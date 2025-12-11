Mitsuha MT5

Dieser EA nutzt Anomalien im USDJPY aus und führt etwa 12 Trades pro Monat aus.

Daher ist das empfohlene Währungspaar USDJPY, und es gibt keinen bestimmten empfohlenen Zeitrahmen (er kann mit jedem Chart handeln).

Die Performance ist tendenziell besser bei Brokern, die einen engen USDJPY-Spread und einen positiven Swap auf BUY-Positionen anbieten.

Da der EA zeitbasierten Handel verwendet, verwenden Sie bitte einen Broker, bei dem die GMT-Verschiebung während der Sommerzeit +3 und während der Standardzeit +2 beträgt.

Wenn Sie einen Broker mit einem anderen GMT-Offset verwenden, passen Sie die Zeiteinstellungen bitte manuell an.

Standardmäßig geht der EA von GMT+3 im Sommer und GMT+2 im Winter aus.

Take Profit- und Stop Loss-Werte werden in Punkten eingestellt.