Revert Edge ist ein sorgfältig entwickelter Algorithmus, der auf über 7 Jahren Erfahrung im Live-Handel basiert. Sein Hauptaugenmerk liegt auf langsamem, stetigem Kontowachstum mit Schwerpunkt auf langfristiger Leistung und nicht auf unhaltbaren, schnellen, kurzfristigen Gewinnen.

Der EA wurde entwickelt, um mit mehreren Währungen wie AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD, EURUSD, EURAUD und mehr zu handeln!

Er verwendet eine Mean-Reversion-Strategie und nutzt Preisniveaus, die empfindlich auf eine Art Reaktion reagieren, die der EA ausnutzt.

Ich habe den EA so konzipiert, dass er sofort funktioniert, ohne dass festgelegte Dateien erforderlich sind. Ich verwende ihn persönlich, um bei den regulierten Brokern Darwinex und IC Markets zu handeln.

Live Signal

EA Setup & Set Files

Transparenz

Ich verkaufe mein funktionierendes System nur, um mein persönliches Live-Kontoguthaben zu erhöhen, da ich nicht auf Prop-Firmen angewiesen bin. Ich kenne die Leistung des EAs und warte auch gerne auf das organische Wachstum, bei dem ich diesen EA möglicherweise entfernen kann.

Aber in der Zwischenzeit stelle ich dies zum Verkauf, unabhängig davon, ob Interesse besteht oder nicht. Meine Vision ist langfristig (Jahre) und dieses System ist darauf ausgelegt, dies zu unterstützen. Es bietet jedoch auch jemand anderem eine großartige Gelegenheit, dasselbe für sich selbst zu erreichen.


Warum Revert Edge

Im Gegensatz zu vielen EAs, die versprechen, aus 250 $ 1.000.000 $ zu machen oder Schlagworte wie KI, neuronale Netzwerke oder maschinelles Lernen nutzen, basiert Revert Edge auf bewährten quantitativen Methoden und Ergebnissen aus der Praxis.

Ich verlasse mich nicht auf eindeutig manipulierte Backtests, die eine perfekt gerade oder gekrümmte Eigenkapitalkurve zeigen und Wunder zu vollbringen behaupten.

Der EA platziert möglicherweise nicht jeden Tag Trades, da er mehrere Tage lang keine Trades durchführen kann. Es ist kein Scalping-System.

Dieser EA wird diejenigen ansprechen, die stetige und respektable Fortschritte eines Handelssystems schätzen.


Hauptfunktionen

  • Risikoaverse Strategie: Kein Martingale, Grid, Hedging oder andere risikoreiche Methoden, um Verluste künstlich zu vermeiden.
  • Präzise Ausstiege: Jede Position beinhaltet einen Notfall-Stop-Loss, obwohl intelligentere, dynamische Ausstiegsstrategien verwendet werden, um die Leistung zu optimieren.
  • Multi-Symbol-Handel: Diversifizierte Trades über mehrere Vermögenswerte hinweg glätten die Eigenkapitalkurve und reduzieren das Risiko.
  • Ein Chart-Setup: Handeln Sie mehrere Währungen von einem Chart aus
  • Vollautomatisch: Lassen Sie die Strategie rund um die Uhr mit minimalem Eingriff für Sie arbeiten.
  • Eingebautes Risikomanagement: Anpassbare Drawdown-Limits ermöglichen es Ihnen, das Risiko an Ihr Komfortniveau anzupassen.


Symbol wird auf EURUSD ausgeführt. Trades mit mehreren Symbolen
Zeitrahmen M15
Hauptstadt Minimum $250
Broker IC Markets, Darwinex bevorzugt. Jeder andere Broker
Account Type Jeder. EA führt kein Hedge durch und ist nicht spreadsensitiv
VPS Bevorzugt
Backtesting Mode Offene Preise bevorzugt


Risikohinweis

Bitte testen Sie den EA vor dem Kauf. Empfohlen werden mindestens 2 Monate.

Dieser EA wird Verlusttrades haben und wenn Sie hier und da nicht mit einigen Verlusten umgehen können, ist dieser EA nichts für Sie.

Niemand kann garantierte Ergebnisse versprechen. Es wurden alle Maßnahmen ergriffen, um das Risiko zu minimieren, aber der Käufer sollte sich bewusst sein, dass sein Kapital gefährdet ist und Sie den EA nach eigenem Ermessen ausführen.

Vergangene Performance ist kein Garant für zukünftige Ergebnisse


Bewertungen 11
ADSER
215
ADSER 2025.10.02 08:33 
 

Great product ! With a comprehensive and reactive seller ! The new version is very good and profitable. Great system for long term profitability

Jeffrey Garis
232
Jeffrey Garis 2025.05.29 03:19 
 

I feel like now is a good time to tell others my experience thus far. I've purchased this January 11th and have used this consistently even before his latest major update. Before I even loaded this onto a live account, I did many backtests. I focused on backtesting all of the available pairs individually to see which were the best of the best (most consistent and least drawdown since 2012). Since my broker has bad spreads for a handful of the pairs, I knew I had to utilize his manual ability. I ended up focusing on about 5 pairs and I only was profitable. I didn't make a crazy amount but it consistently did well. I feel like Levi should have only traded the very best pairs from the beginning especially when he first started and advised others the same. Instead, everyone traded all the pairs and many underperformed and dragged the EA down which lead to very unhappy clients. Since then, this major update, he tweaked the pairs and now only the best of best pairs are traded so now anyone can load it on auto mode and do well with it. At the time of writing this, you can see since he switched to the new update with only best of best pairs and other modifications, he is now up 5% and the account stopped losing money. I see another review made by Torsten saying Levi gives no insight to the logic. He clearly explains it in his youtube video and how it waits for an overextension for a reversion. He even explains how it manages the trade to avoid risk. Torsten says it risks way too much, but not really. The EA will, if in drawdown, get out at a pullback around breakeven for a minimal lose. It is very intelligent and rather safe. I think the system is still worth $1600. It's a shame things went the way they did initially and he really should have stuck with the 5 best pairs. I don't think he deserves the 2 out of 5 stars. Levi is a great guy and listened to a couple requests I made and quickly rolled out an update for it. He does care about this EA and his customers. Anyway, always make sure you do thorough backtests for any EA and start small and then risk "house" money. After months of using this and already making my money back, I highly recommend this for anyone's portfolio. Thank you Levi! I hope others see the value in this EA like I have.

CoJ
29
CoJ 2025.05.27 17:45 
 

Promising. I still have confidence in Revert Edge — the entries appear logical, and I trust the algorithm. That said, there’s room for improvement. A few suggestions: - Disable loss exit on market roll-over: This often hurts my trades due to unfavorable spreads. - Strategy risk currently only seems to influences position size: It would be great if it also affected the aggressiveness of the (exit) strategy.

