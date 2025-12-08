EurUsd PRO
- Indikatoren
- German Pablo Gori
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 12
EUR/USD PRO - Institutioneller zusammengesetzter Indikator
Ein professioneller Indikator, der speziell für EUR/USD optimiert wurde und die Konzepte der institutionellen Analyse in einem einzigen Tool zusammenfasst. Dieses System kombiniert DXY MTF-Analyse, Session-basierte VWAP, ADR/ATR-Metriken, Marktstruktur (BOS/CHOCH), SMC (FVG/OB), Cross-Asset-Korrelationen und ein Confluence-Panel mit einem Floating Signal.
Es verfügt über eine neumorphe Benutzeroberfläche mit beweglichen Panels, Pip-berechneter Spread-Anzeige und strukturiertem Logging. Entwickelt für universelle Kompatibilität mit den meisten Brokern (3/4/5 Ziffern) und für die Analyse mehrerer Perioden.
Hauptmerkmale
-
DXY Matrix MTF mit Scoring: Multi-Timeframe-Analyse (M15, H1, H4, D1) mit Anzeige der prozentualen Stärke und Divergenzen, direkt in das Panel integriert.
-
Sitzung VWAP: Deckt die Sitzungen in Asien, London und New York mit Standardabweichungsbändern und Echtzeit-Sitzungsstatus ab.
-
ADR/ATR & Tagesprognosen: Verfolgt den ADR-Verbrauch, Range-Projektionen und zeigt die ATR in Pips an.
-
Marktstruktur & OTE: Identifiziert den BULL/BEAR/RANGE-Status, markiert BOS (Break of Structure) und CHOCH (Change of Character) Ereignisse und hebt OTE (Optimal Trade Entry) Zonen hervor.
-
SMC (Smart Money-Konzepte): Automatische Erkennung von Fair Value Gaps (FVG) und Order Blocks (OB) mit Mitigation Tracking und Auto-Cleanup.
-
Multi-Asset-Korrelationen: Analysiert GBPUSD, USDCHF (invers), EURGBP, SPX und EUR Index mit einem Confluence Scoring System.
-
Schwebendes Korrelationssignal: Ein dynamisches, schwebendes Feld (obere rechte Ecke), das je nach Korrelationsstärke KAUFEN, VERKAUFEN oder NEUTRAL anzeigt.
-
Wichtige Niveaus und Ereignisse: Zeigt psychologische Levels (.00/.50), Camarilla Pivots, Frankfurt Open, London Fix und konfigurierbare Killzones an.
-
Alarme & Benachrichtigungen: Alarme für Divergenzen und wichtige Nachrichten; mit einstellbarer Abklingzeit und SendNotification-Unterstützung.
-
UI & Erfahrung: Modernes Neumorphic-Panel mit dynamischem Titel ("EUR/USD PRO v1.0"), beweglicher Oberfläche und Label-Caching für geringe CPU-Auslastung.
-
Protokollierung: Ausgabe einer CSV-Datei (mit Kopfzeilen) zur Signalüberprüfung und externen Analyse in Excel oder Google Sheets.
-
Universelle Kompatibilität: Automatische Anpassung für Ziffern, Punkte und Spread (in Pips); funktioniert sowohl in visuellen Backtesting- als auch in Echtzeit-Umgebungen.
Wie es funktioniert
Dieser Indikator fasst institutionelle Daten in einem einzigen, zusammenhängenden Dashboard zusammen:
-
Korrelations-Score: Der DXY MTF und gewichtete Korrelationen bilden einen zusammengesetzten Score.
-
Richtung und Qualität: Die SMC- und Marktstrukturlogik bestimmen die Tendenz der Richtung und die Qualität des Setups.
-
Filterung: ADR/ATR- und Session-Module filtern suboptimale Bedingungen heraus (z. B. überzogene Bereiche oder außerhalb der Geschäftszeiten).
-
Endgültige Anzeige: Das Panel zeigt den Score, Spread (Pips), VWAP, SMC, Struktur und Confluence an. Es schlägt nur dann eine Richtung vor, wenn eine mittlere bis starke Konfluenz festgestellt wird.
Anwendungsfälle
-
Tageshandel: Ideal für Londoner und New Yorker Sitzungen, Filtern von Einträgen über ADR/ATR-Limits und Korrelationsabgleich.
-
Swing-Handel: Gültig für H4/D1-Analysen, unterstützt durch DXY-Trends und die Makromarktstruktur.
-
Einstiegs-Validierung: Nutzen Sie die Multifaktorenkonfluenz, um False Positives bei Ihrer bestehenden Strategie zu reduzieren.
Beste Praktiken
-
Zeitrahmen: Empfohlen für M15 - H4, abhängig von Ihrem Handelsstil.
-
Bestätigungen: Bestätigen Sie Signale immer mit Price Action, VWAP und Marktstruktur.
-
Signal-Priorität: Bevorzugen Sie Setups mit mittlerem oder starkem Zusammenfluss und geringem Spread.
-
Testen: Testen Sie in DEMO und im Strategie-Tester (visueller Modus), bevor Sie es auf ein reales Konto anwenden.
-
Kalibrierung: Passen Sie Inp_Min_Score , Inp_Max_Spread , und Killzones an Ihren spezifischen Broker und Ihre Zeitzone an.
FAQ
-
Handelt er automatisch?
Nein, dies ist ein analytischer Indikator. Er sendet keine Aufträge an den Markt.
-
Ist er nur für EUR/USD geeignet?
Der Indikator ist stark für EUR/USD optimiert. Er kann nach eigenem Ermessen auch für andere Symbole verwendet werden, aber es wird eine Optimierungswarnung angezeigt.
-
Welches ist der beste Zeitrahmen?
M15-H4. Verwenden Sie Intraday für den Sitzungshandel und höhere Zeitrahmen für den Swing-Handel mit DXY/Strukturen.
-
Funktioniert die Demo auf Live-Charts?
Die Marktplatzregeln schreiben vor, dass Demo-Indikatoren nur im Strategy Tester getestet werden können.
-
Wird der Spread in Pips angezeigt?
Ja, der Spread wird durch Ziffern/Punkte normalisiert, um den tatsächlichen Pip-Wert anzuzeigen.
-
Gibt es eine Protokollierung?
Ja, es wird eine CSV-Datei mit Kopfzeilen generiert, die Sie bei der Analyse von Signalen und Parametern unterstützt.
-
Benötigt es externe Indikatoren?
Nein, es gibt keine Abhängigkeiten außerhalb der Standardbibliotheken.
Das Paket enthält
-
Hauptpanel mit Marktstatus und Confluence.
-
Integrierte DXY MTF und Floating Signal Box.
-
Session VWAP, psychologische Levels und SMC (FVG/OB).
-
CSV-Logging und Layout-Persistenz (optional).
Aktualisierungen (v1.0)
-
Aktuell: Neumorphe Benutzeroberfläche, integrierter DXY MTF, Korrelationssignalfeld, ADR/ATR, Spread in Pips, CSV-Logging, universelle Kompatibilität.
-
Fahrplan: Anpassbare Korrelationsgewichtsprofile und erweiterte erweiterte Strukturmetriken.
Installation
-
Kopieren Sie die .EX5-Datei in Ihren MQL5/Indicators-Ordner.
-
Starten Sie MT5 neu (oder aktualisieren Sie den Navigator) und hängen Sie den Indikator an einen EURUSD-Chart an.
-
Konfigurieren Sie die Eingaben entsprechend der Zeitzone Ihres Brokers und Ihres Handelsstils.
-
Verwenden Sie den visuellen Modus im Strategietester, um das Setup zu validieren.
Support:
Bitte kontaktieren Sie mich über mein MQL5-Verkäuferprofil für Support, Vorschläge oder Verbesserungswünsche.