Gold Master Indicator MT5

Gold Master Indicator MT5 - Spezialisierter Indikator für den Goldhandel

ÜBERBLICK

Gold Master Indicator ist ein spezialisierter technischer Indikator, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Der Indikator kombiniert mehrere Analysemethoden, um umfassende Signale für Goldmarktbewegungen zu liefern.

ANALYSE-KOMPONENTEN

Trend-Analyse
- EMA-basierte Trenderkennung
- Trendbestätigung für mehrere Zeitrahmen
- Messung der Trendstärke
- Erkennung von Trendumkehrungen

Momentum-Analyse
- RSI-Momentum-Verfolgung
- MACD-Signalverarbeitung
- Erkennung von Momentum-Divergenzen
- Erkennung von Überkauft/Überverkauft

Volatilitätsanalyse
- ATR-basierte Volatilitätsmessung
- Bollinger-Band-Analyse
- Erkennung von Volatilitätsexpansion/-kontraktion
- Dynamische Unterstützungs-/Widerstandsniveaus

Volumen-Analyse
- Erkennung von Volumentrends
- Erkennung von Volumenspitzen
- Volumenbestätigung für Signale
- Volumen-Kurs-Korrelation

SIGNALSYSTEM

Signalarten
- KAUFEN-Signale: Mehrere Indikatoren sind bullisch ausgerichtet
- VERKAUFSSIGNALE: Mehrere Indikatoren sind bärisch ausgerichtet
- NEUTRAL: Gemischte oder unklare Marktbedingungen

Signalstärke
- Starke Signale: Starker Zusammenfluss der Indikatoren
- Mittlere Signale: Teilweise Übereinstimmung der Indikatoren
- Schwache Signale: Einzelindikator-Vorschlag

Signal-Validierung
- Multi-Indikator-Bestätigung
- Volumen-Validierung
- Überprüfung der Trendausrichtung
- Volatilitäts-Filter

VISUELLE SCHNITTSTELLE

Chart-Anzeige
- Pfeilsignale im Hauptchart
- Unterstützungs-/Widerstandsniveaus
- Trendlinien
- Einstiegs-/Ausstiegsbereiche

Informationstafel
- Aktueller Markttrend
- Signalstärke-Indikator
- Bewertung des Risikoniveaus
- Empfohlene Aktion

ALARMSYSTEM

Benachrichtigungsoptionen
- Visuelle Popup-Warnungen
- Sound-Benachrichtigungen
- E-Mail-Benachrichtigungen
- Push-Benachrichtigungen für Mobiltelefone

Konfiguration der Benachrichtigung
- Warnung für BUY-Signale
- Alarm für SELL-Signale
- Warnung bei Trendänderungen
- Steuerung der Alarmfrequenz

KONFIGURATIONSPARAMETER

Indikator-Einstellungen
- EMA-Perioden (schnell, mittel, langsam)
- RSI-Periode und -Stufen
- MACD-Einstellungen (schnell, langsam, Signal)
- ATR-Periode
- Bollinger Bands Parameter

Signal-Einstellungen
- Minimales Konfluenzniveau
- Signal-Empfindlichkeit
- Stärke des Trendfilters
- Schwellenwert des Volumenfilters

Visuelle Einstellungen
- Pfeilfarben und -größen
- Panelposition und -farben
- Linienstile und -breiten
- Schriftgröße und -art

RISIKOMANAGEMENT

Eingebaute Risiko-Tools
- ATR-basierte Stop-Loss-Berechnung
- Dynamische Take-Profit-Levels
- Anzeige des Risiko-/Ertragsverhältnisses
- Vorschläge zur Positionsgrößenbestimmung

Risiko-Parameter
- Stop-Loss-Multiplikator
- Gewinnmitnahme-Verhältnis
- Maximales Risiko pro Handel
- Schutz des Kontostandes

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Optimale Einstellungen
- Zeitrahmen: M15, H1, H4 empfohlen
- Instrumente: XAUUSD (Gold gegen USD)
- Handelsstil: Day-Trading, Swing-Trading
- Marktbedingungen: Trending-Märkte schneiden am besten ab

Tipps für die Verwendung
- Warten Sie auf starke Signale mit hohem Zusammenfluss
- Höhere Zeitrahmen für die Trendbestätigung verwenden
- Kombinieren Sie mit der fundamentalen Goldmarktanalyse
- Stopp-Loss-Niveaus einhalten

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Plattform: MetaTrader 5
Kompatibilität: Alle MT5-Builds
Ressourcenverbrauch: Niedrig bis moderat
Historische Daten: Minimum 1000 Bars empfohlen

UNTERSTÜTZUNG

Für technischen Support oder Fragen benutzen Sie bitte den Kommentarbereich oder das interne Nachrichtensystem von MQL5.com.

