Yugen MT5
- Experten
- Lin Lin Ma
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Yugen ist ein Multi-Instrument Trend-Following Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 5. Er kann 7 Instrumente gleichzeitig handeln. Die Strategie bietet präzise Einstiegspunkte, indem sie den Status der verschiedenen Instrumente analysiert und ein OCO-System verwendet, während sie Trends für Trades folgt. Ausgestattet mit einer adaptiven Schutzfunktion passt sie Gewinnmitnahmen in Echtzeit an die aktuellen Marktbedingungen an und bietet ein hervorragendes Risiko-Ertrags-Verhältnis. Darüber hinaus lässt Yugen nur eine Long- und eine Short-Position pro Instrument zu, um das Risiko streng zu kontrollieren und hohe Verluste zu vermeiden.
Einstellungen:
Instrumente: Unterstützt XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, BTCUSD, NAS100, US500
Zeitrahmen: M30 oder 4H
Mindesteinlage: 500 USD
Hebelwirkung: 1:100 bis 1:1000
Konten: Kompatibel mit den meisten Brokern (Konten mit geringer Streuung empfohlen)
- Gewinnrate von fast 80% beim Multi-Instrumenten-Handel, Gewinnfaktor von über 2,1 und Sharpe Ratio von bis zu 11,3.
- Keine Martingale-, keine Grid-Strategie. Eine stabile und effiziente Ausbruchsstrategie, die risikoreiche Positionsmanagementmethoden vermeidet.
- Keine Fälschungen, kein Overfitting - nur hocheffizientes Alpha.
- Hochwertige Daten gewährleisten genaue Backtesting-Ergebnisse.
- Öffnen Sie MetaTrader 5 und laden Sie die in den Kommentaren angegebenen Parameter (WICHTIG ! ! ! ).
- Legen Sie eine Mindesteinlage von 500 USD fest, wählen Sie den Zeitrahmen M30, passen Sie den Datumsbereich an, wählen Sie jeden Tick für die Notierungen und wählen Sie einen geeigneten Hebel innerhalb des Bereichs.
- Klicken Sie auf "Test starten", um hochpräzise Backtesting-Ergebnisse zu erhalten.
Wie wird es verwendet?
Kontaktieren Sie uns nach dem Kauf des Produkts umgehend im MQL5-Forum mit einem Screenshot der erfolgreichen Aktivierung, und wir werden Sie bei der Einrichtung unterstützen.
Fügen Sie den EA entsprechend den Einstellungen zum Chart hinzu und starten Sie den automatischen Handel - so einfach ist das! (VPS wird empfohlen, um die Latenzzeit zu reduzieren und 24/7 Handel zu ermöglichen).