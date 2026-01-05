Alpha Brent Strategy Tool

Das Alpha Bren Strategy Tool ist ein institutionelles Analysetool, das speziell für Energiehändler entwickelt wurde, die einen Wettbewerbsvorteil auf dem Brent Crude Oil Markt suchen. Dieser Indikator kombiniert hochpräzise Algorithmen mit Smart Money Concepts (SMC) und makroökonomischer Echtzeitanalyse. Das Herzstück des Indikators ist das Kurisko 4 Stochastik-System, eine Vierfach-Impuls-Konfiguration, die die Erschöpfungs- und Fortsetzungspunkte des Trends genau identifiziert und das Rauschen des Rohstoffmarktes herausfiltert. Hauptmerkmale: - Smart Money Concepts (SMC): Automatische Erkennung von Orderblöcken (OB), Fair Value Gaps (FVG) und Liquiditätszonen, die die Identifizierung von Einstiegslevels mit hoher Wahrscheinlichkeit ermöglichen. - Echtzeit-Korrelationsmodul: Analysiert die Beziehung zwischen Brent Crude und WTI, dem Dollar Index (DXY), dem S&P 500 und Gold und bietet so eine einzigartige marktübergreifende Perspektive. - Multi-Timeframe-Analyse (MTF): Automatische Konvergenz der Zeitrahmen (M15, H1, H4), um sicherzustellen, dass der Einstieg mit dem breiteren Trend übereinstimmt. - Bestands- und Saisonalitätsdaten: Integrierte Verfolgung von EIA- und API-Berichten sowie von historischen saisonalen Mustern für den Energiesektor. - Interaktives Dashboard: Ein professionelles Dashboard, das Marktregime, Trendstärke, Signalwert und Korrelationsstatus anzeigt. - Fortschrittliches Risikomanagement: Automatische Stop-Loss-Levels auf Basis der ATR, drei Take-Profit-Levels und ein dynamisches Trailing-Stop-System. Wie funktioniert das Scoring-System? Der Indikator weist jedem Signal eine Punktzahl zu, die auf mehreren Faktoren basiert: 1. Konvergenz des Trends über mehrere Zeitrahmen. 2. Status der Korrelationen (inverser DXY, direkter WTI). 3. Vorhandensein von SMC-Mustern (Order Block Mitigation). 4. Positionierung in Bezug auf VWAP und psychologische Niveaus. 5. Volatilitäts- und Volumenfilter. Alarme werden nur generiert, wenn der Score den vom Benutzer konfigurierten Schwellenwert übersteigt, um sicherzustellen, dass nur qualitativ hochwertige Konfigurationen gehandelt werden. Hauptparameter: - Signalempfindlichkeit: Einstellung zwischen den Modi Präzise, Ausgewogen oder Aggressiv. - Mindest-Score: Qualitätsfilter für Einstiegssignale. - Kerneinstellungen: Spezifische Optimierung für Öl-Volatilität. - Korrelationen: Symbolkonfiguration für die Inter-Market-Analyse. - Warnungen: Vollständiges Benachrichtigungssystem (Ton, Push und E-Mail). Nutzungsempfehlungen: - Symbol: Brent Oil (EB, BRENT, LCO). - Zeitrahmen: M5, M15 und H1 für die primäre Analyse. - Konfiguration: Es wird empfohlen, den Modus "Ausgewogen" für den Standardhandel und "Präzise" für Finanzierungskonten oder konservatives Risikomanagement zu verwenden. ### Benutzeranweisungen: 1. Vergewissern Sie sich beim Laden des Indikators, dass die Korrelations-Symbole (WTI, DXY usw.) genau mit den Namen auf Ihrer Handelsplattform übereinstimmen. 2. Das Dashboard ist scrollbar; Sie können es an eine beliebige Position im Chart ziehen. 3. Es wird empfohlen, erste Tests im Strategy Tester (Visual Mode) durchzuführen, um sich mit der Signallogik und dem Dashboard vertraut zu machen. Rechtlicher Hinweis: Der Handel mit Finanzderivaten ist mit erheblichen Risiken verbunden. Dieser Indikator ist ein Werkzeug zur Unterstützung der technischen Analyse und garantiert keine zukünftigen Gewinne. Handeln Sie immer auf eigenes Risiko.