Genius Trades Pro

Der manuelle Handel birgt ein hohes Risiko, verlieren Sie kein Geld mehr. Jeder erfolgreiche Trader weiß, dass die Indizes immer steigen. Entwickelt, um 300%+ schneller zu profitieren, anstatt zu warten. Revolutionieren Sie Ihr Handelserlebnis und profitieren Sie 24/7, sogar im Schlaf!

Basiert auf Google Gemini AI.

Ein-Schritt-Setup: Beliebige Index-Symbole (auf verschiedenen Charts. Passen Sie die magische Zahl in den Einstellungen an, wenn Sie mehr als 1 Roboter haben)

Getestet: UK100, SPX500 , FRA40, GER40, ESP35, EUSTX50, US30, JPN225, AUS200

UK100, , FRA40, GER40, ESP35, EUSTX50, US30, Voller kostenloser Support vor und nach dem Kauf.



Features:

100% automatisierter Handel: Einstellen und vergessen, der Bot macht alles.

Einstellen und vergessen, der Bot macht alles. Standard-Risikoparameter, um Verluste auf Null zu halten, aber Sie können das Risiko erhöhen.

Built-in, Indikatoren, Geschichten hinzufügen Umfang.

Um ähnliche Ergebnisse zu erzielen wie der Live-Link oben (500 $ Konto). Der Live-Link wird alle 24 Stunden aktualisiert.



Fügen Sie einige dieser Symbole zu separaten Charts hinzu: " JPN225, AUS200, UK100, FRA40, GER40, ESP35, EUSTX50, US30, SPX500".

Sie müssen nur die Magic Number ändern.



Bitte senden Sie mir eine Nachricht, wenn Sie Hilfe benötigen.

Je mehr Geld Sie ansammeln, desto größer werden die Symbole oder Sie ändern einfach die Standard-Losgröße, wenn Sie bestimmte Indizes entsprechend Ihren Handelsgewohnheiten bevorzugen. Denken Sie daran, dass Sie den Roboter mehrmals auf der gleichen Installation und in verschiedenen Charts verwenden können. Einige Benutzer bevorzugen es, keine Symbole zu verwenden, die größere Drawdowns haben, da es eine längere Wartezeit ist, bis sie wieder steigen, was erfinderisch ist. Denken Sie daran, Indizes wie SPX500, US30, UK100 haben größere Drawdowns, aber sie sind mehr profitabel. Wenn Sie weniger als 200 $ haben. Verwenden Sie weniger weniger liquide Indizes. Verwenden Sie die Handelsaktivität des Roboters auf myfxbook.com oder Screenshots oder fragen Sie uns um Hilfe. Riskieren Sie keine größeren Indizes. Sie werden Ihnen mit einem kleinen Budget schaden. Note: Applies only to the MQL5 tester. It auto closes the last open trade. Please check the last trade before it does this. There are only TP's, no SL's in the default strategy. Sorry the tester works this way. No way around it.

Andere coole Funktionen

Sie können Optionen aktivieren, die auf Ihren Handelsgewohnheiten basieren.

Volle Kontrolle über Kauf und Verkauf

Zeitrahmen, MA, RSI Anpassungen.

Anpassung der Benutzeroberfläche.

Automatische Erhöhung der Positionen pro Symbol schneller auf der Grundlage Ihrer TP-Einstellung.