und ein Tief vor der asiatischen Zeitzone finden wird

Asian Killzone Erlaubnis: Erlaubnis zur Berechnung und Anzeige der Killzone.

Asiatische Killzone Startzeit: Typische asiatische Killzone-Startzeit basierend auf GMT-Zeitzonen. (Achtung, die Zeit basiert auf GMT!!!)

Asiatische Killzone Endzeit: Typische asiatische Killzone Endzeit, basierend auf GMT Zeitzonen. (Achtung, die Zeit basiert auf GMT!!!)

Asian Killzone Farbe: Die Farbe für die Anzeige der asiatischen Zone