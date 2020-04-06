



GoldMiner EA Pro MT5 - Expert Advisor für den Goldhandel





ÜBERBLICK





GoldMiner EA Pro ist ein Expert Advisor, der speziell für den automatisierten Goldhandel (XAUUSD) auf dem MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der EA nutzt mehrere technische Analysemethoden, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und verwaltet Positionen mit integriertem Risikomanagement.





HANDELSSTRATEGIE





Einstiegs-Logik

- Multi-Indikator-Zusammenflussanalyse

- Trendfolge-Ansatz

- Momentum-Bestätigung

- Validierung des Volumens

- Bewusstsein für Unterstützungs-/Widerstandsniveaus





Verwaltung von Positionen

- ATR-basierte Stop-Loss-Platzierung

- Dynamische Take-Profit-Berechnung

- Trailing-Stop-Funktionalität

- Break-even-Verwaltung

- Teilweise Positionsschließung





Ausstiegs-Strategie

- Zielbasierte Ausstiege

- Trendumkehr-Exits

- Zeitbasierte Ausstiege

- Schutz vor maximalem Drawdown





TECHNISCHE ANALYSE





Verwendete Indikatoren

- EMA zur Trenderkennung

- RSI für die Momentum-Analyse

- MACD für die Signalbestätigung

- ATR zur Messung der Volatilität

- Bollinger Bands für den Einstiegszeitpunkt





Signalerzeugung

- Abgleich mehrerer Indikatoren erforderlich

- Anwendung eines Trendfilters

- Überprüfung des Volatilitätsfilters

- Volumen-Bestätigung

- Zeitliche Filteroptionen





RISIKOMANAGEMENT





Geld-Management

- Option feste Losgröße

- Prozentuale Positionsgrößenbestimmung

- Kontokapitalschutz

- Maximales tägliches Verlustlimit

- Limit für maximale Positionen





Risiko-Kontrollen

- Stop-Loss bei jedem Handel

- Maximaler Spread-Filter

- Slippage-Kontrolle

- Nachrichtenfilter-Option

- Handelszeitbeschränkungen





KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN





Eingabe-Parameter

- Indikatorperioden und -einstellungen

- Schwellenwert für das Zusammentreffen

- Signalempfindlichkeit

- Anforderung an die Trendstärke

- Volumen-Filterstufe





Verwaltung der Positionen

- Stop-Loss-Abstand (Pips oder ATR-Multiplikator)

- Take-Profit-Abstand (Pips oder ATR-Multiplikator)

- Trailing-Stop-Aktivierung

- Break-even-Auslöser

- Teilweise geschlossene Levels





Risiko-Parameter

- Losgröße oder Risikoprozentsatz

- Maximale Positionen

- Maximaler Tagesverlust

- Maximal zulässiger Spread

- Toleranz für Ausrutscher





Zeiteinstellungen

- Handelszeiten (Beginn/Ende)

- Filter für den Wochentag

- Feiertagskalender

- Vermeidung von Nachrichtenereignissen

- Server-Zeitverschiebung





OPERATIVE FUNKTIONEN





Ausführung von Aufträgen

- Ausführung von Marktaufträgen

- Option für Limitaufträge

- Unterstützung von OCO-Aufträgen

- Wiederholung im Fehlerfall

- Prüfung der Verbindungsstabilität





Positionsüberwachung

- P&L-Verfolgung in Echtzeit

- Überwachung der Aktienkurve

- Drawdown-Berechnung

- Leistungsstatistiken

- Protokollierung des Handelsverlaufs





Sicherheitsfunktionen

- Notschließfunktion für alle

- Tägliches Gewinnziel

- Maximaler Drawdown-Schutz

- Behandlung von Verbindungsverlusten

- Wiederherstellung des Neustarts der Plattform





LEISTUNGSOPTIMIERUNG





Backtesting-Empfehlungen

- Verwenden Sie hochwertige historische Daten

- Testen Sie im Zeitrahmen M15 oder H1

- Mindestens 1 Jahr Historie

- Berücksichtigung von Spreads

- Einbeziehung der Kommission





Vorwärts-Testen

- Beginnen Sie mit einem Demokonto

- Testen Sie mindestens 1 Monat lang

- Beobachten Sie verschiedene Marktbedingungen

- Parameter schrittweise anpassen

- Detailliertes Handelsjournal führen





EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN





Kontoanforderungen

- Mindestguthaben: 500 USD

- Empfohlenes Guthaben: 1000 USD oder höher

- Hebelwirkung: 1:100 oder höher

- Kontotyp: Standard oder ECN





Broker-Anforderungen

- Niedriger Spread für XAUUSD

- Schnelle Ausführung

- Keine Einschränkungen beim EA-Handel

- Zuverlässige Serververbindung

- Unterstützung der MT5-Plattform





Zeitrahmen-Einstellungen

- M15: Für den aktiven Handel

- H1: Für den Swing-Handel

- H4: Für den Positionshandel





ÜBERWACHUNG UND WARNUNGEN





Benachrichtigungssystem

- Benachrichtigungen über die Eröffnung/Schließung von Geschäften

- Tägliche Übersichtsberichte

- Gewinnziel erreicht-Benachrichtigungen

- Stop-Loss-Treffer-Benachrichtigungen

- Fehler-/Warnungsmeldungen





Benachrichtigungsmethoden

- E-Mail-Benachrichtigungen

- Push-Benachrichtigungen für Mobiltelefone

- On-Chart-Anzeige

- Terminal-Warnungen





TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN





Plattform: MetaTrader 5

Konto-Typ: Standard, ECN, oder Raw Spread

VPS empfohlen: Ja, für 24/7-Betrieb

Internetverbindung: Stabile Verbindung erforderlich





WICHTIGE HINWEISE





Risiko-Hinweis

Dieser Expert Advisor bietet keine Gewinngarantie. Jeder Handel ist mit einem Risiko verbunden. Die Performance in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu. Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement und handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren.





Testanforderungen

Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto. Überprüfen Sie, ob die Einstellungen Ihrer Risikotoleranz entsprechen. Überwachen Sie die Leistung regelmäßig. Passen Sie die Parameter entsprechend den Marktbedingungen an.





UNTERSTÜTZUNG





Für technische Unterstützung, Fragen zur Parameteroptimierung oder allgemeinen Support verwenden Sie bitte den Kommentarbereich oder das interne Nachrichtensystem von MQL5.com.





Apex Arrows - Indikator für Handelssignale





ÜBERBLICK





Apex Arrows ist ein technischer Indikator für MetaTrader 5, der visuelle Handelssignale durch Pfeilmarkierungen auf dem Chart liefert. Der Indikator nutzt mehrere technische Analysemethoden, um potenzielle Einstiegspunkte für Trades zu identifizieren.





SIGNALERZEUGUNG





Analyse-Methoden

- Überkreuzungen gleitender Durchschnitte

- RSI-Momentum-Analyse

- MACD-Signalbestätigung

- Preisaktionsmuster

- Bewertung der Trendstärke





Signalarten

- KAUFEN-Signale: Blaue/grüne Pfeile, die nach oben zeigen

- VERKAUFSSIGNALE: Rote/orange Pfeile, die nach unten zeigen

- Signalstärke wird durch Pfeilgröße oder Farbintensität angezeigt





Signal-Validierung

- Multi-Indikator-Bestätigung

- Überprüfung der Trendausrichtung

- Option zur Volumenvalidierung

- Filterung von Fehlsignalen

- Verhinderung von Repainting





TECHNISCHE KOMPONENTEN





Integrierte Indikatoren

- EMA für Trendrichtung

- RSI für die Schwungkraft

- MACD für das Signal-Timing

- ATR für die Volatilität

- Optionale Stochastik zur Bestätigung





Angewandte Filter

- Trendfilter zur Vermeidung von Gegentrendsignalen

- Volatilitätsfilter für die Marktlage

- Zeitfilter für Handelszeiten

- Spread-Filter für die Ausführungsqualität





VISUELLE ANZEIGE





Pfeil-Signale

- Klare Pfeilplatzierung im Chart

- Farbcodierung nach Signaltyp

- Größe einstellbar

- Position oberhalb/unterhalb von Kerzen

- Optionale Signaletiketten





Zusätzliche visuelle Elemente

- Optionale Trendlinien

- Unterstützungs-/Widerstandsniveaus

- Hervorhebung der Einstiegszone

- Stop-Loss- und Take-Profit-Marken





ALARMSYSTEM





Alert-Merkmale

- Signalwarnungen in Echtzeit

- Erkennung neuer Kerzen

- Trendwechsel-Benachrichtigungen

- Anpassbare Warnmeldungen





Methoden zur Benachrichtigung

- Visuelle Popup-Benachrichtigungen

- Ton-Benachrichtigungen

- E-Mail-Benachrichtigungen

- Push-Benachrichtigungen für mobile Geräte





Alarm-Steuerungen

- Aktivieren/Deaktivieren nach Signaltyp

- Benachrichtigung einmal pro Kerze möglich

- Benutzerdefinierte Tonauswahl

- Individuelle Anpassung der Warnmeldung





KONFIGURATIONSOPTIONEN





Signal-Einstellungen

- Indikator Perioden

- Einstellung der Empfindlichkeit

- Minimale Signalstärke

- Bestätigungsanforderungen

- Filter-Schwellenwerte





Visuelle Einstellungen

- Pfeilfarben (KAUFEN/VERKAUFEN)

- Größe der Pfeile

- Versatz der Pfeilposition

- Optionen für die Etikettenanzeige

- Linienstile und -farben





Filter-Einstellungen

- Stärke des Trendfilters

- Volatilitätsfilter-Stufe

- Zeitfilter (Handelsstunden)

- Maximum des Spread-Filters

- Schwellenwert des Volumenfilters





NUTZUNGSEMPFEHLUNGEN





Optimale Zeitrahmen

- M5: Scalping (hochfrequente Signale)

- M15: Tageshandel

- H1: Swing-Handel

- H4: Positionshandel





Geeignete Instrumente

- Wichtige Forex-Paare

- Gold und Silber

- Wichtige Indizes

- Liquide Kryptowährungen





Trading-Ansatz

- Pfeile als erstes Signal verwenden

- Bestätigen Sie mit Preisaktionen

- Überprüfen Sie den Trend im höheren Zeitrahmen

- Angemessenes Risikomanagement

- Stopp-Loss unter/über dem letzten Swing setzen





TIPPS ZUM RISIKOMANAGEMENT





Einstieg in die Position

- Auf Pfeil-Signal warten

- Bestätigen Sie mit Kerzenschluss

- Marktbedingungen prüfen

- Prüfen, ob der Spread angemessen ist

- Mit angemessener Losgröße einsteigen





Stop-Loss-Platzierung

- Unter/über dem letzten Swing

- ATR-basierter Abstand

- Unterstützungs-/Widerstandsniveau

- Fester Pip-Abstand

- Niemals ohne Stop Loss handeln





Gewinnmitnahme-Strategie

- Festes Risiko/Ertrags-Verhältnis (mindestens 1:1,5)

- Vorheriges Swing-Hoch/Tief

- Fibonacci-Ausdehnungsniveaus

- Trailing-Stop-Option

- Teilweise Gewinnmitnahme





LEISTUNGSOPTIMIERUNG





Backtesting

- Testen Sie zunächst auf einem Demokonto

- Verwenden Sie hochwertige historische Daten

- Testen Sie unter verschiedenen Marktbedingungen

- Bei Bedarf Sensibilität anpassen

- Ergebnisse dokumentieren





Optimierung der Parameter

- Beginnen Sie mit Standardeinstellungen

- Passen Sie einen Parameter nach dem anderen an

- Testen Sie die Änderungen gründlich

- Vermeiden Sie Überoptimierungen

- Einstellungen einfach halten





TECHNISCHE DATEN





Plattform: MetaTrader 5

Kompatibilität: Alle MT5-Builds

Ressourcenverbrauch: Niedrig

Berechnungsmodus: Echtzeit

Historische Analyse: Verfügbar





UNTERSTÜTZUNG





Für Fragen, Vorschläge oder technischen Support verwenden Sie bitte den Kommentarbereich oder das interne Nachrichtensystem von MQL5.com.





