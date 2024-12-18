Revert Edge ist ein sorgfältig entwickelter Algorithmus, der auf über 7 Jahren Erfahrung im Live-Handel basiert. Sein Hauptaugenmerk liegt auf langsamem, stetigem Kontowachstum mit Schwerpunkt auf langfristiger Leistung und nicht auf unhaltbaren, schnellen, kurzfristigen Gewinnen.

Der EA wurde entwickelt, um mit mehreren Währungen wie AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD, EURUSD, EURAUD und mehr zu handeln!

Er verwendet eine Mean-Reversion-Strategie und nutzt Preisniveaus, die empfindlich auf eine Art Reaktion reagieren, die der EA ausnutzt.

Ich habe den EA so konzipiert, dass er sofort funktioniert, ohne dass festgelegte Dateien erforderlich sind. Ich verwende ihn persönlich, um bei den regulierten Brokern Darwinex und IC Markets zu handeln.

Live Signal

EA Setup & Set Files



Transparenz Ich verkaufe mein funktionierendes System nur, um mein persönliches Live-Kontoguthaben zu erhöhen, da ich nicht auf Prop-Firmen angewiesen bin. Ich kenne die Leistung des EAs und warte auch gerne auf das organische Wachstum, bei dem ich diesen EA möglicherweise entfernen kann. Aber in der Zwischenzeit stelle ich dies zum Verkauf, unabhängig davon, ob Interesse besteht oder nicht. Meine Vision ist langfristig (Jahre) und dieses System ist darauf ausgelegt, dies zu unterstützen. Es bietet jedoch auch jemand anderem eine großartige Gelegenheit, dasselbe für sich selbst zu erreichen.





Warum Revert Edge

Im Gegensatz zu vielen EAs, die versprechen, aus 250 $ 1.000.000 $ zu machen oder Schlagworte wie KI, neuronale Netzwerke oder maschinelles Lernen nutzen, basiert Revert Edge auf bewährten quantitativen Methoden und Ergebnissen aus der Praxis.

Ich verlasse mich nicht auf eindeutig manipulierte Backtests, die eine perfekt gerade oder gekrümmte Eigenkapitalkurve zeigen und Wunder zu vollbringen behaupten.

Der EA platziert möglicherweise nicht jeden Tag Trades, da er mehrere Tage lang keine Trades durchführen kann. Es ist kein Scalping-System.

Dieser EA wird diejenigen ansprechen, die stetige und respektable Fortschritte eines Handelssystems schätzen.





Hauptfunktionen



Risikoaverse Strategie: Kein Martingale, Grid, Hedging oder andere risikoreiche Methoden, um Verluste künstlich zu vermeiden.

Präzise Ausstiege: Jede Position beinhaltet einen Notfall-Stop-Loss, obwohl intelligentere, dynamische Ausstiegsstrategien verwendet werden, um die Leistung zu optimieren.

Multi-Symbol-Handel: Diversifizierte Trades über mehrere Vermögenswerte hinweg glätten die Eigenkapitalkurve und reduzieren das Risiko.

Ein Chart-Setup: Handeln Sie mehrere Währungen von einem Chart aus

Vollautomatisch: Lassen Sie die Strategie rund um die Uhr mit minimalem Eingriff für Sie arbeiten.

Eingebautes Risikomanagement: Anpassbare Drawdown-Limits ermöglichen es Ihnen, das Risiko an Ihr Komfortniveau anzupassen.





Symbol wird auf EURUSD ausgeführt. Trades mit mehreren Symbolen Zeitrahmen M15 Hauptstadt Minimum $250 Broker IC Markets, Darwinex bevorzugt. Jeder andere Broker Account Type Jeder. EA führt kein Hedge durch und ist nicht spreadsensitiv VPS Bevorzugt Backtesting Mode Offene Preise bevorzugt

Risikohinweis Bitte testen Sie den EA vor dem Kauf. Empfohlen werden mindestens 2 Monate. Dieser EA wird Verlusttrades haben und wenn Sie hier und da nicht mit einigen Verlusten umgehen können, ist dieser EA nichts für Sie. Niemand kann garantierte Ergebnisse versprechen. Es wurden alle Maßnahmen ergriffen, um das Risiko zu minimieren, aber der Käufer sollte sich bewusst sein, dass sein Kapital gefährdet ist und Sie den EA nach eigenem Ermessen ausführen. Vergangene Performance ist kein Garant für zukünftige Ergebnisse



