Gold Master Indicator MT5
- Indikatoren
- German Pablo Gori
- Version: 1.4
- Aktualisiert: 23 Oktober 2025
- Aktivierungen: 12
Gold Master Indicator MT5 - Spezialisierter Indikator für den Goldhandel
ÜBERBLICK
Gold Master Indicator ist ein spezialisierter technischer Indikator, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Der Indikator kombiniert mehrere Analysemethoden, um umfassende Signale für Goldmarktbewegungen zu liefern.
ANALYSE-KOMPONENTEN
Trend-Analyse
- EMA-basierte Trenderkennung
- Trendbestätigung für mehrere Zeitrahmen
- Messung der Trendstärke
- Erkennung von Trendumkehrungen
Momentum-Analyse
- RSI-Momentum-Verfolgung
- MACD-Signalverarbeitung
- Erkennung von Momentum-Divergenzen
- Erkennung von Überkauft/Überverkauft
Volatilitätsanalyse
- ATR-basierte Volatilitätsmessung
- Bollinger-Band-Analyse
- Erkennung von Volatilitätsexpansion/-kontraktion
- Dynamische Unterstützungs-/Widerstandsniveaus
Volumen-Analyse
- Erkennung von Volumentrends
- Erkennung von Volumenspitzen
- Volumenbestätigung für Signale
- Volumen-Kurs-Korrelation
SIGNALSYSTEM
Signalarten
- KAUFEN-Signale: Mehrere Indikatoren sind bullisch ausgerichtet
- VERKAUFSSIGNALE: Mehrere Indikatoren sind bärisch ausgerichtet
- NEUTRAL: Gemischte oder unklare Marktbedingungen
Signalstärke
- Starke Signale: Starker Zusammenfluss der Indikatoren
- Mittlere Signale: Teilweise Übereinstimmung der Indikatoren
- Schwache Signale: Einzelindikator-Vorschlag
Signal-Validierung
- Multi-Indikator-Bestätigung
- Volumen-Validierung
- Überprüfung der Trendausrichtung
- Volatilitäts-Filter
VISUELLE SCHNITTSTELLE
Chart-Anzeige
- Pfeilsignale im Hauptchart
- Unterstützungs-/Widerstandsniveaus
- Trendlinien
- Einstiegs-/Ausstiegsbereiche
Informationstafel
- Aktueller Markttrend
- Signalstärke-Indikator
- Bewertung des Risikoniveaus
- Empfohlene Aktion
ALARMSYSTEM
Benachrichtigungsoptionen
- Visuelle Popup-Warnungen
- Sound-Benachrichtigungen
- E-Mail-Benachrichtigungen
- Push-Benachrichtigungen für Mobiltelefone
Konfiguration der Benachrichtigung
- Warnung für BUY-Signale
- Alarm für SELL-Signale
- Warnung bei Trendänderungen
- Steuerung der Alarmfrequenz
KONFIGURATIONSPARAMETER
Indikator-Einstellungen
- EMA-Perioden (schnell, mittel, langsam)
- RSI-Periode und -Stufen
- MACD-Einstellungen (schnell, langsam, Signal)
- ATR-Periode
- Bollinger Bands Parameter
Signal-Einstellungen
- Minimales Konfluenzniveau
- Signal-Empfindlichkeit
- Stärke des Trendfilters
- Schwellenwert des Volumenfilters
Visuelle Einstellungen
- Pfeilfarben und -größen
- Panelposition und -farben
- Linienstile und -breiten
- Schriftgröße und -art
RISIKOMANAGEMENT
Eingebaute Risiko-Tools
- ATR-basierte Stop-Loss-Berechnung
- Dynamische Take-Profit-Levels
- Anzeige des Risiko-/Ertragsverhältnisses
- Vorschläge zur Positionsgrößenbestimmung
Risiko-Parameter
- Stop-Loss-Multiplikator
- Gewinnmitnahme-Verhältnis
- Maximales Risiko pro Handel
- Schutz des Kontostandes
EMPFOHLENE VERWENDUNG
Optimale Einstellungen
- Zeitrahmen: M15, H1, H4 empfohlen
- Instrumente: XAUUSD (Gold gegen USD)
- Handelsstil: Day-Trading, Swing-Trading
- Marktbedingungen: Trending-Märkte schneiden am besten ab
Tipps für die Verwendung
- Warten Sie auf starke Signale mit hohem Zusammenfluss
- Höhere Zeitrahmen für die Trendbestätigung verwenden
- Kombinieren Sie mit der fundamentalen Goldmarktanalyse
- Stopp-Loss-Niveaus einhalten
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Plattform: MetaTrader 5
Kompatibilität: Alle MT5-Builds
Ressourcenverbrauch: Niedrig bis moderat
Historische Daten: Minimum 1000 Bars empfohlen
UNTERSTÜTZUNG
Für technischen Support oder Fragen benutzen Sie bitte den Kommentarbereich oder das interne Nachrichtensystem von MQL5.com.
