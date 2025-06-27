Stoch Quad Rotation Signal MQL5

5

Stoch Quad Rotation Signal v1.3 - Professionelles Handelssystem

Professionelles Multi-Stochastik-Handelssystem

Stoch Quad Rotation Signal ist ein professioneller Handelsindikator, der auf der bekannten, von Mark Kurisko entwickelten Strategie basiert. Dieses fortschrittliche System kombiniert vier synchronisierte stochastische Oszillatoren mit exponentiellen gleitenden Durchschnitten und schafft so einen robusten Rahmen für die Identifizierung von Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit über alle Zeitrahmen und Märkte hinweg.

Schlüsselprinzip: Der Indikator analysiert die Ausrichtung und Rotation mehrerer stochastischer Oszillatoren über verschiedene Zeiträume hinweg, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Wenn sich alle vier Stochastiks in dieselbe Richtung ausrichten und dabei die Trendfilter beachten, generiert das System Handelssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit.

Wichtigste Merkmale

Vierfach-Stochastik-System

Vier unabhängige stochastische Oszillatoren (9/3, 14/3, 40/4, 60/10) arbeiten harmonisch zusammen, um Konvergenz und Signalstärke in mehreren Zeitrahmen zu erkennen.

Dreifacher EMA-FilterDrei

exponentielle gleitende Durchschnitte (20, 50, 200) bieten eine umfassende Trendanalyse und Filterung zur Vermeidung von Gegentrendsignalen.

SignalbewertungssystemErweitertes

1-5-Basisbewertungssystem oder optionales 1-10-Erweiterungsbewertungssystem bewertet die Signalqualität auf der Grundlage mehrerer Bestätigungsfaktoren.

VWAP-Analyse

Volumengewichtete Durchschnittspreisberechnung mit Standardabweichungsbändern für die Preisanalyse auf institutioneller Ebene.

Multi-Timeframe-Filter

Ein optionaler stochastischer Filter mit höherem Zeitrahmen gewährleistet die Anpassung an größere Markttrends vor der Signalgenerierung.

Volumenbestätigung

Der Volumenfilter vergleicht das aktuelle Volumen mit dem gleitenden Durchschnitt, um eine echte Marktteilnahme zu bestätigen.

Mustererkennung

Erkennt Divergenzen, Flaggenmuster, harmonische ABCD-Muster und Candlestick-Formationen für zusätzliche Signaltypen.

Fraktalanalyse

Identifiziert wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus mithilfe der Fraktalmathematik mit optionaler Visualisierung der Niveaus.

Erkennung von Marktregimen

Automatische Erkennung von Marktbedingungen: starker Trend, schwacher Trend, Rangebound, hohe Volatilität oder geringe Volatilität.

Multi-Symbol-Scanner

Scannt mehrere Währungspaare oder Instrumente gleichzeitig mit anpassbarer Aktualisierungsfrequenz und Signalwarnungen.

Interaktives Dashboard

Echtzeit-Informationspanel mit Anzeige von stochastischen Werten, Trendstatus, Signalstärke und Volumenanalyse. Vollständig verschiebbare Schnittstelle.

Multi-Channel-Warnungen

Umfassendes Warnsystem: Benachrichtigungen auf dem Bildschirm, mobile Push-Nachrichten, E-Mail und Telegram-Bot-Integration.

Signalarten
Regelmäßige Kauf-/Verkaufssignale

, die generiert werden, wenn sich Stoch1 und Stoch2 in überverkauften/überkauften Zonen mit Trendbestätigung kreuzen.

Super-Kauf-/Verkaufssignale

Premium-Signale, bei denen alle vier Stochastiken übereinstimmen müssen, was auf extrem wahrscheinliche Setups hinweist.

Divergenzsignale

Identifiziert Kurs-Oszillator-Divergenzen, die auf mögliche Trendumkehrungen oder -fortsetzungen hindeuten.

Mustersignale

Erkennt Flaggenmuster, harmonische ABCD-Setups und Candlestick-Formationen zur Bestätigung der technischen Analyse.

KEINE WIEDERHOLUNG: Alle Signale werden nur auf geschlossenen Bars generiert. Die Backtesting-Ergebnisse entsprechen der Echtzeit-Performance und gewährleisten vollständige Transparenz und Zuverlässigkeit.

Technische Spezifikationen

Parameter Standardwert Beschreibung
Stoch1 K-Periode 9 Schnelle Stochastik für Scalping und schnelle Signale
Stoch2 K-Periode 14 Schnelle Stochastik für Bestätigung
Stoch3 K-Periode 40 Mittelfristige Stochastik für Trendausrichtung
Stoch4 K-Periode 60 Volle Stochastik für große Trendanalyse
EMA Fast 20 Kurzfristiger Trendfilter (Kurisko-Spezifikation)
EMA Medium 50 Mittelfristige Trendidentifikation
EMA Slow 200 Langfristiger Trend und große Unterstützung/Widerstand
Oversold Level 20.0 Schwelle für überverkauften Zustand
Überkauft Level 80.0 Schwelle für überkauften Zustand
Volumen MA Periode 20 Periode für gleitenden Durchschnittsfilter

Signal-Scoring-System

Der Indikator verfügt über ein intelligentes Scoring-System, das die Signalqualität auf der Grundlage mehrerer Faktoren bewertet:

Basisbewertung (1-5 Skala)
  • Punktzahl 1: Minimale Bestätigung - Ein Stochastik in der Zielzone
  • Punktzahl 2: Einfaches Signal - Zwei Stochastiks in einer Linie
  • Punktzahl 3: Gutes Signal - Zwei Stochastiks + Trendfilter
  • Punktzahl 4: Starkes Signal - Drei Stochastiks im Einklang mit dem Trend
  • Punktzahl 5: Ausgezeichnetes Signal - Alle vier Stochastiks + vollständige Bestätigung

Erweitertes Scoring (Skala 1-10) - Optional

Wenn aktiviert, fügt das erweiterte Scoring-System zusätzliche Faktoren hinzu:

  • Volumenbestätigung (fügt 1-2 Punkte hinzu)
  • VWAP-Ausrichtung (fügt 1 Punkt hinzu)
  • Multi-Timeframe-Bestätigung (fügt 1-2 Punkte hinzu)
  • Bonus für Mustererkennung (fügt 1 Punkt hinzu)
  • Ausrichtung auf fraktale Unterstützung/Widerstand (fügt 1 Punkt hinzu)
Empfehlung: Beginnen Sie mit einer Mindestpunktzahl von 2-3 für das Basissystem oder 7-8 für das fortgeschrittene System. Passen Sie die Punktzahl je nach Ihrer Risikotoleranz und Ihrem Handelsstil an.

Multi-Symbol-Scanner

Der integrierte Scanner überwacht mehrere Instrumente gleichzeitig und bietet einen umfassenden Marktüberblick:

  • Automatische Handhabung von Symbol-Suffixen: Funktioniert mit jedem Broker-Suffix (.pro, .i, .raw, etc.)
  • Anpassbare Symbolliste: Überwachen Sie jede Kombination von Devisenpaaren, Indizes, Rohstoffen oder Kryptowährungen
  • Echtzeit-Aktualisierungen: Konfigurierbare Aktualisierungsrate von 1 bis 60 Sekunden
  • Anzeige der Signalstärke: Visuelle Anzeige der Signalqualität für jedes Instrument
  • Trendstatus-Visualisierung: Farbcodierte Hintergründe zeigen bullische, bearische oder neutrale Bedingungen an
  • Optionale Warnungen: Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn neue Signale auf gescannten Instrumenten erscheinen
  • Minimierbare Schnittstelle: Scanner einklappen, um Bildschirmplatz zu sparen, wenn er nicht benötigt wird
Professioneller Arbeitsablauf: Verwenden Sie den Scanner, um die stärksten Setups für mehrere Märkte zu identifizieren, und wechseln Sie dann zu diesem Chart, um eine detaillierte Analyse mit der vollständigen Indikatorensuite durchzuführen.

Dashboard-Funktionen

Das interaktive Dashboard bietet Marktanalysen auf einen Blick

:
  • Echtzeitwerte für alle vier stochastischen Oszillatoren
  • Aktueller Trendstatus (Bullish/Bearish/Sideways)
  • Signalstärke-Indikator (Skala 1-5 oder 1-10)
  • Analyse der Volumenintensität
  • Identifizierung des Marktregimes
  • VWAP-Position und Abweichung
  • Täglicher Signalzähler (optional)
  • Anzeige des aktuellen Zeitrahmens
  • Vollständig verschiebbare Positionierung
  • Farbkodierte visuelle Zustände

Alarmsystem

Mehrere Benachrichtigungskanäle
  • Bildschirm-Benachrichtigungen: Standard MT5 Popup-Benachrichtigungen mit Ton
  • Mobile Push-Benachrichtigungen: Senden von Benachrichtigungen direkt an die MetaTrader Mobile App
  • E-Mail-Benachrichtigungen: Erhalten Sie detaillierte Signalinformationen per E-Mail
  • Telegram Bot-Integration: Echtzeit-Benachrichtigungen über den Telegram-Messenger

Konfigurierbare Arten von Alarmen
  • Reguläre Kauf-/Verkaufssignale
  • Super-Signale (alle Stochastiken ausgerichtet)
  • Alarme zur Erkennung von Divergenzen
  • Mustererkennungs-Benachrichtigungen
  • Scanner-Multi-Symbol-Warnungen
Telegramm-Einrichtung: Um Telegram-Benachrichtigungen zu nutzen, müssen Sie WebRequest für https://api.telegram.org in den MT5-Einstellungen aktivieren (Tools > Optionen > Expert Advisors). Geben Sie Ihr Bot-Token und Ihre Chat-ID in die Indikatorparameter ein.

Erweiterte Funktionen

VWAP-Analyse

Die Berechnung des volumengewichteten Durchschnittspreises bietet eine Preisanalyse auf institutioneller Ebene. Der Indikator berechnet den VWAP mit Standardabweichungsbändern und hilft so, Fair-Value-Zonen und potenzielle Umkehrbereiche zu identifizieren. Optionale Visualisierung auf dem Chart verfügbar.

Fraktale Unterstützung/Widerstand

Die automatische Erkennung von fraktalen Hochs und Tiefs schafft dynamische Unterstützungs- und Widerstandsebenen. Das System identifiziert sowohl reguläre Fraktale als auch "Superfraktale" (Bestätigungen mit höherem Zeitrahmen) für erhöhte Zuverlässigkeit.

Marktregime-Erkennung

Der Indikator klassifiziert automatisch die aktuellen Marktbedingungen:

  • Starker Trend: Klare direktionale Bewegung mit ausgerichteten EMAs
  • Schwacher Trend: Richtungsweisende Tendenz, aber mit geringerer Dynamik
  • Begrenzte Handelsspanne: Seitwärtsgerichtete Kursbewegung zwischen Unterstützung/Widerstand
  • Hohe Volatilität: Große Kursschwankungen und erhöhte ATR
  • Geringe Volatilität: Komprimierte Spannen und geringere Bewegung

Mustererkennung

Optionale Erkennungsmodule für verschiedene technische Muster:

  • Divergenzen: Regelmäßige und versteckte Divergenzen zwischen Preis und Stochastik
  • Flaggen-Muster: Fortsetzungsmuster, die eine Wiederaufnahme des Trends signalisieren
  • ABCD-Patterns: Harmonische Preisstrukturen auf der Grundlage von Fibonacci-Beziehungen
  • Candlestick-Patterns: Klassische Formationen wie Engulfing, Hammer, Shooting Star (optional)

Nutzungsrichtlinien

Empfohlene Einstellungen nach Handelsstil

Handelsstil Zeitrahmen Min-Score-Filter
Scalping M1, M5 2-3 Volumenfilter EIN, MTF-Filter optional
Day Trading M15, M30, H1 3-4 Alle Filter EIN, MTF empfohlen
Swing Trading H4, D1 4-5 Trendfilter EIN, MTF-Filter EIN
Position Trading D1, W1 5 (nur Supersignale) Alle Filter aktiviert, erweitertes Scoring

Best Practices
  • Vollständigen Trendfilter verwenden: Aktivieren Sie "ALLE Signaltypen filtern" für sichereren Handel und weniger Fehlsignale
  • Konservativ beginnen: Beginnen Sie mit höheren Mindestpunktzahlen (3-4) und passen Sie diese schrittweise an die Ergebnisse an.
  • Kombinieren Sie mit Price Action: Bestätigen Sie Signale mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Chartmustern
  • Marktregime berücksichtigen: Aggressiveres Handeln in trendigen Märkten, vorsichtigeres Handeln in Schwankungsbreiten
  • Multi-Timeframe-Bestätigung verwenden: Überprüfen Sie die Ausrichtung höherer Zeitrahmen, bevor Sie in den Handel einsteigen
  • Volumen überwachen: Eine starke Volumenbestätigung weist auf Signale mit höherer Wahrscheinlichkeit hin.
  • Beachten Sie das Risikomanagement: Kein Indikator ist perfekt - verwenden Sie immer angemessene Stop-Losses und Positionsgrößen

Kompatibilität und Anforderungen

Brokerkompatibilität

Der Indikator ist so konzipiert, dass er mit allen wichtigen Brokern und Kontotypen funktioniert

:
Alpari IC Markets FXCM XM Global Pepperstone OANDA Admiral Markets Jeder MT5 Broker

Asset-Klassen
Forex Indizes Rohstoffe Kryptowährungen Aktien Futures

Technische Anforderungen
  • Plattform: MetaTrader 5 (Build 3000 oder höher empfohlen)
  • Betriebssysteme: Windows, macOS (über Wine), Linux (über Wine)
  • Speicher: Mindestens 4GB RAM empfohlen für Multi-Symbol-Scanning
  • Internet: Stabile Verbindung für Echtzeitwarnungen und Scanner erforderlich
Kompatibel mit Strategy Tester: Der Indikator funktioniert perfekt im MT5 Strategy Tester für Backtesting und Optimierung. Alle Signale werden nur auf geschlossenen Bars berechnet, um sicherzustellen, dass die Backtest-Ergebnisse der Echtzeit-Performance entsprechen.

Mark Kurisko's Strategy Foundation

: Dieser Indikator basiert auf der Handelsmethodik von Mark Kurisko, einem professionellen Händler, der für seinen multistochastischen Ansatz zur Marktanalyse bekannt ist. Das Kernkonzept dreht sich um die "Rotation" mehrerer stochastischer Oszillatoren:

  • Stochastic Alignment: Wenn sich die schnelleren Stochastiks in überverkauften/überkauften Zonen kreuzen, während die langsameren Stochastiks die Richtung bestätigen, ergeben sich mit hoher Wahrscheinlichkeit Setups
  • EMA-Filter: Der 20 EMA fungiert als dynamisches Unterstützungs-/Widerstandsniveau und filtert Trades, die sich an den vorherrschenden Trends orientieren
  • Harmonie mehrerer Zeitrahmen: Durch die Verwendung von Stochastiken mit unterschiedlichen Zeiträumen (9, 14, 40, 60) erfasst das System sowohl das kurzfristige Momentum als auch die längerfristige Trendrichtung
  • Fokus auf Risikomanagement: Die Strategie setzt auf Qualität statt Quantität, indem sie auf optimale Setups wartet, anstatt Trades zu forcieren
Pädagogischer Wert: Dieser Indikator bietet eine vollständige Umsetzung der Methodik von Kurisko und fügt moderne Erweiterungen wie VWAP-Analyse, Mustererkennung und Multi-Symbol-Scanning hinzu.

Leistungsüberlegungen

Optimierungshinweise
  • Scanner-Symbole: Beschränken Sie den Scanner auf 5-10 Symbole für eine optimale Leistung
  • Aktualisierungsfrequenz: Stellen Sie die Scanner-Aktualisierung auf 5-10 Sekunden ein, um die CPU-Last zu verringern.
  • Erkennung von Mustern: Deaktivieren Sie nicht verwendete Mustertypen, um die Berechnungsgeschwindigkeit zu erhöhen.
  • Diagramm-Objekte: Aktivieren Sie "Aggressive Bereinigung", um alte visuelle Objekte automatisch zu entfernen
  • Historische Daten: Stellen Sie sicher, dass ausreichend historische Daten geladen sind (mindestens 500 Balken empfohlen)

Speicherverwaltung

Der Indikator verwaltet die Ressourcen effizient durch

:
  • Optimierte Pufferberechnungen (es werden nur neue Balken neu berechnet)
  • Automatische Bereinigung von veralteten visuellen Objekten
  • Intelligenter Scanner, der nur geänderte Werte aktualisiert
  • Ordnungsgemäße Handle-Verwaltung und Freigabe bei Deinitialisierung

Eingabeparameter-Kategorien

Kurisko Stochastische Einstellungen

Konfigurieren Sie die vier wichtigsten stochastischen Oszillatoren entsprechend Ihren Handelsvorlieben. Die Standardwerte basieren auf den ursprünglichen Spezifikationen von Mark Kurisko und eignen sich für die meisten Händler.

EMAs und Trend-Einstellungen

Passen Sie die drei exponentiellen gleitenden Durchschnitte an Ihren Markt und Zeitrahmen an. Die voreingestellte 20/50/200-Kombination ist weit verbreitet und in vielen Anlageklassen effektiv.

Niveaus und Signale

Passen Sie überverkaufte/überkaufte Niveaus an und aktivieren/deaktivieren Sie verschiedene Signaltypen. Der Trendfilter ist sehr empfehlenswert, um falsche Signale zu reduzieren.

Scoring-System

Kontrollieren Sie die Anforderungen an die Signalqualität. Höhere Mindestpunktzahlen erzeugen weniger, aber hochwertigere Signale. Das erweiterte Scoring bietet eine genauere Kontrolle.

VWAP-Analyse

Aktivieren Sie VWAP-Berechnungen für die Preisanalyse auf institutioneller Ebene. Besonders nützlich für den Intraday-Handel und die Identifizierung des Fair Value.

Marktregime und Volumen

Ermöglicht die automatische Erkennung von Marktbedingungen und die Filterung des Volumens zur Anpassung an die sich ändernde Marktdynamik.

Multi-Timeframe-Analyse

Fügen Sie Bestätigungen für höhere Timeframes hinzu, um die Anpassung an größere Trends zu gewährleisten. Wählen Sie den passenden höheren Zeitrahmen für Ihren Handelsstil.

Fraktale und Unterstützung/Widerstand

Aktivieren Sie die Fraktalerkennung, um wichtige Kursniveaus zu identifizieren. Die optionale Visualisierung zeichnet horizontale Linien auf Fraktalebenen.

Erweiterte Funktionen

Aktivieren Sie zusätzliche Module zur Mustererkennung, einschließlich Divergenzen, Flaggenmuster, ABCD-Harmonien und Candlestick-Muster.

Bewertungen 2
Gary
533
Gary 2025.09.07 08:54 
 

An absolutely incredible tool when used in conjunction with other indicators Im the same as many of you we are still trying to find our way to profitability and find something that actually works and trust me I've spent thousands on different indicators and ea's this is an amazing tool and if you use this in conjunction with other indicators and experiment I believe you can find a working formula.

Pascal Murundelger
3178
Pascal Murundelger 2025.08.29 11:00 
 

Very nice

Antwort auf eine Rezension