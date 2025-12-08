EurUsd PRO

EUR/USD PRO - Institutioneller zusammengesetzter Indikator



Ein professioneller Indikator, der speziell für EUR/USD optimiert wurde und die Konzepte der institutionellen Analyse in einem einzigen Tool zusammenfasst. Dieses System kombiniert DXY MTF-Analyse, Session-basierte VWAP, ADR/ATR-Metriken, Marktstruktur (BOS/CHOCH), SMC (FVG/OB), Cross-Asset-Korrelationen und ein Confluence-Panel mit einem Floating Signal.

Es verfügt über eine neumorphe Benutzeroberfläche mit beweglichen Panels, Pip-berechneter Spread-Anzeige und strukturiertem Logging. Entwickelt für universelle Kompatibilität mit den meisten Brokern (3/4/5 Ziffern) und für die Analyse mehrerer Perioden.

Hauptmerkmale

DXY Matrix MTF mit Scoring: Multi-Timeframe-Analyse (M15, H1, H4, D1) mit Anzeige der prozentualen Stärke und Divergenzen, direkt in das Panel integriert.

Sitzung VWAP: Deckt die Sitzungen in Asien, London und New York mit Standardabweichungsbändern und Echtzeit-Sitzungsstatus ab.

ADR/ATR & Tagesprognosen: Verfolgt den ADR-Verbrauch, Range-Projektionen und zeigt die ATR in Pips an.

Marktstruktur & OTE: Identifiziert den BULL/BEAR/RANGE-Status, markiert BOS (Break of Structure) und CHOCH (Change of Character) Ereignisse und hebt OTE (Optimal Trade Entry) Zonen hervor.

SMC (Smart Money-Konzepte): Automatische Erkennung von Fair Value Gaps (FVG) und Order Blocks (OB) mit Mitigation Tracking und Auto-Cleanup.

Multi-Asset-Korrelationen: Analysiert GBPUSD, USDCHF (invers), EURGBP, SPX und EUR Index mit einem Confluence Scoring System.

Schwebendes Korrelationssignal: Ein dynamisches, schwebendes Feld (obere rechte Ecke), das je nach Korrelationsstärke KAUFEN , VERKAUFEN oder NEUTRAL anzeigt.

Wichtige Niveaus und Ereignisse: Zeigt psychologische Levels (.00/.50), Camarilla Pivots, Frankfurt Open, London Fix und konfigurierbare Killzones an.

Alarme & Benachrichtigungen: Alarme für Divergenzen und wichtige Nachrichten; mit einstellbarer Abklingzeit und SendNotification-Unterstützung.

UI & Erfahrung: Modernes Neumorphic-Panel mit dynamischem Titel ("EUR/USD PRO v1.0"), beweglicher Oberfläche und Label-Caching für geringe CPU-Auslastung.

Protokollierung: Ausgabe einer CSV-Datei (mit Kopfzeilen) zur Signalüberprüfung und externen Analyse in Excel oder Google Sheets.

Universelle Kompatibilität: Automatische Anpassung für Ziffern, Punkte und Spread (in Pips); funktioniert sowohl in visuellen Backtesting- als auch in Echtzeit-Umgebungen.

Wie es funktioniert

Dieser Indikator fasst institutionelle Daten in einem einzigen, zusammenhängenden Dashboard zusammen:

Korrelations-Score: Der DXY MTF und gewichtete Korrelationen bilden einen zusammengesetzten Score. Richtung und Qualität: Die SMC- und Marktstrukturlogik bestimmen die Tendenz der Richtung und die Qualität des Setups. Filterung: ADR/ATR- und Session-Module filtern suboptimale Bedingungen heraus (z. B. überzogene Bereiche oder außerhalb der Geschäftszeiten). Endgültige Anzeige: Das Panel zeigt den Score, Spread (Pips), VWAP, SMC, Struktur und Confluence an. Es schlägt nur dann eine Richtung vor, wenn eine mittlere bis starke Konfluenz festgestellt wird.

Anwendungsfälle

Tageshandel: Ideal für Londoner und New Yorker Sitzungen, Filtern von Einträgen über ADR/ATR-Limits und Korrelationsabgleich.

Swing-Handel: Gültig für H4/D1-Analysen, unterstützt durch DXY-Trends und die Makromarktstruktur.

Einstiegs-Validierung: Nutzen Sie die Multifaktorenkonfluenz, um False Positives bei Ihrer bestehenden Strategie zu reduzieren.

Beste Praktiken

Zeitrahmen: Empfohlen für M15 - H4 , abhängig von Ihrem Handelsstil.

Bestätigungen: Bestätigen Sie Signale immer mit Price Action, VWAP und Marktstruktur.

Signal-Priorität: Bevorzugen Sie Setups mit mittlerem oder starkem Zusammenfluss und geringem Spread.

Testen: Testen Sie in DEMO und im Strategie-Tester (visueller Modus), bevor Sie es auf ein reales Konto anwenden.

Kalibrierung: Passen Sie Inp_Min_Score , Inp_Max_Spread , und Killzones an Ihren spezifischen Broker und Ihre Zeitzone an.

FAQ

Handelt er automatisch? Nein, dies ist ein analytischer Indikator. Er sendet keine Aufträge an den Markt.

Ist er nur für EUR/USD geeignet? Der Indikator ist stark für EUR/USD optimiert. Er kann nach eigenem Ermessen auch für andere Symbole verwendet werden, aber es wird eine Optimierungswarnung angezeigt.

Welches ist der beste Zeitrahmen? M15-H4. Verwenden Sie Intraday für den Sitzungshandel und höhere Zeitrahmen für den Swing-Handel mit DXY/Strukturen.

Funktioniert die Demo auf Live-Charts? Die Marktplatzregeln schreiben vor, dass Demo-Indikatoren nur im Strategy Tester getestet werden können.

Wird der Spread in Pips angezeigt? Ja, der Spread wird durch Ziffern/Punkte normalisiert, um den tatsächlichen Pip-Wert anzuzeigen.

Gibt es eine Protokollierung? Ja, es wird eine CSV-Datei mit Kopfzeilen generiert, die Sie bei der Analyse von Signalen und Parametern unterstützt.

Benötigt es externe Indikatoren? Nein, es gibt keine Abhängigkeiten außerhalb der Standardbibliotheken.

Das Paket enthält

Hauptpanel mit Marktstatus und Confluence.

Integrierte DXY MTF und Floating Signal Box.

Session VWAP, psychologische Levels und SMC (FVG/OB).

CSV-Logging und Layout-Persistenz (optional).

Aktualisierungen (v1.0)

Aktuell: Neumorphe Benutzeroberfläche, integrierter DXY MTF, Korrelationssignalfeld, ADR/ATR, Spread in Pips, CSV-Logging, universelle Kompatibilität.

Fahrplan: Anpassbare Korrelationsgewichtsprofile und erweiterte erweiterte Strukturmetriken.

Installation

Kopieren Sie die .EX5-Datei in Ihren MQL5/Indicators-Ordner. Starten Sie MT5 neu (oder aktualisieren Sie den Navigator) und hängen Sie den Indikator an einen EURUSD-Chart an. Konfigurieren Sie die Eingaben entsprechend der Zeitzone Ihres Brokers und Ihres Handelsstils. Verwenden Sie den visuellen Modus im Strategietester, um das Setup zu validieren.

Support: Bitte kontaktieren Sie mich über mein MQL5-Verkäuferprofil für Support, Vorschläge oder Verbesserungswünsche.



