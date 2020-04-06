GoldMiner EA Pro MT5
- Experten
- German Pablo Gori
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 12
GoldMiner EA Pro MT5 - Expert Advisor für den Goldhandel
ÜBERBLICK
GoldMiner EA Pro ist ein Expert Advisor, der speziell für den automatisierten Goldhandel (XAUUSD) auf dem MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der EA nutzt mehrere technische Analysemethoden, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und verwaltet Positionen mit integriertem Risikomanagement.
HANDELSSTRATEGIE
Einstiegs-Logik
- Multi-Indikator-Zusammenflussanalyse
- Trendfolge-Ansatz
- Momentum-Bestätigung
- Validierung des Volumens
- Bewusstsein für Unterstützungs-/Widerstandsniveaus
Verwaltung von Positionen
- ATR-basierte Stop-Loss-Platzierung
- Dynamische Take-Profit-Berechnung
- Trailing-Stop-Funktionalität
- Break-even-Verwaltung
- Teilweise Positionsschließung
Ausstiegs-Strategie
- Zielbasierte Ausstiege
- Trendumkehr-Exits
- Zeitbasierte Ausstiege
- Schutz vor maximalem Drawdown
TECHNISCHE ANALYSE
Verwendete Indikatoren
- EMA zur Trenderkennung
- RSI für die Momentum-Analyse
- MACD für die Signalbestätigung
- ATR zur Messung der Volatilität
- Bollinger Bands für den Einstiegszeitpunkt
Signalerzeugung
- Abgleich mehrerer Indikatoren erforderlich
- Anwendung eines Trendfilters
- Überprüfung des Volatilitätsfilters
- Volumen-Bestätigung
- Zeitliche Filteroptionen
RISIKOMANAGEMENT
Geld-Management
- Option feste Losgröße
- Prozentuale Positionsgrößenbestimmung
- Kontokapitalschutz
- Maximales tägliches Verlustlimit
- Limit für maximale Positionen
Risiko-Kontrollen
- Stop-Loss bei jedem Handel
- Maximaler Spread-Filter
- Slippage-Kontrolle
- Nachrichtenfilter-Option
- Handelszeitbeschränkungen
KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN
Eingabe-Parameter
- Indikatorperioden und -einstellungen
- Schwellenwert für das Zusammentreffen
- Signalempfindlichkeit
- Anforderung an die Trendstärke
- Volumen-Filterstufe
Verwaltung der Positionen
- Stop-Loss-Abstand (Pips oder ATR-Multiplikator)
- Take-Profit-Abstand (Pips oder ATR-Multiplikator)
- Trailing-Stop-Aktivierung
- Break-even-Auslöser
- Teilweise geschlossene Levels
Risiko-Parameter
- Losgröße oder Risikoprozentsatz
- Maximale Positionen
- Maximaler Tagesverlust
- Maximal zulässiger Spread
- Toleranz für Ausrutscher
Zeiteinstellungen
- Handelszeiten (Beginn/Ende)
- Filter für den Wochentag
- Feiertagskalender
- Vermeidung von Nachrichtenereignissen
- Server-Zeitverschiebung
OPERATIVE FUNKTIONEN
Ausführung von Aufträgen
- Ausführung von Marktaufträgen
- Option für Limitaufträge
- Unterstützung von OCO-Aufträgen
- Wiederholung im Fehlerfall
- Prüfung der Verbindungsstabilität
Positionsüberwachung
- P&L-Verfolgung in Echtzeit
- Überwachung der Aktienkurve
- Drawdown-Berechnung
- Leistungsstatistiken
- Protokollierung des Handelsverlaufs
Sicherheitsfunktionen
- Notschließfunktion für alle
- Tägliches Gewinnziel
- Maximaler Drawdown-Schutz
- Behandlung von Verbindungsverlusten
- Wiederherstellung des Neustarts der Plattform
LEISTUNGSOPTIMIERUNG
Backtesting-Empfehlungen
- Verwenden Sie hochwertige historische Daten
- Testen Sie im Zeitrahmen M15 oder H1
- Mindestens 1 Jahr Historie
- Berücksichtigung von Spreads
- Einbeziehung der Kommission
Vorwärts-Testen
- Beginnen Sie mit einem Demokonto
- Testen Sie mindestens 1 Monat lang
- Beobachten Sie verschiedene Marktbedingungen
- Parameter schrittweise anpassen
- Detailliertes Handelsjournal führen
EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN
Kontoanforderungen
- Mindestguthaben: 500 USD
- Empfohlenes Guthaben: 1000 USD oder höher
- Hebelwirkung: 1:100 oder höher
- Kontotyp: Standard oder ECN
Broker-Anforderungen
- Niedriger Spread für XAUUSD
- Schnelle Ausführung
- Keine Einschränkungen beim EA-Handel
- Zuverlässige Serververbindung
- Unterstützung der MT5-Plattform
Zeitrahmen-Einstellungen
- M15: Für den aktiven Handel
- H1: Für den Swing-Handel
- H4: Für den Positionshandel
ÜBERWACHUNG UND WARNUNGEN
Benachrichtigungssystem
- Benachrichtigungen über die Eröffnung/Schließung von Geschäften
- Tägliche Übersichtsberichte
- Gewinnziel erreicht-Benachrichtigungen
- Stop-Loss-Treffer-Benachrichtigungen
- Fehler-/Warnungsmeldungen
Benachrichtigungsmethoden
- E-Mail-Benachrichtigungen
- Push-Benachrichtigungen für Mobiltelefone
- On-Chart-Anzeige
- Terminal-Warnungen
TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN
Plattform: MetaTrader 5
Konto-Typ: Standard, ECN, oder Raw Spread
VPS empfohlen: Ja, für 24/7-Betrieb
Internetverbindung: Stabile Verbindung erforderlich
WICHTIGE HINWEISE
Risiko-Hinweis
Dieser Expert Advisor bietet keine Gewinngarantie. Jeder Handel ist mit einem Risiko verbunden. Die Performance in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu. Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement und handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren.
Testanforderungen
Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto. Überprüfen Sie, ob die Einstellungen Ihrer Risikotoleranz entsprechen. Überwachen Sie die Leistung regelmäßig. Passen Sie die Parameter entsprechend den Marktbedingungen an.
UNTERSTÜTZUNG
Für technische Unterstützung, Fragen zur Parameteroptimierung oder allgemeinen Support verwenden Sie bitte den Kommentarbereich oder das interne Nachrichtensystem von MQL5.com.
-------------------
= ======= ===========================================================================
📌 PRODUCTO 7: APEX PFEILE MQL5
= ======= ===========================================================================
VOLLSTÄNDIGE BESCHREIBUNG:
-------------------
Apex Arrows - Indikator für Handelssignale
ÜBERBLICK
Apex Arrows ist ein technischer Indikator für MetaTrader 5, der visuelle Handelssignale durch Pfeilmarkierungen auf dem Chart liefert. Der Indikator nutzt mehrere technische Analysemethoden, um potenzielle Einstiegspunkte für Trades zu identifizieren.
SIGNALERZEUGUNG
Analyse-Methoden
- Überkreuzungen gleitender Durchschnitte
- RSI-Momentum-Analyse
- MACD-Signalbestätigung
- Preisaktionsmuster
- Bewertung der Trendstärke
Signalarten
- KAUFEN-Signale: Blaue/grüne Pfeile, die nach oben zeigen
- VERKAUFSSIGNALE: Rote/orange Pfeile, die nach unten zeigen
- Signalstärke wird durch Pfeilgröße oder Farbintensität angezeigt
Signal-Validierung
- Multi-Indikator-Bestätigung
- Überprüfung der Trendausrichtung
- Option zur Volumenvalidierung
- Filterung von Fehlsignalen
- Verhinderung von Repainting
TECHNISCHE KOMPONENTEN
Integrierte Indikatoren
- EMA für Trendrichtung
- RSI für die Schwungkraft
- MACD für das Signal-Timing
- ATR für die Volatilität
- Optionale Stochastik zur Bestätigung
Angewandte Filter
- Trendfilter zur Vermeidung von Gegentrendsignalen
- Volatilitätsfilter für die Marktlage
- Zeitfilter für Handelszeiten
- Spread-Filter für die Ausführungsqualität
VISUELLE ANZEIGE
Pfeil-Signale
- Klare Pfeilplatzierung im Chart
- Farbcodierung nach Signaltyp
- Größe einstellbar
- Position oberhalb/unterhalb von Kerzen
- Optionale Signaletiketten
Zusätzliche visuelle Elemente
- Optionale Trendlinien
- Unterstützungs-/Widerstandsniveaus
- Hervorhebung der Einstiegszone
- Stop-Loss- und Take-Profit-Marken
ALARMSYSTEM
Alert-Merkmale
- Signalwarnungen in Echtzeit
- Erkennung neuer Kerzen
- Trendwechsel-Benachrichtigungen
- Anpassbare Warnmeldungen
Methoden zur Benachrichtigung
- Visuelle Popup-Benachrichtigungen
- Ton-Benachrichtigungen
- E-Mail-Benachrichtigungen
- Push-Benachrichtigungen für mobile Geräte
Alarm-Steuerungen
- Aktivieren/Deaktivieren nach Signaltyp
- Benachrichtigung einmal pro Kerze möglich
- Benutzerdefinierte Tonauswahl
- Individuelle Anpassung der Warnmeldung
KONFIGURATIONSOPTIONEN
Signal-Einstellungen
- Indikator Perioden
- Einstellung der Empfindlichkeit
- Minimale Signalstärke
- Bestätigungsanforderungen
- Filter-Schwellenwerte
Visuelle Einstellungen
- Pfeilfarben (KAUFEN/VERKAUFEN)
- Größe der Pfeile
- Versatz der Pfeilposition
- Optionen für die Etikettenanzeige
- Linienstile und -farben
Filter-Einstellungen
- Stärke des Trendfilters
- Volatilitätsfilter-Stufe
- Zeitfilter (Handelsstunden)
- Maximum des Spread-Filters
- Schwellenwert des Volumenfilters
NUTZUNGSEMPFEHLUNGEN
Optimale Zeitrahmen
- M5: Scalping (hochfrequente Signale)
- M15: Tageshandel
- H1: Swing-Handel
- H4: Positionshandel
Geeignete Instrumente
- Wichtige Forex-Paare
- Gold und Silber
- Wichtige Indizes
- Liquide Kryptowährungen
Trading-Ansatz
- Pfeile als erstes Signal verwenden
- Bestätigen Sie mit Preisaktionen
- Überprüfen Sie den Trend im höheren Zeitrahmen
- Angemessenes Risikomanagement
- Stopp-Loss unter/über dem letzten Swing setzen
TIPPS ZUM RISIKOMANAGEMENT
Einstieg in die Position
- Auf Pfeil-Signal warten
- Bestätigen Sie mit Kerzenschluss
- Marktbedingungen prüfen
- Prüfen, ob der Spread angemessen ist
- Mit angemessener Losgröße einsteigen
Stop-Loss-Platzierung
- Unter/über dem letzten Swing
- ATR-basierter Abstand
- Unterstützungs-/Widerstandsniveau
- Fester Pip-Abstand
- Niemals ohne Stop Loss handeln
Gewinnmitnahme-Strategie
- Festes Risiko/Ertrags-Verhältnis (mindestens 1:1,5)
- Vorheriges Swing-Hoch/Tief
- Fibonacci-Ausdehnungsniveaus
- Trailing-Stop-Option
- Teilweise Gewinnmitnahme
LEISTUNGSOPTIMIERUNG
Backtesting
- Testen Sie zunächst auf einem Demokonto
- Verwenden Sie hochwertige historische Daten
- Testen Sie unter verschiedenen Marktbedingungen
- Bei Bedarf Sensibilität anpassen
- Ergebnisse dokumentieren
Optimierung der Parameter
- Beginnen Sie mit Standardeinstellungen
- Passen Sie einen Parameter nach dem anderen an
- Testen Sie die Änderungen gründlich
- Vermeiden Sie Überoptimierungen
- Einstellungen einfach halten
TECHNISCHE DATEN
Plattform: MetaTrader 5
Kompatibilität: Alle MT5-Builds
Ressourcenverbrauch: Niedrig
Berechnungsmodus: Echtzeit
Historische Analyse: Verfügbar
UNTERSTÜTZUNG
Für Fragen, Vorschläge oder technischen Support verwenden Sie bitte den Kommentarbereich oder das interne Nachrichtensystem von MQL5.com.
-------------------