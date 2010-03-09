Expert Trend Analizer MT5
- Indikatoren
- German Pablo Gori
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 12
Expert Trend Analyzer MT5
Allgemeine Beschreibung
Der Expert Trend Analyzer MT5 ist ein umfassender technischer Indikator, der zur Identifizierung und Analyse von Markttrends entwickelt wurde. Dieser Indikator kombiniert mehrere technische Tools, um zuverlässige und genaue Handelssignale zu liefern.
Wichtigste Merkmale
Technische Komponenten
Adaptiver SuperTrend
-
Adaptiver Algorithmus, der sich an unterschiedliche Marktbedingungen anpasst
-
Mehrere Berechnungsperioden für höhere Genauigkeit
-
Klare Trendwechsel-Signale
Integrierte Bollinger Bänder
-
Drei Bänder mit konfigurierbaren Standardabweichungen
-
Indikatoren für Volatilität und Bandbreitenausweitung
-
Überkaufte und überverkaufte Signale
System mit mehreren gleitenden Durchschnitten
-
Einfache, exponentielle und gewichtete gleitende Durchschnitte
-
Verschiedene Perioden für die Trendanalyse
-
Kreuzungen und Signalbestätigungen
Bestätigungs-Oszillatoren
-
Integrierter RSI, Stochastik und MACD
-
Optimierte Konfiguration für verschiedene Assets
-
Automatische Divergenzfilter
Dynamische Levels
-
Automatische Berechnung von Unterstützungen und Widerständen
-
Echtzeit-Aktualisierung basierend auf den Marktbedingungen
-
Wichtige Reaktionszonen
Anwendungsfälle und Handelsstile
Trend-Handel
-
Frühzeitiges Erkennen von Trendwechseln
-
Bestätigung der Richtungsstärke
-
Verfolgen großer Trends
Scalping und Intraday-Handel
-
Schnelle Signale für kurzfristige Operationen
-
Volatilitätsfilter für bessere Einstiege
-
Optimiertes Risikomanagement
Swing-Handel
-
Mittelfristige Trendanalyse
-
Optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte
-
Verwaltung mehrerer Positionen
Reversal Trading
-
Erkennen von wichtigen Wendepunkten
-
Bestätigung mit mehreren Indikatoren
-
Gegentrend-Strategien
Wettbewerbsvorteile
Überlegene Genauigkeit
-
Fortschrittliche Algorithmen der technischen Analyse
-
Reduktion von Fehlsignalen durch mehrere Filter
-
Automatische Anpassung an die Marktbedingungen
Totale Vielseitigkeit
-
Kompatibel mit jedem Finanzwert
-
Konfigurierbar für verschiedene Handelsstile
-
Mehrere integrierte Strategien
Intuitive Schnittstelle
-
Leicht zu bedienendes Bedienfeld
-
Klare Signalvisualisierung
-
Informationen in Echtzeit
Integriertes Risikomanagement
-
Automatische Stop-Loss-Niveaus
-
Dynamische Positionsgrößenbestimmung
-
Risiko-Ertrags-Indikatoren
Umfassendes Alarmsystem
-
Visuelle und akustische Benachrichtigungen
-
E-Mail- und Handy-Benachrichtigungen
-
Anpassbare Konfiguration
Empfohlene Konfigurationen
Für die wichtigsten Devisenmärkte (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY)
-
H1-H4-Zeitrahmen für klarere Signale
-
Standardmäßige Werkskonfiguration
-
Verwendung von Marktsitzungsfiltern
Für Kryptowährungen (BTC/USD, ETH/USD)
-
Zeitrahmen M30-H1 für höhere Volatilität
-
Anpassung der Indikatorempfindlichkeit
-
24/7-Überwachung aktiviert
Für Indizes (S&P500, NASDAQ, DAX)
-
Zeitrahmen H4-D1 für stabilere Trends
-
Konservative Konfiguration empfohlen
-
Verwendung von Volumenfiltern
Visuelle Anpassung
Anpassbare Farbschemata
-
Mehrere Themen verfügbar
-
Anpassung an unterschiedliche Lichtverhältnisse
-
Farben differenziert nach Signaltyp
Positionierung des Dashboards
-
Einstellbare Position auf dem Diagramm
-
Konfigurierbare Größe
-
Anpassbare angezeigte Informationen