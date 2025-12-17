QuantFusion BTC MT5

═══════════════════════════════════════════════════════════════

QUANTFUSION BTC - PROFESSIONELLER SMART MONEY INDIKATOR

═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════





PREMIUM-BITCOIN-HANDELSSYSTEM - SMART-MONEY-ERKENNUNG





QuantFusion BTC ist ein fortschrittlicher technischer Indikator, der speziell für den Handel mit Bitcoin/USD entwickelt und optimiert wurde . Er integriert institutionelle Smart Money

Konzepte mit einer ausgefeilten Multi-Timeframe-Analyse, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu identifizieren .

═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════

SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN

═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════





KURISKO 4-STOCHASTISCHES SYSTEM

- Ultra-schnelle 8-Perioden-Stochastik für Scalping

- Standard 14-Periode für Momentum-Bestätigung

- Fibonacci 34-Periode für die mittelfristige Trendanalyse

- Langsame 55-Periode für langfristige Richtungsvorgaben

- Gleichzeitige Erkennung von Ausrichtungen (2/3/4 Stochastiks )

- Optimierte überkaufte/überverkaufte Schwellenwerte für die einzigartige Volatilität von BTC





SMART-MONEY-KONZEPTE

- Order-Blöcke: Institutionelle Akkumulations-/Distributionszonen

- Fair-Value-Lücken (FVG): Preisineffizienzen und Ungleichgewichte

- Automatische Erkennung und Verfolgung von Abhilfemaßnahmen

- Visuelle Darstellung direkt auf dem Preisdiagramm





FORTSCHRITTLICHES SCORING-SYSTEM

- 10-Punkte-Bewertung der Signalstärke

- Prozentsatz der Signalgültigkeit (0-100% )

- Beinhaltet: ADX-Trendstärke, RSI-Positionierung, Volumenintensität

- Gewichtung der stochastischen Ausrichtung

- Multi-Timeframe-Bestätigungsbonus





MULTI-ZEITRAHMEN-ANALYSE

- H4-Trendfilter für die Bestätigung in höheren Zeitrahmen

- Unterdrückt Gegentrendsignale

- Erhöht die Gewinnrate signifikant





LIQUIDATIONSZONEN

- Swing-basierte Liquidationsstufen (institutionelle Stop-Cluster )

- ATR-basierte dynamische Liquidationszonen

- BTC-spezifische Leverage-Zonen (100x, 50x, 25x )

- Getrennte Identifizierung von Long- und Short-Liquidationszonen





VOLUMEN-ANALYSE

- Überwachung der Volumenintensität in Echtzeit

- Vergleich des Volumens mit dem gleitenden Durchschnitt

- Ausbruchserkennung mit explosiver Volumenbestätigung

- Filterung von Signalen, die bei abnorm niedrigem Volumen auftreten





ERKENNUNG VON DIVERGENZEN

- Regelmäßige bullische und bärische Divergenzen

- Versteckte Divergenzen für Trendfortsetzungs-Setups

- RSI-basiert mit fraktaler 5-Balken-Präzision

- BTC-optimierte Empfindlichkeitseinstellungen





SQUEEZE-ERKENNUNG

- Analyse der Kompression: Bollinger Bänder vs. Keltner-Kanäle

- Identifiziert Konsolidierungsphasen, die explosiven Bewegungen vorausgehen

- Konfigurierbare Squeeze-Kompressionsschwelle





RISIKOKALKULATOR

- Automatische Positionsgrößenbestimmung basierend auf dem Kontoguthaben

- Konfigurierbarer Risikoprozentsatz pro Handel

- Berücksichtigt den Stop-Loss-Abstand bei der Lot-Berechnung

- Berücksichtigt vom Broker vorgegebene Lot-Schritte und Größenbeschränkungen





═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════

HANDELSMODEN

═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════





AGGRESSIVER MODUS (Standard )

- Höhere Signalfrequenz

- Mindestanforderung: 2/4 Stochastiken ausgerichtet

- Score-Schwelle: 5/10

- ADX-Schwelle: ≥15

- Ideal für: Bitcoin Scalping und Intraday-Strategien





BALANCIERTER MODUS

- Optimierter Kompromiss zwischen Signalqualität und Frequenz

- Mindestanforderung: 3/4 Stochastik ausgerichtet

- Score-Schwelle: 7/10

- ADX-Schwelle: ≥25

- Ideal für: Bitcoin Daytrading





KONSERVATIVER MODUS

- Nur Signale mit der höchsten Konfidenz

- Erfordernis: Perfekte 4/4 stochastische Ausrichtung

- Score-Schwelle: 8/10

- ADX-Schwelle: ≥30

- Ideal für: Bitcoin Swing Trading Ansätze





═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════

VERSCHIEBBARES DASHBOARD

═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════





INTERAKTIVES VISUELLES PANEL

- Vollständig verschiebbares und in der Größe veränderbares Panel

- Signalaktualisierungen in Echtzeit

- Statistische Live-Verfolgung, einschließlich :

- Aktuelles Signal (mit Score-Visualisierung )

- Stochastische Ausrichtungsanzahl (X/4 )

- Volumenintensität (als Prozentsatz des Durchschnitts )

- RSI- und ADX-Werte in Echtzeit

- Multi-Timeframe-Trend-Status

- Squeeze-Erkennungsstatus

- Divergenz-Warnungen

- Ausgabe der Risikoberechnung (Lots + USD Engagement )

- Verfolgung der Gewinnrate (Dauer der Sitzung )

- Durchschnittliche Signalbewertung

- Metriken zur Sitzungsleistung





- Erweiterte kontextbezogene Daten :

- Aktuelle dominante Trendrichtung

- Aktiver Chart-Zeitrahmen

- Verbleibende Zeit bis zum nächsten Balkenschluss

- Aktueller Spread (in Punkten oder Pips )

- Volatilität in Prozent (ATR normalisiert )





- Dynamischer farbkodierter Status :

- GRÜN: Aktive Kaufsignale

- ROT: Aktive Verkaufssignale

- DUNKELBLAU: Neutral / wartet auf Bestätigung





═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════

MULTI-CHANNEL-ALARMSYSTEM

═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════





- Audiowarnungen (konfigurierbare WAV-Dateien )

- Push-Benachrichtigungen an mobile Geräte

- E-Mail-Warnungen (mit vollständigem Signalkontext )

- Popup-Meldungen auf dem Diagramm

- Konfigurierbares Abkühlungsintervall zur Vermeidung von Spam

- Strukturierte Alarmformatierung, einschließlich :

- Signalklasse (SUPER / ALIGNED / BASIC )

- Richtung (KAUFEN / VERKAUFEN )

- Einstiegspreisniveau

- Signal-Score und Gültigkeits-Prozentsatz

- Status der Zeitrahmenbestätigung





═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════

SIGNALTYPEN

═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════





SUPER-SIGNALE

- Alle 4 Stochastiks sind in extremen Zonen ausgerichtet

- Starke Trendbestätigung (ADX ≥ 30 )

- Optimale RSI-Positionierung (keine Überdehnung )

- Multi-Timeframe-Ausrichtung (H4 + aktiver TF )

- Optionales Zusammentreffen: Divergenz oder Squeeze vorhanden

- Trades mit höchster statistischer Wahrscheinlichkeit





AUSGERICHTETE SIGNALE

- ≥3 Stochastiks in Übereinstimmung

- Klare Trendbestätigung

- ADX ≥ 25

- Volumen über dem gleitenden Durchschnitt

- Hochwertige, zuverlässige Einstiegsmöglichkeiten





BASIS-SIGNALE

- ≥2 ausgerichtete Stochastik

- Grundtrendausrichtung vorhanden

- Akzeptable allgemeine Marktbedingungen

- Gültige Handelsmöglichkeiten, untere Vertrauensstufe





═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════





VERWENDETE INDIKATOREN

- Exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA )

- Durchschnittliche wahre Spanne (ATR )

- Relative Stärke Index (RSI )

- Durchschnittlicher direktionaler Index (ADX )

- Vier Stochastik-Oszillatoren (8, 14, 34, 55 Perioden )

- Bollinger Bänder (Squeeze-Erkennung )

- Keltner-Kanäle (Squeeze-Erkennung )





INTERNE STRUKTUR

- 8 Datenpuffer (sichtbare geplottete Ausgaben )

- 14 Berechnungspuffer (interne Logik )

- Insgesamt: 22 Indikatorpuffer





OPTIMIERUNGSFUNKTIONEN

- Erweiterte Zwischenspeicherung zur Wiederverwendung früherer Berechnungen

- Minimaler CPU- und Speicherbedarf

- Konfigurierbare Rückblick-Tiefe (Standard: 2.000 Takte )

- Bedarfsabhängige Neuberechnung, die nur durch neue Balkenereignisse ausgelöst wird

- Optimierte Array-Verarbeitung und vektorisierte Operationen





═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════

IDEAL FÜR

═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════





- Bitcoin/USD-Händler über alle Zeithorizonte hinweg (Scalping bis Swing )

- Händler, die aktiv nach Smart Money-Einstiegszonen suchen

- Praktiker von Multi-Timeframe-Confluence-Methoden

- Risikobewusste Trader (integriertes Positionssizing-Modul )

- Diejenigen, die eine ganzheitliche, institutionelle Marktsicht benötigen

- Anfänger (intuitive visuelle Anhaltspunkte) und Profis (tiefgehende Analysen )





═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════

WICHTIGE HINWEISE

═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════





SYMBOLBESCHRÄNKUNG

Dieser Indikator ist ausschließlich für **BTC/USD** optimiert .

Der Betrieb auf anderen Symbolen wird nicht unterstützt. Der Indikator führt eine

bei der Initialisierung eine Symbolüberprüfung durch und bricht die Ausführung ab, wenn ein

inkompatibles Symbol erkannt wird .





LEISTUNGSÜBERLEGUNGEN

Aufgrund der hohen Rechenintensität und der reichhaltigen visuellen Ausgabe ist der Indikator

am besten auf jeweils einem einzelnen Diagramm eingesetzt werden. Die gleichzeitige Verwendung auf mehreren

Charts kann die Reaktionsfähigkeit des Terminals beeinträchtigen .





BACKTESTING-RICHTLINIEN

Vollständige Backtesting-Unterstützung ist verfügbar. Für eine optimale Leistung während

deaktivieren Sie die Echtzeit-Warnungen und das interaktive Dashboard .





═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════

BENUTZERLEITFADEN

═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════





1. INSTALLATION

- Indikator auf einen BTC/USD-Chart anwenden (beliebiger Zeitrahmen )

- Empfohlene Timeframes: M5, M15, H1 für optimale Ausgewogenheit

- Wählen Sie den bevorzugten Handelsmodus (Aggressiv, Ausgewogen, Konservativ )

- Aktivieren Sie die gewünschten Alarmkanäle und passen Sie sie an





2. SIGNALAUSWERTUNG

- SUPER-Signale: Einstiege mit höchster Überzeugung - priorisieren Sie die Ausführung

- ALIGNED-Signale : Starke Setups - günstiges Risiko/Ertrag

- BASIC-Signale : Gültige Gelegenheiten - nur bei starkem Zusammentreffen in Betracht ziehen

- Zielsignale mit einer Bewertung ≥ 7/10 und einer Validität ≥ 80%





3. RISIKOMANAGEMENT

- Nutzen Sie den integrierten Risikokalkulator

- Geben Sie den Prozentsatz Ihres Kontorisikos ein (z.B. 1-2% pro Handel )

- Halten Sie sich strikt an die berechneten Losgrößen

- Verwenden Sie die vorgeschlagenen ATR-basierten Stop-Loss-Levels für Konsistenz





4. CONFLUENCE-VERBESSERUNGEN

- Order-Blöcke: Einstiege in der Nähe von OB-Zonen erhöhen die Wahrscheinlichkeit

- Fair-Value-Lücken: Bevorzugt Abschlüsse, die innerhalb von FVG-Zonen initiiert werden

- Liquidations-Zonen: Ideale Ziele oder Umkehrbestätigungsbereiche

- H4 Trend-Filter: Erhöht das Vertrauen, wenn er mit der Einstiegsrichtung übereinstimmt





═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════

WARUM QUANTFUSION BTC WÄHLEN ?

═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════





- UMFASSEND: All-in-One-Lösung - macht zusätzliche Indikatoren überflüssig

- OPTIMIERT: Speziell auf das Volatilitätsprofil von Bitcoin abgestimmt

- AKKURAT: Mehrschichtiges Bestätigungssystem minimiert Fehlalarme

- PROFESSIONELL: Institutionelle Smart-Money-Logik, zugänglich für Einzelhändler

- BENUTZERFREUNDLICH: Intuitive visuelle Schnittstelle mit Drag-and-Drop-Dashboard

- ZUVERLÄSSIG: Redundante Alarmwege stellen sicher, dass kein Signal mit hoher Wahrscheinlichkeit übersehen wird

- PROFITABIL: Nachweislich hohe Gewinnrate in Verbindung mit disziplinierter Risikokontrolle





═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════

UNTERSTÜTZUNG & AKTUALISIERUNGEN

═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════





- Regelmäßige Funktionsupdates und Leistungsverbesserungen

- Prompte Fehlerbehebung und Kompatibilitätspflege

- Direkte Unterstützung für Entwickler (über das MQL5-Profil )

- Kontinuierliche Integration von Benutzer-Feedback und Community-Vorschlägen



═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════ KOMPATIBILITÄTEN ═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════

- Universelle Symbolunterstützung: Automatische Erkennung von BTC/USD und kryptowährungsspezifische Optimierungen - Multi-Broker-Fähigkeit: Kompatibel mit Market-Maker- und ECN-Brokern Technische Kompatibilität: - Echtes vs. Tick-Volumen : Erkennt automatisch den Volumentyp des Brokers und passt die Berechnungen an - Handhabung von Symbolziffern: Dynamische Anpassung für 2-, 3- oder 5-stellige Makler - Spread-Kompatibilität: Funktioniert mit Konten mit festem und variablem Spread - Zeitzonenunabhängig : Funktioniert korrekt in allen Zeitzonen des Brokers Kompatibilität mit Alarmsystemen: - Multi-Channel-Warnungen: Ton, Push-Benachrichtigungen, E-Mail und Popup-Warnungen - Mobile App-Integration : Vollständige Unterstützung der MetaTrader Mobile App-Benachrichtigungen - Kein Emoji-Modus : Optionaler Kompatibilitätsmodus für Systeme ohne Unicode-Unterstützung Leistungsmerkmale: - Cache-System : Reduziert die CPU-Belastung durch intelligentes Berechnungs-Caching - Speichereffizient : Optimiert für langlaufende Charts ohne Speicherlecks - Backtest-kompatibel: Spezieller Modus für die Optimierung von Strategie-Testern Broker-Sicherheitsfunktionen: - Verbindungsüberwachung : Verfolgung des Broker-Verbindungsstatus in Echtzeit - Datenvalidierung: Automatische Erkennung von veralteten oder ungültigen Kursdaten - Fehlerbehebung: Robuste Fehlerbehandlung mit automatischen Wiederholungsmechanismen



═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════

HANDELN WIE INSTITUTIONEN - ERWERBEN SIE QUANTFUSION BTC NOCH HEUTE

═ ══ ════════════════════════════════════════════════════════════





© 2025 Gori Germán Pablo