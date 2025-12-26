Gold O Matic Multi Timeframe Gold EA

Gold-O-matic ist ein auf den XAUUSD ausgerichteter Expert Advisor, der für den Goldhandel einen strukturierten, regelbasierten Rahmen verwendet. Er wendet eine mehrstufige Bestätigung und ein adaptives Handelsmanagement an, um bei sich ändernden Marktbedingungen selektiv und konsistent zu bleiben. Der EA umfasst konfigurierbare Risikokontrollen, integrierte Ereignisvermeidung und Volatilitätsschutzmaßnahmen, um das Risiko in instabilen Zeiten zu verringern.

Außerdem ist er Plug-and-Play-fähig: Hängen Sie ihn einfach an einen Chart an, wählen Sie Ihre Risikopräferenz und starten Sie ihn - es sind keine Dateien oder Voreinstellungen erforderlich.

Es wird empfohlen, Ihre bevorzugten Risikoeinstellungen vor dem Live-Einsatz zu testen. Handeln ist mit Risiko verbunden.