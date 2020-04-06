HFT Ghoul

HFT Ghoul ist ein Expert Advisor für die MetaTrader 5-Plattform, der speziell für Hochfrequenzhandelsumgebungen entwickelt wurde. Er verwendet Momentum-basierte Algorithmen, um schnelle Kursbewegungen zu erkennen und zielt insbesondere auf hohe Liquiditätsspitzen während volatiler Handelssitzungen ab.





Anstelle einer sofortigen Marktausführung verwendet der Expert Advisor einen Mechanismus, der auf schwebenden Stop-Loss-Orders basiert. Dieser Ansatz zielt darauf ab, nur dann in den Markt einzusteigen, wenn ein ausreichendes Momentum in Richtung des Trends erkannt wird. Getestet, um zu bestehen * Capalantis 1 Phase (hft) Typ * Nova Forex * Funded Folks * 8figuretrader * Paid to Trade * Wir finanzieren * Irizone Fx

Sie können die Performance überwachen Benutzername = 7370642 Kennwort = 5XS7cC*2025 Server = FPMarketsLLC-Demo



Hauptmerkmale

Pending Order Ausführung: Der Expert Advisor platziert berechnete schwebende Kauf- oder Verkaufsaufträge, wenn Volatilität festgestellt wird. Wenn sich der Kurs umkehrt, bevor die Order ausgelöst wird, wird die schwebende Order verwaltet oder gelöscht, um falsche Ausbrüche zu vermeiden.





Hochgeschwindigkeits-Management: Optimiert für die von privaten Brokern häufig geforderten schnellen Aktionsumgebungen.





Dynamischer Trailing-Stop-Loss: Enthält ein reaktionsschnelles Trailing-Stop-Loss-System, um variable Gewinne zu gewährleisten, wenn sich der Markt zu Gunsten des Handels bewegt.





Kapitalschutz: Beinhaltet ein eingebautes Risikomanagement-Tool, das alle Trades automatisch schließt, wenn der gleitende Verlust einen bestimmten Prozentsatz des Kontosaldos erreicht (z.B. 1%).





Target Profit Stop: Der KI-Berater kann den Handel automatisch beenden, wenn ein vordefiniertes Gewinnziel (Standardwert 10 %) für die Sitzung erreicht wird.





Empfehlungen und Anforderungen

Symbol: Optimiert für den Dow Jones US30. Äußerst empfehlenswert.





Kann auch für das Goldpaar XAUUSD und den Nasdaq 100 getestet werden. Nicht empfohlen.





Zeitrahmen: 1 Minute (abhängig von der gewählten Einstellung).





Einstellungen: Standard





Handelszeit: Die beste Performance wird in der Regel während der US-Markteröffnung erzielt, wenn die Liquidität und Volatilität am höchsten sind.





Broker-Anforderungen: Erfordert einen Broker mit niedrigen Spreads und geringer Latenzzeit. Höhere Spreads als üblich können sich negativ auf die Leistung auswirken, insbesondere wenn Sie den empfohlenen US30 verwenden.





Unterstützt über 14 private Broker, die Hochfrequenzhandel für ein- oder zweistufige Herausforderungen anbieten.





Virtueller Privater Server (VPS): Ein hochleistungsfähiger VPS mit niedriger Latenz wird für eine optimale Ausführungsgeschwindigkeit dringend empfohlen. Der Experte kann auf Ihrem Heimgerät arbeiten, wenn Sie über eine Glasfaser-Internetverbindung verfügen.





Normen

Ziel-Gewinn-Prozentsatz: Der Prozentsatz des Gewinns, bei dem das automatische Handelsprogramm den Handel beendet.





Maximaler Verlustprozentsatz: Der maximal zulässige Verlust pro Handel.





Drag Stop-Einstellungen: Die Möglichkeit, den Schritt und den Abstand des dynamischen Drag Stops anzupassen.





Nach Erhalt einer Warn-E-Mail von der Firma kann der Handel für diesen Tag gestoppt und am nächsten Tag wieder aufgenommen werden.





⚠️ Wichtiger Hinweis - Bitte vor dem Kauf lesen

1. Nur für Hochfrequenzhandelsherausforderungen: Dieses Produkt ist speziell für die Evaluierungsphase der High-Frequency Trading Challenges Phase 1 und 2 konzipiert. Es wird nicht für den Einsatz auf Live-Konten oder finanzierten Konten empfohlen. Unter realen Marktbedingungen kommt es häufig zu Slippage, Verzögerungen und größeren Spreads, die Hochfrequenzhandelsstrategien unwirksam machen können.





2. Verantwortung des Käufers: Kaufen Sie diese Software nicht, wenn Sie mit den Herausforderungen des Hochfrequenzhandels nicht vertraut sind oder wenn Sie den oben beschriebenen Mechanismus nicht vollständig verstehen.





3. Verfügbarkeit des Unternehmens: Bitte vergewissern Sie sich vor dem Kauf, dass die Handelsgesellschaft, die Sie nutzen möchten, Kunden aus Ihrem Wohnsitzland akzeptiert.





4. Unterstützte Unternehmen: Die Liste der unterstützten Handelsunternehmen kann sich ändern. Die Unternehmen können ihre Richtlinien ändern oder die Unterstützung für Hochfrequenzhandelsstrategien jederzeit einstellen. Der Autor ist nicht verantwortlich für Änderungen in der Politik von Drittanbieter-Handelsunternehmen.





5. Erstattungspolitik: Mit dem Kauf dieses Produkts erklären Sie sich mit den Regeln des MQL5-Marktplatzes einverstanden. Als Verkäufer habe ich nicht die Befugnis, Rückerstattungen zu bearbeiten oder Käufe zu stornieren. Sie sind selbst dafür verantwortlich, jeden Kauf vor der Aktivierung zu stornieren, wenn Sie Ihre Meinung ändern.



