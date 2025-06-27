Stoch Quad Rotation Signal MQL5

Professionelles Multi-Stochastik-Handelssystem





Stoch Quad Rotation Signal ist ein professioneller Handelsindikator, der auf der bekannten, von Mark Kurisko entwickelten Strategie basiert. Dieses fortschrittliche System kombiniert vier synchronisierte stochastische Oszillatoren mit exponentiellen gleitenden Durchschnitten und schafft so einen robusten Rahmen für die Identifizierung von Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit über alle Zeitrahmen und Märkte hinweg. Schlüsselprinzip: Der Indikator analysiert die Ausrichtung und Rotation mehrerer stochastischer Oszillatoren über verschiedene Zeiträume hinweg, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Wenn sich alle vier Stochastiks in dieselbe Richtung ausrichten und dabei die Trendfilter beachten, generiert das System Handelssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit.

Wichtigste Merkmale Vierfach-Stochastik-System Vier unabhängige stochastische Oszillatoren (9/3, 14/3, 40/4, 60/10) arbeiten harmonisch zusammen, um Konvergenz und Signalstärke in mehreren Zeitrahmen zu erkennen.

Dreifacher EMA-FilterDrei exponentielle gleitende Durchschnitte (20, 50, 200) bieten eine umfassende Trendanalyse und Filterung zur Vermeidung von Gegentrendsignalen.

SignalbewertungssystemErweitertes 1-5-Basisbewertungssystem oder optionales 1-10-Erweiterungsbewertungssystem bewertet die Signalqualität auf der Grundlage mehrerer Bestätigungsfaktoren.

VWAP-Analyse Volumengewichtete Durchschnittspreisberechnung mit Standardabweichungsbändern für die Preisanalyse auf institutioneller Ebene. Multi-Timeframe-Filter Ein optionaler stochastischer Filter mit höherem Zeitrahmen gewährleistet die Anpassung an größere Markttrends vor der Signalgenerierung. Volumenbestätigung Der Volumenfilter vergleicht das aktuelle Volumen mit dem gleitenden Durchschnitt, um eine echte Marktteilnahme zu bestätigen. Mustererkennung Erkennt Divergenzen, Flaggenmuster, harmonische ABCD-Muster und Candlestick-Formationen für zusätzliche Signaltypen. Fraktalanalyse Identifiziert wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus mithilfe der Fraktalmathematik mit optionaler Visualisierung der Niveaus. Erkennung von Marktregimen Automatische Erkennung von Marktbedingungen: starker Trend, schwacher Trend, Rangebound, hohe Volatilität oder geringe Volatilität. Multi-Symbol-Scanner Scannt mehrere Währungspaare oder Instrumente gleichzeitig mit anpassbarer Aktualisierungsfrequenz und Signalwarnungen. Interaktives Dashboard Echtzeit-Informationspanel mit Anzeige von stochastischen Werten, Trendstatus, Signalstärke und Volumenanalyse. Vollständig verschiebbare Schnittstelle. Multi-Channel-Warnungen Umfassendes Warnsystem: Benachrichtigungen auf dem Bildschirm, mobile Push-Nachrichten, E-Mail und Telegram-Bot-Integration.

Signalarten Regelmäßige Kauf-/Verkaufssignale , die generiert werden, wenn sich Stoch1 und Stoch2 in überverkauften/überkauften Zonen mit Trendbestätigung kreuzen. Super-Kauf-/Verkaufssignale Premium-Signale, bei denen alle vier Stochastiken übereinstimmen müssen, was auf extrem wahrscheinliche Setups hinweist. Divergenzsignale Identifiziert Kurs-Oszillator-Divergenzen, die auf mögliche Trendumkehrungen oder -fortsetzungen hindeuten. Mustersignale Erkennt Flaggenmuster, harmonische ABCD-Setups und Candlestick-Formationen zur Bestätigung der technischen Analyse. KEINE WIEDERHOLUNG: Alle Signale werden nur auf geschlossenen Bars generiert. Die Backtesting-Ergebnisse entsprechen der Echtzeit-Performance und gewährleisten vollständige Transparenz und Zuverlässigkeit.

Technische Spezifikationen Parameter Standardwert Beschreibung Stoch1 K-Periode 9 Schnelle Stochastik für Scalping und schnelle Signale Stoch2 K-Periode 14 Schnelle Stochastik für Bestätigung Stoch3 K-Periode 40 Mittelfristige Stochastik für Trendausrichtung Stoch4 K-Periode 60 Volle Stochastik für große Trendanalyse EMA Fast 20 Kurzfristiger Trendfilter (Kurisko-Spezifikation) EMA Medium 50 Mittelfristige Trendidentifikation EMA Slow 200 Langfristiger Trend und große Unterstützung/Widerstand Oversold Level 20.0 Schwelle für überverkauften Zustand Überkauft Level 80.0 Schwelle für überkauften Zustand Volumen MA Periode 20 Periode für gleitenden Durchschnittsfilter

Signal-Scoring-System Der Indikator verfügt über ein intelligentes Scoring-System, das die Signalqualität auf der Grundlage mehrerer Faktoren bewertet: Basisbewertung (1-5 Skala) Punktzahl 1: Minimale Bestätigung - Ein Stochastik in der Zielzone

Punktzahl 2: Einfaches Signal - Zwei Stochastiks in einer Linie

Punktzahl 3: Gutes Signal - Zwei Stochastiks + Trendfilter

Punktzahl 4: Starkes Signal - Drei Stochastiks im Einklang mit dem Trend

Punktzahl 5: Ausgezeichnetes Signal - Alle vier Stochastiks + vollständige Bestätigung Erweitertes Scoring (Skala 1-10) - Optional Wenn aktiviert, fügt das erweiterte Scoring-System zusätzliche Faktoren hinzu: Volumenbestätigung (fügt 1-2 Punkte hinzu)

VWAP-Ausrichtung (fügt 1 Punkt hinzu)

Multi-Timeframe-Bestätigung (fügt 1-2 Punkte hinzu)

Bonus für Mustererkennung (fügt 1 Punkt hinzu)

Ausrichtung auf fraktale Unterstützung/Widerstand (fügt 1 Punkt hinzu) Empfehlung: Beginnen Sie mit einer Mindestpunktzahl von 2-3 für das Basissystem oder 7-8 für das fortgeschrittene System. Passen Sie die Punktzahl je nach Ihrer Risikotoleranz und Ihrem Handelsstil an.

Multi-Symbol-Scanner Der integrierte Scanner überwacht mehrere Instrumente gleichzeitig und bietet einen umfassenden Marktüberblick: Automatische Handhabung von Symbol-Suffixen: Funktioniert mit jedem Broker-Suffix (.pro, .i, .raw, etc.)

Anpassbare Symbolliste: Überwachen Sie jede Kombination von Devisenpaaren, Indizes, Rohstoffen oder Kryptowährungen

Echtzeit-Aktualisierungen: Konfigurierbare Aktualisierungsrate von 1 bis 60 Sekunden

Anzeige der Signalstärke: Visuelle Anzeige der Signalqualität für jedes Instrument

Trendstatus-Visualisierung: Farbcodierte Hintergründe zeigen bullische, bearische oder neutrale Bedingungen an

Optionale Warnungen: Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn neue Signale auf gescannten Instrumenten erscheinen

Minimierbare Schnittstelle: Scanner einklappen, um Bildschirmplatz zu sparen, wenn er nicht benötigt wird Professioneller Arbeitsablauf: Verwenden Sie den Scanner, um die stärksten Setups für mehrere Märkte zu identifizieren, und wechseln Sie dann zu diesem Chart, um eine detaillierte Analyse mit der vollständigen Indikatorensuite durchzuführen.

Dashboard-Funktionen Das interaktive Dashboard bietet Marktanalysen auf einen Blick : Echtzeitwerte für alle vier stochastischen Oszillatoren

Aktueller Trendstatus (Bullish/Bearish/Sideways)

Signalstärke-Indikator (Skala 1-5 oder 1-10)

Analyse der Volumenintensität

Identifizierung des Marktregimes

VWAP-Position und Abweichung

Täglicher Signalzähler (optional)

Anzeige des aktuellen Zeitrahmens

Vollständig verschiebbare Positionierung

Farbkodierte visuelle Zustände

Alarmsystem Mehrere Benachrichtigungskanäle Bildschirm-Benachrichtigungen: Standard MT5 Popup-Benachrichtigungen mit Ton

Mobile Push-Benachrichtigungen: Senden von Benachrichtigungen direkt an die MetaTrader Mobile App

E-Mail-Benachrichtigungen: Erhalten Sie detaillierte Signalinformationen per E-Mail

Telegram Bot-Integration: Echtzeit-Benachrichtigungen über den Telegram-Messenger Konfigurierbare Arten von Alarmen Reguläre Kauf-/Verkaufssignale

Super-Signale (alle Stochastiken ausgerichtet)

Alarme zur Erkennung von Divergenzen

Mustererkennungs-Benachrichtigungen

Scanner-Multi-Symbol-Warnungen Telegramm-Einrichtung: Um Telegram-Benachrichtigungen zu nutzen, müssen Sie WebRequest für https://api.telegram.org in den MT5-Einstellungen aktivieren (Tools > Optionen > Expert Advisors). Geben Sie Ihr Bot-Token und Ihre Chat-ID in die Indikatorparameter ein.

Erweiterte Funktionen VWAP-Analyse Die Berechnung des volumengewichteten Durchschnittspreises bietet eine Preisanalyse auf institutioneller Ebene. Der Indikator berechnet den VWAP mit Standardabweichungsbändern und hilft so, Fair-Value-Zonen und potenzielle Umkehrbereiche zu identifizieren. Optionale Visualisierung auf dem Chart verfügbar. Fraktale Unterstützung/Widerstand Die automatische Erkennung von fraktalen Hochs und Tiefs schafft dynamische Unterstützungs- und Widerstandsebenen. Das System identifiziert sowohl reguläre Fraktale als auch "Superfraktale" (Bestätigungen mit höherem Zeitrahmen) für erhöhte Zuverlässigkeit. Marktregime-Erkennung Der Indikator klassifiziert automatisch die aktuellen Marktbedingungen: Starker Trend: Klare direktionale Bewegung mit ausgerichteten EMAs

Schwacher Trend: Richtungsweisende Tendenz, aber mit geringerer Dynamik

Begrenzte Handelsspanne: Seitwärtsgerichtete Kursbewegung zwischen Unterstützung/Widerstand

Hohe Volatilität: Große Kursschwankungen und erhöhte ATR

Geringe Volatilität: Komprimierte Spannen und geringere Bewegung Mustererkennung Optionale Erkennungsmodule für verschiedene technische Muster: Divergenzen: Regelmäßige und versteckte Divergenzen zwischen Preis und Stochastik

Flaggen-Muster: Fortsetzungsmuster, die eine Wiederaufnahme des Trends signalisieren

ABCD-Patterns: Harmonische Preisstrukturen auf der Grundlage von Fibonacci-Beziehungen

Candlestick-Patterns: Klassische Formationen wie Engulfing, Hammer, Shooting Star (optional)

Nutzungsrichtlinien Empfohlene Einstellungen nach Handelsstil Handelsstil Zeitrahmen Min-Score-Filter Scalping M1, M5 2-3 Volumenfilter EIN, MTF-Filter optional Day Trading M15, M30, H1 3-4 Alle Filter EIN, MTF empfohlen Swing Trading H4, D1 4-5 Trendfilter EIN, MTF-Filter EIN Position Trading D1, W1 5 (nur Supersignale) Alle Filter aktiviert, erweitertes Scoring Best Practices Vollständigen Trendfilter verwenden: Aktivieren Sie "ALLE Signaltypen filtern" für sichereren Handel und weniger Fehlsignale

Konservativ beginnen: Beginnen Sie mit höheren Mindestpunktzahlen (3-4) und passen Sie diese schrittweise an die Ergebnisse an.

Kombinieren Sie mit Price Action: Bestätigen Sie Signale mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Chartmustern

Marktregime berücksichtigen: Aggressiveres Handeln in trendigen Märkten, vorsichtigeres Handeln in Schwankungsbreiten

Multi-Timeframe-Bestätigung verwenden: Überprüfen Sie die Ausrichtung höherer Zeitrahmen, bevor Sie in den Handel einsteigen

Volumen überwachen: Eine starke Volumenbestätigung weist auf Signale mit höherer Wahrscheinlichkeit hin.

Beachten Sie das Risikomanagement: Kein Indikator ist perfekt - verwenden Sie immer angemessene Stop-Losses und Positionsgrößen

Kompatibilität und Anforderungen Brokerkompatibilität Der Indikator ist so konzipiert, dass er mit allen wichtigen Brokern und Kontotypen funktioniert : Alpari IC Markets FXCM XM Global Pepperstone OANDA Admiral Markets Jeder MT5 Broker Asset-Klassen Forex Indizes Rohstoffe Kryptowährungen Aktien Futures Technische Anforderungen Plattform: MetaTrader 5 (Build 3000 oder höher empfohlen)

Betriebssysteme: Windows, macOS (über Wine), Linux (über Wine)

Speicher: Mindestens 4GB RAM empfohlen für Multi-Symbol-Scanning

Internet: Stabile Verbindung für Echtzeitwarnungen und Scanner erforderlich Kompatibel mit Strategy Tester: Der Indikator funktioniert perfekt im MT5 Strategy Tester für Backtesting und Optimierung. Alle Signale werden nur auf geschlossenen Bars berechnet, um sicherzustellen, dass die Backtest-Ergebnisse der Echtzeit-Performance entsprechen.

Mark Kurisko's Strategy Foundation : Dieser Indikator basiert auf der Handelsmethodik von Mark Kurisko, einem professionellen Händler, der für seinen multistochastischen Ansatz zur Marktanalyse bekannt ist. Das Kernkonzept dreht sich um die "Rotation" mehrerer stochastischer Oszillatoren: Stochastic Alignment: Wenn sich die schnelleren Stochastiks in überverkauften/überkauften Zonen kreuzen, während die langsameren Stochastiks die Richtung bestätigen, ergeben sich mit hoher Wahrscheinlichkeit Setups

EMA-Filter: Der 20 EMA fungiert als dynamisches Unterstützungs-/Widerstandsniveau und filtert Trades, die sich an den vorherrschenden Trends orientieren

Harmonie mehrerer Zeitrahmen: Durch die Verwendung von Stochastiken mit unterschiedlichen Zeiträumen (9, 14, 40, 60) erfasst das System sowohl das kurzfristige Momentum als auch die längerfristige Trendrichtung

Fokus auf Risikomanagement: Die Strategie setzt auf Qualität statt Quantität, indem sie auf optimale Setups wartet, anstatt Trades zu forcieren Pädagogischer Wert: Dieser Indikator bietet eine vollständige Umsetzung der Methodik von Kurisko und fügt moderne Erweiterungen wie VWAP-Analyse, Mustererkennung und Multi-Symbol-Scanning hinzu.

Leistungsüberlegungen Optimierungshinweise Scanner-Symbole: Beschränken Sie den Scanner auf 5-10 Symbole für eine optimale Leistung

Aktualisierungsfrequenz: Stellen Sie die Scanner-Aktualisierung auf 5-10 Sekunden ein, um die CPU-Last zu verringern.

Erkennung von Mustern: Deaktivieren Sie nicht verwendete Mustertypen, um die Berechnungsgeschwindigkeit zu erhöhen.

Diagramm-Objekte: Aktivieren Sie "Aggressive Bereinigung", um alte visuelle Objekte automatisch zu entfernen

Historische Daten: Stellen Sie sicher, dass ausreichend historische Daten geladen sind (mindestens 500 Balken empfohlen) Speicherverwaltung Der Indikator verwaltet die Ressourcen effizient durch : Optimierte Pufferberechnungen (es werden nur neue Balken neu berechnet)

Automatische Bereinigung von veralteten visuellen Objekten

Intelligenter Scanner, der nur geänderte Werte aktualisiert

Ordnungsgemäße Handle-Verwaltung und Freigabe bei Deinitialisierung