GoldMiner EA Pro MT5 - Expert Advisor für den Goldhandel

ÜBERBLICK

GoldMiner EA Pro ist ein Expert Advisor, der speziell für den automatisierten Goldhandel (XAUUSD) auf dem MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der EA nutzt mehrere technische Analysemethoden, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und verwaltet Positionen mit integriertem Risikomanagement.

HANDELSSTRATEGIE

Einstiegs-Logik
- Multi-Indikator-Zusammenflussanalyse
- Trendfolge-Ansatz
- Momentum-Bestätigung
- Validierung des Volumens
- Bewusstsein für Unterstützungs-/Widerstandsniveaus

Verwaltung von Positionen
- ATR-basierte Stop-Loss-Platzierung
- Dynamische Take-Profit-Berechnung
- Trailing-Stop-Funktionalität
- Break-even-Verwaltung
- Teilweise Positionsschließung

Ausstiegs-Strategie
- Zielbasierte Ausstiege
- Trendumkehr-Exits
- Zeitbasierte Ausstiege
- Schutz vor maximalem Drawdown

TECHNISCHE ANALYSE

Verwendete Indikatoren
- EMA zur Trenderkennung
- RSI für die Momentum-Analyse
- MACD für die Signalbestätigung
- ATR zur Messung der Volatilität
- Bollinger Bands für den Einstiegszeitpunkt

Signalerzeugung
- Abgleich mehrerer Indikatoren erforderlich
- Anwendung eines Trendfilters
- Überprüfung des Volatilitätsfilters
- Volumen-Bestätigung
- Zeitliche Filteroptionen

RISIKOMANAGEMENT

Geld-Management
- Option feste Losgröße
- Prozentuale Positionsgrößenbestimmung
- Kontokapitalschutz
- Maximales tägliches Verlustlimit
- Limit für maximale Positionen

Risiko-Kontrollen
- Stop-Loss bei jedem Handel
- Maximaler Spread-Filter
- Slippage-Kontrolle
- Nachrichtenfilter-Option
- Handelszeitbeschränkungen

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Eingabe-Parameter
- Indikatorperioden und -einstellungen
- Schwellenwert für das Zusammentreffen
- Signalempfindlichkeit
- Anforderung an die Trendstärke
- Volumen-Filterstufe

Verwaltung der Positionen
- Stop-Loss-Abstand (Pips oder ATR-Multiplikator)
- Take-Profit-Abstand (Pips oder ATR-Multiplikator)
- Trailing-Stop-Aktivierung
- Break-even-Auslöser
- Teilweise geschlossene Levels

Risiko-Parameter
- Losgröße oder Risikoprozentsatz
- Maximale Positionen
- Maximaler Tagesverlust
- Maximal zulässiger Spread
- Toleranz für Ausrutscher

Zeiteinstellungen
- Handelszeiten (Beginn/Ende)
- Filter für den Wochentag
- Feiertagskalender
- Vermeidung von Nachrichtenereignissen
- Server-Zeitverschiebung

OPERATIVE FUNKTIONEN

Ausführung von Aufträgen
- Ausführung von Marktaufträgen
- Option für Limitaufträge
- Unterstützung von OCO-Aufträgen
- Wiederholung im Fehlerfall
- Prüfung der Verbindungsstabilität

Positionsüberwachung
- P&L-Verfolgung in Echtzeit
- Überwachung der Aktienkurve
- Drawdown-Berechnung
- Leistungsstatistiken
- Protokollierung des Handelsverlaufs

Sicherheitsfunktionen
- Notschließfunktion für alle
- Tägliches Gewinnziel
- Maximaler Drawdown-Schutz
- Behandlung von Verbindungsverlusten
- Wiederherstellung des Neustarts der Plattform

LEISTUNGSOPTIMIERUNG

Backtesting-Empfehlungen
- Verwenden Sie hochwertige historische Daten
- Testen Sie im Zeitrahmen M15 oder H1
- Mindestens 1 Jahr Historie
- Berücksichtigung von Spreads
- Einbeziehung der Kommission

Vorwärts-Testen
- Beginnen Sie mit einem Demokonto
- Testen Sie mindestens 1 Monat lang
- Beobachten Sie verschiedene Marktbedingungen
- Parameter schrittweise anpassen
- Detailliertes Handelsjournal führen

EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN

Kontoanforderungen
- Mindestguthaben: 500 USD
- Empfohlenes Guthaben: 1000 USD oder höher
- Hebelwirkung: 1:100 oder höher
- Kontotyp: Standard oder ECN

Broker-Anforderungen
- Niedriger Spread für XAUUSD
- Schnelle Ausführung
- Keine Einschränkungen beim EA-Handel
- Zuverlässige Serververbindung
- Unterstützung der MT5-Plattform

Zeitrahmen-Einstellungen
- M15: Für den aktiven Handel
- H1: Für den Swing-Handel
- H4: Für den Positionshandel

ÜBERWACHUNG UND WARNUNGEN

Benachrichtigungssystem
- Benachrichtigungen über die Eröffnung/Schließung von Geschäften
- Tägliche Übersichtsberichte
- Gewinnziel erreicht-Benachrichtigungen
- Stop-Loss-Treffer-Benachrichtigungen
- Fehler-/Warnungsmeldungen

Benachrichtigungsmethoden
- E-Mail-Benachrichtigungen
- Push-Benachrichtigungen für Mobiltelefone
- On-Chart-Anzeige
- Terminal-Warnungen

TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN

Plattform: MetaTrader 5
Konto-Typ: Standard, ECN, oder Raw Spread
VPS empfohlen: Ja, für 24/7-Betrieb
Internetverbindung: Stabile Verbindung erforderlich

WICHTIGE HINWEISE

Risiko-Hinweis
Dieser Expert Advisor bietet keine Gewinngarantie. Jeder Handel ist mit einem Risiko verbunden. Die Performance in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu. Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement und handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren.

Testanforderungen
Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto. Überprüfen Sie, ob die Einstellungen Ihrer Risikotoleranz entsprechen. Überwachen Sie die Leistung regelmäßig. Passen Sie die Parameter entsprechend den Marktbedingungen an.

UNTERSTÜTZUNG

Für technische Unterstützung, Fragen zur Parameteroptimierung oder allgemeinen Support verwenden Sie bitte den Kommentarbereich oder das interne Nachrichtensystem von MQL5.com.

Apex Arrows - Indikator für Handelssignale

ÜBERBLICK

Apex Arrows ist ein technischer Indikator für MetaTrader 5, der visuelle Handelssignale durch Pfeilmarkierungen auf dem Chart liefert. Der Indikator nutzt mehrere technische Analysemethoden, um potenzielle Einstiegspunkte für Trades zu identifizieren.

SIGNALERZEUGUNG

Analyse-Methoden
- Überkreuzungen gleitender Durchschnitte
- RSI-Momentum-Analyse
- MACD-Signalbestätigung
- Preisaktionsmuster
- Bewertung der Trendstärke

Signalarten
- KAUFEN-Signale: Blaue/grüne Pfeile, die nach oben zeigen
- VERKAUFSSIGNALE: Rote/orange Pfeile, die nach unten zeigen
- Signalstärke wird durch Pfeilgröße oder Farbintensität angezeigt

Signal-Validierung
- Multi-Indikator-Bestätigung
- Überprüfung der Trendausrichtung
- Option zur Volumenvalidierung
- Filterung von Fehlsignalen
- Verhinderung von Repainting

TECHNISCHE KOMPONENTEN

Integrierte Indikatoren
- EMA für Trendrichtung
- RSI für die Schwungkraft
- MACD für das Signal-Timing
- ATR für die Volatilität
- Optionale Stochastik zur Bestätigung

Angewandte Filter
- Trendfilter zur Vermeidung von Gegentrendsignalen
- Volatilitätsfilter für die Marktlage
- Zeitfilter für Handelszeiten
- Spread-Filter für die Ausführungsqualität

VISUELLE ANZEIGE

Pfeil-Signale
- Klare Pfeilplatzierung im Chart
- Farbcodierung nach Signaltyp
- Größe einstellbar
- Position oberhalb/unterhalb von Kerzen
- Optionale Signaletiketten

Zusätzliche visuelle Elemente
- Optionale Trendlinien
- Unterstützungs-/Widerstandsniveaus
- Hervorhebung der Einstiegszone
- Stop-Loss- und Take-Profit-Marken

ALARMSYSTEM

Alert-Merkmale
- Signalwarnungen in Echtzeit
- Erkennung neuer Kerzen
- Trendwechsel-Benachrichtigungen
- Anpassbare Warnmeldungen

Methoden zur Benachrichtigung
- Visuelle Popup-Benachrichtigungen
- Ton-Benachrichtigungen
- E-Mail-Benachrichtigungen
- Push-Benachrichtigungen für mobile Geräte

Alarm-Steuerungen
- Aktivieren/Deaktivieren nach Signaltyp
- Benachrichtigung einmal pro Kerze möglich
- Benutzerdefinierte Tonauswahl
- Individuelle Anpassung der Warnmeldung

KONFIGURATIONSOPTIONEN

Signal-Einstellungen
- Indikator Perioden
- Einstellung der Empfindlichkeit
- Minimale Signalstärke
- Bestätigungsanforderungen
- Filter-Schwellenwerte

Visuelle Einstellungen
- Pfeilfarben (KAUFEN/VERKAUFEN)
- Größe der Pfeile
- Versatz der Pfeilposition
- Optionen für die Etikettenanzeige
- Linienstile und -farben

Filter-Einstellungen
- Stärke des Trendfilters
- Volatilitätsfilter-Stufe
- Zeitfilter (Handelsstunden)
- Maximum des Spread-Filters
- Schwellenwert des Volumenfilters

NUTZUNGSEMPFEHLUNGEN

Optimale Zeitrahmen
- M5: Scalping (hochfrequente Signale)
- M15: Tageshandel
- H1: Swing-Handel
- H4: Positionshandel

Geeignete Instrumente
- Wichtige Forex-Paare
- Gold und Silber
- Wichtige Indizes
- Liquide Kryptowährungen

Trading-Ansatz
- Pfeile als erstes Signal verwenden
- Bestätigen Sie mit Preisaktionen
- Überprüfen Sie den Trend im höheren Zeitrahmen
- Angemessenes Risikomanagement
- Stopp-Loss unter/über dem letzten Swing setzen

TIPPS ZUM RISIKOMANAGEMENT

Einstieg in die Position
- Auf Pfeil-Signal warten
- Bestätigen Sie mit Kerzenschluss
- Marktbedingungen prüfen
- Prüfen, ob der Spread angemessen ist
- Mit angemessener Losgröße einsteigen

Stop-Loss-Platzierung
- Unter/über dem letzten Swing
- ATR-basierter Abstand
- Unterstützungs-/Widerstandsniveau
- Fester Pip-Abstand
- Niemals ohne Stop Loss handeln

Gewinnmitnahme-Strategie
- Festes Risiko/Ertrags-Verhältnis (mindestens 1:1,5)
- Vorheriges Swing-Hoch/Tief
- Fibonacci-Ausdehnungsniveaus
- Trailing-Stop-Option
- Teilweise Gewinnmitnahme

LEISTUNGSOPTIMIERUNG

Backtesting
- Testen Sie zunächst auf einem Demokonto
- Verwenden Sie hochwertige historische Daten
- Testen Sie unter verschiedenen Marktbedingungen
- Bei Bedarf Sensibilität anpassen
- Ergebnisse dokumentieren

Optimierung der Parameter
- Beginnen Sie mit Standardeinstellungen
- Passen Sie einen Parameter nach dem anderen an
- Testen Sie die Änderungen gründlich
- Vermeiden Sie Überoptimierungen
- Einstellungen einfach halten

TECHNISCHE DATEN

Plattform: MetaTrader 5
Kompatibilität: Alle MT5-Builds
Ressourcenverbrauch: Niedrig
Berechnungsmodus: Echtzeit
Historische Analyse: Verfügbar

UNTERSTÜTZUNG

Für Fragen, Vorschläge oder technischen Support verwenden Sie bitte den Kommentarbereich oder das interne Nachrichtensystem von MQL5.com.

Gold Master Indicator MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Gold Master Indicator MT5 - Spezialisierter Indikator für den Goldhandel ÜBERBLICK Gold Master Indicator ist ein spezialisierter technischer Indikator, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Der Indikator kombiniert mehrere Analysemethoden, um umfassende Signale für Goldmarktbewegungen zu liefern. ANALYSE-KOMPONENTEN Trend-Analyse - EMA-basierte Trenderkennung - Trendbestätigung für mehrere Zeitrahmen - Messung der Trendstärke - Erkennung von Trendumkehrungen Momentum-A
Stoch Quad Rotation Signal MQL5
German Pablo Gori
5 (2)
Indikatoren
Stoch Quad Rotation Signal v1.3 - Professionelles Handelssystem Professionelles Multi-Stochastik-Handelssystem Stoch Quad Rotation Signal ist ein professioneller Handelsindikator, der auf der bekannten, von Mark Kurisko entwickelten Strategie basiert. Dieses fortschrittliche System kombiniert vier synchronisierte stochastische Oszillatoren mit exponentiellen gleitenden Durchschnitten und schafft so einen robusten Rahmen für die Identifizierung von Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlich
Apex Swing VWAP MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Apex Swing VWAP MT5 Beschreibung Apex Swing VWAP ist ein fortschrittlicher Indikator für MetaTrader 5, der die VWAP-Analyse (volumengewichteter Durchschnittspreis) mit der automatischen Erkennung signifikanter Swing-Punkte kombiniert. Diese Kombination bietet einen genauen Einblick in die Marktstimmung und potenzielle Umkehrpunkte. Wichtigste Merkmale Integrierte technische Analyse - Dynamischer VWAP von relevanten Umkehrpunkten - Historischer VWAP für langfristige Trendanalysen - Mehrere ko
Scanner Intelligence Hub
German Pablo Gori
Indikatoren
Scanner Intelligence Hub MT5 **ÜBERSICHT** Scanner Intelligence Hub ist ein professioneller Multi-Market-Analyse-Indikator, der für Trader entwickelt wurde, die ein umfassendes Scanning- und technisches Analysetool benötigen. Er integriert nahtlos Multi-Symbol- und Multi-Timeframe-Analysen mit fortschrittlichen Smart Money Concepts (SMC) in einer intuitiven, professionellen Schnittstelle. **SCHLÜSSELMERKMALE** **ERWEITERTE MULTI-MARKET-ANALYSE** - Gleichzeitiges Scannen von mehreren Währung
Basic Support and Resistance Indicator
German Pablo Gori
Indikatoren
Was ist dieser Indikator? Dieser Basic Support and Resistance Indicator -Free- wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, automatisch wichtige Marktniveaus, wie Unterstützungen und Widerstände, über mehrere Symbole und Zeitrahmen innerhalb der MetaTrader 5 (MT5) Plattform zu identifizieren. Er ist ein unverzichtbares Werkzeug für den Handel an verschiedenen Finanzmärkten, wie Forex, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen. Wichtigste Merkmale Automatische Erkennung von Unterstützungs- und Widerstan
FREE
RSI Divergence Suite Pro
German Pablo Gori
Indikatoren
RSI Divergence Suite Pro - Erweiterter Indikator für MetaTrader 5 Übersicht Der RSI Divergence Suite Pro ist ein fortschrittlicher technischer Indikator für MetaTrader 5, der automatisch Divergenzen zwischen Preis und RSI erkennt und hochpräzise Handelssignale liefert. Dieser professionelle Indikator kombiniert die Leistungsfähigkeit des RSI mit Divergenzanalyse, Multi-Timeframe-Unterstützung/Widerstand und einem vollständigen Alarmsystem. Hauptmerkmale Erweiterte Divergenzerkennung Vier Arten v
RSI Momentum Shift Detector
German Pablo Gori
Indikatoren
RSI Momentum Shift Detector - Indikator für Momentumveränderungen ÜBERBLICK Der RSI Momentum Shift Detector ist ein technischer Indikator, der mit Hilfe der RSI-Analyse signifikante Veränderungen im Kursmomentum erkennt. Der Indikator identifiziert Momentumverschiebungen, die auf potenzielle Trendwechsel oder Fortsetzungsmuster hinweisen können. MOMENTUM-ANALYSE Erkennungsmethoden - RSI-Level-Veränderungen - RSI-Neigungsanalyse - Momentum-Beschleunigung/Verlangsamung - Erkennung von Diverge
Apex Arrows MQL5
German Pablo Gori
Indikatoren
PEX ARROWS - PROFESSIONELLER INDIKATOR FÜR HANDELSSIGNALE ALLGEMEINE BESCHREIBUNG Apex Arrows ist ein leistungsstarker technischer Indikator, der speziell für MetaTrader 5 entwickelt wurde und klare und zuverlässige Handelssignale durch visuelle Pfeilmarkierungen auf Ihrem Chart liefert. Der Indikator kombiniert mehrere Komponenten der technischen Analyse, einschließlich Trendanalyse, Momentum-Bewertung und Volatilitätsmessung, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generiere
Swing Sentinel EA MT5
German Pablo Gori
Experten
Swing Sentinel EA MT5 Beschreibung Swing Sentinel EA ist ein intelligenter Expert Advisor, der für den Einsatz in Trends mit strategischen Pullbacks entwickelt wurde. Dieses System nutzt fortschrittliche technische Analysen, um Einstiegsmöglichkeiten in große Trends mit professionellem Risikomanagement zu identifizieren. Hauptmerkmale Professionelle Strategie - Trendfolge mit intelligenten Pullbacks - D1-Zeitrahmen-spezifische Optimierung - Integrierte Multi-Timeframe-Analyse Mehrschichtige
Accuracy M1 Scalper MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Genauigkeit M1 Scalper MT5 - Scalping-Indikator ÜBERBLICK Accuracy M1 Scalper ist ein technischer Indikator, der für Scalping auf dem M1-Zeitrahmen im MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der Indikator bietet eine schnelle Signalgenerierung für kurzfristige Handelsgelegenheiten mit Fokus auf schnellem Ein- und Ausstieg. SCALPING-METHODIK Signalgenerierung - Schnelle Indikatorberechnungen - Mehrfaches Bestätigungssystem - Niedrige Latenzzeit bei der Signalübermittlung - Analyse der Preisentwicklun
Expert Trend Analizer MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Expert Trend Analyzer MT5 Allgemeine Beschreibung Der Expert Trend Analyzer MT5 ist ein umfassender technischer Indikator, der zur Identifizierung und Analyse von Markttrends entwickelt wurde. Dieser Indikator kombiniert mehrere technische Tools, um zuverlässige und genaue Handelssignale zu liefern. Wichtigste Merkmale Technische Komponenten Adaptiver SuperTrend Adaptiver Algorithmus, der sich an unterschiedliche Marktbedingungen anpasst Mehrere Berechnungsperioden für höhere Genauigkeit Klare
Volume Structure Nexus MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Volumenstruktur Nexus MT5 Volume Structure Nexus ist ein fortschrittlicher Indikator, der die Analyse des institutionellen Volumens mit der Analyse der Marktstruktur für MetaTrader 5 kombiniert. Dieses Tool bietet einen vollständigen Überblick über das Volumenverhalten und die Preisstruktur. Wesentliche Merkmale Erweiterte Volumenanalyse - Erkennung signifikanter Kumulationen und Verteilungen - Analyse der Volumenströme in Echtzeit - Institutionelle Volumenindikatoren Marktstruktur-Analyse -
Squeeze Momentum Force MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Squeeze Momentum Force MT5 - Momentum- und Volatilitäts-Squeeze-Indikator ÜBERBLICK Squeeze Momentum Force ist ein technischer Indikator für MetaTrader 5, der die Erkennung von Volatilitäts-Squeeze mit der Momentum-Analyse kombiniert. Basierend auf den Konzepten des TTM Squeeze-Indikators von John Carter identifiziert dieses Tool Perioden geringer Volatilität (Squeeze), die häufig signifikanten Kursbewegungen vorausgehen. KERNKONZEPTE Volatilitäts-Squeeze-Erkennung Der Indikator erkennt Squ
Apex WilliamsR MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Apex WilliamsR MT5 Apex Williams %R MT5 ist ein professioneller technischer Indikator, der den traditionellen Williams %R-Oszillator um eine erweiterte Momentum-Analyse und mehrere Qualitätsfilter erweitert. Wichtigste Merkmale Intelligentes Signalsystem - Automatische Generierung von Kauf-/Verkaufssignalen - Qualitätsfilter zur Reduzierung von Fehlsignalen - Klare visuelle Indikatoren im Chart Erweiterte Divergenzanalyse - Automatische Divergenzerfassung - Integrierte Preis-Oszillator-Anal
EurUsd PRO
German Pablo Gori
Indikatoren
EUR/USD PRO - Institutioneller zusammengesetzter Indikator Ein professioneller Indikator, der speziell für EUR/USD optimiert wurde und die Konzepte der institutionellen Analyse in einem einzigen Tool zusammenfasst. Dieses System kombiniert DXY MTF-Analyse, Session-basierte VWAP, ADR/ATR-Metriken, Marktstruktur (BOS/CHOCH), SMC (FVG/OB), Cross-Asset-Korrelationen und ein Confluence-Panel mit einem Floating Signal. Es verfügt über eine neumorphe Benutzeroberfläche mit beweglichen Panels, Pip-ber
QuantFusion BTC MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
QUANTFUSION BTC - PROFESSIONELLER SMART MONEY INDIKATOR PREMIUM-BITCOIN-HANDELSSYSTEM - SMART-MONEY-ERKENNUNG QuantFusion BTC ist ein fortschrittlicher technischer Indikator, der speziell für den Handel mit Bitcoin/USD entwickelt und optimiert wurde . Er integriert institutionelle Smart Money Konzepte mit einer ausgefeilten Multi-Timeframe-Analyse, um hochwahrschei
