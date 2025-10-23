Gold Master Indicator MT5 - Spezialisierter Indikator für den Goldhandel





ÜBERBLICK





Gold Master Indicator ist ein spezialisierter technischer Indikator, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Der Indikator kombiniert mehrere Analysemethoden, um umfassende Signale für Goldmarktbewegungen zu liefern.





ANALYSE-KOMPONENTEN





Trend-Analyse

- EMA-basierte Trenderkennung

- Trendbestätigung für mehrere Zeitrahmen

- Messung der Trendstärke

- Erkennung von Trendumkehrungen





Momentum-Analyse

- RSI-Momentum-Verfolgung

- MACD-Signalverarbeitung

- Erkennung von Momentum-Divergenzen

- Erkennung von Überkauft/Überverkauft





Volatilitätsanalyse

- ATR-basierte Volatilitätsmessung

- Bollinger-Band-Analyse

- Erkennung von Volatilitätsexpansion/-kontraktion

- Dynamische Unterstützungs-/Widerstandsniveaus





Volumen-Analyse

- Erkennung von Volumentrends

- Erkennung von Volumenspitzen

- Volumenbestätigung für Signale

- Volumen-Kurs-Korrelation





SIGNALSYSTEM





Signalarten

- KAUFEN-Signale: Mehrere Indikatoren sind bullisch ausgerichtet

- VERKAUFSSIGNALE: Mehrere Indikatoren sind bärisch ausgerichtet

- NEUTRAL: Gemischte oder unklare Marktbedingungen





Signalstärke

- Starke Signale: Starker Zusammenfluss der Indikatoren

- Mittlere Signale: Teilweise Übereinstimmung der Indikatoren

- Schwache Signale: Einzelindikator-Vorschlag





Signal-Validierung

- Multi-Indikator-Bestätigung

- Volumen-Validierung

- Überprüfung der Trendausrichtung

- Volatilitäts-Filter





VISUELLE SCHNITTSTELLE





Chart-Anzeige

- Pfeilsignale im Hauptchart

- Unterstützungs-/Widerstandsniveaus

- Trendlinien

- Einstiegs-/Ausstiegsbereiche





Informationstafel

- Aktueller Markttrend

- Signalstärke-Indikator

- Bewertung des Risikoniveaus

- Empfohlene Aktion





ALARMSYSTEM





Benachrichtigungsoptionen

- Visuelle Popup-Warnungen

- Sound-Benachrichtigungen

- E-Mail-Benachrichtigungen

- Push-Benachrichtigungen für Mobiltelefone





Konfiguration der Benachrichtigung

- Warnung für BUY-Signale

- Alarm für SELL-Signale

- Warnung bei Trendänderungen

- Steuerung der Alarmfrequenz





KONFIGURATIONSPARAMETER





Indikator-Einstellungen

- EMA-Perioden (schnell, mittel, langsam)

- RSI-Periode und -Stufen

- MACD-Einstellungen (schnell, langsam, Signal)

- ATR-Periode

- Bollinger Bands Parameter





Signal-Einstellungen

- Minimales Konfluenzniveau

- Signal-Empfindlichkeit

- Stärke des Trendfilters

- Schwellenwert des Volumenfilters





Visuelle Einstellungen

- Pfeilfarben und -größen

- Panelposition und -farben

- Linienstile und -breiten

- Schriftgröße und -art





RISIKOMANAGEMENT





Eingebaute Risiko-Tools

- ATR-basierte Stop-Loss-Berechnung

- Dynamische Take-Profit-Levels

- Anzeige des Risiko-/Ertragsverhältnisses

- Vorschläge zur Positionsgrößenbestimmung





Risiko-Parameter

- Stop-Loss-Multiplikator

- Gewinnmitnahme-Verhältnis

- Maximales Risiko pro Handel

- Schutz des Kontostandes





EMPFOHLENE VERWENDUNG





Optimale Einstellungen

- Zeitrahmen: M15, H1, H4 empfohlen

- Instrumente: XAUUSD (Gold gegen USD)

- Handelsstil: Day-Trading, Swing-Trading

- Marktbedingungen: Trending-Märkte schneiden am besten ab





Tipps für die Verwendung

- Warten Sie auf starke Signale mit hohem Zusammenfluss

- Höhere Zeitrahmen für die Trendbestätigung verwenden

- Kombinieren Sie mit der fundamentalen Goldmarktanalyse

- Stopp-Loss-Niveaus einhalten





TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN





Plattform: MetaTrader 5

Kompatibilität: Alle MT5-Builds

Ressourcenverbrauch: Niedrig bis moderat

Historische Daten: Minimum 1000 Bars empfohlen





UNTERSTÜTZUNG





Für technischen Support oder Fragen benutzen Sie bitte den Kommentarbereich oder das interne Nachrichtensystem von MQL5.com.



