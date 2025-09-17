Squeeze Momentum Force MT5
- Indikatoren
- German Pablo Gori
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 17 September 2025
- Aktivierungen: 12
Squeeze Momentum Force MT5 - Momentum- und Volatilitäts-Squeeze-Indikator
ÜBERBLICK
Squeeze Momentum Force ist ein technischer Indikator für MetaTrader 5, der die Erkennung von Volatilitäts-Squeeze mit der Momentum-Analyse kombiniert. Basierend auf den Konzepten des TTM Squeeze-Indikators von John Carter identifiziert dieses Tool Perioden geringer Volatilität (Squeeze), die häufig signifikanten Kursbewegungen vorausgehen.
KERNKONZEPTE
Volatilitäts-Squeeze-Erkennung
Der Indikator erkennt Squeeze-Bedingungen durch den Vergleich von Bollinger Bändern mit Keltner-Kanälen. Wenn sich die Bollinger Bänder innerhalb der Keltner-Kanäle zusammenziehen, befindet sich der Markt in einem Squeeze-Zustand, was auf das Potenzial für eine bevorstehende Volatilitätsausweitung hinweist.
Momentum-Analyse
Verwendet einen aus der linearen Regression abgeleiteten Momentum-Oszillator, um die Tendenz während und nach Squeeze-Perioden zu bestimmen. Der Oszillator hilft dabei, die wahrscheinliche Richtung des Ausbruchs zu bestimmen.
INDIKATOR-KOMPONENTEN
Squeeze-Punkte
- Rote Punkte: Squeeze ist AN (Bollinger Bands innerhalb von Keltner-Kanälen)
- Grüne Punkte: Squeeze ist AUS (normale Volatilität)
- Zur einfachen Visualisierung auf der Nulllinie positioniert
Momentum-Histogramm
- Farbverlaufs-Histogramm zur Darstellung der Momentum-Stärke
- 8 Farbstufen von dunkelrot (stark bärisch) bis dunkelgrün (stark bullisch)
- Höhe zeigt die Stärke des Momentums an
- Richtung zeigt Trendrichtung an
Multi-Timeframe-Anzeige
- Analyse des aktuellen Zeitrahmens
- Optionale Multi-Timeframe-Squeeze-Erkennung (M15, H1, H4)
- Klassifizierung der Squeeze-Intensität (WEAK, MEDIUM, STRONG, EXTREME)
ANALYSEFUNKTIONEN
Volumen-Integration
- Volumen-gewichtete Momentum-Berechnung
- Erkennung von Volumen-Spikes
- Vergleich des durchschnittlichen Volumens
- Analyse des Volumentrends
Divergenz-Erkennung
- Bullische Divergenzen: Preis tieferes Tief, Momentum höheres Tief
- Baisse-Divergenzen: Preis höheres Hoch, Momentum niedrigeres Hoch
- Visuelle Marker auf dem Histogramm
- Bestätigung von Divergenzen auf mehreren Zeitskalen
Erkennung von Marktregimen
- Identifizierung von Trendmärkten
- Identifizierung von schwankenden Märkten
- Klassifizierung der Volatilität
- Regime-basierte Signalfilterung
PANEEL-SYSTEM
Interaktives Informationspanel
Registerkarten-Interface mit drei Bereichen:
1. Registerkarte "Aktuelle Analyse
- Quetschungsstatus
- Richtung und Stärke des Momentums
- Volumen-Analyse
- Aktuelles Marktregime
- Intensität des Squeeze
2. Registerkarte Statistik
- Leistungsverfolgung
- Anzahl der Signale
- Statistik der Gewinnrate
- Durchschnittliche Haltedauer
- Gewinnfaktor
3. Multi-Timeframe-Registerkarte
- M15-Squeeze-Status
- H1-Squeeze-Status
- H4-Squeeze-Status
- Intensitätsstufen für jedes Zeitfenster
Merkmale des Panels
- Verschiebbare Titelleiste
- Anpassbare Schnittstelle
- Professionelles Erscheinungsbild
- Verwaltung der Z-Reihenfolge für die richtige Schichtung
KONFIGURATIONSOPTIONEN
Bollinger Bands Einstellungen
- Periode (Standardwert 20)
- Standardabweichungsmultiplikator (Standardwert 2,0)
- Angewandter Preis
Keltner Channel-Einstellungen
- Zeitraum (Standardwert 20)
- ATR-Multiplikator (Standardwert 1,5)
- Angewandter Preis
Momentum-Einstellungen
- Berechnungszeitraum (Standardwert 20)
- Glättungsmethode
- Lookback für Divergenzen
Multi-Timeframe-Einstellungen
- Aktivieren/Deaktivieren der MTF-Analyse
- Auswahl der zu überwachenden Zeitrahmen
- Methode zur Berechnung der Intensität
Visuelle Einstellungen
- Histogramm-Farbschema
- Farben und Größe der Quetschpunkte
- Panel-Farben und -Position
- Schriftgröße und -stil
ALARMSYSTEM
Alert-Bedingungen
- Erkennung des Beginns der Quetschung
- Erkennung der Druckentlastung
- Änderung der Impulsrichtung
- Bildung einer Divergenz
- Erkennung von Volumenspitzen
Benachrichtigungsmethoden
- Visuelle Warnungen auf dem Chart
- Ton-Benachrichtigungen
- E-Mail-Benachrichtigungen
- Push-Benachrichtigungen
- Kontrolle der Häufigkeit von Alarmen
HANDELSANWENDUNGEN
Squeeze-Handelsstrategie
- Warten Sie auf eine Squeeze-Bedingung (rote Punkte)
- Momentum-Richtung überwachen
- Handel bei Squeeze-Auslösung einleiten (grüne Punkte erscheinen)
- Verfolgen Sie die Richtung des Momentum-Histogramms
- Volumenbestätigung verwenden
Divergenz-Handel
- Erkennen Sie Divergenzen während des Squeeze
- Richtung des Ausbruchs antizipieren
- Bei Squeeze-Ausbruch einsteigen
- Vorheriges Swing-Hoch/Tief anpeilen
Zusammenfluss mehrerer Zeitrahmen
- Mehrere Zeitrahmen-Squeezes aufeinander abstimmen
- Höherer Zeitrahmen-Squeeze = stärkere Bewegung erwartet
- Einstieg bei Bestätigung des unteren Zeitrahmens
EMPFOHLENE VERWENDUNG
Zeitrahmen: Alle Timeframes (M5 und höher empfohlen)
Instrumente: Forex-Paare, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen
Handelsstile: Breakout-Handel, Swing-Handel, Volatilitätshandel
Beste Performance
- Instrumente mit mittlerer bis hoher Volatilität
- Liquide Märkte mit guten Volumendaten
- Zeitrahmen H1 und höher für Swing-Trading
- M15 bis H1 für den Tageshandel
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Plattform: MetaTrader 5
Build-Kompatibilität: MT5 Build 2600 oder höher
Puffer für Indikatoren: 16 Puffer, 8 visuelle Plots
Ressourcenverbrauch: Niedrig bis moderat
Berechnung: Echtzeit mit historischer Analyse
UNTERSTÜTZUNG
Für technische Unterstützung oder Fragen zum Indikator verwenden Sie bitte den Kommentarbereich oder das interne Nachrichtensystem von MQL5.com. Updates und Verbesserungen werden regelmäßig veröffentlicht.
