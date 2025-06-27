Stoch Quad Rotation Signal MQL5
Stoch Quad Rotation Signal v1.3 - Professionelles Handelssystem
Professionelles Multi-Stochastik-Handelssystem
Stoch Quad Rotation Signal ist ein professioneller Handelsindikator, der auf der bekannten, von Mark Kurisko entwickelten Strategie basiert. Dieses fortschrittliche System kombiniert vier synchronisierte stochastische Oszillatoren mit exponentiellen gleitenden Durchschnitten und schafft so einen robusten Rahmen für die Identifizierung von Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit über alle Zeitrahmen und Märkte hinweg.
Schlüsselprinzip: Der Indikator analysiert die Ausrichtung und Rotation mehrerer stochastischer Oszillatoren über verschiedene Zeiträume hinweg, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Wenn sich alle vier Stochastiks in dieselbe Richtung ausrichten und dabei die Trendfilter beachten, generiert das System Handelssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Wichtigste Merkmale
Vierfach-Stochastik-SystemVier unabhängige stochastische Oszillatoren (9/3, 14/3, 40/4, 60/10) arbeiten harmonisch zusammen, um Konvergenz und Signalstärke in mehreren Zeitrahmen zu erkennen.
Dreifacher EMA-FilterDreiexponentielle gleitende Durchschnitte (20, 50, 200) bieten eine umfassende Trendanalyse und Filterung zur Vermeidung von Gegentrendsignalen.
SignalbewertungssystemErweitertes1-5-Basisbewertungssystem oder optionales 1-10-Erweiterungsbewertungssystem bewertet die Signalqualität auf der Grundlage mehrerer Bestätigungsfaktoren.
VWAP-Analyse
Volumengewichtete Durchschnittspreisberechnung mit Standardabweichungsbändern für die Preisanalyse auf institutioneller Ebene.
Multi-Timeframe-Filter
Ein optionaler stochastischer Filter mit höherem Zeitrahmen gewährleistet die Anpassung an größere Markttrends vor der Signalgenerierung.
Volumenbestätigung
Der Volumenfilter vergleicht das aktuelle Volumen mit dem gleitenden Durchschnitt, um eine echte Marktteilnahme zu bestätigen.
Mustererkennung
Erkennt Divergenzen, Flaggenmuster, harmonische ABCD-Muster und Candlestick-Formationen für zusätzliche Signaltypen.
Fraktalanalyse
Identifiziert wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus mithilfe der Fraktalmathematik mit optionaler Visualisierung der Niveaus.
Erkennung von Marktregimen
Automatische Erkennung von Marktbedingungen: starker Trend, schwacher Trend, Rangebound, hohe Volatilität oder geringe Volatilität.
Multi-Symbol-Scanner
Scannt mehrere Währungspaare oder Instrumente gleichzeitig mit anpassbarer Aktualisierungsfrequenz und Signalwarnungen.
Interaktives Dashboard
Echtzeit-Informationspanel mit Anzeige von stochastischen Werten, Trendstatus, Signalstärke und Volumenanalyse. Vollständig verschiebbare Schnittstelle.
Multi-Channel-Warnungen
Umfassendes Warnsystem: Benachrichtigungen auf dem Bildschirm, mobile Push-Nachrichten, E-Mail und Telegram-Bot-Integration.
Signalarten
Regelmäßige Kauf-/Verkaufssignale
, die generiert werden, wenn sich Stoch1 und Stoch2 in überverkauften/überkauften Zonen mit Trendbestätigung kreuzen.
Super-Kauf-/Verkaufssignale
Premium-Signale, bei denen alle vier Stochastiken übereinstimmen müssen, was auf extrem wahrscheinliche Setups hinweist.
Divergenzsignale
Identifiziert Kurs-Oszillator-Divergenzen, die auf mögliche Trendumkehrungen oder -fortsetzungen hindeuten.
Mustersignale
Erkennt Flaggenmuster, harmonische ABCD-Setups und Candlestick-Formationen zur Bestätigung der technischen Analyse.
Technische Spezifikationen
|Parameter
|Standardwert
|Beschreibung
|Stoch1 K-Periode
|9
|Schnelle Stochastik für Scalping und schnelle Signale
|Stoch2 K-Periode
|14
|Schnelle Stochastik für Bestätigung
|Stoch3 K-Periode
|40
|Mittelfristige Stochastik für Trendausrichtung
|Stoch4 K-Periode
|60
|Volle Stochastik für große Trendanalyse
|EMA Fast
|20
|Kurzfristiger Trendfilter (Kurisko-Spezifikation)
|EMA Medium
|50
|Mittelfristige Trendidentifikation
|EMA Slow
|200
|Langfristiger Trend und große Unterstützung/Widerstand
|Oversold Level
|20.0
|Schwelle für überverkauften Zustand
|Überkauft Level
|80.0
|Schwelle für überkauften Zustand
|Volumen MA Periode
|20
|Periode für gleitenden Durchschnittsfilter
Signal-Scoring-System
Der Indikator verfügt über ein intelligentes Scoring-System, das die Signalqualität auf der Grundlage mehrerer Faktoren bewertet:
Basisbewertung (1-5 Skala)
- Punktzahl 1: Minimale Bestätigung - Ein Stochastik in der Zielzone
- Punktzahl 2: Einfaches Signal - Zwei Stochastiks in einer Linie
- Punktzahl 3: Gutes Signal - Zwei Stochastiks + Trendfilter
- Punktzahl 4: Starkes Signal - Drei Stochastiks im Einklang mit dem Trend
- Punktzahl 5: Ausgezeichnetes Signal - Alle vier Stochastiks + vollständige Bestätigung
Erweitertes Scoring (Skala 1-10) - Optional
Wenn aktiviert, fügt das erweiterte Scoring-System zusätzliche Faktoren hinzu:
- Volumenbestätigung (fügt 1-2 Punkte hinzu)
- VWAP-Ausrichtung (fügt 1 Punkt hinzu)
- Multi-Timeframe-Bestätigung (fügt 1-2 Punkte hinzu)
- Bonus für Mustererkennung (fügt 1 Punkt hinzu)
- Ausrichtung auf fraktale Unterstützung/Widerstand (fügt 1 Punkt hinzu)
Multi-Symbol-Scanner
Der integrierte Scanner überwacht mehrere Instrumente gleichzeitig und bietet einen umfassenden Marktüberblick:
- Automatische Handhabung von Symbol-Suffixen: Funktioniert mit jedem Broker-Suffix (.pro, .i, .raw, etc.)
- Anpassbare Symbolliste: Überwachen Sie jede Kombination von Devisenpaaren, Indizes, Rohstoffen oder Kryptowährungen
- Echtzeit-Aktualisierungen: Konfigurierbare Aktualisierungsrate von 1 bis 60 Sekunden
- Anzeige der Signalstärke: Visuelle Anzeige der Signalqualität für jedes Instrument
- Trendstatus-Visualisierung: Farbcodierte Hintergründe zeigen bullische, bearische oder neutrale Bedingungen an
- Optionale Warnungen: Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn neue Signale auf gescannten Instrumenten erscheinen
- Minimierbare Schnittstelle: Scanner einklappen, um Bildschirmplatz zu sparen, wenn er nicht benötigt wird
Dashboard-Funktionen
Das interaktive Dashboard bietet Marktanalysen auf einen Blick:
- Echtzeitwerte für alle vier stochastischen Oszillatoren
- Aktueller Trendstatus (Bullish/Bearish/Sideways)
- Signalstärke-Indikator (Skala 1-5 oder 1-10)
- Analyse der Volumenintensität
- Identifizierung des Marktregimes
- VWAP-Position und Abweichung
- Täglicher Signalzähler (optional)
- Anzeige des aktuellen Zeitrahmens
- Vollständig verschiebbare Positionierung
- Farbkodierte visuelle Zustände
Alarmsystem
Mehrere Benachrichtigungskanäle
- Bildschirm-Benachrichtigungen: Standard MT5 Popup-Benachrichtigungen mit Ton
- Mobile Push-Benachrichtigungen: Senden von Benachrichtigungen direkt an die MetaTrader Mobile App
- E-Mail-Benachrichtigungen: Erhalten Sie detaillierte Signalinformationen per E-Mail
- Telegram Bot-Integration: Echtzeit-Benachrichtigungen über den Telegram-Messenger
Konfigurierbare Arten von Alarmen
- Reguläre Kauf-/Verkaufssignale
- Super-Signale (alle Stochastiken ausgerichtet)
- Alarme zur Erkennung von Divergenzen
- Mustererkennungs-Benachrichtigungen
- Scanner-Multi-Symbol-Warnungen
Erweiterte Funktionen
VWAP-Analyse
Die Berechnung des volumengewichteten Durchschnittspreises bietet eine Preisanalyse auf institutioneller Ebene. Der Indikator berechnet den VWAP mit Standardabweichungsbändern und hilft so, Fair-Value-Zonen und potenzielle Umkehrbereiche zu identifizieren. Optionale Visualisierung auf dem Chart verfügbar.
Fraktale Unterstützung/Widerstand
Die automatische Erkennung von fraktalen Hochs und Tiefs schafft dynamische Unterstützungs- und Widerstandsebenen. Das System identifiziert sowohl reguläre Fraktale als auch "Superfraktale" (Bestätigungen mit höherem Zeitrahmen) für erhöhte Zuverlässigkeit.
Marktregime-Erkennung
Der Indikator klassifiziert automatisch die aktuellen Marktbedingungen:
- Starker Trend: Klare direktionale Bewegung mit ausgerichteten EMAs
- Schwacher Trend: Richtungsweisende Tendenz, aber mit geringerer Dynamik
- Begrenzte Handelsspanne: Seitwärtsgerichtete Kursbewegung zwischen Unterstützung/Widerstand
- Hohe Volatilität: Große Kursschwankungen und erhöhte ATR
- Geringe Volatilität: Komprimierte Spannen und geringere Bewegung
Mustererkennung
Optionale Erkennungsmodule für verschiedene technische Muster:
- Divergenzen: Regelmäßige und versteckte Divergenzen zwischen Preis und Stochastik
- Flaggen-Muster: Fortsetzungsmuster, die eine Wiederaufnahme des Trends signalisieren
- ABCD-Patterns: Harmonische Preisstrukturen auf der Grundlage von Fibonacci-Beziehungen
- Candlestick-Patterns: Klassische Formationen wie Engulfing, Hammer, Shooting Star (optional)
Nutzungsrichtlinien
Empfohlene Einstellungen nach Handelsstil
|Handelsstil
|Zeitrahmen
|Min-Score-Filter
|Scalping
|M1, M5
|2-3
|Volumenfilter EIN, MTF-Filter optional
|Day Trading
|M15, M30, H1
|3-4
|Alle Filter EIN, MTF empfohlen
|Swing Trading
|H4, D1
|4-5
|Trendfilter EIN, MTF-Filter EIN
|Position Trading
|D1, W1
|5 (nur Supersignale)
|Alle Filter aktiviert, erweitertes Scoring
Best Practices
- Vollständigen Trendfilter verwenden: Aktivieren Sie "ALLE Signaltypen filtern" für sichereren Handel und weniger Fehlsignale
- Konservativ beginnen: Beginnen Sie mit höheren Mindestpunktzahlen (3-4) und passen Sie diese schrittweise an die Ergebnisse an.
- Kombinieren Sie mit Price Action: Bestätigen Sie Signale mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Chartmustern
- Marktregime berücksichtigen: Aggressiveres Handeln in trendigen Märkten, vorsichtigeres Handeln in Schwankungsbreiten
- Multi-Timeframe-Bestätigung verwenden: Überprüfen Sie die Ausrichtung höherer Zeitrahmen, bevor Sie in den Handel einsteigen
- Volumen überwachen: Eine starke Volumenbestätigung weist auf Signale mit höherer Wahrscheinlichkeit hin.
- Beachten Sie das Risikomanagement: Kein Indikator ist perfekt - verwenden Sie immer angemessene Stop-Losses und Positionsgrößen
Kompatibilität und Anforderungen
Brokerkompatibilität
Der Indikator ist so konzipiert, dass er mit allen wichtigen Brokern und Kontotypen funktioniert:
Asset-Klassen
Technische Anforderungen
- Plattform: MetaTrader 5 (Build 3000 oder höher empfohlen)
- Betriebssysteme: Windows, macOS (über Wine), Linux (über Wine)
- Speicher: Mindestens 4GB RAM empfohlen für Multi-Symbol-Scanning
- Internet: Stabile Verbindung für Echtzeitwarnungen und Scanner erforderlich
Mark Kurisko's Strategy Foundation
: Dieser Indikator basiert auf der Handelsmethodik von Mark Kurisko, einem professionellen Händler, der für seinen multistochastischen Ansatz zur Marktanalyse bekannt ist. Das Kernkonzept dreht sich um die "Rotation" mehrerer stochastischer Oszillatoren:
- Stochastic Alignment: Wenn sich die schnelleren Stochastiks in überverkauften/überkauften Zonen kreuzen, während die langsameren Stochastiks die Richtung bestätigen, ergeben sich mit hoher Wahrscheinlichkeit Setups
- EMA-Filter: Der 20 EMA fungiert als dynamisches Unterstützungs-/Widerstandsniveau und filtert Trades, die sich an den vorherrschenden Trends orientieren
- Harmonie mehrerer Zeitrahmen: Durch die Verwendung von Stochastiken mit unterschiedlichen Zeiträumen (9, 14, 40, 60) erfasst das System sowohl das kurzfristige Momentum als auch die längerfristige Trendrichtung
- Fokus auf Risikomanagement: Die Strategie setzt auf Qualität statt Quantität, indem sie auf optimale Setups wartet, anstatt Trades zu forcieren
Leistungsüberlegungen
Optimierungshinweise
- Scanner-Symbole: Beschränken Sie den Scanner auf 5-10 Symbole für eine optimale Leistung
- Aktualisierungsfrequenz: Stellen Sie die Scanner-Aktualisierung auf 5-10 Sekunden ein, um die CPU-Last zu verringern.
- Erkennung von Mustern: Deaktivieren Sie nicht verwendete Mustertypen, um die Berechnungsgeschwindigkeit zu erhöhen.
- Diagramm-Objekte: Aktivieren Sie "Aggressive Bereinigung", um alte visuelle Objekte automatisch zu entfernen
- Historische Daten: Stellen Sie sicher, dass ausreichend historische Daten geladen sind (mindestens 500 Balken empfohlen)
Speicherverwaltung
Der Indikator verwaltet die Ressourcen effizient durch:
- Optimierte Pufferberechnungen (es werden nur neue Balken neu berechnet)
- Automatische Bereinigung von veralteten visuellen Objekten
- Intelligenter Scanner, der nur geänderte Werte aktualisiert
- Ordnungsgemäße Handle-Verwaltung und Freigabe bei Deinitialisierung
Eingabeparameter-Kategorien
Kurisko Stochastische Einstellungen
Konfigurieren Sie die vier wichtigsten stochastischen Oszillatoren entsprechend Ihren Handelsvorlieben. Die Standardwerte basieren auf den ursprünglichen Spezifikationen von Mark Kurisko und eignen sich für die meisten Händler.
EMAs und Trend-Einstellungen
Passen Sie die drei exponentiellen gleitenden Durchschnitte an Ihren Markt und Zeitrahmen an. Die voreingestellte 20/50/200-Kombination ist weit verbreitet und in vielen Anlageklassen effektiv.
Niveaus und Signale
Passen Sie überverkaufte/überkaufte Niveaus an und aktivieren/deaktivieren Sie verschiedene Signaltypen. Der Trendfilter ist sehr empfehlenswert, um falsche Signale zu reduzieren.
Scoring-System
Kontrollieren Sie die Anforderungen an die Signalqualität. Höhere Mindestpunktzahlen erzeugen weniger, aber hochwertigere Signale. Das erweiterte Scoring bietet eine genauere Kontrolle.
VWAP-Analyse
Aktivieren Sie VWAP-Berechnungen für die Preisanalyse auf institutioneller Ebene. Besonders nützlich für den Intraday-Handel und die Identifizierung des Fair Value.
Marktregime und Volumen
Ermöglicht die automatische Erkennung von Marktbedingungen und die Filterung des Volumens zur Anpassung an die sich ändernde Marktdynamik.
Multi-Timeframe-Analyse
Fügen Sie Bestätigungen für höhere Timeframes hinzu, um die Anpassung an größere Trends zu gewährleisten. Wählen Sie den passenden höheren Zeitrahmen für Ihren Handelsstil.
Fraktale und Unterstützung/Widerstand
Aktivieren Sie die Fraktalerkennung, um wichtige Kursniveaus zu identifizieren. Die optionale Visualisierung zeichnet horizontale Linien auf Fraktalebenen.
Erweiterte Funktionen
Aktivieren Sie zusätzliche Module zur Mustererkennung, einschließlich Divergenzen, Flaggenmuster, ABCD-Harmonien und Candlestick-Muster.
