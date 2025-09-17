Squeeze Momentum Force MT5 - Momentum- und Volatilitäts-Squeeze-Indikator





Squeeze Momentum Force ist ein technischer Indikator für MetaTrader 5, der die Erkennung von Volatilitäts-Squeeze mit der Momentum-Analyse kombiniert. Basierend auf den Konzepten des TTM Squeeze-Indikators von John Carter identifiziert dieses Tool Perioden geringer Volatilität (Squeeze), die häufig signifikanten Kursbewegungen vorausgehen.





KERNKONZEPTE





Volatilitäts-Squeeze-Erkennung

Der Indikator erkennt Squeeze-Bedingungen durch den Vergleich von Bollinger Bändern mit Keltner-Kanälen. Wenn sich die Bollinger Bänder innerhalb der Keltner-Kanäle zusammenziehen, befindet sich der Markt in einem Squeeze-Zustand, was auf das Potenzial für eine bevorstehende Volatilitätsausweitung hinweist.





Momentum-Analyse

Verwendet einen aus der linearen Regression abgeleiteten Momentum-Oszillator, um die Tendenz während und nach Squeeze-Perioden zu bestimmen. Der Oszillator hilft dabei, die wahrscheinliche Richtung des Ausbruchs zu bestimmen.





INDIKATOR-KOMPONENTEN





Squeeze-Punkte

- Rote Punkte: Squeeze ist AN (Bollinger Bands innerhalb von Keltner-Kanälen)

- Grüne Punkte: Squeeze ist AUS (normale Volatilität)

- Zur einfachen Visualisierung auf der Nulllinie positioniert





Momentum-Histogramm

- Farbverlaufs-Histogramm zur Darstellung der Momentum-Stärke

- 8 Farbstufen von dunkelrot (stark bärisch) bis dunkelgrün (stark bullisch)

- Höhe zeigt die Stärke des Momentums an

- Richtung zeigt Trendrichtung an





Multi-Timeframe-Anzeige

- Analyse des aktuellen Zeitrahmens

- Optionale Multi-Timeframe-Squeeze-Erkennung (M15, H1, H4)

- Klassifizierung der Squeeze-Intensität (WEAK, MEDIUM, STRONG, EXTREME)





ANALYSEFUNKTIONEN





Volumen-Integration

- Volumen-gewichtete Momentum-Berechnung

- Erkennung von Volumen-Spikes

- Vergleich des durchschnittlichen Volumens

- Analyse des Volumentrends





Divergenz-Erkennung

- Bullische Divergenzen: Preis tieferes Tief, Momentum höheres Tief

- Baisse-Divergenzen: Preis höheres Hoch, Momentum niedrigeres Hoch

- Visuelle Marker auf dem Histogramm

- Bestätigung von Divergenzen auf mehreren Zeitskalen





Erkennung von Marktregimen

- Identifizierung von Trendmärkten

- Identifizierung von schwankenden Märkten

- Klassifizierung der Volatilität

- Regime-basierte Signalfilterung





PANEEL-SYSTEM





Interaktives Informationspanel

Registerkarten-Interface mit drei Bereichen :





1. Registerkarte "Aktuelle Analyse

- Quetschungsstatus

- Richtung und Stärke des Momentums

- Volumen-Analyse

- Aktuelles Marktregime

- Intensität des Squeeze





2. Registerkarte Statistik

- Leistungsverfolgung

- Anzahl der Signale

- Statistik der Gewinnrate

- Durchschnittliche Haltedauer

- Gewinnfaktor





3. Multi-Timeframe-Registerkarte

- M15-Squeeze-Status

- H1-Squeeze-Status

- H4-Squeeze-Status

- Intensitätsstufen für jedes Zeitfenster





Merkmale des Panels

- Verschiebbare Titelleiste

- Anpassbare Schnittstelle

- Professionelles Erscheinungsbild

- Verwaltung der Z-Reihenfolge für die richtige Schichtung





KONFIGURATIONSOPTIONEN





Bollinger Bands Einstellungen

- Periode (Standardwert 20)

- Standardabweichungsmultiplikator (Standardwert 2,0)

- Angewandter Preis





Keltner Channel-Einstellungen

- Zeitraum (Standardwert 20)

- ATR-Multiplikator (Standardwert 1,5)

- Angewandter Preis





Momentum-Einstellungen

- Berechnungszeitraum (Standardwert 20)

- Glättungsmethode

- Lookback für Divergenzen





Multi-Timeframe-Einstellungen

- Aktivieren/Deaktivieren der MTF-Analyse

- Auswahl der zu überwachenden Zeitrahmen

- Methode zur Berechnung der Intensität





Visuelle Einstellungen

- Histogramm-Farbschema

- Farben und Größe der Quetschpunkte

- Panel-Farben und -Position

- Schriftgröße und -stil





ALARMSYSTEM





Alert-Bedingungen

- Erkennung des Beginns der Quetschung

- Erkennung der Druckentlastung

- Änderung der Impulsrichtung

- Bildung einer Divergenz

- Erkennung von Volumenspitzen





Benachrichtigungsmethoden

- Visuelle Warnungen auf dem Chart

- Ton-Benachrichtigungen

- E-Mail-Benachrichtigungen

- Push-Benachrichtigungen

- Kontrolle der Häufigkeit von Alarmen





HANDELSANWENDUNGEN





Squeeze-Handelsstrategie

- Warten Sie auf eine Squeeze-Bedingung (rote Punkte)

- Momentum-Richtung überwachen

- Handel bei Squeeze-Auslösung einleiten (grüne Punkte erscheinen)

- Verfolgen Sie die Richtung des Momentum-Histogramms

- Volumenbestätigung verwenden





Divergenz-Handel

- Erkennen Sie Divergenzen während des Squeeze

- Richtung des Ausbruchs antizipieren

- Bei Squeeze-Ausbruch einsteigen

- Vorheriges Swing-Hoch/Tief anpeilen





Zusammenfluss mehrerer Zeitrahmen

- Mehrere Zeitrahmen-Squeezes aufeinander abstimmen

- Höherer Zeitrahmen-Squeeze = stärkere Bewegung erwartet

- Einstieg bei Bestätigung des unteren Zeitrahmens





EMPFOHLENE VERWENDUNG





Zeitrahmen: Alle Timeframes (M5 und höher empfohlen)

Instrumente: Forex-Paare, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen

Handelsstile: Breakout-Handel, Swing-Handel, Volatilitätshandel





Beste Performance

- Instrumente mit mittlerer bis hoher Volatilität

- Liquide Märkte mit guten Volumendaten

- Zeitrahmen H1 und höher für Swing-Trading

- M15 bis H1 für den Tageshandel





TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN





Plattform: MetaTrader 5

Build-Kompatibilität: MT5 Build 2600 oder höher

Puffer für Indikatoren: 16 Puffer, 8 visuelle Plots

Ressourcenverbrauch: Niedrig bis moderat

Berechnung: Echtzeit mit historischer Analyse





UNTERSTÜTZUNG





Für technische Unterstützung oder Fragen zum Indikator verwenden Sie bitte den Kommentarbereich oder das interne Nachrichtensystem von MQL5.com. Updates und Verbesserungen werden regelmäßig veröffentlicht.





