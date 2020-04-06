BTC Reflexion ATR H2 Master ist ein vollautomatisches Handelssystem, das ausschließlich für BTCUSD im H2-Zeitrahmen entwickelt wurde. Es kombiniert ein direktionales Modell, das auf ReflexPeriod, OSMA und Bollinger Bands basiert, mit einem dynamischen Risikomanagement-Algorithmus auf Basis von ATR, der einen effizienten Betrieb unter hochvolatilen Marktbedingungen ermöglicht.

Der EA ist für IC Markets optimiert, kann aber an jeden Broker mit vernünftigen Spreads angepasst werden.





Wichtigste Merkmale

1. Einstiegslogik basierend auf ReflexPeriod + OSMA + Bollinger Bands

Das System verwendet Bollinger Bands (Periode 100), um Expansions- und Kontraktionsphasen zu erkennen, ReflexPeriod 75, um Preisimpulsänderungen zu messen, und OSMA (EMA 3/17/9), um die Bewegungsstärke zu bestätigen, bevor ein Handel eröffnet wird.

Diese Kombination filtert schwache Einstiege heraus und konzentriert sich auf Bewegungen mit solidem Momentum.

2. Dynamischer ATR-basierter Stop Loss und Take Profit

Der EA berechnet SL und TP automatisch entsprechend der aktuellen Marktvolatilität.

Angewandte Formeln:

SL = ATR × 1.1

TP = ATR × 0.28

Dadurch kann sich das System an plötzliche Volatilitätsspitzen anpassen, vorzeitige Stop-Loss-Treffer vermeiden und ein konsistentes Risiko-Ertrags-Verhalten beibehalten.

3. Stabilität speziell für H2

Die Strategie wurde für den H2-Zeitrahmen entwickelt, in dem BTC dazu neigt, klarere und breitere Bewegungen mit weniger Rauschen als in niedrigeren Zeitrahmen zu erzeugen. Dies verbessert die Zuverlässigkeit der Signale und die Qualität des Handels.

4. Backtest-Leistung

Ersteinlage: 200 USD

Gesamtnettogewinn: 2.288 USD

Gewinnfaktor: 2,22

Gewinnrate: 88%-89%

Max Drawdown: 19%

Sharpe Ratio: 8.26

Recovery Factor: 16.54

Diese Ergebnisse spiegeln ein konsistentes und robustes System wider, das auch bei extremer Volatilität leistungsfähig ist.

5. Professionelles Geldmanagement

Der EA verwendet eine automatische Losgröße mit einem Risiko von ca. 70 USD pro Handel.

Mit dieser Konfiguration können auch kleine Konten (ab 200 USD) effektiv betrieben werden.





Anforderungen und Empfehlungen

Symbol: BTCUSD

Zeitrahmen: H2

Optimiert für: IC Markets

Kompatibel mit: jedem ECN-Broker

VPS empfohlen, aber nicht zwingend erforderlich